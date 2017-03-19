Виктор Янукович, так и не понял, – а где Украина?

На фоне событий, происходящих в этой стране не только в последние дни (торговая блокада Донбасса, закрытие филиалов российских банков и проч.), но в последние три года, характеризующих состояние украинского правосудия таким весьма емким понятием, как «правовой беспредел», обвинение бывшего главы Украины в государственной измене выглядит не иначе как злой карикатурой. Возбуждение уголовного дела против всенародного избранника людьми, не просто изменившими Конституции Украины и своему государству, но пытающимися изменить само государство в угоду подлинным его врагам, не может вызвать у нормального человека ничего, кроме отвращения. Тем не менее, нынешний как бы генеральный прокурор этой страны Луценко (дважды судим, не имеет юридического образования) пытается убедить граждан Украины, что передача дела Януковича в суд — событие беспрецедентной важности для украинского правосудия.

Автора этих строк, впрочем, не интересует мнение нелегитимного квазипрокурора, назначенного на эту должность нелигитимным режимом (нацистско-воровские мотивации нынешних представителей киевской власти могут быть интересны исключительно психопатологам), но то, как реагирует на решения представителей украинской судебно-правовой системы сам обвиняемый — экс-президент страны Виктор Янукович.

В ответ на утверждение представителей Генеральной прокуратуры Украины о том, что они якобы не могут допросить бывшего президента Виктора Януковича, так как он «скрывается от органов досудебного следствия и суда на территории России» экс-президент Украины заявил, что он не скрывается от ГПУ, надеется на приезд представителей Генпрокуратуры Украины в Москву и готов к разговору с ними.

Справедливо обвиняя ГПУ в политическом заказе и фантазиях, Виктор Янукович ведет себя так, как будто с представителями этой структуры и впрямь есть о чем разговаривать. Фактически он признает данный орган и его право вершить на Украине правосудие, в том числе, допрашивать незаконно отстраненного от власти президента страны и направлять сфабрикованные против него дела в опять же нелегитимный украинский суд.

И это в то время, когда единственной верной реакцией на действия нынешней украинской системы правосудия может быть только непризнание законности ГПУ и других властных структур захваченной нацистами страны.

Для автора этих строк очевидно, что сформировавшийся по результатам госпереворота в Киеве режим антиконституционен, а проведенные под дулами автоматов парламентские и президентские выборы, в ходе которых альтернативных режиму кандидатов заставили снять свои кандидатуры силой, были — так или иначе — сфальсифицированы. Понятно, почему Россия в связи с нежеланием эскалации развития в братской стране конфликтного сценария формально признала выборы 2014 года на Украине, дав народу этой страны шанс самостоятельно решить свою судьбу, не разрывая экономических и культурных связей с РФ. Однако же никто не заставлял и не заставляет законно избранного президента (Януковича) признавать легитимность пришедших к власти на Украине преступным путем индивидов.

Лично я вообще не понимаю, зачем выброшенный за пределы страны силой президент Незалежной ведет диалог с киевской властью, тем самым легитимируя узурпированное ею право на политическое руководство страной и свершение правосудия. Как можно всерьез воспринимать какие-либо заявления, действия и решения органов власти страны, в которой сегодня правит не закон, а беззаконие? Как можно считать группу захвативших ГПУ персонажами прокурорами, если они покрывают организаторов убийств на майдане, в Одессе и на Донбассе?

Ведя диалог с Генпрокуратурой Украины, Виктор Янукович, похоже, сам того не ведая, играет в чужую игру под названием «кривосудие», всяким своим участием в допросах и контактах с представителями кривосудной системы набивая ей цену.

Помните анекдот: «Спорить с дураком — всё равно, что играть в шахматы с голубем. Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как тебя уделал»? Так вот, играть в судебные расследования с нынешним киевским псевдоправосудием — примерно то же самое, что играть в шахматы с голубем: какие бы и кто не представил доказательства своей невиновности, прокуратура, следователи и суд Украины сделают ровно то, что нужно режиму, но не имеет никакого отношения к исполнению закона. Экс-президенту и любому другому защитнику украинской Конституции припишут госизмену, а участников государственного переворота (что, по сути, и является ничем иным, как изменой государству) уже объявили героями. Жертв объявляют преступниками, а убийц и насильников — жертвами.

Путем сокрытия обстоятельств расстрела участников майдана в феврале 2014 года, блокирования расследования обстоятельств массовой гибели людей в Одессе 2 мая того же года, санкционирования карательных операций против части граждан страны (фактически — геноцида) и всевозможных преступных акций в виде громких политических убийств, разгрома офисов российских банков и редакций непронацистских газет, сноса памятников и проч. нынешний киевский режим давно поставил себя вне закона. (https://ria.ru/analytics/20150211/1047083507.html) И кто, как не свергнутый в результате антиконституционного переворота президент, должен был с самого начала возглавить борьбу против этого беспредела?

Но Виктор Янукович не только не возглавил эту борьбу, но занялся чем-то своим, личным, не имеющим отношения к интересам фактически оккупированной Украины, тем самым фактически согласившись с тем, что его свержение было хоть и незаконным, но морально и политически обоснованным.

Сегодня экс-президент Украины пишет трогательные письма западным политикам. Он, в частности, направил письма главам Германии, Франции и Польши (подписи представителей этих стран стояли под Соглашением с оппозицией от 21 февраля 2014 года, сыгравшими роковую роль в государственном перевороте в Киеве), а также в адрес руководителей Совета Европы, ПАСЕ, президентов России и США. Шаг в целом похвальный, вот только написаны эти письма с позиции просящего, оправдывающегося и взывающего не понятно к чему политика-неудачника, стремящегося, как считают многие наблюдатели, обелить себя в контексте начатого ГПУ «расследования» дела о государственной измене.

Спорадические и вялые активности Виктора Януковича в публичном пространстве показывают, что он так ничего и не понял. Не понял и не сделал надлежащих выводов из всей украинской истории последнего десятилетия с собственным плутовским правлением и попытками усидеть на трех стульях сразу, с незаконным, но закономерным последующим предательством со стороны западных «партнеров», свержением, изгнанием и судебным преследованием.

Сегодня мало писать жалобные письма мировым лидерам, которым, в принципе, нет резона эти письма даже распаковывать, или же рассказывать зарубежным СМИ о своей, прямо скажем, незамысловатой личной жизни. Искупить свою вину перед страной и соотечественниками экс-президент мог бы честным признанием своих ошибок, искренним раскаянием и, самое главное, активной и принципиальной наступательной позицией на нацистский режим.

Он давно должен был, как я полагаю, начать собственную игру против преступного киевского режима с его бескомпромиссным обличением, разоблачением и последующими исками в международные суды от имени незаконно свергнутого нацистами при поддержке зарубежных спецслужб президента Украины в изгнании.

Янукович не смог действовать так, как действуют власти западных стран в ситуации возникновения угрозы режиму, жестко и без обиняков разгоняя массовые митинги протеста — не хватило воли. Он не смог стать аналогом Сальвадора Альенде — не хватило смелости и честности. Он не смог стать даже аналогом Слободана Милошевича — не хватает гордости и гражданского мужества. Януковича, как я полагаю, пока достаточно только для того, чтобы быть аналогом Михаила Горбачева — человека, так и не понявшего, что именно он дал уничтожить свою страну, но не признающего своей ответственности, особо не переживающего по этому поводу и не предпринимающего заметных усилий для того, чтобы искупить вину кровью или хотя бы потом

Автор: Лепехин Владимир

http://politobzor.net/show-125941-viktor-yanukovich-pohozhe-tak-nichego-i-ne-ponyal.html