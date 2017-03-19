Цивилизационный кризис либерализма, 25 лет реформ

25 лет тому назад, после добровольного демонтажа русской империи - СССР, государства, собираемого нашими предками более тысячи лет, в декабре 1991 г. начались либеральные реформы по западным экономическим лекалам. СССР катастрофически мешал гегемонии Запада и новому витку глобализации. Наиболее хваткая часть советской номенклатуры, уже не умевшая созидать, но желавшая забирать, под флагом рынка и полного отказа от прошлого решила стать хозяином страны. Цели новой элиты и Запада соединились в проекте "шоковой терапии". Политика денежного голода с 1992 г., стремительный рост цен и введение запредельного НДС в 28% обанкротило большую часть страны, обеспечив ее успешную скупку номенклатурой и западными "инвесторами". Россия фактически потеряла суверенитет: промышленность была уничтожена, рынки заняли транснациональные корпорации, а финансовая система оказалась полностью привязанной к доллару. Скрытый смысл реформ сводился в превращение индустриальной державы в периферийную сырьевую страну, полуколонию Запада. Нас спасает только армия и наследие СССР.Лучшее время этой системы – начало 2000-х, связанного с постоянным ростом цен на нефть и сырье. Но после кризиса 2008 г. эти процессы застопорились, замерло и наше развитие. Когда же в 2014 г. цены на нефть пошли резко вниз, в Россию пришла рецессия.Какова реальная цена либеральных реформ для русской цивилизации ? Как учил Арнольд Тойнби, чтобы понять происходящее, нужно осмыслить место либерального периода в как можно более длительном периоде нашей истории. Попробуем сделать это.Представленный график роста населения России в нынешних границах с 1676 по 2014 г.г. (без учета присоединения Крыма) дает наглядное представление о масштабах бедствия. Данные за период 1900-1990 гг. взяты из книги Василия Симчеры ("Развитие экономики России за 100 лет"), прочие – по официальным данным.Наша страна всегда росла. Мы видим три периода сокращения населения. Во время революции и гражданской войны – 3,5 млн человек. Но даже в период репрессий и голода (!) - по статистике с 1926 по 1937 гг.– население выросло на 12,2 млн человек. Наибольший провал составил период Великой Отечественной войны – с 1941 по 1950 г. –10 млн человек. За период с 1990 по 2010 г. население РФ сократилось на 6,1 млн человек, что сравнимо только (!) с потерями времен Великой Отечественной.Никогда (!) с конца 17 века не было столь длительного 20-летнего периода сокращения численности населения, свидетельствующего о беспрецедентном цивилизационном кризисе либерализма, не имеющего исторических аналогов (возможно, кроме монгольского ига и эпохи "смутного времени"). Либеральная система несовместима с русской цивилизацией, она ведет к вымиранию русской нации.Процесс сокращения населения остановился только в 2010 г., затем наметился рост за счет сокращения смертности и миграции - в среднем 297 тыс. за последние 15 лет. Положительный естественный прирост населения начался только (!) с 2013 г. - всего 24 тыс.человек, в 2015 – 32 тыс. С 2015 г. население резко выросло за счет присоединения Крыма (+2,2 млн человек)."Дело Гайдара" торжествует, экономическая суть политики за эти двадцать пять лет не изменилась. Мы живем по нефтегазовой сырьевой модели – нефть и сырье в обмен на все. Рост экспорта нефти и нефтепродуктов РФ с 1992 г. по 2014 г. составил 2.14 раза - с 180,7 до 388,2 млн.тонн. Импорт товаров и услуг в Россию за тот же период с 1992 по 2014 гг. вырос почти в 7,5 раз с 57,9 до $429,1 млрд (!). Созидание в России запрещено, но отдано Китаю, Европе и Южной Корее: более 40% товаров импортные. Почти все рынки и производство отдано западным транснациональным корпорациям.Импорт вытесняет у нас около 25 млн рабочих мест (!), которые надо создать к 2020 г. по указанию Владимира Путина. Объем импорта – 40% рынка, а экспорт в основном сырьевой: рост экономики и активный естественный прирост населения в таких условиях невозможен.Впервые за всю историю страны значительной части населения нельзя найти эффективного применения: большое население сырьевой экономике не нужно. После ликвидации колхозов и местной промышленности регионы, не связанные с сырьевой экономикой нищают и никому не нужны. Территории не осваиваются, народ спивается. Как заявил недавно профессор Валентин Касатонов: "Это фактически геноцид". По словам местных "простых" людей: "Наши фабрики работают через раз. Без промышленности будущего не будет. Надо полагать, что об этом должно думать наше Правительство. Но складывается впечатление, что они этого не делают". Всеми делами в нашей стране заправляют не промышленники, а сырьевые компании.Попробуем оценить общий демографический ущерб реформ. Минимальные 10-летние темпы роста населения РФ в составе СССР в 80-90 гг. были 8,9 млн человек. Возьмем даже 7 млн. С 1990 по 2015 гг. население РФ могло бы вырасти на 20,5 млн человек до 167 млн человек (сейчас - 146,5). Цена реформ – потеря минимум около 20,5 млн человек (при прямых потерях - 6 млн). Для сравнения: во время Великой Отечественной войны прямые потери СССР – 26 млн, РСФСР –13 млн человек. Есть оценки разных авторов, имеющих сходную величину, демограф Владимир Тимаков о цене реформ: "12 млн неродившихся детей и 7 млн сверхсмертность". Сверхсмертность – результат социальной катастрофы для наиболее слабой части дореформенного поколения.Когда мы не кому не нужны, рожать трудно. Число официально сделанных абортов в России падает (в 1990 г. - 4,1 млн абортов, в 2013 г. – 890 тыс.). Но по числу абортов на одну женщину, Россия, православная страна (!), по-прежнему на первом месте. С 1992 по 2005 гг. только по официальным данным в нашей стране было умерщвлено 33,677 млн (!) утробных младенцев.Содержать детей могут 25% российских семей, 50% — с трудом, 25% — не в состоянии. Число проживающих за чертой бедности в 2016 г. достигло 20,3 млн человек (13,9%), увеличившись за год на 1,2 млн человек. Реально, согласно оценкам ИС РАН, общая численность бедных россиян составляет почти треть населения. Согласно данным мониторинга ВШЭ, в 2016 г. году 40% россиян испытывали сложности с покупкой продуктов и предметов одежды.С 1990 г. мы потеряли 23 тыс. населенных пунктов. Для сравнения: в 1941-1945 гг. СССР потерял более 70 тыс. деревень, 1 тыс. 710 городов и поселков. Около 200 наших городов потеряли 25% населения. Более 100 лет тому назад Петр Столыпин предупреждал нас о потере Сибири и Дальнего Востока. Валентин Распутин: "Государство, сознательно убивающее самое себя,— такого в мире еще не бывало".Рассмотрим темпы экономического роста РФ по данным из книги Василия Симчеры и современным данным ГКС.Нынешние реформы по экономическому ущербу сходны с последствиям революции и гражданской войны (!). Уровень ВВП в 1922 г. относительно 1913 г. составлял 57%, а уровень ВВП в 1998 г. 60% от уровня 1991 г. Даже во время Великой Отечественной войны, несмотря на разрушения и потерю территорий, экономика РСФСР росла со средней скоростью 4,7% (!) за счет переноса промышленности за Урал и строительства новых предприятий.СССР (и РСФСР) имели одни из самых высоких темпов экономического роста в мире. Сопоставимых успехов ныне добился только нелиберальный Китай. В то время, как весь западный мир задыхался в тисках Великой Депрессии, темпы роста СССР были просто фантастическими – 13-14%.Тренд: спад ВВП к 1998 г. до 60%, производства — 46% от уровня 1990 г., восстановление 2000-х и застой после 2008 г. Нынешние достижения: промышленное производство — 83,5%, ВВП — 114% от уровня 1990 г.ВВП Китая в течение последних 30 лет вырос в 15 раз (!). С 1979 по 2012 гг. среднегодовой рост китайской экономики составил 9,8%. Средний темп роста экономики РФСФР в составе СССР в 1950-1990 гг. составил 6,6% (!), а экономики России с 1992 по 2016 г. - только 0,57 % (!!!).Детальные экономические оценки экономического ущерба реформ практически отсутствуют. На сайте trendeconomy.ru приведены данные по реальному ВВП в долларах за период с 1989 г. Оценим потенциальный ущерб. Если бы средний рост экономики РФ составлял хотя бы 3%, рост ВВП c 1990 г. составил бы два раза. В долларовом выражении реальный ВВП за 2015 г. составил бы не $1 трлн 176, а 1 трлн 625 млрд. Общие потери по недопроизведенному ВВП - около $10,5 трлн, т.е. 10 годовых ВВП 2014 года (!). Игорь Лавровский дает сходную оценку ущерба (без детализации) в 8-10 трлн долларов.Мы "проели" около 20 лет развития, а по валовым показателям промышленности отступили на уровень 30-летней давности.Нынешний тупик - системный кризис сырьевой модели, на 100 % связанный с падением цены на нефть с 2014 г. Рецессия в России продолжается два года, а экономический спад – с 2013 г. без видимых внутренних причин. Страна имеет все предпосылки для экономического роста: неосвоенную территорию, огромную массу населения, не имеющего нормальной работы. Самое важное препятствие – отсутствие притока нефтедолларов при низких ценах на нефть, необходимых для эмиссии рубля и экономического роста.Реальные денежные доходы населения продолжают снижаться уже третий год, что является абсолютным антирекордом: падение в 2016 г. - 5,9%, в 2015 г. — на 3,2%. За декабрь 2016 г. доходы упали на 6,1%. Итак, назад в 90-е ? Прогноз Минэкономразвития для России - 20 лет застоя. И так 25 лет и еще 20 лет: итого полвека Великой Русской депрессии?Нет ни одного экономического процесса, который мог бы стать драйвером экономического роста. Импортозамещение, несмотря на девальвацию (кроме сельского хозяйства) не работает. Банк России с начала года зачем-то укреплял рубль. Импорт после девальвации упал почти вдвое, но за 2 и 3 квартал 2016 г. он вновь показывает рост с 53,4 до 64,3 и $ 73,6 млрд (!). Нет активных программ развития инфраструктуры, промышленности и отсталых отраслей хозяйства. Степень износа основных фондов предприятий с 1990 г. по 2014 г. увеличилась с 35,6 до 49,4 %, объем ветхого и аварийного жилья с 32,2 до 93,3 млн.кв.м. Мы видим, как жертвами пожара из-за старой проводки или взрыва газа становятся новые семьи, гибнут дети. Разве такое было в СССР? Все это требует больших госрасходов, но дефицит (дыра) бюджета - в 2016 г. 2,96 трлн руб. или 22% (!) от доходной части (13,46 трлн руб.). Налицо инвестиционный кризис, для роста экономики нужны инвестиции. В либеральной финансовой системе, основанной на привязке к доллару, денег, как и в Царской России, имевшей золотой стандарт, никогда не будет. Или периферийный капитализм - цивилизационный крах или новая формация. Ждать значимого роста цен на сырье из-за непростого положения мировой экономики и сланцевой революции в США не приходится."Суть подлинно исторических достижений Сталина состоит в том, что он принял Россию с сохой, а оставляет с ядерными реакторами. Он поднял Россию до уровня второй индустриально развитой страны мира. Это не было результатом чисто материального прогресса и организационной работы. Подобные достижения не были бы возможны без всеобъемлющей культурной революции, в ходе которой все население посещало школу и весьма напряженно училось", - говорил британский историк Исаак Дойчер.Следующие данные дают представление о техническом прогрессе в России за период с конца 19 века - нынешнего периода по данным из книги Василия Симчеры и ГКС.В период царствования Николая II было построено только 147 новых крупных предприятий. Если период созидания СССР 1922-1984 гг. было создано около 43 тыс. 320 предприятий, то за период правления Бориса Ельцина закрыто (!) около 30 тыс. No comment. Согласно данным ГКС, число крупных и средних предприятий и организаций за период с 2004 по 2016 гг. упало с 102 тыс. 138 до 54 тыс. 994 - на 46% (!) или 47 тыс. 144.Мы ходим с протянутой рукой, прося инвестиций и занимая за границей. А СССР за период послевоенный период построил в развивающихся странах 3 тыс. 342 (!!!) предприятий.СССР отставал в бытовом секторе, автомобильной промышленности, компьютерной технике и микроэлектронике, но не критично. Депрессия в промышленности и науке, длительное отсутствие инвестиций в отстающие отрасли привели к отставанию собственного производства в таких отраслях, как микроэлектроника, компьютеры, мобильные устройства, медицинская техника, автомобильная промышленность, переработка топлива, добыча нефти.И все же, СССР был одной из немногих стран, имевшую развитую промышленность и технологии, корабль многоразового использования "Буран", опередивший свое время, попавший под пресс во времена Бориса Ельцина; самолет МРИЯ Ан-225. Его атомные лодки, ракеты, Миг-29 и Су-27, танки Т-90, "Грады", "Буки", бомбардировщики ТУ-160 - по-прежнему грозное оружие; ядерный шит, без которого нас бы моментально раздавили, нас по-прежнему защищает; его атомные реакторы и ГЭС - по-прежнему ядро нашей энергетики. СССР был ведущей космической державой, а сейчас наши спутники стали падать. У нас есть достижения в производстве вооружений, но без прошлого это было бы невозможно.А что достойного создало наше государство с 1992 г.? Финансовую систему с безумными кредитами под 20%, которую постоянно трясет от валютных кризисов и цен на нефть, с бесконечной чередой банковских похорон, называемой "чисткой"? Не выходящую из кризисов экономику, в которую невозможно инвестировать? Бесплодную идеологию, индивидуализм с задачей набить свой личный карман? Компрадорские элиты, паразитирующие на стране?Следующий график показывает динамику числа учащихся средних школ по данным сайта и ГКС.Смысл цивилизационного скачка СССР – страна избавилась от избыточной аграрности, провела индустриализацию и стала производить сама, а не импортировать; страна развивалась через культурную революцию, сделавшую знания любого уровня абсолютно доступными для всех слоев населения. Сравните также перечень предметов, преподаваемых в Царской России и СССР. Сейчас обучение в ряде элитных вузов недоступно для малоимущих, а после войны 1945 г. всех желающих звали поступать в вузы: только учись.Катастрофическое падение числа школьников – на 31,4 % с 1990 г. показывает депопуляцию, вызванную сырьевой стратегией. Это процесс остановился только в 2010 г. Согласно данным того Василия Симчеры, уровень грамотности в Царской России в 1900 г. составлял 30,3% - из населения в 133,1 млн грамотных было 40,4 млн человек (!). На момент смерти Иосифа Сталина, в 1953 г. – 93%.Сравните РФ и Царскую Россию, у которой также не было денег, и она, как мы (тогда государство, сейчас – корпорации и банки) все время занимала за границей. А вот СССР, который имел свой печатный станок, сам кредитовал развивающиеся страны по ставке 2,5%! С начала 90-х Россия списала около $140 млрд своих долгов, т.е. тех самых кредитов, которые выдавал в основном СССР (!!!). А мы сидим на долларовой игле. На 1.01.2017 г. наш внешний долг, в основном корпоративный, составляет $518,661 млрд. Все ресурсы и прибыль в СССР распределялась среди общества – сейчас среди узкого круга людей, активно переводясь за границу. Рубль эмитировался свободно, сейчас под доллар. Отсутствие кризисов, стабильность, полная занятость, бесплатное образование, медицина, жилье, льготные путевки и т.д.Начиная с 1972 г., СССР стабильно занимал первое место (!) в командном зачете летних олимпийских игр, лидируя также по числу медалей, завоевывая в среднем около 50 медалей. При этом на Олимпиаде 1976 г. США занимали лишь скромное третье место (!) после команды ГДР (Восточной Германии, входящей в соцблок). После 1992 г. наши позиции упали до четвертого места, а количество золотых медалей в среднем до 24.Россия сейчас – это страна с пустеющей территорией, не растущим населением (за вычетом эффекта Крыма и миграции), уничтожаемой экономикой и финансовой системой. Царская Россия не выдержала вызов истории, проиграла Первую мировую войну, развалилась и лишилась части территорий. Но ее место занял более конкурентный СССР, разгромивший Германию и Японию и вернувший потерянные земли. С 1985 г. мы идем по пути Царской России.ВВП Китая в 1980 г. составлял 39% от российского, сейчас КНР на первом месте, а мы по ВВП за 2016 г. на 14-м (по ППС - на седьмом). Наш ВВП (по ППС) сейчас только 17,6 % от Китая (!). Реформы привели к потерям, сравнимым с потерями войны, революции и гражданской войны 1914-1922 гг. По людским потерям они сравнимы с потерями в Великой Отечественной войне.Ни одну из стоящих перед страной проблем не решить без своей промышленности и высокотехнологичных отраслей. Ставка только на импорт – это смерть, пусть даже в красивой упаковке. Или мы будем производить сами, или будем вымирать. Доллар, который покупают граждане, для нас хуже самого страшного яда.Российская экономика лежит на пороховой бочке, состоящей их нескольких десятков миллионов наших собратьев, еле сводящих концы с концами и не имеющих никаких перспектив улучшения. Общество расколото, как и перед революцией 1917 г., согласно отчету 2014 г., Россия имеет самый высокий уровень неравенства в мире.Но нам есть чем гордится. Россия – мессианская страна, уничтожившая наполеоновское и фашистское нашествия, и по-прежнему второй полюс мира – страна, которая несет миру мир и правду. У нас есть все, чтобы отвергнуть прогнившую экономику либерализма, предложить более совершенную экономическую систему. Русский медведь уже проснулся, вокруг него неизбежно возникнет (уже возникает) центр притяжения государств, уставших от мирового тоталитаризма, насаждаемого из Вашингтона.Санкции и Холодная Война-2 неслучайны: это цивилизационный конфликт. Россия и либерализм, интегрирующий нас с Западом, несовместимы.Россия почти всегда была общинной страной с мощной госэкономикой, антикапиталистическая революция 1917 г. – лишь шаг к восстановлению: создание колхозов, госэкономика, обобществление прибыли в пользу общества. Но повторять ошибки СССР было бы нелепо: нам нужен рынок, но не во вред обществу и стране. Исходя из законов диалектики, следующая система будет синтезом лучшего из наследия СССР и рыночной экономики.Россия расколота: внешний патриотизм противоречит экономической политике, результаты которой взывают к ее немедленной смене. Но именно такой задачи перед властью не стоит: элиты ничего менять не собираются. И как сказал Владимир Путин: "Можно ли достичь значимых стратегических целей в раздробленном обществе? … Можно ли достойно развиваться на зыбкой почве слабого государства и управляемой извне безвольной власти, потерявшей доверие своих граждан? Ответ очевиден: конечно, нет".Нереформируемость – верный признак грядущего краха либерализма, который может быть реализован неким шоком (путч 1991 г., возврат Крыма 2014 г.). Россия полностью менялась в 1917 г., 1992 г., третий перелом неизбежен. Созданная система удивительным образом повторяет многие ошибки дореволюционной эпохи. Важнейшая дата - 100-летие революции неизбежно вызовет критическое сравнение всех пройденных формаций, что ускорит смену экономической политики.Нельзя удерживать национальное развитие одного из сильнейших государств мира, паразитируя на нем бесконечно долго. Рано или поздно инстинкт самосохранения сработает и история вытолкнет на поверхность очередного спасителя: Дмитрия Донского, Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского, Петра I или Иосифа Сталина. И этот список еще не закончен...