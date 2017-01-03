Матрица индустриальной цивилизационной волны (отрывок)





В период Сельскохозяйственной волны человечество не имело возможности без реального физического посредника в виде золота и серебра, осуществлять свои обменные операции, т.к. доверия к другим видам денег просто не было. Золото и серебро считались особым денежным товаром, т.к. являлись «всеобщим эквивалентом» и их главными функциями были функции «меры стоимости» и «мировых денег». Классическая марксистская школа экономической науки вскрыла материалистическую основу появления и развития денег, как результата развития процесса обмена, сняв с них флер «чудесной таинственности». Но в современном экономическом мейнстриме нет понимания денег и роли золота, т.к. все это подменяется общим понятием «активы», «ликвидность» и т.д. Поэтому для анализа системных циклов накопления капитала очень важно исследовать этапы развития мировых денежных систем.

Индустриальная волна унаследовала от Сельскохозяйственной биметаллизм в виде золотых и серебряных монет разных весов и покупательной способности. Но для Индустриальной волны с ее бурным ростом товарооборота драгоценные металлы в качестве денег не подходили, т.к. добыча золота и серебра не успевала за потребностями рынка. Поэтому уже в XVII веке начали получать распространение бумажные деньги, как представители золота. Это были фиатные деньги (от лат. fiat — декрет, указание, «да будет так») , золотое содержание которых гарантировалось государством, и которые могли свободно обмениваться на золотые и серебряные монеты.

Лидерство Британии в Колониальном МХУ и Британском цикле накопления капитала потребовало создания новой финансовой системы, контролируемой Британией, которая и предложила всему миру перейти с биметаллизма на «золотой стандарт», сделав свой бумажный фунт стерлингов «таким же хорошим, как золото», т.к. его можно было свободно обменять на золото, а бумажные деньги были более удобны в обиходе. Во второй половине XIX века развитые страны, подчиняясь британскому давлению перешли на «золотой стандарт», но после первой мировой войны финансовая система Британской империи настолько ослабла, что не могла больше поддерживать систему «золотого стандарта», и в 1931 году Британия от него отказалась.

США весь XIX век были фактически финансовой колонией Британии, хотя и постоянно сопротивлялись давлению британских банкиров, пытавшихся поставить финансовую систему США под свой контроль за счет создания Центрального банка. Особенно возмутило Ротшильда и других британских банкиров попытка А.Линкольна организовать выпуск государственных бумажных денег «гринбаксов» (отсюда название долларов «грины» или «баксы»).



Глава Банковской ассоциации Бьюэл заявлял: «Повторение трюка с эмиссией правительством собственных денег может обеспечить людей деньгами, что серьезно подорвет нашу доходную базу, как банкиров и кредиторов». А контролируемая Ротшильдом газета «Таймс оф Лондон» возмущалась: «Если эта пагубная политика, которая исходит из США, окрепнет и станет реальностью, то правительство будет получать свои деньги без всяких затрат. Оно заплатит долги, не беря в долг. У него будут деньги, необходимые для торговли. Страна станет процветающей, явив прецедент в истории цивилизованных правительств мира. Мозги и богатство всех стран потекут в Северную Америку. Это правительство должно быть уничтожено, или оно уничтожит все монархии на земном шаре». И Линкольн был застрелен, а «гринбаксы» перестали выпускать.

Во время Великой депрессии Ф.Рузвельт ввел золотодолларовый стандарт Указом № 6102 от 5 апреля 1933 г., конфисковав все золото, находящееся на территории США в слитках и монетах. Он обязал производить все расчеты исключительно бумажными деньгами в соответствии с обменным курсом, равным 35$ за тройскую унцию. Во время второй мировой войны воюющие страны расплачивались за военные поставки из США физическим золотом, а многие европейские страны перевезли в США свои золотые запасы, в результате чего США стали обладателями почти 70% мировых запасов золота. Это сделало доллар практически «таким же хорошим, как золото», превратив его в «мировые деньги», которые принимались к расчетам в разных странах мира. И в 1944 году в США была создана Бреттон-Вудская финансовая система, в основе которой лежал доллар США, как международная резервная валюта, выполнявшая функцию «мировых денег», с обменным курсом в 35 $ за тройскую унцию. Все остальные валюты приравнивались не к золоту, а к доллару США.

Доллары в соответствие с планом Маршалла получили широкое распространение в Европе и в Азии, и никому не приходило в голову потребовать обмена долларов США на реальное золото, пока эта простая мысль не пришла в голову президенту Франции генералу Шарлю Де Голлю, приславшему несколько кораблей с бумажными долларами в США для обмена их на физическое золото по установленному курсу в 35 $ за тройскую унцию. США пришлось пойти на этот обмен, но за Францией потребовали обмена Япония, ФРГ и другие страны. В результате 15 августа 1971г. президент США Р.Никсону вынужден был объявить дефолт, отменив свободный обмен доллара на золото. Отмена золотого содержания доллара обрушила Бреттон-Вудскую валютно-финансовую систему, основанную на фиксированном курсе доллара к золоту, а всех остальных валют к доллару США.

И в 1970-х гг. началось мощнейшее обесценение американской валюты, проявившееся в сильнейшей инфляции, исчислявшейся двузначными цифрами. За 10-12 лет цены на основные товары в США выросли в 5-7 раз, а на золото и нефть («черное золото»), в 18-20 раз, что зафиксировано в графике цены золота нашей Матрицы. Зеленые всплески «цены золота» над красной линией – это не рост «цены золота», а обесценение доллара США, который отправился в «свободное плавание». Естественно, что обесценение главной мировой валюты, обеспечивающей экономическую гегемонию США, не входило в планы американского руководство, авторитет которого к тому же был подорван поражением во вьетнамской войне. И правительство США усилиями Г.Киссинджера договорилось с Саудовской Аравией и другими арабскими странами о торговле нефтью в мире исключительно на доллары, и о том, что арабские нефтяные шейхи будут вкладывать свои нефтедоллары в банки США, сделав доллар «таким же хорошим, как нефть», которая была главным энергетическим ресурсом Монополистического МХУ.

В январе 1976 г. соглашением стран – членов МВФ был пересмотрен статус золота, оно стало обычным товаром, были введены плавающие валютные курсы и на смену Бреттон-Вудской пришла Ямайская мировая валютная система, при которой курсы валют устанавливаются не государствами, а рынком. Для неё характерно постоянное колебание обменных курсов, поэтому они называются плавающими, в отличие от фиксированных курсов Бреттон-Вудской системы. Эта финансовая система существует и до настоящего времени, хотя в последнее время все чаще идут разговоры о необходимости ее реорганизации. Переход к плавающим курсам валют привел к смене экономической сущности денег: фиатные деньги сменились фидуциарными (от лат. fiducia – доверие), номинальная стоимость которых уже не устанавливалась государством вне зависимости от стоимости материала, из которого деньги изготовлены или находящегося в хранилищах золота.

Фидуциарные деньги уже не гарантируются государством, это ничем необеспеченные деньги, которые зависят только от того, доверяют им люди или нет: доверяют, значит курс валюты растет, не доверяют, значит эта валюта обесценивается. Фидуциарные деньги по своей сути – это виртуальные деньги: доллары, евро, йены и т.д. только по инерции являются представителями фиатных денег, представляющих конкретные экономики и государства, хотя реально таковыми уже не являются. Идеальными фидуциарными деньгами являются «биткойны», за которыми вообще не стоят никакие материальные ценности или конкретные государства, и которые представляют собой «деньги», только потому, что кто-то им доверяет. Сбылась «голубая мечта» средневековых алхимиков, мечтавших любой предмет превратить в ЗОЛОТО – пустые бумажки и записи на электронных носителях стали считаться ДЕНЬГАМИ!

Но доллары сейчас практически ничем не отличаются от «биткойнов» – это просто миф, что они представляют американскую экономику, кстати, и печатаются они не государственными органами США, а корпорацией частных банков, которая называется ФРС. Переход к фидуциарным деньгам свидетельствует о том, что деньги – это не вещь, а отношения между людьми. Можно сказать, что в основе денег как инструмента обмена лежит ДОВЕРИЕ, но когда это доверие подрывается, то куда бегут обладатели денег? В «тихую гавань» под названием ЗОЛОТО! И это отражено на графике «цены золота» в нашей Матрице. Рухнула Бреттон-Вудская система в 1970-х гг., и куда побежали владельцы капиталов? В ЗОЛОТО – цены на золото выросли в десятки раз. Разразился экономический кризис в 2008 году и куда снова побежали владельцы капиталов? Снова в ЗОЛОТО! Сейчас все ожидают нового кризиса, и аналитики предрекают, что цены на золото вырастут, как минимум, до 2,5-3 тысяч, а то и до 5 тысяч долларов за унцию.

Но по мере формирования Интегрального МХУ уже начинают сформироваться несколько валютных зон вокруг доллара, евро, юаня и т.д., которые неизбежно приведут к созданию новой полицентричной мировой финансовой системы, основанной на нескольких основных валютах, выполняющих функцию «мировых денег», как интеграторов национальных валют. Но при образовании валютных зон необходимо будет учесть негативный опыт такой единой валюты, как евро, которое для более экономически развитых стран северной Европы стала «дешевой» валютой, обеспечив усиление их экспортного потенциала, а для менее развитых стран юга Европы оно стало «дорогой» валютой, что подорвало их экспортный потенциал и ослабило их экономики. Поэтому функцию «мировых денег» должны выполнять валюты, оставляющие возможность валютам других стран регулировать свой курс в зависимости от экономической ситуации. Если бы это было предусмотрено в зоне евро, то не случился бы греческий или итальянский кризис. И тут не плохо было бы вспомнить о предложениях Дж.М.Кейнса в Бреттон-Вудсе ввести «банкор», которые были отвергнуты в интересах установления мира по-американски и гегемонии доллара США.

Мир-системы, как форма политэкономической организации мира.

Теорию мир-системного анализа разработал последователь идей Ф. Броделя И. Валлерстайн. Кстати, И. Валлерстайн вместе с Дж. Арриги и другими последователями Ф. Броделя создали в США «Центр Ф. Броделя», но потом каждый пошел своим путем, разработав свою собственную теорию развития. Мир-системы состоят из лидера или гегемона, вокруг которого образуется центр данной мир-системы, остальные страны находятся на ее периферии, эксплуатация которой и питает систему накопления капитала в данной мир-системе. Центр Имперской мир-системы образовывали метрополии колониальных империй, лидером которой была самая большая колониальная империя – Британская, над которой «никогда не заходило солнце», а периферию – колониальные и зависимые страны. После первой мировой войны большинство колониальных империй рухнули, и Имперская мир-система постепенно стала достоянием истории.

Де-факто Pax Americana начала формироваться уже после первой мировой войны, но де-юре она получила свое окончательное оформление в Бреттон-Вудсе, в виде соответствующей мировой финансовой системы, основанной на долларе США и институтах, призванных реализовывать гегемонию США, таких как ООН, МВФ, ВБ, ГАТТ и т.д. В 1940-60-х гг. США были единоличным Центром новой мир-системы, но кризис 1970-х гг. и мощный подъем экономик потерпевших поражение во второй мировой войне Японии и Германии, составивших к 1970-м гг. конкуренцию США, заставил американцев пойти на создание центра Pax Americana в виде G-7 или «большой семерки». В настоящее время мир по-американски рушится под мощным напором развивающихся стран, лидеры которых объединились в БРИКС, но и внутри центра Pax Americana возникают сильнейшие противоречия, грозящие расколоть G-7.

Полицентричная мир-система предполагает наличие нескольких центров экономической и военно-политической силы, сформированных в процессе экономической интеграции. Расчеты А. Кобякова показывают, что Китай в 2030 году будет создавать 32,9% МВП, Северная Америка – 16,6%, Европа – 12%, Индия – 10,1%. Вклад России в МВП будет всего 2,8%, да и то, если ее экономика будет расти хотя бы на 4-5% в год, а если она будет и дальше, как сейчас, продолжать стагнировать, придерживаясь неолиберальной идеологии «Вашингтонского консенсуса», то ее доля не превысит и 2%. С такой слабой экономикой можно будет стать лишь сырьевой периферией более мощных центров силы, а не самостоятельной державой.

Поэтому А. Кобяков считает, что России нужно интегрироваться с Индией, Ираном и другими развивающимися странами Азии для создания своего центра, чтобы не потерпеть очередное поражение в конкурентной борьбе. По моему мнению, России в первую очередь нужно интегрироваться с Японией и Южной Кореей, т.к. они окажутся зажатыми в тиски между значительно более мощными США и Китаем, а интеграция в экономический союз с Россией в рамках ЕАЭС позволит им сохранить их экономический суверенитет. Кроме того, экономика России идеально дополняет экономики Японии и Южной Кореи: у нас есть сырьевые ресурсы и огромные территории для освоения, а у Японии и РК есть трудолюбивое население, накопленные капиталы и высокий уровень технологического развития – они лидеры в освоении VI ТУ. В рамках нынешнего ЕАЭС нам не удастся стать центром силы в Полицентричной мир-системе – слишком слаба экономическая мощь этого интеграционного объединения и недостаточно емкий внутренний рынок – всего 180 млн потребителей, а нужен рынок объединяющий хотя бы 400-500 млн человек.

Многие экономисты считают, что нынешний кризис – это кризис самого капитализма, который неизбежно приведет к его краху? Любая система имеет конечный срок своей жизни, и капитализм здесь не исключение. К.Маркс, анализируя Колониальный МХУ и Британский системный цикл накопления капитала, сделал вывод о том, что капитализму приходит конец. И конец действительно пришел, но не капитализму, а Британскому циклу накопления капитала, который сменился Американским. Теперь мы снова слышим о том, что капитализму пришел конец, но это пришел конец Американскому циклу накопления капитала, и миру предстоит пережить еще один К-цикл, в рамках которого сформируется VI ТУ и Интегральный МХУ. Именно Интегральному МХУ предстоит подготовить экономическую почву для перехода от капитализма к какой-то новой общественно-экономической формации, когда принцип накопления капитала уже не будет жизненно необходим для дальнейшего развития общества.

М.Вебер справедливо утверждал, что протестантская этика (упорный труд и скромность в потреблении, обеспечившие накопление на начальном этапе капитализма) породили «дух капитализма». Либерализм с его безграничным потребительством, склонностью к праздности и удовлетворению своих физиологических потребностей, вплоть до извращений, уничтожили этот «дух капитализма» на Западе, переместив центр накопления в Азию, где трудолюбие и скромность в потреблении, коллективизм и взаимопомощь являются чертами национального характера китайцев, японцев и многих других азиатских народов. Поэтому нам предстоит пережить еще один цикл накопления капитала, пока, наконец, капитализм не станет достоянием истории.

Переходу с одной мир-системы к другой всегда опосредуют мировые войны, но тут есть некоторые нюансы. Наполеоновские войны – это были не мировые войны, а войны за первенство в европейской мир-системе, т.к. в то время мировая экономика еще не приобрела глобального характера. Мировым лидером в Сельскохозяйственной цивилизационной волне был Китай, производящий треть всего мирового валового продукта (МВП), шестую часть производила Индия, а вместе с другими странами Востока они производили львиную часть МВП, в то время как Западная Европа производила менее четверти МВП, а США около 2 %. Поэтому войнами за мировое господство стали не наполеоновские войны (которые определили, кто в Европе хозяин), а Опиумные войны с Китаем, которые окончательно превратили Британию в колониальную империю – самую экономически мощную империю в мире.

Исследуя закономерности исторического развития, В.И. Пантин пришел к выводу, что у лидера мир-системы практически всегда появлялся противоцентр, и чаще всего таким противоцентром выступала Россия. Бескрайние размеры, военно-политическое могущество, территориальное положение и респектабельность делали ее важнейшим игроком геополитики, но ей всегда не хватало экономической мощи и времени для того, чтобы стать центром мир-системы. А экономической мощи ей не хватало потому, что она постоянно отставала в индустриальном развитии. Петр I сумел перенять у голландцев их передовые технологии в кораблестроении и перестроить экономику, превратив Московское царство в Российскую империю. И Россия в период правления Екатерины Великой смогла стать противоцентром, когда по образному выражению светлейшего князя А. А. Безборо́дко: «Ни одна пушка в Европе без нашего разрешения выстрелить не смела!». И победа над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года была лучшим подтверждением этих слов.

Но так продолжалось до Крымской войны, которая показала, что военно-политическая мощь обязательно должна подтверждаться экономическим могуществом. Николай I, почивая на лаврах «жандарма Европы», «проспал» Промышленную революцию, и Россия оказалась на периферии мировой экономики и, как следствие, на периферии мировой политики. Александр II своими либеральными реформами, и в первую очередь Крестьянской реформой, еще больше затормозил развитие экономики Российской империи. Стоит только сравнить Крестьянскую реформу 1861 г., узаконившей остатки крепостничества вплоть до Октябрьской революции 1917 года, с «Законом о Гомстедах» 1862 года А.Линкольна, который способствовал созданию мощнейшего внутреннего рынка в США и развитию американской промышленности. В то же время победа во Франко-Прусской войне привела к объединению Германии в Германскую империю, которая и стала противоцентром Британии вплоть до мировых войн.

Две мировые войны ХХ столетия в действительности были войнами не между Германией и ее противниками, как выглядело это на поверхности, а между Британской империей и США за мировое экономическое господство. В 1913 году США, создавая более пятой части МВП, уже обогнала по своей экономической мощи Британскую империю, которая вошла в первую мировую войну главным кредитором США, а вышла – главным их должником. Но экономической мощи еще не достаточно, чтобы стать лидером мира и создать свою мир-систему, тут нужно обладать еще и необходимой военно-политической мощью, чем после первой мировой войны США еще не обладали. Поэтому им потребовалось развязать вторую мировую, чтобы стать мировым лидером и узаконить в Бреттон-Вудсе мир по-американски – Pax Americana.

Сталин в 1930-х гг. смог осуществить Индустриальную революцию, овладев одновременно III и IV ТУ, и одержать Победу в ВОВ. В результате вторая мировая война подняла на гребень мирового Олимпа не только США, но и СССР, который стал новым противоцентром лидера Pax Americana. Россия (СССР) вновь стала противоцентром США в рамках Pax Americana, но последователи Сталина снова «проспали» формирование теперь уже V ТУ, потерпев поражение в экономическом соревновании со США. В последнее время Россия вновь претендует на роль противоцентра для уходящего лидера – США в силу своей военно-политической мощи и обладанием вторым ядерным потенциалом в мире, но весь вопрос заключается в том, сможет ли она овладеть VI ТУ и выйти на достаточно высокий экономический уровень.

Создание ядерного оружия сделало невозможным развязывание новой мировой войны, грозящей взаимным полным уничтожением всех противоборствующих сторон и наступлением «ядерной зимы». Поэтому на место мировых войн пришел новый тип войны – гибридные войны, которые происходят в разных сферах. Наиболее разрушительными видами гибридной войны являются информационно-когнитивные, которые осуществляются в финансовой (организация обрушения финансовых рынков), информационной (хакерские атаки), политической (создание организованного хаоса и финансирование террористической деятельности), идеологических и других сферах, которые подробно исследовал С.Ю.Глазьев в своих последних работах.

С помощью гибридной войны глобалисты в США пытаются удержать свое лидерство и сохранить Pax Americana, но у них ничего не получится, т.к. уже идет формирование VI ТУ и Интегрального МХУ, лидером которого является Китай, а Россия вновь стала противоцентром гегемонии США. В этом смысле очень показателен был последний саммит G20 проходивший в начале сентября 2016 года в китайском городе Ханчжоу, который прошел как яркий бенефис китайского лидера Си Цзиньпина, показавшего себя новым мировым лидером, радеющим не только за могущество и гегемонию собственной страны, но и выступающим за открытое равноправное сотрудничество всех во имя мира, стабильности и справедливости. Очень символичной оказалась заключительная поездка гостей саммита по озеру: все в одной лодке и Председатель Си Цзиньпин за штурвалом, а китайцы очень большое значение придают символике.

Какое будущее ожидает Россию?

Россия, к сожалению, как это часто с ней бывало в истории, попала в сложное положение. В политической сфере мы впереди Планеты всей: став противоцентром США в уходящем в историю мире по-американски, Россия выступает мировым лидером перехода к Полицентричной мир-системе. В экономической же сфере, являясь сырьевым придатком «золотого миллиарда» и двигаясь в русле политики Вашингтонского консенсуса, т.е. подчиняясь интересам ТНК и ТНБ, мы оказываемся позади Планеты всей.



Что значит главный лозунг наших правительственных экономистов «создавать благоприятный инвестиционный климат»? Это значит, создавать благоприятные условия для грабежа российской экономики западными ТНК и ТНБ, т.к. наша отсталая экономика не в состоянии выдержать конкуренцию с ними. Что значит «вписаться в технологические цепочки передовых западных фирм»? Это значит потерять суверенитет над российскими предприятиями, которые станут частью западных ТНК. Против этого в отношении американской промышленности взбунтовались даже американцы во главе с Д. Трампом, а наши либералы предлагают проводить подобную экономическую политику и в будущем.

Дело в том, что в нашей экономической науке сейчас четко просматриваются три основных течения. Главным и определяющим (мейнстримом) на сегодняшний момент, к сожалению, является либерально-монетаристская экономическая парадигма Вашингтонского консенсуса, сформировавшаяся в конце 1980-х гг. В России ее представляют последователи Е. Гайдара: А. Кудрин, Э. Набиуллина, В. Мау, А. Улюкаев, А. Силуанов, К. Юдаева, М. Дмитриев, М. Орешкин и т.д. Они все из 1990-х, их время уже ушло, но они так ничего не поняли и ничему не научились, т.к. пытаются удержать гегемонию экономических стереотипов и подходов 1980-90-х гг., когда мировая экономика была на ПВВ К-цикла. Но с 2008 года мировая экономика вошла в ПНВ и экономические условия изменились, а они пытаются применять все те же методы воздействия и «стимулирования» экономики, которые работали на ПВВ. Их «ориентиры развития» – это создание благоприятных условий для спекулятивной экономики «Казино» и «встраивание в западные технологические цепочки», т.е. переход российской экономики под оперативное управление западных ТНК и ТНБ с полной потерей Россией своего экономического суверенитета.

Второе направление представляют «макроэкономисты», такие как помощник президента РФ А. Белоусов, А. Клепач, И.Николаев, Я.Миркин и многие другие. Они могут грамотно посчитать и проанализировать происходящие в экономике процессы, сделать соответствующие выводы, нарисовать графики изменений экономических данных и грамотно отразить экономическую реальность.



Но в своем анализе они даже не пытаются выявить закономерности происходящих в экономике процессов, т.к. представляют прикладную экономическую науку, основанную на математических моделях, далеких от реальной действительности. К сожалению, они не понимают глубинных фундаментальных процессов, происходящих в мировой экономике, которая находится на переходе с V ТУ к VI ТУ и с Монополистического МХУ к Интегральному МХУ и в состоянии кризиса спроса, обусловленном Технологическим и Инвестиционном патами.

Третье направление разрабатывают ученые, которые работают над фундаментальными проблемами экономической науки, пытаются понять закономерности происходящих в современной экономике процессов и, опираясь на достижения ученых прошлого, пытаются выстроить новую, современную парадигму экономического мышления. И тут в первую очередь, конечно, нужно назвать С.Ю. Глазьева, Ю.В. Яковца, В.Е. Дементьева, С.С.Дзарасова, А.И.Агеева, В.И. Пантина, Д.А.Митяева и других ученых, объединившихся вокруг Международного фонда Н.Д.Кондратьева и Московского экономического форума. Их не так мало, как кажется на первый взгляд, но, к сожалению, они малоизвестны широкой публике, т.к. в СМИ и в научных журналах максимально пропагандируется уже отжившая свое неолиберальная экономическая парадигма, а представителей фундаментальной науки представляют ретроградами с устаревшими взглядами советских времен.

История учит нас, что человеческое сознание инерционно и тяжело воспринимает все новое. Когда Ф.Рузвельт объявил о своем «Новом курсе», то его программу категорически отвергла Ассоциация американских экономистов, но именно рузвельтовский «Новый курс» способствовал преодолению Великой депрессии. В 1936 г. вышла книга выдающегося британского экономиста Дж.М. Кейнса, содержащая основные идеи кейнсианства, которая также не была принята Ассоциацией американских экономистов, но именно на идеях кейнсианства была основана вся послевоенная экономическая политика, как США, так и других развитых стран, породившая «золотой век капитализма» 1950-60-х гг. Д.Трамп почувствовал, что американская экономика находится на переломе, и пытается повторить историю Ф.Рузвельта, но программу Д.Трампа также в штыки воспринимают в США.

А ситуация в экономике России мне сильно напоминает ситуацию в военной сфере в СССР в 1939-41 гг. В 1939 году на реке Халхин-Гол малоизвестный генерал Красной Армии Г.К. Жуков, имея примерный паритет с японскими войсками, наголову разбил японцев с меньшими потерями по сравнению с противником. Зато Финская война под руководством ближайшего сподвижника Сталина со времен Гражданской войны наркома обороны К.Е. Ворошилова при подавляющем преимуществе Красной Армии завершилась с десятикратными потерями по сравнению с финскими. В январе 1941 года Г.К. Жуков принял участие в оперативно-стратегических играх на картах, где играя за «синих» (немцев) он наголову разбил «красных» (как это позже сделали сами немцы летом 1941 г.), после чего был назначен начальником Генерального штаба.

Но в начале войны он был снят с этого поста и отправлен командовать Резервным фронтом за то, что посмел перечить Сталину. Но «легендарные маршалы» Гражданской войны Ворошилов и Буденный доказали свою полную профнепригодность в ведении «войны моторов» на Ленинградском и Западном фронтах: «старые генералы» всегда готовятся к прошедшей войне. И Сталин вынужден был сделать ставку на Жукова и целую плеяду военачальников новой волны, которые позже стали «маршалами Победы». Замените «легендарных маршалов» на «лучшего министра финансов и руководителя ЦБ всех времен и народов» Кудрина и Набиуллину, а Жукова на Глазьева, и вы получите абсолютно идентичную картину. Думаю, что и сейчас, пока «враг не будет стоять под Москвой», т.е. пока в нашей экономике не случится коллапс, президент В.В. Путин будет продолжать опираться на свою старую команду из 1990-х гг., которая в 1998 году уже привела Россию к дефолту, а сейчас загоняет страну в стагнацию.

К сожалению, с нами нет уже Е.М. Примакова с Ю.Д.Маслюковым, а В.В. Геращенко уже очень стар, хотя и мудр, зато есть С.Ю. Глазьев, предложивший в прошлом году Программу вывода страны из кризиса, ускоренного освоения VI ТУ и обеспечения высоких темпов экономического роста в 8-10% в год. Но из-за непонимания фундаментальных законов экономического развития и приверженности либеральным догмам российское руководство обрекает страну на многолетнюю стагнацию ее экономики, что не позволит России в будущем стать одним из главных центров силы



Полицентричной мир-системы не только в военно-политическом, но и в экономическом плане. Недавно министром экономического развития был назначен М.Орешкин, который ни одного дня не проработал в реальной экономике: она для него является «черным ящиком». Он абсолютно не понимает, как функционирует реальная экономика, т.к. всю свою жизнь он занимался анализом спекулятивной «экономики Казино». Как он может разрабатывать программу развития того, чего он просто не знает? Это примерно тоже самое, что балетмейстеру поручить тренировать футбольную команду.

Избежать разрушительных экономических кризисов можно, если рыночную экономику дополнить плановым регулированием. Но не директивным планированием, как в СССР, а интегральным, сбалансированным и направляющим планированием, которое исходило бы из политики частно-государственного партнерства (ЧГП). В идеале будущее мировой экономики Интегрального МХУ – это русская «птица-тройка», в которой «коренником» выступает государство, одной «пристяжной» – крупные ТНК и ТНБ, а другой – малый и средний национальный бизнес. Тогда государство будет задавать темп и направление развития: когда нужно подстегнуть бизнес, а иногда и сдержать его, частный же бизнес должен выступать главной движущей силой этого развития. Но это в идеале, к которому стремятся азиатские государства, сформировавшие Азиатский цикл накопления (Япония, Китай, Южная Корея, Сингапур и т.д.).

А.Э. Айвазов