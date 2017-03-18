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Война в Сирии: Французский депутат о мудрой позиции России

16:37. 18 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Война в Сирии: Французский депутат о мудрой позиции России
 
Нельзя не заметить, что Россия сегодня предоставляет огромнейшую поддержку сирийскому народу - постоянная гуманитарная и военная помощь, а также регулярные переговоры с союзниками по урегулированию ситуации в Сирии.
 
По мнению французского парламентария Тьерри Мариани, наша страна заняла очень правильную, мудрую позицию в поддержке Сирии, которую следовало бы взять в пример и другим странам. По его словам, именно взаимодействие с Башаром Асадом в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» привело Россию к такому успеху.
 
В своем обращении французский как бы пытается достучаться до мирового сообщества, что Владимир Путин хочет лишь одного - чтобы Америка и Европа сплотились с Россией и положили конец исламскому терроризму. На данный момент это самое главное, на чем должны сосредоточиться страны.
 
Хочется напомнить, что сам Мариани давно уже выступает за укрепление отношений России и Франции. К примеру, начиная с 2015 года он не раз посещал Крым и Севастополь, чтобы лично убедиться, что жители полуострова поддерживают воссоединение с Россией.
 
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