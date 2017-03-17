Истребитель-перехватчик МиГ-41 и его перспективы

Начиная с семидесятых годов прошлого века, соответствующих программ было с десяток, но лишь одна дошла до некого этапа практической реализации в металле. На базе серийного перехватчика был создан вариант МиГ-31Д с центральным выдвижным пилоном для большой противо-спутниковой ракеты разработки конструкторского бюро «Вымпел».

Для лучшей боковой устойчивости в полете со столь деликатным грузом, законцовки крыльев были выполнены в виде «ластов» (нечто подобное применялось на прототипах МиГ-25). Различного рода летные эксперименты в рамках данной темы провели на нескольких опытных самолетах, включая борта 071 и 072. Летные испытания продолжались и после распада Советского Союза, в том числе с казахстанских аэродромов. Правда, МиГ-31Д на вооружение не поступил — наступила «разрядка мировой напряженности», и Москва договорилась с Вашингтоном закрыть программы «звездных войн».

«Спутник-убийца воздушного запуска»

Американцы настолько опасались возможностей перспективной системы русских, что в обмен на прекращение работ по МиГ-31Д сняли с вооружения собственную похожую систему — ASM-135 Air Launched Anti Satellite (ASAT, «спутник-убийца воздушного запуска»).

Коль скоро тема МиГ-31Д была засекреченной и данных по ней мало, опишем принцип ее действия на примере американского аналога. Там в качестве платформы использовали тяжелые тактические истребители F-15A Eagle, прошедшие соответствующее переоборудование в носитель двухступенчатой противоспутниковой ракеты ASAT Missile (причем вторая ступень имела собственное имя Altair 3) весом 1,2 тонны и длиной чуть более шести метров. Двигатели для ступеней заимствованы с ударной ракеты AGM-69 SRAM и ракеты-носителя Scout.

В качестве полезной нагрузки ASAT Missile использовался Miniature Homing Intercept Vehicle – «миниатюрное самонаводящееся средство перехвата». Оно оснащалось инфракрасной головкой наведения (ИК ГСН), и уничтожала спутник-мишень путем прямого попадания. Для расправы над жертвой собственной кинетической энергии у MHIV было более, чем достаточно, а посему «убийца» весом 15-16 кг не нес ни грамма взрывчатки.

Основная сложность практической реализации проектов типа ASAT заключалась в точном расчете траекторий движения самолета-носителя и его ракеты с учетом прогноза перемещений спутника-цели. Он проводился средствами наземного центра с использованием информации от радиолокационных станций обзора космического пространства. На основании расчетного анализа строилась траектория полета F-15A с выбором точки сброса ASAT Missile, программирование включения двигателей первой и второй ступеней, отделения MHIV и так далее.

По командам с наземного центра, летчик набирал высоту 15-21 км, выходил на сверхзвук и осуществлял пуск ракеты с режима прямолинейного горизонтального полета или при выполнении маневра «горка». Первые испытания системы датируются 1984 годом, а следующим летом ASAT Missile уничтожила спутник Solwind P78-1 на орбите высотой 450 км. Впоследствии американцы выполнили еще несколько пусков для отработки технологий и проверки правильности принятых технических решений, но при этом жертв не было. Вместо спутников, «красный глаз» MHIV нацеливали на яркие звезды, которых «убийца» не мог достигнуть в принципе. А если бы и долетел, его кинетики не хватало для уничтожения такой «мишени».

С военной службы в коммерцию

Особых отличий в принципе работы зарубежной и отечественной систем уничтожения спутников скорее всего не было. А вот практические возможности у нашей оказались лучше благодаря заметному преимуществу МиГа над F-15 в высотно-скоростных характеристиках. Предельное число Маха полета советской машины М=2,83 против M=2,5 у американской, практический потолок (у разведывательной модификации МиГ-25Р) — 23 км против 20 км.

Конструкторы проработали вариант использования МиГ-25 в качестве носителя тяжелых ракет массой 6-7 тонн, и одной ракеты весом 8-9 тонн. На основе этой машины был создан более совершенный МиГ-31, который имел лучшие возможности как носитель. Предельная взлетная масса выросла с 41 до 47 тонн, у отдельных вариантов – до 50 тонн. Максимальная скорость не изменилась и составляла 3000 км/ч, практический потолок — 20600 метров.

Вскоре после победы «Перестройки» ранее секретный МиГ-31 стали активно продвигать на экспорт, для чего самолет неоднократно показывали на различных выставках. Впервые на Западе русский стальной истребитель демонстрировался летом 1991 года — на аэрокосмическом салоне Le Bourget под Парижем. Была разработана специальная экспортная модификация МиГ-31ФЭ, которая нашла покупателя в лице Сирийской Арабской Республики, но на практике по ряду причин самолеты в эту страну не поставлялись.

В рекламных буклетах по МиГ-31ФЭ говорилось, что он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых и больших высотах в свободном пространстве и на фоне земной поверхности. На самолете установлен радиолокационный комплекс РП-31Э, обеспечивающий одновременное обнаружение до десяти целей и одновременный обстрел четырех из них. Вооружение — ракеты Р-33Э, Р-40ТД-1 и Р-60МК на внешней подвеске плюс встроенная пушка 9А768 калибра 23мм.

Единственным зарубежным пользователем МиГ-31 выступает Республика Казахстан. Дополнительно к самолетам, доставшимся при распаде СССР, в новом веке были приобретены еще несколько машин, в результате чего общая численность парка превысила тридцать единиц.

Начиная с аэрокосмического салона в Сингапуре 2006 года, на международных выставках государственные структуры Казахстана выставляли масштабные модели воздушно-космической системы. В ней МиГ-31И выступал в качестве платформы для ракеты-носителя «Ишим». Скорее всего, последняя имела внешние формы и массово-габаритные показатели схожие с таковыми «ракеты-убийцы» типа «Контакт». При этом заявлялось, что самолет-носитель представляет доработанный истребитель, и предназначается для вывода на космические орбиты высотой 300-600 км небольших космических аппаратов массой 120-160 кг.

Предложение фирмы-разработчика

Близкие по характеру воздушно-космические системы представлял на выставках и разработчик самолета. РСК «МиГ» неоднократно предлагал потенциальным зарубежным партнерам вместе создать коммерческую систему для вывода на орбиту малых спутников. В качестве вклада в совместную работу Корпорация предлагала имевшиеся в распоряжении ее летной службы опытные прототипы МиГ-31.

Согласно цифрам рекламного буклета, распространенного на авиасалоне в Берлине, система способна вывести на круговую полярную орбиту (Circular Polar orbit) высотой 700-1000 км спутник весом 50 кг. При удвоении массы целевой нагрузки высота орбиты уменьшается до 200км. В случае вывода спутника массой 100 кг на экваториальную орбиту высота ее составит 700-1000км.

Судя по схематичным рисункам, экипаж самолета выполняет взлет с набором высоты 16-17 км и последующим разгоном в горизонтальном полете до скорости 750 м/сек (M=2,54). Затем летчики выполняют маневр «горка» так, чтобы отсоединение ракеты-носителя произошло, когда наклон траектории составляет 20-30 градусов к горизонту. При этом истинная скорость падает до 630-650 м/с (М=2,13-2,2).

Среди многообразия возможных практических применений воздушно-космической системы выделялся вариант с целевой нагрузкой в виде многоразового возвращаемого аппарата с интригующим названием «Аэрокосмическое ралли», которое чудесным образом сокращали до аббревиатуры «АРС». МиГ-31 поднимался на высоту 20 км и набирал скорость 2500 км/ч (694 м/с, М=2,35). Отстрел ракетоплана летчики выполняли в ходе выполнения маневра «горка». Шестиметровый космический аппарат мог брать в полет полезную нагрузку до 350 кг.

Расчетный вес АРС составлял 1,7 тонн, что почти в полтора раза превосходит соответствующую цифру для ASAT Missile, диаметр корпуса — один метр против 500 мм. Вместо АРС могла использоваться одноразовая ракета-носитель «Микрон» длиной 7,25 метра и весом 7 тонн, т.е. с массово-габаритными параметрами заметно превосходящими «американский аналог». Как следствие, она могла вывести полезную нагрузку на более высокую орбиту, что очень важно.

Перспективы МиГ-41

Последние пару-тройку лет высокопоставленные источники в промышленности и правительственных структурах говорят о некоем новом скоростном перехватчике под названием МиГ-41. Среди первых самолет с таким названием упомянул Сергей Сергеевич Коротков, который тогда занимал должность Генерального директора — Генерального Конструктора РСК «МиГ». Сегодня он служит Генеральным конструктором – вице-президентом по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Официальной информации о технических характеристиках самолета нет. Сообщается лишь, что МиГ-41 продолжит линию МиГ-25 и МиГ-31, серийное производство которых велось на Нижегородским авиационном заводе «Сокол». Всего предприятием было изготовлено порядка 1700 «стальных» самолетов марки «МиГ». Среди них — восемь опытных прототипов, собранных в рамках программы создания усовершенствованного перехватчика МиГ-31М.

Машина представляла глубокую модернизацию базового МиГ-31 с максимальным взлетным весом 52 тонны, двигателями повышенной тяги Д-30Ф6М, БРЛС «Заслон-М» и новыми ракетами РВВ-БД и РВВ-АЕ. Прототипы и небольшая установочная партия были изготовлены в период с середины восьмидесятых по начало девяностых годов прошлого века. Опытные машины демонстрировались на аэрокосмических салонах в Жуковском 1995 и 1997гг.

Для участия в государственных совместных испытаниях в ГЛИЦ МО РФ (г. Ахтубинск) направляли опытные МиГ-31М с бортовыми номерами «053», «054», «055», «056» и «057». Весной 1994 года ГСИ завершились успешным пуском дальней ракеты «воздух-воздух», поразившей мишень на дальности 300 км. «В испытаниях был пройден рубеж соответствия самолета требованиям Технического Задания, однако из-за отсутствия финансирования работы во второй половине 90-х годов были приостановлены и самолет в серию так и не пошел», — отмечается в материалах РСК «МиГ».

Словом, проект признавался технически успешным, но резкое сокращение государственного бюджета не позволило нашим Вооруженным Силам заказать партию товарных экземпляров.

Сохранившиеся машины доживают свой век «на краю аэродрома», но их летную годность можно восстановить.

Самым продвинутым из установочной партии считается восьмой по счету самолет («борт 057″) с доработками по результатам облета предыдущих машин. Внешне, он выделялся законцовками крыла с контейнерами для аппаратуры, на которых смонтированы характерные вертикальные плоскости («ласты») для улучшения путевой устойчивости.

Логично предположить, что в основу нового «МиГа» будут положены работы по МиГ-31М. Возможно даже, что модель с индексом «41» на деле окажется обновленной версией «31М», некой его производной с внедрением научно-технических достижений последнего времени.

Что же касается задачи уничтожения спутников, то здесь дело главным образом не в разработчиках самолета, а противоспутниковой ракеты. Ее создание — самая сложная задача, а заодно и тема для приложения сил и талантов не переводящихся великих комбинаторов авиации с космонавтикой. Вариант «сбить звезду», как то было в случае с американским ASAT, не проходит — в новой геополитической обстановке Вооруженным Силам РФ требуется в первую очередь обеспечить безопасность страны, в том числе и от космических угроз.

Владимир Карнозов, телеканал «Звезда».

http://vpk-news.ru/news/35661