Мгновенный бой: чем удивит новый российский истребитель МиГ-35? (ФОТО)

Презентация истребителя поколения 4++ МиГ-35 станет одним из главных событий Международного авиационно-космического салона (МАКС) 2017 года, который стартует 18 июля.

А в конце августа на международном форуме «Армия-2017» состоится первый полёт этой машины. Предполагается, что истребители МиГ-35 заменят МиГ-29, стоящие на вооружении авиации России и других стран мира. Сейчас самолётостроительная корпорация готовится к выполнению масштабных заказов, модернизирует производственные мощности и в инициативном порядке разрабатывает истребитель-перехватчик. О будущем нового самолёта и перспективах развития корпорации «МиГ» — в материале RT.

Генеральный директор АО «РСК «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что на МАКС-2017 будет представлен МиГ-35 — многофункциональный лёгкий истребитель поколения 4++. Первая презентация истребителя состоялась 26 января 2017 года в присутствии президента РФ Владимира Путина и была закрытой.

© Алексей Заквасин/RT

«На МАКС-2017 мы впервые публично будем выставлять наш самолёт МиГ-35», — сказал Тарасенко журналистам в сборочном цехе «МиГ» в подмосковных Луховицах. По его словам, первый публичный полёт истребителя состоится в рамках международного военно-технического форума «Армия-2017», который будет проходить 22–27 августа в парке «Патриот» в Кубинке.

Основным заказчиком МиГ-35 станет Минобороны РФ, которое намерено заменить парк истребителей четвертого поколения МиГ-29. Также руководство самолётостроительной корпорации ведёт переговоры о поставках МиГ-35 за рубеж.

«Мы проводим переговоры со странами Латинской Америки, и в рамках МАКС эти переговоры будут продолжены… Мы понимаем, что МиГ-29 эксплуатируется в порядка 30 стран. Все эти страны с нами активно обсуждают вопрос о поставках МиГ-35», — рассказал Тарасенко.

Полностью российский

С 2017 года МиГ-35 проходит лётные испытания, которые являются финальной стадией перед началом серийного производства. Тарасенко заявил, что новейший истребитель пойдёт в серию сразу после завершения испытаний, на которые отведены два ближайших года.

Таким образом, первые МиГ-35 поступят в войска либо в конце 2018-го, либо в течение 2019 года. Первоначальные планы Минобороны предполагали закупку 30 истребителей до 2020 года. На сегодняшний день корпорация собрала два прототипа, третья машина находится в сборочном цеху.

© Алексей Заквасин/RT

Отвечая на вопрос RT, как повлияли санкции на процесс создания МиГ-35, Тарасенко заявил, что «самолёт полностью создан из российских комплектующих, из российских материалов». Он отметил, что корпорация никаких ограничений не испытывает.

По сути, МиГ-35 представляет собой глубокую модернизацию советского МиГ-29, на замену которого он и создавался. Внешне оба истребителя похожи, однако новый образец немного отличается по конструкции и заметно превосходит предшественника по тактико-техническим характеристикам (ТТХ), и как следствие — по боевым возможностям.

МиГ-35 будет более манёвренной, надёжной и удобной в эксплуатации машиной. В истребителе поколения 4++ реализованы решения, позволяющие понизить радиолокационную заметность, увеличить боевую нагрузку и ресурс агрегатов. МиГ-35 будет оснащён бортовой радиоэлектронной станцией (БРЛС) «Жук-А» с активной фазированной антенной решёткой, которую разработал московский «Фазотрон-НИИР». В результате модернизации мощность «Жук-А» выросла почти вдвое. Дальность обнаружения цели у БРЛС составляет 200 км, а дальность действия по цели — от 60 до 130 км в зависимости от типа (наземная, воздушная).

© Алексей Заквасин/RT

«Это новый комплекс, он приближен уже к пятому поколению. Тут новые технологии по локатору, по разведке. Есть новое вооружение, новое покрытие самолёта, которое делает его незаметным для противника. Поэтому все эти характеристики так привлекают», — сказал Тарасенко о МиГ-35, но отказался назвать стоимость нового истребителя.

В январе 2017 года Юрий Слюсарь, глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), куда входит РСК «МиГ», заявил, что МиГ-35 спроектирован специально для ведения боевых действий в условиях конфликтов повышенной интенсивности и в условиях высокой плотности ПВО.

В инициативном порядке

РСК «МиГ» не делает ставку только на МиГ-35. Тарасенко напомнил, что корпорация работает над проектом истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия, который может заступить на боевое дежурство в среднесрочной перспективе, заменив МиГ-31.

«Мы в инициативном порядке сейчас разрабатываем концепт самолёта дальнего перехватчика. Соответственно, выйдем с нашим предложением к основному заказчику и, надеюсь, в ближайшее время выйдем на НИОКРские работы (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). — RT)», — пояснил Тарасенко.

По его словам, новый дальний перехватчик позволит более эффективно контролировать воздушное пространство и «обеспечивать безопасность нашей страны». «Жизненный цикл 31-го придёт к завершению в ближайшие десять лет, поэтому ему нужна замена. Такую замену готовят заранее», — отметил Тарасенко.

© Алексей Заквасин/RT

Помимо производства боевой авиатехники, в РСК «МиГ» в ближайшие годы развернётся сборка гражданских самолётов. В сборочном цеху будет открыта вторая линия по производству двухмоторного турбовинтового самолёта Ил-114. А нижегородский авиастроительный завод «Сокол» займётся выпуском агрегатов для этого ближнемагистрального судна.

Тарасенко сообщил, что в настоящее время корпорация способна выпускать до 36 самолётов в год, но в будущем может «разогнаться и на большее количество».

«Всё будет зависеть от заказов», — пояснил гендиректор РСК «МиГ».

Ресурс прочности

В последние годы РСК «МиГ» демонстрирует положительные финансовые результаты. В 2016 году выручка корпорации составила 56,7 млрд рублей, прибыль — 5,6 млрд рублей. Прошлый год был самым удачным за минувшие 20 лет. В 2017 году Тарасенко ожидает рост выручки до 70 млрд рублей, хотя прибыль может упасть до 4–5 млрд рублей.

На сегодняшний день портфель заказов РСК «МиГ» оценивается в $4 млрд, и предприятие расширяет производственные возможности.

В 2016 году был открыт цех гальванокрасочных покрытий и термообработки (производственный комплекс № 1). Тарасенко утверждает, что это «самый современный цех в России».

© Алексей Заквасин/RT

Начальник цеха Игорь Голубкин сообщил RT, что пока в комплексе работают три производственные линии, но до конца года будут запущены все 14, восемь из которых — автоматизированные. Гальванопокрытия необходимы для защиты металла от коррозии и придания деталям необходимой прочности и электропроводности.

Детали, которые применяются на производстве в РСК «МиГ», проходят самые серьёзные испытания, позволяющие выявить брак и определить точные характеристики каждого элемента конструкции. После обработки в специальных растворах детали подвергаются динамическим и температурным перегрузкам.

Как пояснили RT в РСК «МиГ», корпорация продолжает создавать авиационную технику, которая будет безупречно работать на любой доступной самолёту высоте и в любых погодно-климатических условиях — от Арктики до пустыни. В каждую машину закладывается ресурс прочности, превышающий максимально возможную нагрузку.

© Алексей Заквасин/RT

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