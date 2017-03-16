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Сводки от ополчения Новороссии 16 марта 2017

10:20. 16 марта 2017 Просмотров - 323 Один комментарий Опубликовал:

В Старобельске дислоцируется сводный отряд 8 полка ВСУ

В ходе допроса в МГБ ЛНР военнослужащий восьмого полка ССО ВСУ майор Сергей Иванчук, задержанный за подготовку и совершение террористических актов на территории ЛНР, ДНР и РФ, рассказал, что в бывшей Луганской области, в поселке Старобельск, дислоцируется сводный отряд восьмого полка ССО ВСУ, численностью около 150 человек.

В составе отряда имеются четыре диверсионно-разведывательные группы, численностью 12-17 человек каждая. В задачи данных групп входит осуществление разведывательных действий на территории ЛНР и ДНР в районах линии соприкосновения.

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ЛНР: фрагменты записей с телефонов задержанных диверсантов

Видео от МГБ ЛНР.

Обучение украинских террористов инструкторами НАТО – фрагменты записей с телефонов задержанных диверсантов в Луганской Народной Республике.

Ранее стало известно, что министерством государственной безопасности ЛНР установлены лица причастные к убийству полковника Анащенко и других громких преступлений на территории республик Донбасса.

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ВСУ с вечера выпустили по ДНР более 500 мин и снарядов

ВСУ с вечера выпустили по ДНР более 500 мин и снарядов

Украинская армия с вечера выпустили 501 мину и снаряд по прифронтовым территориям ДНР.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 18:00 до 02:30 украинская армия обстреляла 14 прифронтовых населенных пунктов Республики, выпустив по ним в общей сложности 501 снаряд из танков, артиллерии калибра 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм», — говорится в сообщении.

Он пояснил, что под огонь подразделений ВСУ попали поселки Луганское, Трудовские, Старомихайловка в западном пригороде Донецка, Еленовка к юго-западу от города, Ясное вблизи Докучаевска, Зайцево, шахта Изотова под Горловкой. А также Ясиноватая и ее окрестности, в частности Яковлевка, Спартак и Крутая Балка.

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ДНР: в Горловке поврежден жилой дом из-за обстрела ВСУ

ДНР: в Горловке поврежден жилой дом из-за обстрела ВСУ

Украинская армия ночью открыла огонь по северо-западу Горловки, в результате обстрелов в Никитовском районе города был повреждены один частный дом, котельная, и перебит газопровод.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на и.о. главы горадминистрации Ивана Приходько.

«Ночь была очень жесткая в плане обстрелов. В Никитовском районе города есть разрушения.  Попадание снаряда рядом с котельной 186, повреждено остекление. Также поврежден газопровод по улице Космонавта Комарова,10. А на улице Седова попадание пришлось во двор частного дома, повреждено остекление и кровля, полностью уничтожены хозпосторойки», — сказал Приходько.

Он добавил, что информации о жертвах среди мирного населения не поступало.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Жесткая ночь: ВСУ обстреляли Горловку

Жесткая ночь: ВСУ обстреляли Горловку | Русская весна

Украинская армия ночью открыла огонь по северо-западу Горловки, в результате обстрелов в Никитовском районе города были повреждены один частный дом, котельная и перебит газопровод.

Об этом ДАН сообщил и. о. главы горадминистрации Иван Приходько.

«Ночь была очень жесткая в плане обстрелов. В Никитовском районе города есть разрушения. Попадание снаряда рядом с котельной 186, повреждено остекление. Также поврежден газопровод по улице Космонавта Комарова,10. А на улице Седова попадание пришлось во двор частного дома, повреждено остекление и кровля, полностью уничтожены хозпосторойки», — сказал Приходько.

Он добавил, что информации о жертвах среди мирного населения не поступало.

Между тем, по сообщению госконцерна «Донбассгаз», за сутки аварийные бригады зафиксировали повреждения газопроводов из-за обстрелов на западе Донецка, в Горловке и на юге ДНР. Там уже приступили к восстановительным работам.

Информация об обстрелах со стороны ВСУ уточняется.

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Боевики «АТО» обстреляли два поселка под Донецком

Боевики «АТО» обстреляли два поселка под Донецком

Два поселка в пригороде Донецка полностью обесточены в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на  заявили в четверг в администрации города.

«В ночь на 16 марта обстрелу со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины) подвергся Кировский и Петровский районы города. В результате обстрела обесточено 20 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения жители поселков Старомихайловка, Александровка», — говорится в сообщении.

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ВСУ 14 раз нарушили перемирие в ЛНР

ВСУ 14 раз нарушили перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 14 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Калиново, Калиновка, Лозовое, Сокольники, Желтое, Крутая Гора.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических гранатометов АГС, стрелкового оружия.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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Один комментарий»

  • 421 247
    klim 16 марта 2017 в 12:06 Ссылка Пометить
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    Видимо, в ответ на возобновление поставок дизтоплива из РФ в Укропию нацисты возбудились.

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