Оборона Севастополя: как Россия укрепила военный потенциал Крыма (ФОТО)

16 марта исполняется три года с момента проведения в Крыму и Севастополе референдума о воссоединении с Россией. Подавляющее большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ. Уже в марте 2015 года в республике была создана полноценная группировка войск.

Однако, учитывая непредсказуемую ситуацию на Украине и разведывательные полёты авиации НАТО, Россия не прекращала усиливать военный потенциал полуострова. Что уже сделано для защиты Крыма и насколько эти меры эффективны — разбирался RT.

Укрепление обороноспособности Крыма началось буквально сразу после известия об антиконституционной смене власти на Украине. Ситуация в Киеве сильно встревожила руководство республики и местных жителей. В хаосе политической борьбы от нового режима можно было ожидать самых непредсказуемых решений.

В частности, серьёзную обеспокоенность вызывала многочисленная группировка Вооружённых сил Украины, дислоцированная на полуострове. По состоянию на февраль 2014 года в Крыму находилось около 30 тыс. военнослужащих Украины (одна шестая от общей численности ВСУ).

Согласия на свободное волеизъявление жителей полуострова постмайданная власть в Киеве не давала, и руководство РФ действовало на опережение. Москва приняла решение блокировать все военные объекты ВСУ, а также взять под охрану аэропорты и ключевые административные здания.

Эту работу блестяще выполнили хорошо экипированные военнослужащие без знаков отличия. Их прозвали «вежливыми людьми». Блокада объектов ВСУ и нейтралитет милиции позволили пророссийским активистам завладеть политической инициативой.

Полный контроль

27 февраля 2014 года лидер партии «Русское единство» Сергей Аксёнов был назначен председателем правительства Крыма. 1 марта он переподчинил себе все силовые структуры автономной республики, и украинские войска стали переходить на сторону народа.

Россия, ориентируясь на ожидания местного населения, вернула полный контроль над Крымом и получила возможность укреплять там военное присутствие с учётом собственных национальных интересов.

Однако предстояла огромная работа: материковая Россия и Крым не имеют сухопутного сообщения. Это обстоятельство объективно затрудняло масштабную переброску личного состава и военной техники. В такой ситуации Минобороны пользовалось ресурсами флота и транспортной авиации.

Кроме того, российская группировка получила подкрепление в лице присягнувших народу украинских военнослужащих. В частности, на сторону граждан перешёл глава ВМС Украины контр-адмирал Денис Березовский. Вместе с контр-адмиралом новую присягу принесли моряки 25 судов вспомогательного флота и шести боевых кораблей.

В общей сложности в состав Вооружённых сил РФ влились более 9 тыс. украинских военных и 7 тыс. сотрудников гражданского персонала. На Украину уехали только 2 тыс. человек, служивших в ВСУ.



Фото: Reuters

Весной 2014 года в Киеве игнорировали факты перехода украинских военнослужащих и, как ни странно, занижали численность российских войск.

16 марта, в день проведения референдума о присоединении к РФ, и. о. министра обороны Украины Игорь Тенюк заявил, что с конца февраля Москва увеличила военный контингент в Крыму с 12,5 тыс. до 22 тыс. человек.

Он обвинил Россию в нарушении установленного лимита на 2014 год в 12,5 тыс. военнослужащих. Хотя, согласно действовавшему на тот момент договору, Минобороны РФ могло размещать в республике до 26 тыс. солдат и моряков.

Первоочередные задачи

Процесс интеграции Крыма в состав Российской Федерации сопровождали важные с точки зрения безопасности мероприятия.

В первую очередь требовалось укрепить границу с Украиной, выявить и нейтрализовать потенциальные очаги вооружённого сопротивления, принять на службу офицеров ВСУ и силовых ведомств, наладить патрулирование побережья и установить контроль над воздушным пространством.

К интенсивным действиям в сфере обеспечения безопасности подталкивала взрывоопасная ситуация на Украине. Киев обещал вернуть полуостров, а радикальные группировки получили огнестрельное оружие и карт-бланш на насилие в отношении граждан, не признавших результаты госпереворота.

13 апреля 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов распорядился о начале «антитеррористической операции» на востоке страны. На несколько месяцев власти и радикалы отвлеклись от решения «крымской проблемы».

5 сентября были подписаны Минские соглашения, предусматривавшие перемирие между конфликтующими сторонами в Донбассе.

Позднее Крым был включён в Южный Федеральный округ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о необходимости укрепления обороноспособности полуострова из-за непрекращающегося украинского кризиса и увеличения иностранного военного присутствия вблизи Крыма.



Фото: РИА Новости

«Одной из приоритетных задач стало развёртывание полноценной и самодостаточной группировки войск на крымском направлении», — подчеркнул Шойгу.

Морская оборона

Из открытых данных следует, что Минобороны бросило значительные ресурсы на усиление охраны береговой линии и системы противовоздушной обороны (ПВО). Осенью 2014 года Черноморский флот получил два новых противодиверсионных катера проекта «Грачонок», а в Балаклавской бухте появились пограничные сторожевые катера.

Соединениям береговой обороны Крыма были поставлены новейшие противокорабельные системы дальнего радиуса действия «Бал» и «Бастион» и беспилотные аппараты для сбора разведданных. В 2014-2015 годах в состав Черноморского флота (ЧФ) вошли горный батальон береговой охраны, отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты и артиллерийский полк.

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На Черноморском флоте была воссоздана дивизия надводных кораблей на основе бригады противолодочных судов и бригады фрегатов. В 2014-2016 годах ЧФ получил малозаметные подлодки проекта 636 «Варшавянка», малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М», которые вооружены ракетами семейства «Калибр».

«Только по итогам 2015 года ЧФ получил более 200 единиц новых образцов вооружения и военной техники, около 40 различных кораблей и судов <…> , два малых ракетных корабля, 10 боевых катеров, 20 судов и катеров вспомогательного флота, более 30 летательных аппаратов, в том числе современные многофункциональные истребители Су-30СМ и комплекты беспилотников», — отчитался в январе 2016 года командующий ЧФ Александр Витко.



На фото: Противокорабельная система дальнего радиуса действия «Бастион» / РИА Новости

Специально для ЧФ калининградский судостроительный завод «Янтарь» работает над проектом 11356 «Буревестник». В марте 2016 года на боевое дежурство встал головной сторожевой корабль проекта «Адмирал Григорович». В июне 2016 года в эксплуатацию был сдан другой корабль — «Адмирал Эссен», а в 2017 году ЧФ пополнится фрегатом «Адмирал Макаров».

Небо на замке

Несколько сложнее обстояло дело с созданием системы ПВО. До распада СССР за небо над Крымом отвечала 1-я дивизия противовоздушной обороны.

В 1990-е годы украинские власти фактически ликвидировали систему ПВО.

На вооружении ВСУ остались только зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малого радиуса «Оса». Истребительная авиация находилась в неудовлетворительном состоянии.

После присоединения Крыма Минобороны РФ разместило на полуострове ЗРК дальнего радиуса С-300ПМУ и зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса «Панцирь». В ноябре 2014 года в аэропорт Бельбек были переброшены 14 новых истребителей: 10 Су-27СМ и 4 Су-30. В феврале 2015 года на базе Центра дальней космической связи в Евпатории была создана воинская часть воздушно-космической обороны.

14 января 2017 года на боевое дежурство в Крыму заступил 18-й гвардейский зенитный ракетный Севастопольско-Феодосийский полк, получивший командный пункт и дивизион С-400 «Триумф».

Этот ЗРК способен защитить полуостров от почти всех типов авиации, крылатых и баллистических ракет малой и средней дальности, летящих со скоростью до 4,8 км/сек.

Необходимость усиления системы ПВО в Крыму подтверждается ростом военной активности ВСУ в соседней Херсонской области.

В начале декабря 2016 года украинские войска провели стрельбы из ЗРК С-300 и других ракетных комплексов, доставшихся в наследство от СССР.

Аналогичные учения вблизи Крыма прошли в середине января 2017 года. 10 февраля представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк предупредил о запланированных стрельбах из ЗРК «Бук-М1» на полигоне Ягорлык в Херсонской области.

Военные аналитики уверены, что Россия достаточно надёжно укрепила крымскую систему ПВО и полуострову ничего не угрожает. Помимо сухопутных средств ПВО, противоракетные комплексы установлены на кораблях ЧФ. Однако мишенью украинских войск могут оказаться воздушные суда в международных водах, причём не только военные.

Опасность для полуострова, а точнее его военной инфраструктуры, представляют разведывательные полёты авиации НАТО. В период учений «Кавказ-2016», проводившихся в августе—сентябре на юге России, крымская система ПВО несколько раз фиксировала приближение самолёта-разведчика ВВС США RC-135 и патрульного противолодочного самолёта P-8A Poseidon.

Украинский взгляд

Большое внимание Минобороны РФ уделило укреплению сухопутной группировки войск в Крыму. В республике были сформированы армейский корпус и две мотострелковые дивизии, на 70% укомплектованные контрактниками.

За три года была проделана огромная работа по усилению военного потенциала Крыма.

По информации Минобороны, «полноценная самодостаточная группировка войск» была создана ещё в марте 2015 года, то есть через год после вхождения полуострова в состав России. Уже на тот момент возникли 7 новых соединений и 9 воинских частей различного предназначения.

Разведка Украины также зафиксировала значительный рост военной мощи РФ в Крыму. «Мы знаем, что быстрыми темпами проводится милитаризация оккупированного Крыма, где Российская Федерация создала достаточно мощную группировку войск», — сообщил 5 августа 2016 года секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

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Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что, помимо сухопутных дивизий, российское командование занимается формированием подразделений территориальной обороны (видимо, имеются в виду мероприятия, связанные с развитием Росгвардии).

Скибицкий утверждает, что в Крыму якобы размещены средства доставки ядерного оружия: дальние бомбардировщики, боевые корабли и подводные лодки. По его словам, ядерные боезаряды находятся на территории Южного военного округа, но «при необходимости» могут быть доставлены на полуостров.

«К 2020 году они (россияне. — прим. ред.) планируют выйти на такой уровень потенциала, как это было в Советском Союзе, — это первое. А второе — туда (в Крым. — прим. ред.) сейчас очень активно завозятся новые виды современного вооружения, боевая техника и вооружение, которые не могли завозиться до аннексии Крыма», — сказал Скибицкий в мае прошлого года.

Согласно данным ГУР, Россия «подтянула» боеготовность авиационного, корабельного и подводного компонентов. По состоянию на май 2016 года, в Крыму находилось 24 тыс. военнослужащих, 613 танков и бронетранспортеров, 162 артиллерийские системы, около 100 боевых самолётов, 56 вертолётов, 16 береговых комплексов, 34 боевых корабля и четыре субмарины.

Если верить украинской разведке, после референдума (16 марта 2014 года) Россия не стала усиливать военное присутствие в Крыму путём переброски личного состава. Акцент был сделан на техническом обеспечении войск. Минобороны Украины прогнозирует, что численность дислоцированных в Крыму военнослужащих и вооружений будет увеличена до 2020-2025 годов в 1,5-2 раза.

Под крылом

Член экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым Игорь Рябов считает, что военное усиление Крыма и Черноморского флота вызвано в том числе проведением операции в Сирии. «Крым и военно-морская база в Новороссийске стали фактически плацдармом для миротворческой миссии в арабской республике», — заявил RT Рябов.

«Вопреки существующим на Украине слухам, в Крыму нет никакого недовольства по поводу так называемой киевскими политиками милитаризации. Все, кого не устраивали новые порядки, давно уехали. Благодаря присутствию российской армии, контингент которой значительно усилился, Крым получил колпак надёжности, и это чувствует каждый человек в Крыму», — полагает эксперт.



Фото: РИА Новости

Как отметил Рябов, присутствие военнослужащих внушает крымчанам уверенность в безопасном будущем. По его словам, в Крыму живы воспоминания о событиях трёхлетней давности, которые могли погрузить в хаос мирную жизнь полуострова.

«Для крымчан и севастопольцев появление „вежливых людей“ однозначно воспринимается как спасение. Потому что активисты „майдана“ в конце февраля угрожали людям, ходили по домам, устраивали разные провокации.

В сердцах граждан поселилась тревога. Никто не хотел кровопролития. И, конечно, все были рады, что Россия взяла Крым под своё могучее крыло», — добавил Рябов.

Проживающий в Севастополе писатель Платон Беседин в комментарии для RT констатировал, что подавляющее большинство жителей полуострова выступали за объединение с Россией и потому поддерживают принимаемые меры безопасности со стороны Минобороны.

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«Крым и Севастополь исторически, веками всегда были оплотом и засечным камнем российской армии и российского флота. Поэтому такой регион нуждается в постоянном укреплении. Военный и геополитический потенциал Крыма необходимо использовать, и крымчане позитивно относятся к этому. Им приятно чувствовать себя органичной частью России и её военной мощи», — подчеркнул Беседин.

Алексей Заквасин, Кристина Хлусова