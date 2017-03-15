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Точка зрения 07.03.2017

10:58. 15 марта 2017 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

Творцы истории (07.03.2017) — Программа Точка зрения

Какой была бы наша страна, если бы не было Сталина? Что было главным в личности этого человека? Что позволило ему создать индустриальную державу и привести СССР к победе во Второй мировой войне? И почему в наши дни популярность Сталина растёт? На эти и другие вопросы в студии «Точки зрения» отвечают член президиума ЦК КПРФ Пётр Романов, директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев, заместитель генерального директора Центра научной политической мысли и идеологии Вардан Багдасарян и журналист Анатолий Вассерман.
Ведущий – Дмитрий Аграновский.

03:35
Анатолий Александрович, есть такая версия конспирологическая, что Иосиф Виссарионович мог уйти не своей смертью. И зная наших «уважаемых» партнёров можно предположить, что эта версия заслуживает внимания. А на ваш взгляд?

Вряд ли было отравление. Не очень похоже ни по клинической картине, ни по обстоятельствам предшествующих дней. Но вот что совершенно несомненно было, так это оставление в беспомощном состоянии. И если бы я был верующим, я был бы уверен, что Никите Сергеевичу Хрущёву, на том свете, за это оставление нашли что сделать. Но того света нет, есть только наша память и в этой памяти уже в общем понятно, как история в дальнейшем будет оценивать и Иосифа Виссарионовича после всех колебаний и Никиту Сергеевича.

Вот кстати замечательный образец роли личности в истории. Каждый раз изучая какое-то решение Хрущёва, неизменно убеждаюсь — из всех имеющихся в его распоряжении вариантов он действительно всегда выбирал наихудший.

15:46
Небольшое дополнение. Из разнообразных мемуаров написанных в стол и опубликованных только в последние годы, уже известно со сколькими специалистами по каждому вопросу Сталин советовался, прежде чем принимать решение. Причём сознательно встречался со специалистами представляющими разные точки зрения. То есть все эти его знаменитые «есть мнение» они действительно появлялись именно потому, что он знакомился со всем спектром мнений и имел таким образом материал для анализа.

А вот как вы думаете, почему сейчас не появляются личности подобные Сталину? И даже не только сейчас, а в общем после ухода Сталина были уважаемые руководители, того же Брежнева вроде сейчас любят, но видно что по масштабу это совершенно не то. Сравнить нынешнее руководство, то же не то. Но наверное это не только российская тенденция, но и мировая.

Да это общемировая тенденция. Именно потому, что выдающиеся личности очень востребованы, как ускорители истории. Те кто не хочет ускорений, делают всё от них зависящее, чтобы выдающиеся личности исчезали ещё задолго до того, как станут близки к власти…

Источник — http://www.rline.tv/programs/tochka-zreniya/video-130202/

Источник: vassermans.ru

Метки: мировоззрение
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