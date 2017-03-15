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Для тех, кто в детстве хотел им стать: «Роскосмос» объявил открытый набор в космонавты

23:19. 15 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» объявила о начале кампании по отбору кандидатов в новый отряд космонавтов.

В рамках < ![CDATA[]]>конкурса< ![CDATA[]]> будут определены победители, которые станут первыми пилотами нового российского космического корабля «Федерация»*, будут работать на Международной космической станции и даже станут первыми россиянами, которые отправятся на Луну! Таких счастливчиков, которые, кстати, должны обладать навыками работы с космической и авиационной техникой, предполагается набрать от шести до восьми человек.

Конкурсантам предстоит пройти довольно сложный отбор из нескольких этапов. Они должны соответствовать требованиям по образованию и профессиональной пригодности, что предусматривает наличие у претендентов в космонавты совокупности знаний, необходимых для успешного прохождения программ профессиональной подготовки. Далее кандидатов ждёт комплекс медицинских обследований, а также мероприятия, позволяющие оценить их психологические качества. Наконец, победителей определят после тестирования на соответствие требованиям по физической подготовке.

Космонавтами могут стать граждане Российской Федерации возрастом не более 35 лет с высшим образованием по инженерным, научным или лётным специальностям с профильным опытом работы. Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности. Кроме того, кандидаты должны иметь способности к изучению космической техники, продемонстрировать умение разбираться в основах и принципах построения технических систем, понимание их физической сущности, умение запоминать техническую информацию, терминологию и технические характеристики.

Преимуществом будет наличие навыков взаимодействия с компьютерной техникой и владение английским языком. С полным перечнем требований к кандидатам и списком необходимых документов можно ознакомиться < ![CDATA[]]>здесь< ![CDATA[]]>. Основные этапы отбора кандидатов в космонавты будут проходить на базе ЦПК им. Ю.А. Гагарина. Документы можно отправить почтой или доставить лично по адресу: 141160, Московская область, Звездный городок, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» с пометкой «В комиссию по отбору кандидатов в космонавты».

*«Федерация» — серия многоместных пилотируемых транспортных кораблей России, которая должна прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс».

Источник: www.kramola.info

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