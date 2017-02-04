12 шагов благодарности: благодарите тех, кто сделал вам больно

К истинной благодарности я шел достаточно долго, как мне казалось несколько последних лет. Шел через ум, а пришел через сердце. И я осознал, что проделал дорогу длинною в жизнь. И я благодарен тем, кто помог мне к этому прийти.Каждый человек для нас – это наше зеркало. И наступает в жизни момент, когда ты начинаешь наконец-то это осознавать.Однажды, я обратил внимание на одну мою хорошую знакомую. Она начала высказывать вслух свое недовольство тем, что она очень много делает для других добрых дел, много им помогает, но не получает от них ни признания, ни благодарности. Потом в какие-то определенные моменты, она начала высказывать и мне свои претензии, что якобы и я такой же неблагодарный как и все остальные. Что я прошу ее что-то сделать и не благодарю за это. Я задумался над ее словами и ее поведением. Вопрос благодарности для нее был архиважным. Я же всегда ограничивался сухими «ок» или «спасибо», что для меня было синонимом благодарности. Но я понимал, что в ее поведении есть и часть меня. Что она мое зеркало.Я решил изменить свое поведение. Поначалу в отношении ее я стал более внимательным и стал все чаще и чаще произносить так желаемое ей услышать «благодарю». Постепенно, это «благодарю» я стал произносить и в отношении других людей. Я менялся. Менялся благодаря своему зеркалу.Я много читал и слышал о благодарности из различных книг и статей. Но эта благодарность так и не стала частью моей жизни. Да, я мог быть и вежливым, и культурным, я мог сказать «спасибо». Но все это было как часть каких-то правил, которые нужно было выполнять. Во всех моих словах не было души и сердечности. Они звучали часто механически. И люди это чувствовали.И вот, благодаря своей знакомой, я уже было решил, что этой самой благодарности я наконец-то научился. Но, как оказалось в последствии, я заблуждался и говорить «спасибо» и «благодарю» недостаточно. Это все шло от ума. От ума я понимал, что так нужно, что так правильно, что человеку, который что-то сделал для тебя нужно быть обязательно благодарным. Ведь даже детей учат говорить «спасибо». Но все равно, даже этому я был рад, потому что по-другому не умел. Я был благодарен ей, за то, что научился, как я считал на тот момент, благодарить.Так длилось какое-то время, я был уверен, что я человек весьма благодарный, пока я не получил от одного очень близкого человека прямой и жестокий удар в сердце. И я не понимал за что. Я был нежным и заботливым, внимательным, всегда помогал и оказывал поддержку. Брал на себя решение многих бытовых вопросов, делал, вместо того, чтобы говорить, а в ответ не то, что не получал благодарности, как мне казалось, я не получал ничего. Она делала вид, что не замечает как в доме появляются нужные вещи, что все, что делаю я – это обыденное и само собой разумеющееся. Я сделал торт к ее празднику и даже не услышал от нее в ответ, понравился он ей или нет. Ее редкое «спасибо», было каким-то сухим и скупым. Свое поведение она считала нормальным, а я считал ее просто эгоисткой.К тому времени, как я думал, я уже научился благодарить людей и в ответ от других ожидал того же. Говорят, если ты ждешь благодарности за то, что ты сделал, значит ты продаешь свои услуги, а не даришь их. Это мнение имеет место быть, но любому человеку приятно, когда кто-то ценит и благодарит его. Особенно, когда вы в паре. Благодарность иногда может выступать мерой в балансе давать-брать. Но от самого близкого мне человека я этой самой благодарности так и не получал. Я ее просто не чувствовал. Я искренне недоумевал, почему она так со мной обращается?! Ведь как я думал, я этого не заслужил. Но где-то на подсознании я понимал, что она мне что-то отзеркаливает, только я не понимал что и главное за что.У нее была очень красивая и глубокая неземная душа. Таких душ на Земле единицы. Как-то в одной практике ее душа показала мне кто она такая и откуда пришла в этот мир. Я был до глубины своей души поражен увиденным: ее красотой и величием. Это было трудно описать словами. Это нужно было только видеть, видеть всю палитру красок, которыми переливалась ее внутренняя вселенная, ее душа. И я понимал, насколько я мелок по отношению к ней. И уж эта великая и глубокая душа, как я считал, не может в принципе сделать тебе что-то плохое и тем более не быть благодарной. Но я жестоко ошибался. Настолько жестоко, что моя иллюзия вскоре оказалась разрушенной.Истинный ответ и прозрение ко мне пришли только после того, как раскололось мое сердце. Точнее, раскололась та каменная оболочка, в которую было заключено мое сердце. Это было больно, но как я понял потом, иначе было нельзя. Я долгие годы занимался духовным ростом, а сердце все никак по-настоящему раскрыть не удавалось. Оно было закрыто. Этот удар позволил мне наконец-то почувствовать свое сердце. Оно раскрылось через боль.И тут я понял, что она мне отзеркаливала. Перед моими глазами была картинка внутренней вселенной моей возлюбленной, та красота и величие, которые так восхищали меня. И вдруг я осознал: что как раз вселенную я ни разу и не благодарил. Я не благодарил ее ни за свою жизнь, ни за жизнь моих родителей, которую она нам всем дала. Я не благодарил ее за то, что я имею, не благодарил ее за то, что жив-здоров, а не сижу в инвалидной коляске, что я имею хорошую работу, а не веду бродячий образ жизни.Все, что делала для меня вселенная я не ценил, точно также как не ценила это и она. Все, что мне давала и приносила в мой дом вселенная, я воспринимал, как само собой разумеющееся. Мне вселенная приготовила торт к моему празднику, а я его съел и даже не сказал спасибо, это очень вкусно. Все, что мы имеем в этой жизни, мы имеем только благодаря вселенной. И этой благодарности у меня не было не только в сердце, но даже в мыслях.Так чего же я тогда хотел от других?! Но если ты в чем-то неправ, всегда найдется в жизни человек, который тебе это покажет. И такой человек нашелся. И это могла быть только такая большая душа, которая мне помогла это понять. Понять, чтобы измениться. Она выступила для меня Учителем.Для меня это был инсайт. И когда это произошло, когда я впервые в своей жизни поблагодарил вселенную, поблагодарил своих родителей, поблагодарил всех тех, кто мне сделал больно, мое сердце начало наполняться безусловной любовью и благодарностью. И только когда я почувствовал эту наполняющую сердце энергию, только тогда я понял, что такое истинная благодарность и чем она отличается от той благодарности от ума, которой, как я считал давно научился.И самое интересное, что после того, как во мне раскрылось сердце и его заполнила энергия благодарности, то от той, которую я считал неблагодарной, я стал получать слова благодарности, причем там, где я вообще на них не рассчитывал. Значит мой урок был пройден.Теперь я наверстываю упущенное и с благодарности вселенной начинается каждый мой новый день.И еще. После того, как практику благодарности я ввел в свою жизнь и стал заниматься ей каждый день, я почувствовал как я начал меняться, как начала меняться вся моя жизнь и самое главное, я почувствовал поток. Я стал все ощущать иначе. Только через благодарность моя жизнь стала более гармоничной.«Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным. Ибо чувство благодарности — это не только величайшая добродетель, но и мать всех других добродетелей.» ЦицеронБыть благодарными вас не научит никто, ни родители, ни бабушки, ни дедушки, ни няни, ни учителя. К истинной благодарности, к той благодарности которая идет из глубины души, из самого центра вашего сердца, вы сможете прийти только сами. У каждого это свой собственный процесс, свой путь к себе. И он уникален. Поблагодарите себя, если вы к этому смогли прийти.Да, вас могут и родители, и учителя научить говорить «спасибо». Они вас могут приучить благодарить. Вы можете быть культурным и вежливым человеком. Но истинная благодарность в вас раскроется совсем иначе. Не в результате чьих-то поучений. В один прекрасный момент вы к ней придете сами. И тогда поблагодарите всех тех, кто привел вас к этому осознанию, к этому инсайту. И это будет сравни открытию вселенной внутри вас.Благодарность – это любовь. Быть благодарным – это значит дать место в своем сердце тому, кого ты благодаришь.Вот так, с благодарности вселенной и началась для меня эта статья. И я осознал, что для того, чтобы благодарность постоянно жила в твоем сердце, необходима регулярная практика. Путь, к истинной благодарности имеет несколько ступеней. И чтобы их пройти, нужно сделать двенадцать простых, но в то же время трудных шагов.Практика «12 ступеней благодарности», которые нужно пройти человеку, чтобы обрести целостность и внутреннюю гармонию.Какие-то из этих ступеней будут вам даваться особенно сложно, какие-то легче, а может быть и все. Вы их можете проходить последовательно. Вначале освоить одну, потом перейти к другой. А можете «проскочить» все сразу. Не спешите. Делайте это не для кого-то. Делайте это для себя. Чувствуйте!Каждая ступень – это один шаг к себе, к своей истинной сути. Каждая ступень – это раскрытие себя, расширение вашего внутреннего пространства. Когда произносите слова благодарности, почувствуйте, как ваше внутреннее пространство начинает расширяться. Почувствуйте вашу истинную внутреннюю вселенную.В словах благодарности нет никаких словесных формул. Говорите так, как чувствуете. Можно в молчании, можно вслух. Благодарите от души. Это нужно не кому-то, это нужно только вам.Благодарите вселеннуюБлагодарите Вселенную, Бога, Жизнь, Творца за все то, что они дали вам. Все, что у вас есть, все, что вы имеете, есть только благодаря вселенной.Я благодарю вселенную за жизнь, дарованную мне и моим родителям, а также моему ребенку. Я благодарю жизнь, за то, что могу дышать полной грудью и видеть все краски вокруг. Я благодарю вселенную за ее дары, за ее заботу, за то, что она каждый день наполняет чем-то мою жизнь: эмоциями, подарками, вещами, событиями, красками, людьми, работой. Я благодарю вселенную за то, что я не одинок. Вокруг меня есть много замечательных людей, которых послала мне она для учебы, для поддержки, для боли, без которой не будет роста, для счастья.Я был в обиде на Творца, что не имел сапог,Пока не встретил молодца, который был без ног.Омар ХайямБлагодарите своих родителей, свою маму и своего папуВаша мама и ваш папа дали вам жизнь. И это самое главное, за что вы их должны благодарить. Да, они возможно вам не дали чего-то большего: здоровья, образования, счастливого детства, достатка. Вы можете быть обиженными на них и жить в этой постоянной обиде. Но не осуждайте их. Берите ответственность за свою судьбу в свои руки. А родителей просто поблагодарите за то самое главное, что они вам дали – за жизнь!Если у вас приемные родители, благодарите их тоже. Благодарите их за то, что они ведут вас по этой жизни, сопровождают, учат, опекают, заботятся о вас.Я благодарю свою маму и своего папу за жизнь, которую они мне дали. Их уже давно нет в живых, но жизнь, которую они мне дали – продолжается. Для моих родителей всегда есть достойное место в моем сердце.Благодарите свой родБлагодарите свой род. Ваш род является для вас невидимой поддержкой, вашим ресурсом в вопросах вашего здоровья, благосостояния, отношений, успеха.Я благодарю свой род, своих дедушек и своих бабушек за ту незримую поддержку, которую они мне оказывают. За безопасность, за здоровье, за благосостояние, за успех.Благодарите детейБлагодарите детей и своих, и чужих. Дети – самые лучшие воспитатели. И самое главное, что они вам дают – это возможность почувствовать себя родителями и творцами. Вы должны быть благодарны детям и вселенной за то, что вы участвовали в процессе создания и рождения новой жизни.Благодарите детей, за их непосредственность и жизнелюбие, за их внутреннюю свободу и отсутствие границ. Всему этому они учат взрослых. Дети – это маленькие учителя. Дети – это ваше зеркало. Научитесь только смотреть в него.Я благодарю свою дочь за то, что она дала мне возможность почувствовать себя папой и за то, что она помогла мне лучше понять своих родителей. Я благодарю свою дочь за то, что именно она дала мне возможность ощутить что такое полноценная семья, что такое забота и любовь. Благодарю за уроки терпения, которые я прохожу.Благодарите стариковБлагодаря старости, человек начинает видеть и понимать, что существует время. Старость часто олицетворяется с мудростью. Пожилые люди нам часто пытаются показать то, на что мы обычно не хотим смотреть. Они наше зеркало. Возможно, кривое зеркало, пока мы молоды. Но придет время и в этом зеркале мы увидим себя сами. Увидим такими, какими мы стали и осознать, что мы могли бы быть другими. Пусть каждый в этом зеркале увидит свое и поймет то, что ему дано будет понять.Благодарите старость. То, что она пытается нам показать сквозь призму времени, для многих из нас пока не понятно, но очень ценно. Старость – это опыт. Большой опыт многих поколений. Цените его. И благодарите за возможность избежать ошибок. Тех ошибок, через которые проходят все поколения. Уважайте стариков и всех пожилых людей. Нам их трудно понять, потому что для многих из нас путь только начинается. Мы еще не дошли туда, куда дошли они.Если хотите узнать что вас ждет и какими вы станете, оглянитесь вокруг. И вы увидите то, что вам суждено будет увидеть. Да, вам еще рано туда. Но поблагодарите их за то, что они показывают вам другую реальность. А какую реальность хотите создать для себя вы сами?Я благодарю своих бабушек и дедушек, тех, кого я еще помню за те теплые воспоминания своего детства которые связаны именно с ними. За их любовь, теплоту и заботу. Я благодарю всех пожилых людей, которых я встречаю на улице, в городском транспорте за тот жизненный опыт, который они пытаются мне передать. Я благодарю стариков за то, что я пока еще многого не понимаю, но вижу что в их существовании заложен большой смысл. И просто большое вам спасибо за то, что вы есть, за то, что вы еще с нами. Пожалуй, для меня это самая трудная ступень… Но я вас впускаю в свое сердце и вместе с вами ваш жизненный опыт. Благодарю!Благодарите женщинБлагодарите женщин. И совсем не важно, какой у вас пол. Так устроена природа, что в ней существует и мужское и женское. И эти два полярных принципа есть в каждом из нас. В каждом человеке есть мужские и женские энергии, есть анима и анимус. Мужчина, принимая женщину в себе, принимает и саму женщину. Женщины, у которых очень сильная мужская часть, часто сталкиваются с проблемой принятия в себе женственности. Благодарите женщин, которые окружают вас и то женское, что находится внутри вас.Вселенная создала человека парным существом. Мужчина становится целостным и достраивает свою целостность только через женщину. Женщина – через мужчину. Вместе они дополняют друг друга. Вместе они могут стать творцами и дать место новой жизни. Благодарите за эту возможность.Только через женщину в этот мир приходит новая человеческая жизнь и рождается ребенок. Благодарите женщину как мать, как носительницу новой жизни.Я благодарю всех женщин, которые были в моей жизни и помогали мне ощутить себя мужчиной. Благодаря которым, я формировался как мужчина. И первая женщина – это мать. Вторая –жена. Третья – дочь. Я благодарю всех женщин за уроки, которые они мне преподавали и за то, что я имел возможность их проходить. Я благодарю их за уроки любви, заботы, внимания, самопожертвования и великодушия. Благодаря женщинам, я научился совершать поступки. Благодарю всех женщин с сильными мужскими энергиями, с сильным анимусом за те уроки, которые они мне преподнесли. Для меня это бесценный опыт. Благодаря вам, я научился принимать в себе свою женскую часть и развивать мужскую. Я благодарен женщинам за то, что только в паре с ними я прошел опыт создания семьи, когда вместо моего Я, в моей жизни появилось гораздо большее – МЫ. Я благодарен женщинам за то, что они мне открыли сердце. И только через женщину я пришел к истинной благодарности.Благодарите мужчинБлагодарите мужчин. Женщина принимая мужчину в себе, принимает и самого мужчину. Найдите в мужчинах те качества, которые бы вас восхищали и вы увидите, что без них мир был бы иным. Только через мужчину женщина становится матерью и дает жизнь другому человеку. Благодарите мужчин за любовь и заботу, за поддержку и зашиту.Я благодарю мужчин за то, что они несут в себе силу и мужество, заботу и защиту, ум и устремленность, бесстрашие и самопожертвование, дружбу и надежность. Я благодарен тем мужчинам, которые меня поддерживали в трудную минуту, выручали в трудных ситуациях, помогали окрепнуть и стать на ноги. Я благодарю своих братьев за помощь и поддержку.Благодарите свои высшие духовные аспекты, своих ангелов-харанителейБлагодарите свои высшие духовные аспекты: свою Душу, свое Высшее Я, свой Дух, своего Ангела-хранителя. Благодарите своих небесных родителей. Благодарите все то незримое, что является для вас поддержкой и опорой. Они ведут вас по этой жизни, дают возможность пройти нужные вам жизненные уроки и очень часто являются для вас вашей защитой. Даже если вы о них ничего не знаете, все равно благодарите. Обращайтесь к ним за помощью и будьте благодарны им. Бог находится внутри вас. Ваш внутренний Бог – это ваша вселенная. И она у каждого своя, она уникальна. Обратите свой взор внутрь себя, возможно вы там что-то увидите, что не видели раньше.Я благодарю свою Душу, свое Высшее Я, свой Дух, своего Ангела-Хранителя, своих Небесных родителей за незримую поддержку и помощь, за исцеление, за защиту. За те жизненные уроки, которые я прохожу с их помощью. Благодарю вас за то, что вы есть, за то, что ни смотря ни на что вы всегда со мной.Благодарите тех, кто сделал вам больноБлагодарите тех, кто сделал вам больно, осознанно или неосознанно, благодарите своих врагов и недругов. Именно они помогли вам стать лучше. Благодаря им вы проходите так нужные вам жизненные уроки. Простите их, как бы вам это не было трудно и поблагодарите их за жизненный опыт и за то, что они помогли вам стать иными.Спасибо всем, кто нам мешает,Кто нам намеренно вредит,Кто наши планы разрушает,И нас обидеть норовит!О, если б только эти людиМогли понять, какую рольОни играют в наших судьбах,Нам причиняя эту боль!Душа, не знавшая потери,Душа, не знавшая обид,Чем счастье в жизни будет мерить?Прощенья радость с чем сравнит?Ну как мудреть и развиватьсяБез этих добрых злых людей?Из ими созданных препятствийВозникнут тысячи идей,Наполненных добром и светомИ повторю я им сто раз:Спасибо вам за все за это,Ну что б мы делали без вас?!Наталья ДроздоваЯ благодарю всех тех, кто волей или неволей сделал мне больно. Только благодаря боли, я смог почувствовать свое сердце. Благодаря боли и страданию, я смог почувствовать и осознать, что такое жизнь и что такое любовь. Благодаря вам я изменился. Благодарю, благодарю, благодарю!Благодарите тех, кто сделал вам доброБлагодарите тех, кто сделал вам добро. Они вам дали то, что смогли дать. Они вам помогли там, где они могли помочь. И если кто-то вам что-то не дал, что вы от него ожидали, значит он не смог вам этого дать. Не осуждайте его за это. Поблагодарите за то, что он помог вам понять и за то, что он просто есть в вашей жизни.Благодарите всех, кто хоть что-то делает для вас. Даже если вам сделали что-то обыденное: нагрели кушать или помыли за вас посуду, убрали ваши вещи, купили вам лекарство или помогли в чем-то разобраться, просто поддержали вас или дали вам мудрый совет. За все благодарите. И даже если вы об этом не просили, все равно поблагодарите. Вам сделали это от души, о вас просто позаботились.Благодарите всех тех, кто дает вам работу и тех, кто дает вам возможность отдыхать. Благодарите всех, кто просто рядом с вами, когда вам тяжело. Благодарите всех, кто разделяет с вами компанию, когда вам весело.Я благодарю всех тех, кто делал мне добро. А их было в моей жизни очень много. И я благодарю каждого. Я благодарю всех тех, кто мне давал работу и возможность зарабатывать себе на жизнь. Я благодарю всех тех, кто дарил мне свою любовь и заботу, кто переживал за меня и поддерживал в трудную минуту. Я благодарю всех, кто был со мной рядом и в радости, и в горе. Я благодарю тех, кто меня лечил и исцелял, иногда делая невозможное, делая то, с чем не справился бы я сам.Благодарите ваших УчителейДля кого-то его учитель это его мама или папа, для кого-то его бабушка или дедушка, для кого-то это школьный учитель или ближайшая подруга. Для кого-то учитель – это духовный гуру или преподаватель в институте, коуч на тренинге. А для кого-то учитель – это просто жизнь. И это на самом деле не важно, кто для вас учитель, важно осознать все то, чему научили вас эти люди. И сказать им за это не только огромное спасибо, но и проявить всю глубину благодарности, на которое способно ваше сердце.Я благодарю всех своих учителей которые меня учили жизни и мудрости, давали свои знания, на чьих книгах и статьях я рос, на чьих семинарах и тренингах я учился и развивался. Я благодарен всем тем людям и ситуациям, которые меня учили и меняли, и заставляли идти вперед. Я благодарю всех тех, в ком я видел себя как в зеркале, кто отражал мои недостатки и показывал, что нужно менять. Я благодарен тем, кто усиливал и помогал проявлять мои достоинства. Я благодарю жизнь за знания и опыт. Только благодаря своим учителям я развивался и рос.Благодарите СебяПоследним поблагодарите Себя. Если вам не хватает благодарности от кого-то, если вы считаете, что вы сделали для кого-то очень много, а он ответил вам чёрной неблагодарностью, поблагодарите вместо него себя сами. И закройте этот файл. Больше не возвращайтесь к нему. А лучше всего не ждите от людей благодарности. Если вы ее заслужили – вас отблагодарит вселенная. И она найдет сама как это сделать.Благодарность себе – это маленькая часть любви к себе. Благодаря себя – вы транслируете эту благодарность в мир, другим людям. Это, пожалуй, одна из самых трудных благодарностей. И именно поэтому это последняя ступень, последний шаг. Шаг к себе.Благодаря других, мы забывали о себе. Благодаря себя – мы благодарим всех тех, кому мы благодарны на самом деле. Потому что мы их впустили в свое сердце, мы им дали место в своем сердце, в своей душе.Все те предыдущие 11 аспектов благодарности, если вы их прошли, теперь имеют свое место в вашем сердце. И благодаря себя, вы заглядываете в самый центр своей души, в самую глубину своего сердца и встречаете там их, всех тех, кому вы благодарны.Я благодарю себя за то, чем обладаю, за то чем делюсь с другими и отдаю. За то, что шаг за шагом одерживаю маленькую победу над собой. Я благодарю всех тех, кто занял свое достойное место в моем сердце.Великая победа, что знает человечество,Победа не над смертью, и верь, не над судьбой.Вам засчитал очко судья, что судит суд небесный,Только одну победу — победу над собой.Омар ХайямБлагодарность – это принятие. Без принятия не будет и благодарности. Принять, признать, простить, поблагодарить.Благодарность – это возможность почувствовать вашу целостность, ваше единение с природой и со вселенной, почувствовать гармонию.Не скупитесь на слова благодарности. Хотя много их от вас и не требуется. Их всего два: «спасибо» и «благодарю». Хотя даже между ними есть различие. Но гораздо важнее то, что стоит за этими словами. Ваше состояние, которое вы испытываете при этом. Ваше сердце услышит не каждый. Но слова услышат многие. И это уже много.Когда вы благодарите кого-то скажите человеку за что именно вы его благодарите. Это никогда не будет лишним.Не ждите благодарности от других. Безусловно, это приятно, когда и вас благодарят. Но не надо на этом зацикливаться. Не надо ждать благодарности от того, кто не может быть благодарным, кто не может оценить то, что вы для него сделали. Примите его таким, какой он есть. Поблагодарите его вы сами за опыт, который он вам дает. Благодарите вселенную, а вселенная будет благодарна вам.У благодарности есть одно очень важное свойство – ее можно только почувствовать. Сказать о ней мало. Важно, чтобы она изливалась из источника. А источник у человека только один – сердце! Все, что идет от ума – это не плохо. Это по-своему хорошо. Но чувствовать можно только сердцем.Благодарите вселенную не для того, чтобы получить от нее что-то, а для того, чтобы почувствовать что-то. А ТО, что вы почувствуете при этом, это уже много…Энергия благодарности – это одна из немногих и одна из самых сильных трансформирующих энергий. Пропуская ее через себя, вы трансформируетесь, вы меняетесь, вы становитесь другим, и начнете себя скоро ощущать иным.

Источник: nashaplaneta.su