Сдвиг полюсов и карта почв СССР

Эта статья была написана год назад и опубликована в Живом журнале. В данной редакции имеет дополнения.

При желании можно рассмотреть карту < ![CDATA[ ]]> поподробнее.< ![CDATA[]]>

Обратите внимание на распределение почв. Нет никаких климатических оснований для того, чтобы чернозёмы в сторону Европы уходили на юг. В сторону Сибири – восток, а “Восток – дело тонкое”, но и там мы наблюдаем ту же картину, я бы сказал, строго симметричную: также как и в Европе черноземы, хоть их здесь и меньше, уходят на юг.

Проведем чернозёмную линию и отметим ось симметрии

Плюс-минус – около 70-го меридиана.

Что бы это значило? Это и есть вопрос, задача, которую следует решить.

Работаем.

Севернее прошлого экватора проведем параллель на 8 градусе.

Что мы видим? — Полоса чернозёма практически параллельна экватору и восьмой параллели. Но, всё же, некоторое отклонение на юг, к экватору, есть - при приближении к экватору сдвига (не спутайте земной экватор с экватором сдвига полюсов). Такое отклонение объясняется увеличением скорости селя при приближении к экватору сдвига, которая и послужила причиной сноса чернозема вблизи экватора сдвига южнее. Восточнее экватора сдвига полюсов скорость селя уменьшается и смытые им почвы оседают севернее, что также мы видим на карте.

Также обратим внимание на то, что линия экватора сдвига, проходящая возле 80-й параллели, практически совпадает с осью симметрии отклонения чернозёмов, которая была определена в самом начале.

Таким образом, карта почв на территории СССР является очередным доказательством полюсных сдвигов.

Осталось только показать, что белая линия на карте соответствует линии экватора при “-1″, прошлом положении полюсов. Такие вопросы возникали, – лучше их сразу снять.

Выверенная линия прошлого экватора

Казалось бы можно на этом и закончить. Но стоит копнуть глубже. Под чернозём.

Под чернозёмом может находиться что угодно, но меня интересуют лёссовые породы. Что < ![CDATA[ ]]> это такое? < ![CDATA[]]>

Лёcc — необычная горная порода. Лессовые толщи залегают почти всегда близ поверхности (ниже почвы), имеют светло-желтый или светло-коричневый (палевый) цвет. Лесс содержит больше воздуха, чем твердого минерального вещества. Иначе говоря, в нем очень много пор. Многие канальца видны невооруженным глазом.

Толщи лесса не обнаруживают заметной слоистости, исключительно однородны. Под пальцами он рассыпается в порошок, потому что состоит из пылеватых частиц диаметром в сотые доли миллиметра. В нем содержится до 7% известковых частиц, и он вскипает от соляной кислоты.

В сухом состоянии лесс крепок и способен держать высокие вертикальные стенки. Его название происходит от немецкого слова— «нетвердый», «рыхлый». Однако сухой лесс прочен. Но если он увлажнен, то в этом случае проявляются его просадочные свойства: способность резко уменьшаться в размерах под нагрузкой (например, в основании инженерных сооружений). Лесс боится воды.

Вы уже поняли, что речь идёт о селевых грунтах, по дороге, а она у них немалая, перемолотых в пыль, как выше сказано, до сотых долей миллиметра. То есть, десятков микрон.

Вы опять уже догадались, что неплохо было бы глянуть на карту лёссовых пород. Сразу нанесу на неё линию прошлого экватора

Лесс, все же, потяжелее чернозёма будет – осел пораньше. Но и он подчиняется выявленной логике.

Ещё одно. Помните, что линия экватора сдвига проходящая возле 80-й параллели практически совпадает с осью симметрии отклонения чернозёмов, но, всё же, находится правее на 8°. Так и должно быть – за счет вращения Земли.

Критика, я понимаю, будет. Логикой, как говорят, можно напугать только логиков.