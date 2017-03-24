Факты о потопе. Часть 12
21:26. 24 марта 2017 Просмотров - 173 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предыдущая часть
Очередное продолжение серии прямых и косвенных фактов о катаклизме(ах) прошлого…
Хроники научных журналов и газет конца 19в.:
Antediluvian Forest At Leasowe
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://bskamalov.livejournal.com/420357
7.html
http://bskamalov.livejournal.com/420573
5.html
Видно, что древний лес оголялся и раньше, как и в наше время:
Вполне вероятно, что это тоже самое место, что и на ч/б фотографиях
Самое удивительное, что деревья спилены. Подробнее
Подробнее
***
Хранится спил в музее железной дороги в Питере.
По rodline дата последнего полюсного сдвига приходится на 90-е годы 16-го века. Источник
Вывод такой, что хоть лиственница уцелела, но отреагировала своим ростом на изменения климата. На переезд полюсов?
***
Комментарий i_mar_a:
Отрывок из книги Николааса Витсена “Северная и Восточная Тартария”:
“…Один московский воевода сказал мне, что 30 милями ниже Олонца на Танаисе видел, как около берегов этой реки, которая там протекает между высокими горами, в подмытом слое обнаружили кости людей и животных. Тогда начали, по приказу его Царского Величества, там рыть и на расстоянии двух миль в ширину и в длину нашли под землей, на глубине 8 или 10 футов, тысячи костей, человеческих и слоновых, человеческие головы, бедренные кости, руки, ноги, позвонки и т. д. Местами скелеты слонов были кое-где как бы упавшие и скорченные. В мире нет кладбища такого размера, содержавшего столько костей умерших. Они лежали, как бы сложенные в кучу, очень тесно. Это, несомненно, как считает этот господин, остатки сражения Александра со скифами, о котором сообщается в преданиях, а не мамутовые кости, или же слоновая кость, которую нашли, как было сказано: два слона лежали, упавшими на бок, скелеты были целы. Рядом с этими животными нашли около головы две серебряные чаши. Подобных костей нашли много на дне реки Танаис. Из них некоторые от времени и от воды становились такими хрупкими, что рассыпались, когда до них дотрагивались, и приобретали вкус соли из рога. Вышеупомянутый господин рассказал мне еще, что он видел перед воротами казацкого городка Чиркаский, в нижнем течении реки Танаис, выставленную большую кость, как человеческое бедро. Считали, что это была кость великана. Говорят, что в древние времена в этих краях жили великаны или очень крупные люди. Эту кость он тоже привез оттуда… “
***
Недавнее катастрофическое горообразование могло быть частью процессов при сдвиге полюсов. И в конце 19в. это признавали:
Источник
***
Если принять версию о периодической смене географических полюсов Земли, то вот простой метод изучения ориентации древних строений на полюса:
Видимо, Вы не в курсе, что полюс был и в Сев.Америке (прошлый полюс) и ориентация храмов направлена не на южную часть Гренландии, а именно туда. Полюс в Гренландии – это позапрошлый полюс.
Подробнее:
[Spoiler (click to open)]http://sibved.livejournal.com/98249.htm
l
http://sibved.livejournal.com/98386.htm
l
Либо это ориентация храмов на магнитные полюса в разные эпохи. Т.к. очень много строений ориентирована на остр. Св.Лаврентия. А там географического полюса по этой гипотезе сдвига полюсов не было.
***
Готторпский глобус
***
Рекомендую большую работу: О «потопной» гипотезе происхождения осадочного слоя земной коры
***
Комментарий kalijournal:
На спутниковых снимках Яндекса очень хорошо видно, как образовались пустыни Евразии и Сахара. Представьте, что пустыня Гоби – место падения некоего космического тела, по касательной практически с востока (синяя стрелка). Каплеобразная форма Гоби очень подходит. Падение тела морщит терру вокруг – вздыбая Памир, Тань-Шань, Гималаи. Естественно, что от такого взрыва огненно-осколочный вихрь прокатится ещё несколько тысяч километров (красная стрелка) – так появились пустыни Средней Азии, Ближнего Востока, Аравии и Сахара.
Не знаю, когда это произошло, что за объект упал, но рельеф, согласитесь, просто не спрячешь.
Становится понятно, почему северная Африка не Юго-восточная Азия, – должны были бы быть такие же джунгли – широта одна, да вот почвы нет.
Я согласен, все очень похоже что это и было так. И совсем недавно, сотни лет назад. Следы водной эрозии на этой территории (особенно в Гоби) говорят, что это была комета.
***
Как мамонт мог попасть под слои угля, которым миллионы лет, а мамонтам официально – десятки тысяч? Хотя, не исключено, что кости были найдены в скрышных глиняных породах.
Источник
Я ранее высказывал версию, что каменный уголь – это слои окаменевшей в породе нефти.
Источник
***
Карта распространения шерстистого мамонта. Источник
***
Поля вулканов на Аравийском полуострове. Причем, не только магматических, но вероятно, и водно-грязевых.
Ссылка на карту
Эти извержения могли быть причиной года без лета 1816г. И вообще, занесения зданий грунтом в 19в. Но, думаю, они причастны к потопу.
***
Окаменелость в горах Пакистана.
***
Геотермальная скважина возле с. Меркула. Это одна из многих скважин, пробуренных во времена СССР. Такие скважины, видимо, использовалась для отопления близлежащих сёл.
В настоящее время скважина заброшена, полностью заросла минеральными отложениями и имеет футуристический вид.
Это еще один пример того, что вода могла выходить в огромных объемах из подземных морей и океанов при горообразовании и сдвиге полюсов.
Источник
***
Новый фильм Сергея Игнатенко:
В подтверждении информации из фильма, что катаклизм (не уверен, что это был потоп) случился после 1820г.: здесь – найденная под слоями глины монета с четко видимой датой: 1820г.!
Место раскопок – Старая Русса
Находка под слоями глины
У меня пока версия, что это выпадение пыли и грунта. Извержение вулканов или из космоса. Если вулканов, то примерное место я показал – Аравийский полуостров и еще Африка. Там кратеры есть по 10 км. в диаметре.
И буквально через несколько часов получил подтверждение этой информации в личку от читателя:
Хочу поделиться своими личными впечатлениями как любитель приборного поиска монет с 20-и летним стажем. Например в южной Карелии все найденные монеты раньше 1812 года располагаются исключительно на склонах. Далее нет ни одной находки старше 1890-ых годов. Такое впечатление, что никто не жил целых 80 лет на этих территориях (Лахденпохский район). Однако на севере, к Беломорску, сохранились строения с 1700-ых годов. Такое впечатление что что-то уничтожило на юге Карелии все. Леса, инфраструктуру и засыпало все открытые места песком и глиной на пару метров. Основные монеты найденные на склонах -деньга на Елизавету, шведские четвертаки на Кристину, редко новгородские рубленые гривны. Далее сразу по открытым местам идут монеты на Николая ll и на 20-ые годы. Очень странно.
Так, что не исключено, что тема о засыпанных городах связана с темой именно о потопе. Пусть не планетарном и не повсеместном, но затронувшем очень большие территории. По крайней мере Евразии.
***
Очередное продолжение серии прямых и косвенных фактов о катаклизме(ах) прошлого…
Хроники научных журналов и газет конца 19в.:
Antediluvian Forest At Leasowe
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://bskamalov.livejournal.com/420357
http://bskamalov.livejournal.com/420573
Видно, что древний лес оголялся и раньше, как и в наше время:
Вполне вероятно, что это тоже самое место, что и на ч/б фотографиях
Самое удивительное, что деревья спилены. Подробнее
Подробнее
***
Хранится спил в музее железной дороги в Питере.
По rodline дата последнего полюсного сдвига приходится на 90-е годы 16-го века. Источник
Вывод такой, что хоть лиственница уцелела, но отреагировала своим ростом на изменения климата. На переезд полюсов?
***
Комментарий i_mar_a:
Отрывок из книги Николааса Витсена “Северная и Восточная Тартария”:
“…Один московский воевода сказал мне, что 30 милями ниже Олонца на Танаисе видел, как около берегов этой реки, которая там протекает между высокими горами, в подмытом слое обнаружили кости людей и животных. Тогда начали, по приказу его Царского Величества, там рыть и на расстоянии двух миль в ширину и в длину нашли под землей, на глубине 8 или 10 футов, тысячи костей, человеческих и слоновых, человеческие головы, бедренные кости, руки, ноги, позвонки и т. д. Местами скелеты слонов были кое-где как бы упавшие и скорченные. В мире нет кладбища такого размера, содержавшего столько костей умерших. Они лежали, как бы сложенные в кучу, очень тесно. Это, несомненно, как считает этот господин, остатки сражения Александра со скифами, о котором сообщается в преданиях, а не мамутовые кости, или же слоновая кость, которую нашли, как было сказано: два слона лежали, упавшими на бок, скелеты были целы. Рядом с этими животными нашли около головы две серебряные чаши. Подобных костей нашли много на дне реки Танаис. Из них некоторые от времени и от воды становились такими хрупкими, что рассыпались, когда до них дотрагивались, и приобретали вкус соли из рога. Вышеупомянутый господин рассказал мне еще, что он видел перед воротами казацкого городка Чиркаский, в нижнем течении реки Танаис, выставленную большую кость, как человеческое бедро. Считали, что это была кость великана. Говорят, что в древние времена в этих краях жили великаны или очень крупные люди. Эту кость он тоже привез оттуда… “
***
Недавнее катастрофическое горообразование могло быть частью процессов при сдвиге полюсов. И в конце 19в. это признавали:
Источник
***
Если принять версию о периодической смене географических полюсов Земли, то вот простой метод изучения ориентации древних строений на полюса:
Видимо, Вы не в курсе, что полюс был и в Сев.Америке (прошлый полюс) и ориентация храмов направлена не на южную часть Гренландии, а именно туда. Полюс в Гренландии – это позапрошлый полюс.
Подробнее:
[Spoiler (click to open)]http://sibved.livejournal.com/98249.htm
http://sibved.livejournal.com/98386.htm
Либо это ориентация храмов на магнитные полюса в разные эпохи. Т.к. очень много строений ориентирована на остр. Св.Лаврентия. А там географического полюса по этой гипотезе сдвига полюсов не было.
***
Готторпский глобус
***
Рекомендую большую работу: О «потопной» гипотезе происхождения осадочного слоя земной коры
***
Комментарий kalijournal:
На спутниковых снимках Яндекса очень хорошо видно, как образовались пустыни Евразии и Сахара. Представьте, что пустыня Гоби – место падения некоего космического тела, по касательной практически с востока (синяя стрелка). Каплеобразная форма Гоби очень подходит. Падение тела морщит терру вокруг – вздыбая Памир, Тань-Шань, Гималаи. Естественно, что от такого взрыва огненно-осколочный вихрь прокатится ещё несколько тысяч километров (красная стрелка) – так появились пустыни Средней Азии, Ближнего Востока, Аравии и Сахара.
Не знаю, когда это произошло, что за объект упал, но рельеф, согласитесь, просто не спрячешь.
Становится понятно, почему северная Африка не Юго-восточная Азия, – должны были бы быть такие же джунгли – широта одна, да вот почвы нет.
Я согласен, все очень похоже что это и было так. И совсем недавно, сотни лет назад. Следы водной эрозии на этой территории (особенно в Гоби) говорят, что это была комета.
***
Как мамонт мог попасть под слои угля, которым миллионы лет, а мамонтам официально – десятки тысяч? Хотя, не исключено, что кости были найдены в скрышных глиняных породах.
Источник
Я ранее высказывал версию, что каменный уголь – это слои окаменевшей в породе нефти.
Источник
***
Карта распространения шерстистого мамонта. Источник
***
Поля вулканов на Аравийском полуострове. Причем, не только магматических, но вероятно, и водно-грязевых.
Ссылка на карту
Эти извержения могли быть причиной года без лета 1816г. И вообще, занесения зданий грунтом в 19в. Но, думаю, они причастны к потопу.
***
Окаменелость в горах Пакистана.
***
Геотермальная скважина возле с. Меркула. Это одна из многих скважин, пробуренных во времена СССР. Такие скважины, видимо, использовалась для отопления близлежащих сёл.
В настоящее время скважина заброшена, полностью заросла минеральными отложениями и имеет футуристический вид.
Это еще один пример того, что вода могла выходить в огромных объемах из подземных морей и океанов при горообразовании и сдвиге полюсов.
Источник
***
Новый фильм Сергея Игнатенко:
В подтверждении информации из фильма, что катаклизм (не уверен, что это был потоп) случился после 1820г.: здесь – найденная под слоями глины монета с четко видимой датой: 1820г.!
Место раскопок – Старая Русса
Находка под слоями глины
У меня пока версия, что это выпадение пыли и грунта. Извержение вулканов или из космоса. Если вулканов, то примерное место я показал – Аравийский полуостров и еще Африка. Там кратеры есть по 10 км. в диаметре.
И буквально через несколько часов получил подтверждение этой информации в личку от читателя:
Хочу поделиться своими личными впечатлениями как любитель приборного поиска монет с 20-и летним стажем. Например в южной Карелии все найденные монеты раньше 1812 года располагаются исключительно на склонах. Далее нет ни одной находки старше 1890-ых годов. Такое впечатление, что никто не жил целых 80 лет на этих территориях (Лахденпохский район). Однако на севере, к Беломорску, сохранились строения с 1700-ых годов. Такое впечатление что что-то уничтожило на юге Карелии все. Леса, инфраструктуру и засыпало все открытые места песком и глиной на пару метров. Основные монеты найденные на склонах -деньга на Елизавету, шведские четвертаки на Кристину, редко новгородские рубленые гривны. Далее сразу по открытым местам идут монеты на Николая ll и на 20-ые годы. Очень странно.
Так, что не исключено, что тема о засыпанных городах связана с темой именно о потопе. Пусть не планетарном и не повсеместном, но затронувшем очень большие территории. По крайней мере Евразии.
***
Источник: sibved.livejournal.com