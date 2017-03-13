Сводки от ополчения Новороссии 13 марта 2017
- 10:56 Боевики «АТО» с вечера выпустили по ДНР 655 мин и снарядов.
- 10:30 Житель обстрелянной Николаевки: А куда мне уезжать?.
- 09:16 Судьба карателей: На Донбассе пропали «ветераны АТО».
- 05:30 Невероятная точность снайперов ДНР: Огонь по вспышкам ВСУ под Донецком (ФОТО).
- Вчера 23:23 Боевики ВСУ вновь обстреляли Донбасс: пострадал поселок Николаевка.
Боевики «АТО» с вечера выпустили по ДНР 655 мин и снарядов
Украинская армия с вечера выпустила по прифронтовым районам Донецкой Народной Республики 655 артиллерийских и танковых снарядов и мин. Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.
«С 18:00 до 02:15 украинская сторона выпустила 655 танковых снарядов и артиллерийских калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм», — говорится в сообщении.
По данным источника, под огнем ВСУ оказались поселки Старомихайловка и Александровка на западе Донецка, Еленовка, населенные пункты Крутая Балка и Спартак под Ясиноватой, Зайцево в Горловке, Докучаевск, а также села Набережное, Октябрь, Саханка, Коминтерново, Сосновское, Николаевка на юге Республики.
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Житель обстрелянной Николаевки: А куда мне уезжать?
Авторская съемка военкора команды News Front Никиты Возмителя
Житель, проживающий в населенном пункте Николавка, рассказал о карательных обстрелах ВСУ. В результате обстрела повреждены жилые дома и линия электропередач, а также транспорт мирного жителя.
«Вчера вечером около 22:00 украинские силовики открыли огонь. В нашем районе давно обстрелов не было. Я думаю, что ВСУ целенаправленно стреляют. Нам уже эта война надоела. Как дальше жить, не знаю». — сказал он.
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Судьба карателей: На Донбассе пропали «ветераны АТО»
На оккупированной Украиной территории ЛНР пропали трое мужчин, двое из которых являлись участниками карательной операции и членами националистического батальона «Айдар».
Об этом в эфире украинской радиостанции «Громадське радио» рассказал «правозащитник» Харьковской правозащитной группы, бывший член националистического батальона «Айдар» Юрий Асеев.
По его словам, пропавшие на Луганщине мужчины, автомобиль которых был найден между поселками Боброво и Боровское, тоже служили в «Айдаре». Один из них — бывший участник «АТО» с позывным «Бульдозер», второй — его сын, третий имел позывной «Одесса».
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Пропавшие ехали из города Счастье, куда приезжали на празднование нового украинского «праздника» — дня украинского добровольца. На место, где был найден их автомобиль, выезжали кинологи, собаки привели правоохранителей к реке, где следы теряются.
Напомним, карательный батальон «Айдар» оккупировал город Счастье 14 июня 2014 года.
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Невероятная точность снайперов ДНР: Огонь по вспышкам ВСУ под Донецком (ФОТО)
Известный украинский волонтер «АТО» Роман Доник рассказал о невероятной точности огня снайперов ДНР: стрельбой по вспышке двумя пулями пробит ДТК крупнокалиберного пулемета ВСУ под Донецком.
Доник опубликовал фотографии порванного пулями дульного тормоза компенсатора (ДТК) Борцова от пулемета ДШК. Он добавил, что это случилось на позициях ВСУ в Авдеевке — «в дульнике порвало газовые камеры, сваренные из 4-мм металла».
«На самом деле порвало. Двумя пулями, попавшими в дульник. Одно входящее отверстие 10 миллиметров, загиб края второго примерно такого же. Вряд ли это 338*. Скорее всего «Винторез»** или «Вал»*** (бесшумная снайперская винтовка и бесшумный автомат спецназа, – прим.«Русской Весны»). Стрельба велась по вспышке примерно под 30 градусов от оси», — сообщает пособник карателей.
Интересно, что Доник признал тот факт, что украинские военные вели огонь из крупнокалиберного пулемета по ДНР и получили справедливый ответ:
«В этой истории самое важное — это как четко лупят вражеские снайпера на вспышку, при работе длинными очередями», — подчеркивает Роман Доник.
«Мы знаем, что спасло пулеметчика. Две важные детали. Которые мы озвучивать не будем. Дульник будем возить и показывать, чем чревата работа длинными очередями, которая дает возможность противнику отработать как в тире. Не спеша, точно и кучно», — резюмировал один из лидеров волонтерского движения, поддерживающего карательную операцию на Донбассе.
Следует подчеркнуть, что снайперская винтовка «Винторез» и автомат «Вал» не стоят на вооружении вооруженных сил ДНР.
Справка «Русской Весны»
*338 (Lapua Magnum – 8,6×70 мм) — специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции (до 1500 м), под него разработаны специальные снайперские комплексы. Также этот боеприпас широко используется охотниками и стрелками-спортсменами. Производится в США, Чехии, Швеции и России (Новосибирский патронный завод).
**ВСС «Винторез» (Винтовка снайперская специальная) — бесшумная снайперская винтовка, созданная в 80-годах для подразделений специального назначения. Дальность стрельбы — 400 метров, калибр 9 мм.
***АС «Вал» (Автомат Специальный) — бесшумный автомат, разработанный для спецназа. Дальность стрельбы — 400 метров, калибр 9 мм.
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Боевики ВСУ вновь обстреляли Донбасс: пострадал поселок Николаевка
В результате обстрела украинских боевиков повреждены жилые дома в поселке Николаевка Донецкой области.
Снаряды попали в жилые дома. Повреждена также линии электропередач, в результате чего поселок остался без света.
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