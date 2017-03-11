Убедительное доказательство. «Украинцы» — это тюрки, а не славяне.

Из новой украинской «истории» мы знаем, что украинцы — это чуть ли не «единственные наследники древней Руси», славяне, «центр Европы»!!!

Так ли это?

Даже русские историки, щадя национальные чувства «младших братьев», постоянно замалчивали или старались не замечать и не придавать значения мощнейшему присутствию Тюрского элемента в истории, языке, культуре, топонимики, фамилиях, и внешнем обличье украинцев.

Думаю, настал момент посмотреть на все эти факты объективно.

В украинцах можно выделить несколько элементов:

довольно слабый русский элемент, ибо как писал Грушевский земли нынешней Украины после татарских и половецких погромов были пусты.

М. С. Грушевский. Очерк истории украинского народа. Киев «Либiдь»1991 г. «Киев и Киевская земля вообще в продолжение 12 века быстро приходят в упадок. Много причин способствовало этому. Тюркская миграция подорвала благосостояние Полянской земли; за исключением северного уголочка она несколько раз превращалась в полную пустыню; население отливало на север…» стр. 62., второй элемент — довольно поверхностный и наносной польский.

И, наверное, главный элемент — родственные тюркский и адыго-черкесский. Именно он и будет тут рассмотрен.Факты и только факты!!!Начнем с лингвистики!

Огромое количество слов укр. мовы являются тюрско-адыгскими (прим. адыги, касоги, черкессы, кабарда — группа родственных племен, в большей или меньшей степени перемешавшаяся с тюрками).

Украинская ХАТА (тюркское слово) строится из самана (смесь глины, навоза и соломы) (тоже тюркское слово) уже по одному этому видно откуда взята эта технология.

Чем огораживают ХАТУ? Правильно, ТЫНОМ (это тоже тюркское слово)

Чем украшают ХАТУ обнесенную ТЫНОМ? Правильно КЫЛЫМОМ (тоже тюркское слово).

Что носят укр. мужчины? Правильно, тюркские шаровары, тюркские широкие пояса и папахи.

Укр. женщины носят ПЛАХТУ (тоже тюркизм) и тюркское НАМЫСТО.

Какое войско у украинцев? Правильно КОЗАКИ (тоже тюркизм), как они выглядят?

Точно также как тюрки-печенеги, (которых кстати копировал в своем внешнем виде Святослав), впоследствии так же выглядели половцы и черкессы: не выбритый на затылке клок волос, признак принадлежности к тюркскому военному сословию, в ухе тюрская серьга (означавшая какой ты сын в семье, если единственный то тебя берегли), во рту ЛЮЛЬКА (тюркизм) набитая ТЮТЮНОМ (тюркизм) в руках БАНДУРА (тюркизм). В каких войсковых частях состоят казаки?

В КОШАХ (тюркизм). Их символ БУНЧУК (Тюркизм).

Украинский ХАЙ «пусть» (например, хай живе незалежна Украина) имеет отношение к кабардинскому хъэй «хотеть».

ГАЙДАМАК — правобережные ватаги разбойников, ОТ ТЮРСКОГО ГАЙДЕ-МАК — СМУТЬЯНИТЬ.

куркуль, кавун, кош, килим, бугай, майдан, казан, кобза, козак, лелека, ненька, гаманець, секира, атаман, бунчук, чумак, кохана, кут, домра, тын, кат, хата, хутор, ненька, тату, рух, сурма і багато чого іншого — — все это ТЮРКСКИЕ СЛОВА!!!

В УКРАИНСКОЙ МОВЕ БОЛЕЕ 4000 ТЮРКСКИХ СЛОВ!!!

(ЕНЦИКЛОПЕДІЯ «УКРАЇНСЬКА МОВА» ТЮРКІЗМ. В укр. мові налічується бл. 4 000 Тюрк. слов (без урахування власних назв).

Теперь к УКРАИНСКОМУ ЭПОСУ.

Кто там любимый персонаж занимающий такое же место как у русских Алеша Попович и Добрыня Никитич? Правильно, казак МАМАЙ. Тут без комментариев можно обойтись.Украинские фамилии

Окончание — КО имеет в адыгском языке значение «сын» (кьо), то есть в Украине фамилии формировались точно также как в России, только в России «СЫН ПЕТРОВ», и сын отпало остался просто Петров (так же само как в Болгарии и Чехии, Словакии), то в Украине говорили: чей сын — Петрен сын, т. е. Петрен-КО (по тюрски, адыгски Сын Петра) и др., те же тюрские корни имеют фамилии на — ЮК, -УК, (тюркские Гаюк, Таюк, Кучук) украинские Кравчук, Мыколайчук и тд.

Кроме того ряд украинских фамилий остались абсолютно тюркскими Бучма, Кучма (по-тюркски это высокая островерхая шапка)!!!

Такая распространенная украинская фамилия как Шевченко имеет адыгское происхождение, появилась эта фамилия как раз в то время, когда в днепровской Черкасии появились племена Касогов и Черкес (отсюда и г. Черкассы). Она восходит к слову «шэуджэн», которым адыги обозначали своих христианских священников. Под натиском ислама шеуджены эмигрировали с частью черкес на Украину. Их потомки естественно назывались «шэвджэнко», «шевченко», известно, что по адыгски «КО» означает потомок, сын. Другая весьма распространенная фамилия Шевчук восходит к адыгской фамилии Шевцук. Мазепа — черкесская фамилия, в таком же виде бытует и на Кавказе.

Сравните эти адыгские и татарские фамилии с украинскими:

Кулко, Герко, Занько, Хаджико, Кушко, Бешуко, Хейшко, Шафико, Натхко, Бахуко, Карахуко, Хажуко, Кошроко, Кануко, Хатко (в) (Хьаткъо, «сын Хьата»)

Маремуко — букв.: «сын святой пятницы».

Тхьэщоко — «сын от Бога».

Известный кабардинский (черкесский) князь — Кемрюк.

Анчук, Шевцук, Татрук, Аншук, Тлепцерук, известная фамилия Хакмучук, Гонежук, Машук, Шамрай, Шахрай.

Татарские ханы — Тюзлюк, Кучук, Паюк, Кутлюк, Конежук, Таюк, Баркук, Юкук, Буюрук.

Кто лауреат Нобелевской премии??? — турок Орхан ПамУК. Почти наш Кузьмук.

Много уже русифицированных фамилий т. е. с добавлением — ов, например:

Аброко — Аброковы., Бэрокъо — Бороковы. Егуынокъо — Егуноков.

МНОГО СХОЖИХ С УКРАИНСКИМИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ:

Известный автор Самир Хотко:

«История Черкесии в средние века и новое время» «…один из черкесских князей — Тохтамыш Кайтуко — был лишен княжеского титула, а потом он с сыном своим Безруко поселились «близ реки, названной его именем — Тохтамыш, недалеко от Большого и Малого ЗеленЧУКов и кабардинской речки Деменюк…» (заметим, что ни у одного больше славянского народа не встречаются фамилии на — КО и — ЧУК).

Следующая перспективная в плане адыгской этимологии фамилия — Бута. Эта фамилия бытует в Украине и в виде Бутко, Бутейко, Бутенко. Полностью черкесским композитом является украинская фамилия ЧИЧКО, которая в том же виде употребляется и в Адыгее. Укр. фам. Ананка, Онышко, Опрышко, представляют собой абхазо-черкесский композит. Представляет интерес кабардинская фамилия ГОГОЛЕВ, фактически ГОГОЛЬ. Это слово представляет собой чисто адыгский композит где — ГОГО — имеет сразу несколько толкований.Теперь к украинской топонимике

Что означают «типично славянские» названия населенных пунктов центральной и западной Украины??? КАГАРЛЫК, ДЫМЕР, БУЧА, УЗИН — (Киевская область), УМАНЬ, КОРСУНЬ, КУТ, ЧИГИРИН, ЧЕРКАССЫ — (Черкасская область), БУЧАЧ — (Тернопольская обл.), ТУРКА, САМБОР, БУСК — (Львовская обл.), БАХМАЧ, ИЧНЯ — (Черниговская обл.), БУРШТЫН, КУТЫ, КАЛУШ — (Ивано-франк. оюл.), ХУСТ — (Прикарпатская обл.), ТУРИЙСК — (Волынская обл.), АХТЫРКА, БУРЫНЬ — (Сумская обл.), РОМОДАН — (Полтавская обл. названия сел Абазiвка, Обезiвка на Полтавщине, происходят от черкесского прозвища Абаза), КОДЫМА, ГАЙСАН — (Винницкая обл.), САВРАНЬ — (Кировоградская обл.), ИЗМАИЛ, ТАТАРБУНАРЫ, АРЦИЗ и еще огромное кол-во? В России тоже есть тюрские названия поселений, но русские заселяли чужие земли на Урале, в Сибири, на Севере и естественно оставляли чужие уже имеющиеся названия. А у нас то откуда, если не наши собственные?

О чем это все говорит???

А говорит о том, что киев, придя в запустение уже в 12 веке, когда центр русской жизни перемещается на север вместе с населением руси, убегающим от кочевой степи за леса, начинается новый процесс этногенеза на территории южной руси, остатки полян и северян перемешиваются с многочисленными тюркскими уже полуоседлыми племенами — остатками печенегов, половцами, торками, берендеями. Позже в этот плавильный котел добавляются татары, ногаи. Возникает смешанный славянско-тюрский этнос, называвшийся «татарскими людьми», а позже названный украинцами.

Историческая справка:

М. С. Грушевский. Очерк истории украинского народа. Киев «Либiдь»1991 г.

«…Территории вокруг Киева опустели в 12–13 вв, слишком часто разоряемые кочевниками, и были заселены в значительной степени тюркскими военными колонистами…» стр.67.

«Киев и Киевская земля вообще в продолжении 12 века быстро приходят в упадок. Много причин способствовало этому. Тюркская миграция подорвала благосостояние Полянской земли; за исключением северного уголочка она несколько раз превращалась в полную пустыню; население отливало на север…» стр. 62.

«Утвердившись в Галичине, Данило несомненно имел в виду расширить свое влияние на восточную Украину, взяв в свои руки Киев. Но на дороге этих планов стояли татары и движение «татарских людей», о котором упоминалось выше, оно охватило широкою полосою границы Волыни, а по всей вероятности и в ближайших к Киеву местностях… Данило начинает ряд походов на территорию «людей татарских», стремясь террором и опустошениями подавить опасные тенденции… Орда присылает силы под предводительством Бурундая… Это произвело страшное, подавляющее впечатление, Данило убедился в невозможности борьбы с татарами в Украине. Земли восточнее были замкнутыми для него рядом татарских общин расположенных у восточных и южных границ Волыни» стр.74

Грушевский, как мы видим, пишет о «татарских общинах под Волынью», и татарских людях — новом смешанном населении территории от лесов Чернигова до Волыни.

Если такое пишет украинский националист, не пренебрегающий прямым подлогом, говоря об «украинских княжествах» 10–11 вв, в то время когда они все назывались тогда русскими!!! То можно представить, что же там творилось на самом деле!!!

Справка:

Половцы — тюркский кочевой народ, образовавшийся в VIII веке в степях Казахстана и южной Сибири (верхнее течение реки Иртыш). В XI заселили степи Восточной Европы до Дуная («Половецкое поле», Дешт-и-Кипчак). Часть половцев ушла за Дунай, но большая часть осталась и перемешалась с местным населением.

Частина Половців втекла у 40-х р. р. XIII ст. перед Монголами до Угорщини під проводом тестя Мстислава Мстиславича Удатного, Котяна із племени Тертер-оба; вони деякий час втішалися автономією, але опісля помадярилися.

Але мабуть більша частина Половців осталася на своїх землях. Ті що не прийняли ісламу влилися в українську мовну спільность. Половці оставили замітний слід в українській топоніміці. Але досі половецьких назв не тільки що не досліджено, а навіть ще не зібрано. Історичні джерела знають цілу низку сіл і містечок Половці/Половичі/Половецьке, напр. в доріччу Росі (1616 р.), у житомирському повіті (1593 р.), на р. Сулі (перед 1569 р.) і т. д. Також місто (Г) Умань дістало назву від них (куман).

(Омельян Прiцак — «Половцi»)

Торки (гузы, узы) — одно из тюркских племен, кочевавших в южнорусских степях. В 985 году торки принимали участие в качестве наемников в походе св. Владимира на болгар. Часть торков ещё в XI веке заняла местности по р. Роси и подчинилась русским князьям. Центром этих полуоседлых торков был город Торческ. На левом берегу Днепра поселилась другая группа торков, признавших власть переяславского князя. По известиям XII века, эти торки занимали местность близ города Баруча.

Торки оставили немало следов в топонимике Украины: речки Торец и Торч, Торський шлях вдоль реки Тетліги; сёла — Торец, Торки, Торків, Торецьке, Торчин.

Позже в уже смешанное тюрско-славянское население вливается мощнейший адыго-черкесский композит (тоже во многом тюркский). Этот процесс связан с формированием козачества.

«Первые казаки, — писал В. Н. Татищев, — сброд из черкес горских, в княжение Курском в 14 столетии явились, где они слободу Черкасы построили и под защитой татарских губернаторов воровством и разбоями промышляли, потом перешли на Днепр и город Черкасы на Днепре построили».

В. Гатцук, украинский исследователь начала XXв., демонстрирует черкесское происхождение запорожских Козаков уже в совершенно категоричных тонах: «Города Канев, Черкасы, Чигирин основаны и населены Касогами, и все сельское, хуторское, поселение по обоим берегам Днепра к югу от Киева состояло тогда из Касогов. Касоги-Черкесы слились с местным тюрско-славянским населением и образовали, вместе с ними, так называемое украинское племя. От них теперешние украинцы получили те свои особенности, которыя отличают чистый их тип от Великороссиян — темный цвет волос и глаз. территория и народ Украины назывались Черкасией вплоть до времен Екатерины II. Различие между терминами черкес и черкас совершенно условное. Форма «черкес» вытеснила форму «черкас» лишь в XIX веке, а до этого адыгов, в большинстве случаев, называли именно черкасами. И только во времена царствования императора Александра 1-го, — когда кавказские Черкесы, не пожелавшие добровольно покориться, были объявлены «врагами России», — официальные бумаги перестали называть Малороссиян Черкасами».

Самир Хотко, известный специалист по адыгским народностям пишет:

«… Монгольские войны привели к тому, что сами черкесы устремились в степь. Особенно привлекательными для них оказались территории современной Украины…»

Украинский историк Д. Н. Бантыш-Каменский также придерживался версии черкесского происхождения первых казачьих общин Поднепровья. Начало запорожскому войску, по его мнению, положили именно черкесы. Он указывает на то обстоятельство, что в делах коллежского архива запорожцы и доныне фигурируют под именем «черкас».

Центром днепровской Черкасии была Запорожская Сечь на острове Хортица. Показательно, что топоним Хортица имеет вполне адекватное адыгское значение. Хортица является лишь легким искажением от хъуртыс (хуртис) «место, где собираются мужчины», где хъур «мужчина», а т1ыс «садись». Как известно, Запорожская Сечь действительно была мужской ассамблеей, куда не допускали женщин. Слово «сечь» восходит к адыгскому СЭ «нож», «резать»; отсюда и общее для украинского, русского и польского значение «сечь», а также шашка (от сэшхо «большой нож»). ПОРОГ — общее понятие для украинского, русского, и польского (prog). В адыгском пэрыох (пэрыохъу) означает «препятствие» и, видимо, изначально это понятие имело отношение к рельефу местности, поскольку старое адыгское жилище порога не имело. Едва ли не базисное понятие украинской жизни — ХУТОР. Здесь так же очевидно влияние как адыгского языка, так и адыгского образа жизни и поселения. В современном адыгском хутор обозначен как къутыр.

Пребывание этнических черкесов в Украине отразилось на генотипе украинской нации. На сходство внешнего облика украинцев и черкесов обратил внимание такой крупный этнограф как Аф. Шафонский, составивший в 1786 году фундаментальное описание украинцев: «Нынешние горские черкесы по наружному виду лица, одеянию и по всем ухваткам, по сей день весьма на жителей, в низовых местах Днепра живущих, и особливо на бывших запорожских казаков похожи, которые и вообще все малороссияне, из стари черкесами называются. Но черты значительного сходства в антропологическом и этнографическом облике украинцев и черкесов не являются следствием только ассимиляции последних в ХIII–ХVIII в. в., но являются также следствием наличия еще БОЛЕЕ ДРЕВНЕГО ТЮСКОГО населения данной территории.» — пишет Шафонский. Шафонский отметил сходство одежды и головных уборов украинцев и черкесов, а также остатки дольменной культуры в Южной Украине, памятники которой непосредственно связаны с дольменными скоплениями Западного Кавказа.

Автор XVIII в. — Ал. Ригельман, анализируя этноним «черкас» по отношению к украинцам, отмечал: «… а если вести им (украинцам) имя особое, то следовало б называться черкесами, по пришедшим потомкам в Украину из Черкасской Кабарды черкасам, которые смешавшись с украинцами вообще, проименовались тем именем, коим и доныне еще именуются. Притом доказывает и то, что сходство лица, одежда и несколько жительство (т. е. быт). обычай и во многом обряды, равные с черкесами имеют». Появление черкесов на Украине Ригельман относит к XIV веку, когда ими и был основан город Черкассы: «в XIV столетии, когда черкесы в здешние места из Кабарды пришли властью татар, собравши множество сброда, слободы населили и воровством промышляли, но для многих на них жалоб татарским баскаком на Днепр переведены и город Черкасы они построили, который доныне на том же месте и тем же званием именуется, состоящий на правой стороне реки оной, ниже города Канева, почему все казачество и вся Малороссия потом черкасами проименовались,…». Говоря об украино-черкесских связях, Ригельман опирался не только на исторические летописные свидетельства о переселении черкесов в Поднепровье, он подчеркивал сходство этнонимии, материальной культуры, антропологического типа и обычаев. Ригельман основывался в том числе и на собственных наблюдениях, поскольку бывал на Северном Кавказе и был знаком с культурой и бытом черкесов.

Чернявость, брахикефальность (короткая, но широкая голова, в отличие от преобладающего в России европейского типа длинной головы), слабая бородка (в отличие от российских крестьянских и боярских бород до пояса!!!) — это типичный признак тюркских народностей, а по совместительству и украинского народа.

Еще Гоголь писал (во «Взгляде на составление Малороссии»), что: «славянские места около Киева начали пустеть, а между тем по ту сторону Днепра люднели… разгульные холостяки… стали похищать татарских жен и дочерей и жениться на них. От этого смешения черты лица их, вначале разнохарактерные, получили общую физиогномию, больше азиатскую. И вот составился народ, по вере и месту жительства принадлежавший Европе, но, между тем, по образу жизни, обычаям, костюму, совершенно азиатский.» Тут же Гоголь выражает мнение, что именно азиатскому влиянию обязаны происхождением такие характерные черты его соплеменников как….».

Если сравнивать с русскими, например, то данные антропологии говорят, что современные русские — это европейский тип, а украинцы тюркский, больше азиатский. У европейцев длинная голова, у азиатов — широкая.

Длина черепа у русских центрально-восточноевропейского типа — 191 мм, ширина — 154, у украинцев центрально-украинского типа — 187 и 157 соответственно, но реальная разница не в сумме длины и ширины черепа, а в высоте черепа. Русские относительно высокоголовые — 130–131 мм и выше. Украинцы — низкоголовые — 125–126 мм (данные из Алексеева и Алексеевой).

Русские ближе длиннолицым европеоидам, а украинцы — средне-азиатским круглолицым тюркам — это известно.

В целом у русских — 45% светлых глаз, у украинцев — 35%.

Разница больше, если сравнивать центральные типы: 50% у русских, 38% у украинцев. Еще более существенна разница в пигментации волос: у русских примерно 35% блондинов, у украинцев — 5% (таблица Дяченко).

У всех украинцев светлых глаз — 35% (см. таблицу у Дяченко, где написано ВСЕ области Украины). Светлых волос — 5% (та же таблица).

У всех русских светлых глаз — 45%. у ВСЕХ русских светлых волос — 30–35%, против 8% у центрально-украинского типа (Дяченко) и т. д.Было исследование генома. Читаем

…результаты анализа митохондриальной ДНК, согласно которым русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют их от финнов, а вот между украинцами из Львова и татарами генетическое расстояние составляет всего 10 единиц. И в то же самое время украинцы из левобережной Украины генетически так же близки к русским…

«Антропологічний тип українців виказує цілковиту самостійність супроти польського, білоруського й великоруського типу»,— констатує С. Рудницький (ст. 183). «Поляк, білорус та росіянин антропологічне стоять дуже близько один до одного; українець, в свою чергу, дуже відрізняється від всіх своїх сусідів і, з антропологічного погляду, займає цілком самостійне місце» (в підр. Рудницького, ст. 182).

Це твердження, згідно з яким «українці виказують якнайменше антропологічної подібності з поляками, білорусами та росіянами, тоді як, в свою чергу, всі сусідні з українцями народи виявляють між собою велику подібність і близьку спорідненість» (Рудницький, ст. 182)

«Весь антропологічний вигляд українців, — писала Алексеева, — свідчить про південні зв’язки, і, очевидно, немає підстав шукати йому аналогії серед груп, які входять до кола північних європеоїдів».

Учитывая все это можно ли считать украинцев наследниками древней Руси???

Теперь становится ясно почему украинцы не сохранили свое собственное название — русские, Русь. Становится понятно почему были утеряны великокняжеские династии. И почему это все сохранилось только в России и отчасти Беларуси.

В Древней Руси строили бани (где кстати Ольга сожгла древлянских послов) как и в России; в Руси cтавили срубные дома как и в России; пили меды, рецепты которых сохранились только в России; в Руси рассказывали былины которые сохранились только в России (это вам не сказки про казака Мамая); в Руси писали летописи и литературные произведения которые опять же сохранились только в России (ПОВЕСТЬ ВРЕМЯНЫХ ЛЕТ, пусть и в копиях НО СОХРАНИЛИ — знали СВОЕ, Слово о полку Игореве, и т. д.)

В России сохранилось масса архитектурных памятников времен Руси.

В Украине же самое старое здание датировано 1324годом. Все остальное это основательно перестроенное (типа Лавры в стиле барокко (!!!), которую выдают за архитектурный памятник древней Руси) и реставрированное (типа золотых ворот) в польское время.

Напрашивается вопрос почему украинцы это все не берегли, ответ один — это все не их.

Читать полностью: http://yablor.ru/blogs/ukrainci-eto-tyurki-a-ne-slavyane/4439448

N.B. От Alexsander вот так свидомые и УРЯпатриоты :)

Источник: http://ru-polit.livejournal.com

Aleksander