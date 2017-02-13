Западная фабрика лжи: США придумали голодомор, чтобы сделать из украинцев русофобов

Источник: ТВ ЗВЕЗДА

Испокон веков на Руси молились: «Господи, не дай голодной смертью умереть». Шли века, а от голода умирали даже в мирное время: от засухи, града, саранчи. Ужас голода витал над каждой семьёй, каждым человеком, каждым ребёнком.





При советской власти был голод в отдельных районах страны. Об этом дурным голосом кричат СМИ, как российские, так и украинские с одобрения международного сообщества, то есть Запада, утверждая, что советская власть при Сталине специально морила людей голодом. Кричат, но не в состоянии объяснить с какой целью власть морила людей голодом при нехватке в городах рабочих рук и надвигающейся угрозе войны. Явно просматривается лживость и необоснованность выдвигаемых обвинений. И вещает Запад и его прислужники о голоде в СССР с нарастающей силой уже не один десяток лет, ведя счёт на миллионы жизней.



И ни один либерал, ни в одной телевизионной передаче, ни в одной статье Интернета, газеты или журнала, ни в одной книге не сказал главного: советская власть с 1934 года до последнего дня существования исключила саму возможность возникновения голода, не только в каких-либо районах страны, но и в каждой отдельной семье.



Когда страна оправилась после войны, цена хлеба и молока стала настолько мизерной, что можно говорить о почти бесплатной выдаче государством народу вдоволь основных продуктов питания — хлеба и молока.



Особую заботу государство проявляло о детях. Детские кухни, сеть которых была расположена по стране и доступна каждой семье, готовили пищу для грудных и маленьких детей. И матери каждый день приносили свежее, натуральное, приготовленное по всем правилам науки детское питание и подкармливали своих грудных детей. Сдавали в детскую кухню пустые бутылочки, а приносили наполненные замечательной детской едой. Причём получали детское питание бесплатно.



Фальсификаторы нашей истории, спекулируя на отдельных, можно сказать стихийных бедствиях в давние годы становления сельского хозяйства Советского Союза, умалчивают о достижениях СССР в деле обеспечения населения высококачественными, по цене доступными всем продуктами питания. Пишут об очередях в магазинах с чрезвычайно низкими государственными ценами, но не пишут об избытках продуктов на рынках с коммерческими ценами. О выборе, который государство предоставляло каждому гражданину нашей страны: постоять в очереди и купить продукт по государственной цене или купить на колхозном рынке по рыночной цене.



И надо понимать, как не просто было добиться таких достижений в стране, пережившей с 1914 по 1945 год включительно три опустошительных войны; в стране, все силы которой были направлены на индустриализацию, позволившую дать отпор врагу, а затем на восстановление разрушенного врагом народного хозяйства и обеспечения безопасности СССР после войны. В стране, большинство земель которой относятся к территориям неблагоприятным для ведения сельского хозяйства. Несмотря на все трудности, дети в СССР с 1934 года (за исключением периода В. О. войны 1941-1945 гг.) вырастали, не зная голода, а большинство и недоедания. И чем дальше уходила война, тем разнообразней становилось наше питание.



Даже в суровые годы испытаний во время и после Великой Отечественной войны 1941-1945 года не было смертельного голода ни в отдельных районах, ни в целом в стране.



За всю историю существования России только Советский Союз сумел со временем обеспечить гарантированную защиту от голода всего населения страны. Только в СССР люди не ходили по мусорным ящикам в поисках пищи. Но фальсификаторы истории нашей страны об этом не пишут, а всё твердят о смертном голоде в 1933 году.



Американские специалисты согласно усреднённым данным четырёх оценок урожая, поставок и остатка зерна на селе сделали таблицы, из которых видно, что зимой 1932/33 годов поставки зерна государству не были чрезвычайно высокими.



В 1932/33 годах в распоряжении крестьян оставалось столько же зерна, как и в 1934 году и намного больше, чем в 1936 году, однако голода в эти годы не возникало.



В настоящее время даже умеренные исследователи пишут о том, что по статистике рождений и смертей на Украине зимой 1932-1933 годов от голода умерло около 640 тысяч человек. Но никто приводимые данные, доказывающие, что люди умерли именно от голода, не обосновал.



Учёта причин смерти не было, на кладбищах нет преобладающего количества умерших зимой 1932/33 годов. Нет и массовых захоронений, умерших в указанные годы. На мой взгляд, вообще невозможно подсчитать количество умерших от голода в годы эпидемий тифа и других инфекционных болезней и огромной миграции населения из сёл в города, учёта рождаемости и убыли населения по естественным причинам во все времена. Разговоры о миллионных жертвах настолько несостоятельны, что не хотелось бы их даже обсуждать. Но из-за мифов, раздутых в мировых масштабах, обсуждать придётся.



«Миф о «голодоморе»… является составной частью так называемого гарвардского проекта, созданного для информационно-психологических диверсий ещё против Советского Союза, а затем и России. В нём чётко просматривается направленность — максимальное разжигание националистических страстей, и прежде всего звериной вражды и ненависти к России и русскому народу.



Считается, что творцом «гарвардского проекта» является… пресловутый американский политолог, один из самых злобных русофобов — Збигнев Бжезинский… Знаменитый журнал «Шпигель» ещё тогда (в 1980-х годах – Л. М.) привёл подробности одного закрытого заседания в Белом доме, во время которого Бжезинский, выслушав мнение экспертов по применению ядерных сил против СССР, спросил их о следующем: «А где критерии уничтожения именно русских?».



Когда же эксперты попытались втолковать свихнувшемуся на злобной русо¬фобии ляху, что это глупость, что баллистические ракеты не могут вычленять среди населения СССР только русских и потому под ядерный удар попадут все со¬ветские граждане вне зависимости от их национальности, то Бжезинский стал орать на них: «Нет, нет, нет! Я имел в виду отнюдь не всех советских граждан (вот какой «гуманист»! — A. M.). Я имею в виду только русских!»…



Гарвардский проект пользовался особым вниманием правящих кругов и спецслужб США. Его щед¬ро финансировали… В издательстве Гарвардского университета в 1983 году была опубликована книга Джеймса Мейса «Коммунизм и дилеммы национального освобождения: национальный коммунизм в Советской Украине в 1919 — 1933 годах»… Мейс… приступил к формированию мифа о том, что Москва в стремлении укрепить свою власть «погубила украинское крестьянство, украинскую интеллигенцию, украин¬ский язык, украинскую историю в понимании народа, уничтожила Украину как тако¬вую», — пишет А. Б. Мартиросян.



Необходимо сразу же указать, что Подобные «тезисы», особенно последний, о том, что якобы Москва «уничтожила Украину как таковую», являются самыми любимыми у отличающихся злобной русофобией «оранжевых» руководителей сов¬ременной Украины. Однако реальные факты реальной истории, без участия какой бы то ни было идеологии или пристрастия, опровергают эту ложь.



А факты говорят о том, что на момент разрушения СССР в 1991 году, то есть на момент обретения независимости Украина обладала территорией в 22 раза боль¬шей, чем та, которая в 1654 году по настоятельной просьбе Богдана Хмельницкого была присоединена к Московскому централизованному государст¬ву. «А численность населения Украины в 1991 году была в 70 раз больше, чем во времена Б. Хмельницкого. Не говоря уже о небывалом экономическом, научном и культурном расцвете Украины», — указывает данный автор.



Население Украинской ССР в 1926 году составляло 29 миллионов человек, а в 1959 году — 37 миллионов человек. Сталин умер в 1953 году, и поэтому можно сказать, что за время правления СССР И. В. Сталиным население Украины возросло на 8 млн. чел. При указанных правительством сегодняшней Украины потерях от голода в 1932/33 годах с учётом потерь во время войны не могло быть такого прироста населения Украинской ССР. Фактический прирост населения советской Украины при И. В. Сталине опровергает все измышления фальсификаторов о миллионных потерях населения в результате голода.



С 1991 года количество населения Украины уменьшилось более чем на 8 млн. чел. Естественно, возникает вопрос, когда же был геноцид украинского народа: при Сталине или при постсоветских правителях Украины? Ответ очевиден: геноцид украинского народа, о котором без умолку кричат на Украине и на Западе, был не при Сталине, а при постсоветских правителях Украины.



В период с 1926 по 1989 годы население Украинской ССР выросло с 29 млн. чел. до 52 млн. чел. Население Украинской ССР за время советской власти возросло на 23 миллиона человек, то есть почти в 2 раза. Республика представляла собой цветущий край. Но благодаря стараниям Запада чуть ли не каждому украинцу внушили мысль о том, что Москва уничтожала Украину, как таковую, в то время как в действительности Москва развивала на Украине самые наукоёмкие отрасли промышленности и в КБ республики проектировались, а на заводах строились лучшие в мире самолёты, авиационные двигатели, корабли и другая наукоёмкая техника. Даже сегодняшняя Украина, уничтожившая значительное количество своих передовых заводов и фабрик, живёт за счёт Днепрогэса, других построенных СССР электростанций, жилых, административных и других зданий, технических систем их обеспечения, дорог и прочих «ужасных» творений Москвы, которую Украина проклинает, обвиняя в действиях, направленных на уничтожение украинского народа.

Термин «голодомор» стали применять сравнительно недавно. Ранее говорили: «голод». Ввели этот термин, чтобы подчеркнуть, что причиной голода являлось не стихийное бедствие, а воля советских руководителей, которые якобы специально морили людей голодом. В наше время впервые этот термин по отношению к Украине применил гражданин США, вышеуказанный Д. Мейс, который, вероятно, позаимствовал его из ведомства министра пропаганды, друга и единомышленника Гитлера, фашиста Геббельса.



В качестве второго лица, обвиняющего Россию в развязывании голода на Украине, выступил гражданин Англии Р. Конквест. В 1956 году он покинул Отдел дезинформации британской разведки и стал историком, специализирующимся на русофобии и антисоветизме. Ещё до ухода написал фальшивку под названием «Лабиринт», являющуюся якобы собственноручно написанными мемуарами Вальтера Шелленберга.

После ухода написал книгу «Большой Террор», изданную в США по заказу ЦРУ. За эту книгу ему допол¬нительно заплатила организация украинских националистов (ОУН), от которой он получил 80 тысяч долларов. При описании «голодомора», а также репрессий в СССР в качестве якобы документальных источников Р. Конквест использовал худо¬жественные произведения антисоветчиков и украинских пособников нацистов (затем и агентов ЦРУ) Х. Косюка, Д. Соловья. В число «источников» попал и «труд» какого-то американца Ф. Билла», который оклеветал СССР в обмен на свободу, ибо за совершённое преступление власти США посадили его в тюрьму.



Конквест широко использовал и «свидетельства» некого Томаса Уолкера. В дальнейшем выяснилось, что журналист Томас Уолкер — банальный уголовник Роберт Грин, осуждённый в Колорадо на 8 лет лишения свободы. Р. Грин на суде признался, что в Украину «его нога вообще никогда не вступала». В. Ющенко наградил Р.Конквеста орденом Ярослава Мудрого V сте¬пени. Ярослав Мудрый, надо полагать, как сказал А. Б. Мартиросян, не раз в гробу перевернулся.



«Учёные-исследователи, хотя и советологи — Арчи Гетти, Герберт Хертле, Олег Арин и даже антисоветчик Александр Даллин, — подвергли бред о «голодоморе» острой и аргументированной критике. Наиболее мощный удар по этим фальси¬фикациям нанёс канадский журналист Дуглас Тоттл. В книге «Фальшивки, голод и фашизм: миф об украинском геноциде от Гитлера до Гарварда». Он безупречно до¬казал, что Конквест в своей книге и его соавторы по гнусному фильму «Жатва отчаяния» нагло использовали устрашающие фотографии голодных детей из архив¬ной хроники Первой мировой войны», — подчёркивает А. Б. Мартиросян.



Надо отметить, что указанные западные учёные внесли свою дозу лжи о России при критике Конквеста. Русофобия всегда господствовала и господст¬вует на Западе. Но из вышесказанного, всё-таки, видно, что утверждения о смертном голо¬де на Украине в 1932/33 годах у нас появляются на основании «свидетельств» недо¬стойных людей и даже уголовников.



А. Б. Мартиросян считает, ссылаясь на архивные данные, что сверх естественной смертности в 1932/33 годах на Украине умерло 640-650 тысяч человек, но никак не 6, 7 или 25 млн. человек и говорит о происхождении цифр 6 млн. и 7 млн., которые взяты из геббельсовских листовок серий 145 RA и 154 RA времён Великой Отечественной войны. Далее он обращает внимание на то обстоятельство, что в 1932-1933 годах Украину и Северный Кавказ поразила эпидемия тифа, в связи с чем невозможно точно установить число умерших непосредственно от голода.



Приводит сведения о том, что в России в 1891 году от голода, охватившего 40 млн. человек, умерло 2 млн. человек. От голода 1900-1903 гг. умерло 3 млн. человек. В 1911 году от голода умерло ещё 2 млн. чело-век. Не зная этого, редактор книги Д. Верхотурова в примечании к своей книге «Сталин. Экономическая революция» утверждает, что в царской России люди от голода не умирали. В настоящее время так считают многие представители российской интеллигенции, потому что теперь ей нравится всё, что было при царизме.

Советское государство оказывало посильную помощь районам, в которых не доставало продовольствия. В частности, «специальным постановлением Совнаркома СССР от 25 февраля 1933 года из государственных резервов Украине было выделено в порядке продовольственной помощи 3 млн. пудов зерна. Кроме того, до конца апреля 1933 года в республику было направлено 22,9 млн. пудов семенного зерна, 6,3 млн. пудов фуражного и 4,7 млн. продовольственного зерна в качестве займа и 400 тысяч пудов в качестве продовольственной помощи.



Кроме того, из резерва Украинского военного округа было выделено 700 тонн муки, 170 тонн сахара, 100 000 банок различных консервов, 500 пудов масла и другие продукты. Кроме этого, в феврале 1933 года государством был создан для детей специальный продовольственный фонд, который взял на себя заботу о питании 600 тысяч детей различного возраста.



Внимательно ознакомившись со всеми доступными мне источниками, освещающими вопрос о голоде в 1932/33 годах, я не нашёл ни одного официального факта, подтверждающего наличие в то время в СССР голода, коснувшегося миллионов людей. Письмо М. А. Шолохова касается одного небольшого района, и после получения письма правительство сразу направило в район продовольствие, а виновных привлекло к ответственности.



Строящийся СССР, конечно, не устраивал огромное количество космополитов, пришедших в бешенство от того, что вместо уничтожения русской нации на полях сражений мировой революции началось возрождение русской нации, которая поднималась могучим исполином из тьмы нищеты и бесправия. Они, без сомнения, в отдельных районах страны совершали преступления против народа, но преступники всегда были и будут, и их наличие не говорит о преступной политике государства.



Эти преступники могли на какое-то время (до разоблачения их преступных действий) оставить отдельные семьи и отдельные районы страны без хлеба, но они не могли оставить без хлеба целые области и республики.



Фальшивки Запада остаются фальшивками и совершенно не могут рас-сматриваться, как факты. Факты, напротив, говорят об отсутствии массового смертного голода. Особенно наводят на размышления таблицы по сбору и остатку зерна на селе в период с 1928 по 1939 год включительно в СССР и с 1930 по 1933 год включительно на Украине. Из таблиц видно, что в 1932 и в 1933 годах на селе было оставлено примерно столько же зерна, как и в другие годы.

С. Г. Кара-Мурза привёл таблицу американских специалистов по истории колхозного строительства в СССР, а А.Б. Мартиросян привёл таблицу по Украине.

С. Г. Кара-Мурза данные приведённые в таблице поясняет следующим образом: «Из этой таблицу видно, что зимой 1932/33 годов поставки зерна государству не были чрезвычайно высокими, так что в распоряжении крестьян оставалось столько же зерна, как и в 1934 г. и намного больше, чем в 1936 г., однако го¬лода в эти годы не возникало».

А. Б. Мартиросян недоумевает: «Данные таблицы свидетельствуют… Количество оставшегося непосредственно в хозяйствах зерна также не являлось провоцирующим возникновение голода фактором — 20-25 пудов (от 320 до 400 кг) на человека. Тогда как же возник голод?».





Объяснение, как первым, так и вторым автором причины голода неубедительны и не подтверждаются другими исследователями. По-моему, только осторожность не позволяет авторам согласиться с фактами и признать, что в 1932/33 годах в СССР, включая Украину, не было массового голода и миллионов людей умерших от голода.

Решения партии и правительства СССР и Украины по вопросам голода 1932/33 годов отсутствуют. Не говорил о голоде и выливший на Сталина тонны грязи Н. С. Хрущёв. И вдруг появилось новое слово «голодомор», и снова миллионные жертвы. Теперь уже от голода. И никаких убедительных доказательств. И уже соглашаются с этим наши замечательные историки, наши уважаемые патриоты. Разногласия с либералами только по двум вопросам, а именно: умерли от голода миллионы или сотни тысяч, виновен



Сталин или троцкисты



И чем больше либералы и националисты кричат на весь мир о «голодоморе», чем больше коммунисты, патриоты в своих мизерных изданиях с ними спорят, опровергая отдельные лживые утверждения, тем больше растёт убеждение, что во время коллективизации в начале 1930-х годов не было массового смертного голода ни в РСФСР, ни в УССР.



Голодало намного меньше людей, чем по известным причинам принято считать — голодали отдель¬ные семьи и отдельные районы Украины и России. И не было ни сотен тысяч, ни тем более миллионов умерших от голода. Всё это злонамеренная ложь, направленная на разрушение сначала СССР, а сейчас России.



К выводу об отсутствии массового смертного голода в СССР в указанные годы приводят и нижеизложенные факты и наблюдения. «На Украине в те годы (1931/32 г.) жило примерно 32 миллиона человек. Сельское население Украины в 1932 году было равно 22 млн. человек. Если верить украинским националистам, то умер каждый четвёртый житель Украины. А поскольку голод был на селе, то там умерло около 30%.



В таком случае не было бы украинца, у которого не умер¬ло бы несколько близких родственников от голода, а Украина тех лет должна была бы пред¬ставлять собой выжженную пустыню… Летописи средних веков доносят ужасающие картины опустевших областей после эпидемии чумы и холеры, унесших от четверти до трети жителей. Многие десятилетия спустя подобные бедствия оставляли хоро¬шо видимый след и оставались в народной памяти многие столетия.



Во время татаро-монгольского нашествия Русь потеряла около 30% населения, что было вои¬стину чудовищным ударом, отбросившим Русь назад на несколько столетий. Было ли нечто подобное на Украине в 1932 — 1933 годах? Ответ очевиден. (Не было — Л.М.)… Должны быть вымершие деревни и целые районы таких размеров, что скрыть их не было бы никакой возможности. Одномоментные массовые захоронения в результате голода были бы легко различимы (могилы проседают) и были бы най¬дены сразу же.



Более того, вся Украина оказалась в руках немцев 10 лет спус¬тя, неужели Геббельс упустил бы такой невероятный шанс, не провёл бы массового вскрытия могил «большевистского геноцида», ведь лучшего шанса для привлечения украинцев на свою сторону трудно было придумать. А ведь известно, что абсолютное большинство украинцев оказывало ожесточённое сопротивление захватчикам, исключение составили только бандеровцы, но они-то как раз во время «голодомора» жили не в СССР, а в Польше! Да впрочем, украинцам, если бы они пережили такой голод, ничего не надо было бы объяснять. Вместо этого немцы применяли другие методы диалога с населением, вроде массового истребления в Бабьем Яре. Просто им решительно нечего было сказать про «голодомор», — написал С. С. Миронин.



Во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, в годы суровых испытаний каждый народ СССР показал чего он стоит. Нацистская Германия на оккупированных территориях СССР, включая Украину, пыталась формировать так называемые «национальные» части для боевых действий на стороне Германии, как на фронте, так и в тылу против партизан.



На Западе Украины, не знавшем голода 1933 года, в эсэсовские части записывались сотнями. А вот те регионы, население которых, казалось бы, просто обязано было выступить против СССР, поскольку якобы сталинисты Москвы морили голодом украинцев, новый немецкий порядок не приняли. У Гитлера не было ни одного соединения, сформированного из жителей Центральной и Восточной Украины.

Более того, ячейки советского подполья, а также партизаны отрядов Ковпака, Фёдорова, Сабурова, Наумова и многих других соединений, получавших задания из Москвы, не только пользовались широкой поддержкой населения этих краёв, но состояли в подавляющем большинстве своём из местных жителей. Немцы начали, было, напоминать о голоде, но быстро опомнились и удалили голод 1933 года из своих пропагандистских материалов, — люди помнили, кто и что делал.



С. Покровский приводит данные о том, что к 1932-1933 годам непосредственно в сёлах на Украине жило около 500 тысяч евреев. И около миллиона (или даже больше) — в местечках. Заметим, говорит С. Покровский, что евреи в деревне традиционно не были хлеборобами. То есть своего хлеба у них просто не было. И тем более этого хлеба не было в местечках. И ни там, ни там не было пайков. В условиях голодомора, что сельские евреи, что евреи местечек, — просто не могли выжить. Или они должны были первыми умереть, или разлететься по Союзу, подгоняемые голодом.

А вот как бы не так! К июню 1941 года еврейская диаспора Украины насчитывала 2,7 миллиона человек. И жили они в значительных количествах и по деревням, и по местечкам. Сами же евреи все данные и представляют… Так ведь в результате голодомора не могло сохраниться еврейское население в сёлах и местечках. Именно им-то точно нечего было есть!. А фактически еврейская диаспора увеличилась более чем в пять раз. Не соответствуют данные факты мифам о голодоморе в сёлах Украины.

Существует мнение, что главная цель, которую преследуют фальсификаторы событий 1932-1933 годов, — заставить жителей Украины забыть о реальном «голодоморе», происходящем последние десятилетия. Антисоветские пропагандисты поднимают шум вокруг мнимого геноцида во время голода зимой 1932-1933 годов, чтобы утаить действительный современный геноцид, когда на Украине идёт сокращение численности населения сопоставимое с потерями во время ведения страной военных действий с крупными силами противника. Только за 18 лет самостийности население Украины сократилось более чем на 6 миллионов человек. Ещё 7 миллионов выехали за границу, чтобы хоть как-то обеспечить свои семьи, оставшиеся в современной, далеко не самостоятельной Украине, во многом выполняющей волю США, которым, мягко говоря, совершенно безразлична судьба украинского народа.

В ООН направлено совместное заявление правительств це¬лого ряда стран о признании Голодомора — Великого голода на Украине в 1932 -1933 годах, унёсшего 7-10 миллионов невинных жизней и являющегося национальной трагедией украинского народа. Без сомнения в подготовке указанной клеветы «первую скрипку» играли США, но, как видно, и наши либералы поста¬рались, не говоря уже о националистах и либералах Украины, которые отличились не только в подготовке совместного заявления в ООН, но и в запугивании украинского народа. При их активном участии «28 ноября 2006 года Верховная Рада, Парламент Украины, приняла закон, согласно которому «голодомор» 1932-1933 годов признаётся актом геноцида украинского народа. Принятый закон вводит административную ответственность за публичное отрицание «голодомора». Со временем ответственность за отрицание голода на Украине только возрастала и фактически из административной стала уголовной.

Как это не вяжется с тем, что ещё в далёком 1933 году, а точнее 31 марта 1933 года в газете «Манчестер гардиан» появилось опровержение под названием «Русские (это значит и украинцы — Л.М.) голодают, но не умирают от голода». Его написал корреспондент «Нью-Йорк таймс» в Москве У.Дюранти, англичанин по происхождению и подданству.



Сегодня они такого не напишут, потому что пресса Запада в настоящее время пишет исключительно то, что ей диктуют власть имущие. Никакой свободы слова в «демократических» западных государствах не существуют и тысячи журналистов освещают события с одинаковых позиций.



Некоторые исследователи в стремлении установить истину апеллируют к работам по вопросу голода в СССР американского историка-советолога Марка Таугера. Считаю, что Таугер такой же фальсификатор, и также ненавидит Россию, как англичанин Конквест.

М. Таугер пишет такую же клевету на Советский Союз, как и указанные выше исследователи Запада. Только клевета эта завуалирована, и некоторые принимают Таугера за честного историка. Но лицо американца раскрывается даже в одном его заявлении: «Советское правительство в условиях сурового неурожая путём жёсткого нормирования продовольствия сумело накормить 50 миллионов человек, включая самих крестьян. Причём, не только кормило, но не допустило распространения слухов и паники — да так, что многие в городах и не подозревали о голоде на селе».

Интересно узнать, ка¬кой национальности крестьян кормили? Каким образом сумели не допустить распространения в городах слухов о голоде на селе, в то время как в то время у каждого горожанина в деревне жили родственники? Надеюсь, ясно, что в городах слухов о голоде на селе не было, потому что не было массового голода в сёлах и деревнях СССР.

Задача Таугера такая же, как и остальных западных «исследователей»: внушить нам и всему миру, что в 1932/33 годах в СССР был смертельный голод. Более того, он пишет о том, что советская власть накормила 50 млн. человек. А как же выжили остальные 100 с лишним млн. человек? Все умерли голодной смертью? Таугер на это и намекает. Тогда возникает уместный вопрос: «Кто осуществлял индустриализацию, кто кормил на¬род и армию, кто воевал и выиграл В.О. войну 1941 — 1945 годов?»

В 1926 году население СССР составляло 147 млн. чел., а в 1939 году выросло до 170,6 млн. чел. Указанный прирост населения не могла дать страна, в которой десятки миллионов людей якобы умерли от голода, а десятки миллионов людей были репрессированы. В 1941 году население СССР составляло 195 млн. чел. с учётом воссоединённых территорий. Указанные данные разоблачают фальсификаторов, выдумавших голодомор.



Среди воевавших в 1941-1944 году на территории СССР стран, якобы голодавшее поколение 1930-х годов оказалось физически самым крепким поколением. Такое поколение не могло вырасти в голодающей стране. Наши прославленные полководцы, воевавшие ещё в Первую мировую войну, оставили нам воспоминания, в которых удивляются и восхищаются выносливостью солдат Красной Армии.



Не только М. Таугер, но и наиболее известный русофоб, англичанин Р.Конквест не смог найти фактов, подтверждающих наличие голода в СССР в 1932/33 годах. Не нашли подтверждений массового смертного голода в СССР и другие исследователи. Указание С. Покровского на местечковых евреев, которые получали из зерна и продавали самогон, указывает не на наличие массового смертного голода на Украине, виновность в нём евреев, а на наличие зерна в сёлах Украины в 1932/33 годах.



С. Покровский допускает, что евреи могли «разлететься по Союзу, подгоняемые голодом», но они этого не сделали, так как не голодали, и им хорошо жилось в сёлах и местечках Украины. По аналогии с евреями и украинцы могли разлететь¬ся по Союзу, и большое количество украинцев в Сибири, да и в целом в России, подтверждает такую возможность. Поэтому расчёт по численности населения, умерших на Украине от голода в 1932/33 годах, даже с результатом в 640 тысяч человек, не может быть верным, так как не учитывает миграцию населения, а также количество людей, умерших от болезней. Страна строилась, во всех городах нужны были рабочие руки, и миграция населения в то время была огромной.

С. Миронин пишет: «…П. Краснов не одинок. С. Увиткрофт также считает, что никакого голода в 1932-1933 годах практически не было, а небольшая повышенная смертность была вызвана распространением на юге Украины малярии и других заболеваний».



С какой целью на весь мир озвучен миф о голоде и введён новый термин, ана¬логичный слову «геноцид», а именно: «голодомор»? Некоторые исследователи считают, что с целью скрыть действительный геноцид украинцев после развала СССР и, особенно, в настоящее время. Вероятно, такая цель тоже преследуется, но она не является главной.

Главная цель, мечта Запада, особенно США и всей их пятой колонны в России и на Украине — это раз¬вязать настоящую горячую войну между Россией и Украиной, чтобы ускорить уничтожение славян. Во имя этой главной цели и развязана кампания по «голодомору».

России надо прилагать все силы, чтобы не допустить реализации планов Запада. А жертвы голода достойны светлой памяти, искренней скорби, вечного сострадания, тихой печали, а не крикливых манипуляций, которыми занимается Запад и его ставленники во имя достижения своих целей.

Фактически в период с 1932 по 1933 год включительно народы СССР жили впроголодь, то есть получали минималь¬но необходимое для жизни и работы количество калорий питания. В отдельных немногочисленных районах имели место случаи смерти от голода.

Причина проблемы снабжения страны продовольствием заключалась в том, что нэповское сельское хозяйство уже не в состоянии было досыта накормить, как самих крестьян, так и увеличивающееся количество рабочих и служащих городов, а коллективное сельское хозяйство (колхозы) в 1932 — 1933 годах только организовывалось и набирало силу. По мере насыщения колхозов тракторами и другой сельскохозяйственными машинами питание населения становилось всё более калорийным и разнообразным. Массового смертного голода, унесшего не только миллионы, но и сотни тысяч жизней, а тем более голодомора в 1932-1933 годах не было, ни на Украине, ни в других республиках и областях Советского Союза.

Как видно, именно на Западе были сфабрикованы обвинения правительства СССР, И. В. Сталина в умышленном истреблении украинского народа. Обвинив Россию в голодоморе украинцев, США оторвали Украину от России, и братский украинский народ превратили в лютых русофобов. Более того, стержнем украинской государственности стала ненависть к России, порождённая мифом о голодоморе.



Запад, как всегда сочиняет мифы о нашей стране, занимается фальсификацией и в упор не хочет замечать своей агрессивной сущности, как по отношению к другим государствам, так и по отношению к собственному народу.



Возьмём, например, США. В. Машков пишет о том, что не в СССР, а в США в 1930-х годах капиталистическая элита хладнокровно, в сговоре с государственной властью, с целью личного обогащения организовала голод, забравший миллионы жизней граждан США.



Сначала американцам обманным путём за их доллары вручили якобы очень дешево, другие, якобы очень ценные, бумаги. В том числе акции так называемого маржинального займа: лишь за 10% стоимости! Но с условием, что уплата остальной части должна быть по первому требованию за 24 часа. К концу двадцатых годов обнаружилось, что ценность этих «ценных» бумаг имеет отрицательное значение, а всех остальных — нулевое. Таким способом покупательная способность большинства американцев перешла вместе с их долларами к непревзойденным виртуозам по присвоению всего чужого. Американскому простонародью остались долги, которые ему как раз и «продали» за его доллары.

Правда, у многих не доверяющих любым ценным бумагам, в том числе и долларам, были ещё накопления в золоте. Чтобы присвоить и их, банкиры Федеральной Резервной Системы США решили, что государство должно провести конфискацию золота у населения и сдать его им якобы для борьбы с наступившей депрессией.

Государство выполнило это решение банкиров. По указу президента Рузвельта №6102 от 05.04.1933 г., под угрозой репрессивных мер (штраф до 10 000$ и/или тюрьма до 10 лет), американцев, юридические лица и даже иностранных граждан и иностранные компании, хранящие золото на территории США, вынудили обменять его на бумажные деньги по цене 20,66$ за унцию.

Затем золото направлялось в распоряжение банкиров ФРС, которые подняли цену на него до 35$ за унцию (на 72, 6%). Были попытки через суды сохранить в силе хотя бы обязательства по расчетам золотом, заключенные до выхода конфискационного закона. Но суды принимали решения, запрещающие оперировать золотом даже по таким контрактам. То есть, американские суды, вопреки законам и принципам любого права, признавали конфискационный закон имеющим обратную силу: распространяющимся на предшествующее его выходу время. В предшествующей истории капитализма вряд ли найдется такое диктаторское отношение банкиров к праву собственности, рыночным свободам, правосудию, государству.

Из-за потери покупательной способности народа в США закономерно началась депрессия, переросшая в невиданную за всю историю капитализма Великую депрессию. Объем промышленного производства за 1930-33 годы упал вдвое, национальный доход – тоже вдвое, что отбросило американскую экономику к уровню 1901 года.

Большая часть населения стала неплатежеспособной и осталась без жилья, без медицинской помощи и без еды. В богатейшей стране, полки магазинов которой и в то время были завалены продовольствием, наступил голодомор с эпидемиями. Количество жертв до сих пор засекречено, но мало кто сомневается, что счет здесь идет на многие миллионы. Так за мирные годы народ самой богатой в мире страны терял количество жизней как в большой войне. И все это, – без каких либо форс-мажорных катаклизмов природы и даже без угрозы войны. А будь там как у нас ещё и зимний мороз, он выморозил бы десятки миллионов прозябающих в бидонвилях.

При всем этом в США исправно работали все механизмы хваленой американской «демократии». Демос в установленном порядке приходил к избирательным урнам управлять государственными делами. Правда, ни один из кандидатов на всех выборах никому не обещал, что в случае избрания добьется Великой депрессии. Точно так же, как ни один продавец «ценных» бумаг никому не разъяснял, что он продает за доллары, в лучшем для покупателей случае, испорченную бумагу, а в остальных случаях – их долговую кабалу.

Когда Великая депрессия стала грозить полным сокрушением американской экономики, президент стал принимать меры по увеличению занятости на работах, организуемых государством, по перераспределению доходов в пользу бедных, по облегчению крестьянам долговой кабалы, по принуждению капиталистов восстанавливать производство, а уровень зарплаты и продолжительность рабочего дня согласовывать с профсоюзами. Это позволило восстановить объемы производства до уровня 1929 года. Рузвельт даже взялся сформировать Национальную администрацию восстановления с большими полномочиями в управлении экономикой. Многие исследователи не без основания считают эти действия заимствованием опыта СССР. Но в 1935 году Верховный суд США признал антидепрессивные действия Рузвельта неконституционными.



С 1937 года падение объемов производства возобновилось. Зато они быстро возросли с 1939 года, когда пошли заказы для Второй мировой войны. Только Вторая мировая война вывела США из Великой депрессии.



8 ноября 2002 года член Совета директоров (ставший вскоре главой Совета директоров) ФРС США Бернанке, выступая в Чикагском университете, поведал: «что касается Великой депрессии, … это сделали мы. И мы очень огорчены». Отдельные исследователи указывают, что в период «великой депрессии» в США от голода умерли более 7 миллионов человек.



Но весь мир о действительно имевших место преступлениях против своего народа в США молчит, а десятилетия выступает с осуждением голодомора в СССР, на Украине. То, что Москва умышленно морила украинцев голодом и миллионы граждан Украины умерли голодной смертью – это сочинённая спецслужбами США клевета, направленная против России.

Источник: nstarikov.ru