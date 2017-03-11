Похороны Сталина в цвете

Нарезка цветных кадров с похорон Сталина снятых из здания американского посольства в Москве. Сами кадры, как уверяют американцы, были найдены лишь недавно в доме бывшего американского военного атташе в Москве.Примечательным моментом является даже не само видео, а в пакете с попыткой зафорсить мем “Помер тот, помрет и этот” с намеком на сами знаете кого.Так что не исключено, что видео появилось не просто так, так же как не просто так несколько ранее появился вышеуказанный плакат приуроченный к смерти Сталина.

Источник: colonelcassad.livejournal.com