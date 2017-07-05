1954. Мегапроеты И.В. Сталина (закрытые после его смерти)

Весной 1953-го было открыто рабочее движение поездов от Салехарда до реки Турухан. Сдать магистраль в эксплуатацию планировали в 1955 году. Однако уже через несколько дней после смерти Сталина было принято решение о прекращении строительства. Невероятно перспективная дорога почему-то стала не нужна.

соединит Евразию и Америку в единую транспортную систему (рис. 1): от Лондона через Москву в Анкоридж и Вашингтон, Токио и Пекин и подобные.станет главным элементом транспортно-энергетической инфраструктуры северо-востока России. Протяженность новых железнодорожных путей от Якутска до мысаУэлен составит около 4000 км, и еще около 2000 км потребуется построить в Северной Америке. Предложено проложить тоннель под Беринговым проливом или построить мост через него.И.В. Сталин обсуждал идею объединения транспортных систем СССР и США, но из-за соперничества между странами проект оказался неуместным. В послевоенные годы в СССР велось строительство(10 км под Татарским проливом), но в 1953 г. работы свернули.ж-д Салехард-ИгаркаИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА:Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. ШемановскогоДата: 27.04.2008. 11 Kb — http://mvk-yamal.ru/vystavki/Muzey/50 1_stroyka/ Сергей МАСЛАКОВ. «Гудок» (22.10.2005)ТРАНСПОЛЯРНАЯ МАГИСТРАЛЬБыл ли напрасным труд подневольных строителей Трансполярной магистрали?Оживет ли «мертвая» дорога?В начале XX века академик Менделеев определил географический центр Российской империи. Он находится на территории Красноселькупского района – на правом берегу реки Таз, в полутора километрах ниже устья реки Малая Ширта. Это центральная точка между Варшавой и Уэлленом. А рядом с поселком Кикке-Акки позже был определен и географический центр Советского Союза – центральная точка между Уэлленом и Брестом. В конце 70-х годов в каждом из этих географических центров экспедицией Академии наук СССР были установлены памятные знаки. Можно представить себе размеры этого района, если расстояние между Брестом и Варшавой укладывается в его границы…В апреле 1947 года постановлением Совета Министров СССР было принято решение о начале строительства железнодорожной магистрали от Оби до Енисея протяженностью почти полторы тысячи километров с перспективой дальнейшего ее выхода к Берингову проливу. В устье Оби было запланировано строительство военно-морской базы подводных лодок. Началось и разведочное бурение нефтегазовых скважин.В 1949 году с целью наращивания темпов строительства Полярной магистрали 501-е строительное управление СУЛАГЖДС (Северное управление лагерного железнодорожного строительства) было разделено на два лагеря – Обский и Енисейский. Работы финансировались щедро. На стройку доставляли любую технику, начиная от экскаваторов и заканчивая бульдозерами и ленд-лизовскими грузовиками. Здесь было занято около тридцати тысяч людей, включая двадцать тысяч заключенных.Уже с 1950 года начали курсировать в составе воркутинских поездов прицепные вагоны от Москвы до Лабытнанги. В августе 52-го открылось движение от Салехарда и Москвы до Надыма. Для прямой связи с Москвой вдоль магистрали установили телефонные столбы. Эти покосившиеся, вцепившиеся в землю столбы из лиственницы стоят и по сей день.К марту 1953-го объем выполненных строительно-монтажных работ составил 4,2 миллиарда рублей. При тогдашней зарплате в 50 рублей вольнонаемные строители получали здесь двойной оклад, каждые полгода 10-процентную прибавку к зарплате плюс северные надбавки. Денег на стройку не жалели, рассчитывая уже через несколько лет после ввода Полярной в эксплуатацию все затраты с лихвой окупить. Прогноз академика Губкина о газовых и нефтяных богатствах Ямала был известен уже тогда. Можно сказать, что под каждой шпалой Полярной магистрали зарыто по золотому червонцу.О ней вспомнили только в конце 1970-х, в разгар освоения газовых месторождений на Ямале. Был восстановлен участок от Надыма до Нового Уренгоя. В середине 1980-х с юга к Новому Уренгою подвели железную дорогу от Сургута. А дальше… Дальше, как и в 1953 году, – развилка во времени……Удастся ли ликвидировать «развилку во времени» и возродить к жизни «мертвую дорогу»? Ответить можно только «да», ибо без Полярной магистрали и сегодня не мыслится развитие Ямала. А вот когда – это зависит от многих факторов. Но первый шаг уже сделан.САЛЕХАРД. В самый разгар лета в Красноселькупский район на юго-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа высадился десант. Это была одна из двух групп совместной экспедиции МИИТа и ОАО «РЖД» на железную дорогу Салехард – Игарка. Вторая группа под руководством профессора МИИТа Валентины Тарасовой высадилась на берегу Енисея, в поселке Ермаково. Нашей целью было выяснить, что осталось от «мертвой» дороги, которой суждено возродиться.Несмотря на царящую под деревьями влажную духоту, стрелочный перевод, изъеденный ржавчиной, был холоден, как сама вечная мерзлота. Его не переводили, по крайней мере, начиная с «холодного лета 1953-го». Железнодорожная ветка, одна из двух уходящих от развилки, обрывалась у края оврага. Был виден уцелевший рельс, вывернутый, как бивень мамонта, и нацелившийся в ясное северное небо. Дороги дальше не было, рельсы вели в никуда, в пустоту. Машинально я ухватился обеими руками за рычаг стрелочного перевода и потянул его на себя. Заскрежетав, тот изменил положение рельсов. Теперь вместо тупика, куда рельсы вели последние пятьдесят лет, они оказались направленными на восток, как и планировалось с самого начала. Как рычаг машины времени, старая железнодорожная стрелка переместила нас к началу строительства Великой Полярной дороги, в 1947 год.…Оставив нас на совершенно необитаемом берегу, в десятках километров от Полярного круга, катер «Ямал», взбивая за кормой хрустально-белые буруны, умчался обратно в Красноселькуп. Галечный пляж обрывистого берега Таза был усыпан ржавыми железнодорожными костылями, рельсами, накладками. Создавалось впечатление, что полвека назад в окрестностях произошла катастрофа, сходная с Чернобыльской: остатки цивилизации и ни одной живой души вокруг.Поначалу оглушила тишина, однако безмолвие скоро нарушила мошкара, набросившись на нас с остервенением, будто поджидала все последние пятьдесят лет. Мы шагали по местам, куда несколько десятилетий не ступала нога человека. И ломали голову над загадками. С какой целью была демонтирована здесь рельсошпальная решетка? Для чего бульдозерами заровняли около пятидесяти метров насыпи от локомотивного депо к станции Таз? Кто-то пытался предотвратить вывоз техники? Или осложнить к ней доступ? Вместо ответов – местные легенды о том, что охотники видели в глухой тайге железнодорожные платформы со «студебекерами», «ЗИСами», и рассказы о таинственных железобетонных бункерах с взорванными входами. Рельсы аккуратно сложены штабелями вдоль заросшей дороги. Глядя на них, можно смело утверждать, что в строительстве Полярной магистрали участвовало все человечество. По крайней мере, здесь лежали рельсы, изготовленные в Австро-Венгрии и царской России, в Британской империи и кайзеровской Германии. Рядом лежали рельсы фашистского рейха и Североамериканских Штатов. Миновав Седельниково, от которого остались два полуразрушенных дома да «скелеты» распределительных щитов связи, экспедиция вышла на хорошо сохранившийся участок дороги с двухпутным разъездом. Здесь миитовцы провели геодезическую съемку. Последний раз пикетаж трассы делали в конце 40-х.… Самое поразительное ощущение – эффект присутствия живых людей. Так и кажется, что вот-вот из-за ближайшей платформы выйдет забытый здесь полвека назад караульный и гаркнет: «Стой, кто идет!» Нет, Полярная дорога – не мертвая, на мертвых объектах такого ощущения не возникает. Здесь все застыло в ожидании своего часа.Продравшись сквозь кустарник, которым густо заросла насыпь, выходим на полотно, накрытое ковром белого полярного мха. Земляное полотно ведет вверх, на одном из участков его высота достигает 12 – 15 метров. Кажется, что Полярная дорога уходит в небо. Проходим мимо огромного карьера – там добывали грунт для отсыпки. Затем дорога резко обрывается, дальше идет кустарник, поляны, усеянные металлическими обломками, – все, что осталось от оборудования ремонтной мастерской и двух тракторов. И, наконец, впереди сквозь листву проступают очертания паровозов. Увидеть их здесь – то же самое, что встретить живых слонов, настолько странно они смотрятся в окружении берез и лиственниц.Ямало-Ненецкий Округ (ЯНАО). 501 стройкаБыла ли 501 стройка, к сожалению, при всех своих затратах так и не доведенная до завершения, только сумасбродным проектом Сталина или были еще до нее похожие проекты и что происходит с Трансполярной магистралью в наши дни.Влияние, оказанное на развитие столицы ЯНАО строительством № 501, более известном широкой общественности как «Сталинская» или «Мертвая дорога», трудно переоценить и сегодня. Многие салехардцы по сей день проживают в домах, построенных во время железнодорожной эпопеи середины ХХ века.Появившийся в 1964 году с легкой руки журналистов термин «мертвая дорога» позволил на протяжении долгого времени преподносить общественности строительство №501-503 исключительно как памятник советскому тоталитарному режиму. В то же время, отношение очень многих людей к самому железнодорожному строительству никогда не было однозначным, особенно после триумфального для страны открытия в Западной Сибири (в том числе и на территории ЯНАО) несметных кладовых нефти и газа. На выставке представлены экспонаты, доставленные экспедициями на объекты 501 стройки, фотографии, карты и документы из фондов МВК, образцы полезных ископаемых и рассказы о компаниях, которые строят железные дороги в Заполярье в наши дни.См. в Летописце письма Ю.А. Коробьина из Игарки 1949-51 г.г.Стройки № 506 и № 5071950-1953Сразу же после смерти Сталина было прекращего также строительство тоннеля на о. Сахалин по дну Татарского пролива. Мой дед, Ю.А. Коробьин, в то время работал в Комсомольске-на Амуре и строил железную дорогу на Совгавань. Её строили пленные японцы и успели закончить. В 1965 г. мне довелось проехать по этой дороге. О строительстве тоннеля писатель В. Ажаев (1915-1968), бывший заключенный, написал книгу «Далеко от Москвы», за которую получил Сталинскую премию.На карте отмечены обе дороги — и на Совгавань, и к месту тоннеля, а от него на юг к Корсакову. Вместо тоннеля позднее была устроена паромная переправа через пролив. Она действует до сих пор.1945. Тоннель на СахалинСАХАЛИНСКИЙ ТОННЕЛЬ — незавершённое строительство тоннельного перехода через Татарский пролив, одна из строек ГУЛага МВД СССР и МПС СССР.Идея строительства тоннеля на Сахалин выдвигалась ещё в конце XIX века, но так и не была реализована. Изыскания велись уже в 1929—1930 г.г.В 1950 году с идеей соединения Сахалина с материком железной дорогой выступил И.В. Сталин. Рассматривались варианты с паромной переправой, мостом и тоннелем. Вскоре на официальном уровне (секретное постановление Совета Министров СССР от 5 мая 1950) было принято решение о сооружении тоннеля и резервного морского парома.Протяжённость самого тоннеля от мыса Погиби на Сахалине до мыса Лазарева на материке должна была составлять около 10 км (был выбран наиболее узкий участок пролива), его трасса проходила севернее паромной переправы. На материке предполагалось строительство ветки от мыса Лазарева до станции Селихин на участке Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань с ответвлением к временной паромной переправе. Планировалось строительство тяговой электростанции у озера Кизи. Окончание строительства с организацией временной паромной переправы было намечено на конец 1953 года, а пуск в эксплуатацию тоннеля запланирован на конец 1955 года. Общий грузооборот проектируемой линии в первые годы её эксплуатации предусматривался в 4 миллиона тонн в год.Строительство железнодорожных веток к тоннелю вели в основном освобождённые заключённые ГУЛага. По согласованию с прокуратурой СССР, по разрешению Совмина, МВД освободил из исправительно-трудовых лагерей и колоний до 8 тысяч человек, направив их на МПС до завершения срока заключения. Исключение составляли лица, осужденные за бандитизм, разбой, умышленное убийство, воры-рецидивисты, осужденные к каторжным работам, заключённые особых лагерях МВД, на которых разрешение МВД не распространялось.На Сахалине это было Строительство 506 (посёлок Тымовское), на материке — Строительство 507(посёлок Де-Кастри). К началу 1953 года общая численность строителей железной дороги по обоим берегам пролива составляла более 27 000 человек.Подготовка к строительству тоннеля на материке велась силами условно-досрочно освобождённых, вольнонаёмных специалистов и военнослужащих (Строительство 6 МПС). Численность строителей к весне 1953 года составляла 3700 человек.После смерти Сталина работы по всему проекту были свёрнуты.Ссылка: http://mostsakhalin.ru/histor y/vosp.php Цитата из воспоминаний инженера Ю.А. Кошелева, руководившего строительством первой шахты до оси тоннеля:«В декабре 1951 года я окончил МИИТ. Меня направили на работу в Строительство № 6 МПС на остров Сахалин… Контингент строителей был сложный. Основную массу составляли досрочно освобождённые. Единственное, чем отличались от тех, кто приехал сюда с воли, — это тем, что давали подписку о невыезде.Весной 1953 года умер Сталин. А спустя некоторое время стройку закрыли. Не свернули, не законсервировали, а именно закрыли. Вчера ещё работали, а сегодня сказали: «Всё, больше не надо». Проходку тоннеля мы так и не начинали. Хотя для этой работы всё имелось: материалы, оборудование, техника и хорошие квалифицированные специалисты и рабочие. Многие утверждают, что крест на тоннеле поставила последовавшая после похорон Сталина амнистия — продолжить стройку было практически некому.Это неправда. Из наших восьми тысяч досрочно освобождённых уехало не более двух сотен. А остальные восемь месяцев дожидались приказа о возобновлении строительства. Мы об этом писали в Москву, просили и умоляли. Я считаю прекращение строительства тоннеля какой-то дикой, нелепой ошибкой. Ведь в тоннель были вложены миллиарды рублей народных денег, годы отчаянного труда. И самое главное — тоннель действительно необходим стране…»»в Мурманской обл. от г. Апатиты до Поноя на Белом мореСтроительство № 5091951 — 1953КОЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — современное неофициальное название строительства № 509. Это недостроенная железная дорога в Мурманской области, одна из строек ГУЛЖДС МВД.Зелёным цветом показан маршрут Кольской дорогиЧерным цветом показана Мурманская ж-дД. Шкапов. Из справочника: «Система исправительно-трудовых лагерей в СССР»Строительство широтной железной дороги через Кольский полуостров было вызвано планами по созданию на его восточном побережье двух баз военно-морского флота. Дополнительные базы ВМФ понадобились в виду опыта Великой Отечественной войны. База Северного флота, полуостров Рыбачий, в течение войны была отрезана от страны и оказалась в состоянии блокады, а Мурманская база подвергалась бомбардировке с воздуха.Для строительства баз и их будущего снабжения прокладывалась дорога Апатиты — Кейвы — Понойпротяженностью около 300 км с ответвлением к бухте Иоканьга. Трасса ж/д Апатиты-Иоканьга пересекает районы месторождения алюминиевых руд.В 1951 году пущен алюминиевый завод в Кандалакше. Из-за того, что строительство Кольской дороги было не завершено, Кандалакшский завод работает на сырье из г. Пикалево, вместо того, чтобы использовать сырьевую базу Кольского полуострова.Параллельно строилась дорога Умбозеро-Лесной (с использованием труда солдат). Для сооружения дороги в конце 1951 года около станции Титан был создан ИТЛ, в котором содержалось до 4900 заключённых, в дальнейшем распределённых по семи лагерям вдоль трассы (45, 59, 72, 82, 102, 119 и 137 км).По одним сведениям, за год с небольшим было уложено 110 км рельсов, ещё на 10 км — подготовлена трасса. По другим, к 1952 г. было построено 60 км дороги, ещё на 150 км уложена насыпь, до Иоканьги проложена временная автомобильная дорога и линия связи.СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ СТАЛИНА в МАРТЕ МЕСЯЦЕ 1953 г. СТРОИТЕЛЬСТВО БЫЛО ОСТАНОВЛЕНО, в течение нескольких месяцев законсервировано и заброшено, как и все остальные железные дороги, которые были законсервированы после смерти Сталина.Отрезок дороги от станции Титан до пункта 45 км используется до сих пор (от него, в частности отходит ветка на Ревду). В 2007 году железная дорога была уничтожена. Остальные уложенные рельсы были сняты, вероятно, вскоре после прекращения строительства. Железнодорожная насыпь и грунтовая дорога частично сохранялись, по крайней мере, до 1963 года.Стройка №509 МВД [TR/1642] Автор: СкиталецЪ; Очерк и фото 2006.Ссылка: http://www.geocaching.su/?pn=10 1&cid=1642

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com