Как из маленьких немцев делают больших дебилов

На минувшей неделе в старинном тюрингском Веймаре состоялся 23-й Конгресс по подростковой медицине. Как и в прошлые годы, его организатором стала Ассоциация детских и подростковых врачей (BVKJ), объединяющая свыше 12 000 педиатров больниц, амбулаторий и служб общественного здравоохранения. В работе этого форума приняли участие более 300 делегатов со всех концов Федеративной Республики.

В повестке дня Конгресса центральное место было отведено теме «Сексуальность молодёжи — Волнующие годы» (нем. «Jugendsexualität — Aufregende Jahre»). «Раннее ознакомление детей с вопросами сексуальности вызвано ростом доступности соответствующего контента», — били в набат выступавшие. При этом ораторы с нескрываемой тревогой, чтобы не сказать — с досадой, отмечали недостаток понимания родителями опасности увлечения собственных детей смартфонами и предлагали разные методики предотвращения развития зависимости детей и подростков от электронных устройств и Сети.

Таким образом, в рамках обсуждения главной темы на первое место вышла проблема пагубного влияния на детей и подростков современных средств коммуникации и интернета.

Были озвучены результаты прошлогоднего исследования BVKJ, согласно которому 70% детей в возрасте до шести лет проводят с родительскими гаджетами более одного часа в день.

Как заявил, комментируя выводы исследования, председатель Конгресса, доктор медицины Уве Бюшинг, «чрезмерное потребление медийного контента приводит, в числе прочего, к отставанию в развитии речи и синдрому дефицита внимания. Но для семи из десяти детей дошкольного возраста смартфон стал любимой игрушкой. Загляните в любую детскую — в абсолютном большинстве из них вы увидите вместо конструкторов и книжек с картинками смартфон или планшет».

«Выводы, содержащиеся в прошлогоднем исследованиии BVKJ, для всех нас не стали каким-то открытием — мы всё это знаем вот уже около восьми лет, — отмечал в своём выступлении пресс-секретарь тюрингского отделения BVKJ доктор Дирк Рюлинг. — Сеть — это неисчерпаемый источник информации, а человек — в особенности, маленький, — по своей природе любопытен. Поэтому правильнее понимать интернет-зависимость как желание постоянно получать новую информацию. В общем, в этом нет ничего плохого — если только такое желание не становится навязчивым. Чрезмерное пребывание в Сети выключает ребёнка из нормальных социальных взаимодействий, вредит социализации, так как процесс общения в интернете носит, по сути, односторонний характер. Дети дошкольного и раннего школьного возраста особенно любопытны, и поиск информации, просмотр мультфильмов и картинок в Сети может стать навязчивым состоянием. И приучают к этому ребёнка его же собственные родители, и в первую очередь — личным примером. Я часто наблюдаю в своём праксисе, как из восьми ожидающих приёма матерей семь заняты своими смартфонами, вместо того, чтобы заниматься своим ребёнком».

Обсуждались на Конгрессе и новые федеральные директивы в области детского здравоохранения, вступившие в силу с 1 сентября 2016 года. Как отмечали ораторы, этот документ предоставляет педиатрам больше возможностей по предупреждению детской и подростковой интернет-зависимости. Однако, как признаёт Дирк Рюлинг, на фоне массовой рекламы во всех видах СМИ усилия врачей особого эффекта иметь не будут.

Широчайшее распространение компьютеров и средств электронной коммуникации, а также переход во многих начальных школах Германии с классического прописного шрифта на шрифт печатный (как вариант — на так называемый «письменный упрощённый», при котором печатные буквы соединяются соответствующими крючками), уже привели к тому, что за последние годы почерк немецких школяров заметно ухудшился.

Так считают 79% школьных учителей, участвовавших в опросе, проведённом Объединением учителей (DL). Среди учителей начальных школ 83% полагают, что нынешние дети поступают в школы с худшими предпосылками для развития навыков рукописного письма, чем раньше. Среди мальчиков проблемы с письмом испытывает каждый второй, среди девочек — 31%.

По мнению профессора кафедры педагогики университета Регенсбурга Ангелы Эндерс, «упразднение прописи влечёт за собой изменение мыслительной деятельности школьников. Тексты, написанные от руки, нужно продумывать лучше, чем те, которые набирают на клавиатуре компьютера».

Процесс «выписывания» букв необходим для развития мелкой моторики у детей, — в один голос уверяют учёные и педагоги. Как считает научный советник баварского Института письменной моторики Кристиан Марквардт, «писать ручкой означает, с одной стороны, записывать определённую информацию, а с другой — это когнитивный и координационный процесс, далеко выходящий за рамки обыкновенной фиксации информации. Рукописное письмо улучшает процесс запоминания, активирует и тренирует определённые отделы головного мозга. Упразднение изучения прописного шрифта лишает школьников возможности полноценного развития».

«Ухудшение навыков письма является следствием школьной политики в целом, в рамках которой всё меньше внимания уделяется письменной речи и развитию речи вообще», — резюмирует президент DL Йозеф Краус. В качестве примеров этому он назвал сокращение предусмотренного учебными планами словарного запаса, работу с фотокопиями и тестами множественного выбора.

Видный немецкий психолог и психиатр Манфред Шпитцер ещё в 2012 году в своей книге «Digital Demenz» («Цифровое слабоумие») предупреждал о негативных последствиях снижения внимания школьной политики к обучению письму. В пух и прах раскритиковав инициативу Федерального правительства и промышленности по «оцифровыванию» школьного образования, он писал:

«Вооружить всех школьников ноутбуками, а также содействовать обучению в форме компьютерной игры (Computerspiel-Pädagogik) — эти инициативы показывают либо откровенное невежество их авторов, либо бессовестность лоббистов коммерческих интересов. Многочисленные научные исследования свидетельствуют, что использовать цифровые средства массовой информации как учебные пособия — идея скверная. В действительности они ухудшают социальное поведение и содействуют возникновению депрессий. Игромания, интернет-зависимость, самоизоляция от реальной жизни — это всё следствие дигитализации нашей жизни, ставшей настоящей болезнью цивилизации Что же касается красивого почерка, то без выработки этого навыка и его постоянного практического применения человеческий мозг пребывает на уровне ниже своего потенциала».

Германия.