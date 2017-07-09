Армен ГАСПАРЯН — о том, почему Украина и Швеция требуют отменить итоги Полтавской битвы
К тому же, считают "майданщики" и шведы, "захудалая" российская армия просто не имела такого современного оружия и оснащения, а значит, победить она якобы не могла, да еще такого полководца как Карл XII, и была разгромлена. Войска же союзников взяли Москву, захватив все хранившиеся там материальные ценности.
История же якобы была переписана, для чего в Петербург доставили группу бурятских лам, которые за два месяца в специально построенном для этого здании изготовили комплект документов, впоследствии заменивших оригинальные во всех европейских архивах.
"Майданщики" даже называют плату за работу ламам, на которую был построен крупнейший в мире Ацагатский дацан — один из старейших в Бурятии, где расположена Агинская буддийская академия.
Стоит отметить, что на сегодня общая зафиксированная в европейских судах сумма украино-шведских претензий к России по данному эпизоду уже достигла 404 млрд евро, но, судя по бурной фантазии побежденных, это далеко не предел.
Радиоведущий, писатель, военный историк, общественный деятель и блогер Армен Гапарян рассказал "Правде.Ру", что он думает о попытке "майданщиков" и шведов по-своему трактовать историю.
— Что Вы думаете о такой фантастической инициативе — переписать итоги Полтавской битвы? Для Швеции это не ново, они 100 лет пытались пересмотреть итоги. Сейчас, похоже, нашли себе союзников по душе. И почему сейчас развелось так много организаций, которые считают себя достойными трактовать историю?
— Песня у шведских историков не новая, это вечная фантомная боль Швеции, унизительное для них поражение. Еще бы: серьезная армия была абсолютно разгромлена армией русских, о которой никто толком ничего не знал. И, конечно, шведы активнейшим образом на протяжении нескольких последних столетий пытались как-то эту историю пересмотреть, но ничего не у них не получалось. Хотя бы просто потому, что нельзя было сравнивать маленькую Швецию XIX или даже XX столетия с такой великой державой как Российская Империя или Советский Союз. В последние годы шведам сильно повезло: они нашли себе внезапных союзников в лице украинцев.
На Украине же никак не могут угомониться, начиная от украино-персидской битвы во II веке до нашей эры и заканчивая рытьем Черного моря. И рано или поздно они должны были обратить самое трепетное внимание на Гетмана Мазепу. Поскольку на Украине все активнейшим образом пересматривается, а Мазепа у них теперь национальный герой со всеми вытекающими отсюда последствиями, то украинцы стали контактировать со шведами. Так что их спайка в этой теме не должна никого удивлять. Для Украины это вообще сейчас естественный процесс. Они контактировали с Польшей, с прибалтами, например, по поводу договора о ненападении 39 года, строя там такие же глупые инсинуации, которые не подтверждаются ни одним документом.
Относиться к этой "инициативе" надо с определенной иронией. И вообще, обсуждать украинских историков должны все-таки не эксперты, политологи, а профессиональные психиатры. Там сначала надо справку требовать, что они умственно полноценны. Я как большой потребитель украинской макулатуры, которую они штампуют на протяжении 26 лет, могу вам сказать, это достойно пера Ильфа и Петрова.
— Почему бы мировому профессиональному историческому сообществу не выступить совместно и навести порядок — например, издать некий перечень, где указать, что такая-то организация имеет право говорить на исторические темы, а другая некомпетентна?
— Тогда Европейскому союзу предстоит прекратить финансирование многих учреждений, которые создавались при их поддержке. Например, так называемые институты национальной памяти, которые есть в Прибалтике, или Музеи оккупации, которые есть в Польше, на Украине и т. д.
К тому же историческое сообщество уже многократно высказывало свою позицию по поводу украинских дебилов. В частности, по поводу Вятровича, которого открыто назвали фальсификатором, позорящем звание историка. Но это же никому абсолютно не интересно! Кто будет читать эти оксфордские журналы? А тут такая прелесть: от нас много веков "скрывали" правду, что на самом деле, победили шведы, а русские в силу своей серости, вечной зажатости, заштампованности не смогли даже понять, что написано в каких-то там документах. Я больше чем уверен, что сейчас, когда дойдет до практической реализации этой глупой очередной инициативы, нам опять не смогут объяснить, о каких документах они вообще говорят. Это же вечный пункт, связанный с Украиной.
Вот только что, на этой неделе, они выложили документы СБУ по поводу того, что Шухевич никогда не служил немцам. Все это назвали: "Конец глобальной совково-ордынской лжи", "ура, ура", "взрыв салюта". Я стал смотреть, что за документы они выложили — в первом же документе написано, что жена Шухевича получала паек как супруга немецкого офицера. Вот как можно с такими людьми о чем-то разговаривать?! Для этого надо, наверное, быть либо профессиональным преподавателем в школе для детей с девиантным поведением, и знать, как надо обращаться с ущербными, либо все-таки в институтах, на журфаках, на факультетах политологии вводить срочно новую дисциплину, которую назвать "Сектология". Специально для общения с этим контингентом, потому что по-другому не получается никак.