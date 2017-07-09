Армен ГАСПАРЯН — о том, почему Украина и Швеция требуют отменить итоги Полтавской битвы

Инициаторы уже объявили о возможности и необходимости дать взвешенную и объективную оценку Полтавской битвы, генерального сражения Северной войны между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Разгром шведской армии привел к перелому в Северной войне в пользу России и к концу господства Швеции в Европе.

Швеция утратила преимущества государства-гегемона, понесла значительные финансовые потери, размер которых за более чем триста прошедших лет пытается определить сейчас. Инициативная группа также настаивает, что якобы Россия самовольно, не получив согласия, использовала территорию Украины для ведения масштабных боевых действий, что привело как к ущемлению интересов украинской стороны, так и нанесению ей материального и финансового ущерба, а также возникновению значительной упущенной выгоды.

К тому же, считают "майданщики" и шведы, "захудалая" российская армия просто не имела такого современного оружия и оснащения, а значит, победить она якобы не могла, да еще такого полководца как Карл XII, и была разгромлена. Войска же союзников взяли Москву, захватив все хранившиеся там материальные ценности.

История же якобы была переписана, для чего в Петербург доставили группу бурятских лам, которые за два месяца в специально построенном для этого здании изготовили комплект документов, впоследствии заменивших оригинальные во всех европейских архивах.

"Майданщики" даже называют плату за работу ламам, на которую был построен крупнейший в мире Ацагатский дацан — один из старейших в Бурятии, где расположена Агинская буддийская академия.

Стоит отметить, что на сегодня общая зафиксированная в европейских судах сумма украино-шведских претензий к России по данному эпизоду уже достигла 404 млрд евро, но, судя по бурной фантазии побежденных, это далеко не предел.

Радиоведущий, писатель, военный историк, общественный деятель и блогер Армен Гапарян рассказал "Правде.Ру", что он думает о попытке "майданщиков" и шведов по-своему трактовать историю.

— Что Вы думаете о такой фантастической инициативе — переписать итоги Полтавской битвы? Для Швеции это не ново, они 100 лет пытались пересмотреть итоги. Сейчас, похоже, нашли себе союзников по душе. И почему сейчас развелось так много организаций, которые считают себя достойными трактовать историю?

— Песня у шведских историков не новая, это вечная фантомная боль Швеции, унизительное для них поражение. Еще бы: серьезная армия была абсолютно разгромлена армией русских, о которой никто толком ничего не знал. И, конечно, шведы активнейшим образом на протяжении нескольких последних столетий пытались как-то эту историю пересмотреть, но ничего не у них не получалось. Хотя бы просто потому, что нельзя было сравнивать маленькую Швецию XIX или даже XX столетия с такой великой державой как Российская Империя или Советский Союз. В последние годы шведам сильно повезло: они нашли себе внезапных союзников в лице украинцев.

На Украине же никак не могут угомониться, начиная от украино-персидской битвы во II веке до нашей эры и заканчивая рытьем Черного моря. И рано или поздно они должны были обратить самое трепетное внимание на Гетмана Мазепу. Поскольку на Украине все активнейшим образом пересматривается, а Мазепа у них теперь национальный герой со всеми вытекающими отсюда последствиями, то украинцы стали контактировать со шведами. Так что их спайка в этой теме не должна никого удивлять. Для Украины это вообще сейчас естественный процесс. Они контактировали с Польшей, с прибалтами, например, по поводу договора о ненападении 39 года, строя там такие же глупые инсинуации, которые не подтверждаются ни одним документом.

Обострение темы связано с тем, что против России ведется психологическая война, в том числе используются все ресурсы информационной кампании. На войне все средства хороши, поэтому сейчас выводят в качестве истины подобного рода околесицы.

Европейский обыватель вообще ничего не знает про Полтавскую битву, но искренне убежден, что Россия это вечный "мордор", азиатская деспотия, которая, конечно, ничего выиграть никогда не могла. Они же не сомневаются, что Вторую мировую войну выиграли румыны с американцами, а вовсе не наши с вами деды и прадеды, значит, получается богатое поле для обсуждения где-нибудь в Бельгии, в Голландии. Понятно, что на научном уровне никто эту бредятину обсуждать не будет. Все профессионалы прекрасно понимают, какой на самом деле была Полтавская битва, и что это означает для русской истории.

Инициаторы и дату плохую выбрали. В этом году очередной юбилей первого визита Петра I во Францию, там открыта выставка по этому поводу, есть и экспонаты, посвященные полтавскому сражению. Лично Путин ездил ее туда открывать. Вот, думаю, это такой миниатюрный ответ Моськи слону.