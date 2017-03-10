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Сводки от ополчения Новороссии 10 марта 2017

10:46. 10 марта 2017 Просмотров - 388 2 коммент. Опубликовал:

Помощь вдовам защитников ЛНР

Видео от Народной милиции ЛНР.

Представители Народной милиции ЛНР и активисты общественной организации «Народная армия Донбасса» («НАДО») передали наборы с гуманитарной помощью вдовам, а также сестрам и дочерям павших в боях защитников республики.

Война – это страх, горе и смерть. Преступный киевский режим должен быть подвергнут международному трибуналу.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

В Донецке из-за обстрела ВСУ нарушено электроснабжение

В Донецке из-за обстрела ВСУ нарушено электроснабжение

В Донецке в результате ночного обстрела обесточены почти три тысячи домов. Кроме того, сообщается, что нарушено электроснабжение в двух котельных.

Об этом пишет RT со ссылкой на администрацию Донецка.

«В результате боевых действий нарушено электронабжение пос. Трудовские. Без электроэнергии 2490 домов частного сектора, 240 бараков, 70 двухэтажных домов, 30 четырехэтажных домов, 2 котельные», — говорится в сообщении.

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Наблюдатели ОБСЕ установят веб-камеру в районе Донецкой фильтровальной станции

Наблюдатели ОБСЕ установят веб-камеру в районе Донецкой фильтровальной станции

Установка веб-камеры специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Донецкой фильтровальной станции запланирована на следующую неделю. Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовом ведомстве ДНР.

«ОБСЕ, предварительно, планирует установку камеры наблюдения в районе ДФС в середине следующей недели», — говорится в сообщении.

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За сутки ВСУ 8 раз обстреляли ЛНР

За сутки ВСУ 8 раз обстреляли ЛНР | Русская весна

ВСУ за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Калиновка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Красный Лиман, Пришиб.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, стрелкового оружия.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Опять Зайцево. Опять прямое попадание в дом

Украинские каратели обстреляли Горловку из минометов и тяжелых САУ. Во время боя снаряд украинской армии попал прямо в дом местного жителя, ветерана ВОВ. 

“Опять Зайцево. Опять прямое попадание в дом. Полетаева, 116. Живет один ветеран ВОВ”, – сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Под Донецком идут бои, ВСУ применяют артиллерию

Под Донецком идут бои, ВСУ применяют артиллерию | Русская весна

Сегодня вечером под Донецком завязались бои. ВСУ вновь обстреливают позиции ВС ДНР.

Около 21.45 начался бой с применением минометов и артиллерии в окрестностях Ясиноватского блокпоста.

В это же время вспыхнул бой в районе пгт Еленовка, южнее столицы ДНР. Также применяются минометы и артиллерия.

«Жесть, очень громко»,

«Кировский район, сильно громко», — сообщают местные жители.

Через час завязался артиллерийский бой на юго-западном направлении — в районе поселка Александровка.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Что происходит сейчас на передовых позициях обороны под Донецком? (ВИДЕО)

Что происходит сейчас на передовых позициях обороны под Донецком? (ВИДЕО) | Русская весна

Корреспондент пресс-службы ВС ДНР побывал на передовых позициях обороны республики в н. п.Спартак.

Защитники Республики рассказали о том, как ведет себя противник и как проходит служба в подразделении и, пользуясь случаем, поздравили девушек с восьмым марта.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Спартак: передовые позиции армии ДНР

Видео от пресс-службы УНМ ДНР.

На кадрах запечатлены передовые позиции обороны Донецкой Народной Республики в населенном пункте Спартак. Защитники Донбасса рассказали о том, как ведут себя украинские боевики, какие провокации устраивают.

Кроме того, военнослужащие ДНР рассказали о том, как проходит служба в их подразделении и, пользуясь случаем, поздравили девушек с восьмым марта.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 09.03.2017

— Минские соглашения: ВСУ выпустили 288 снарядов по территории ДНР;

— Участники блокады Донбасса отказываются выполнять распоряжение полиции и сдавать оружие;

— Названа дата продления санкций против 146 россиян и украинцев;

— В Шотландии может пройти повторный референдум о независимости;

— Экс-губернатор американского штата Юта Джон Хантсман согласился стать послом США в России.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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2 коммент.»

  • 68 -38
    не русский 10 марта 2017 в 11:19 Ссылка Пометить
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    теперь весь регион называетется Новороссия, это шаг к очередной аннекции чужой территории, Украина этого никогда не забудет, бедная Россия без царя в голове.

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    • 35 29
      слободан не русский 10 марта 2017 в 12:02 Ссылка Пометить
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      =не русский=?
      Вот и занимайся там где нет русских – А Украина это Русь!
      Царь пусть будет в твоей бошке -Нам царей не надо!
      Прошли уже всех и царей и главарей!
      Может тебе жалко что не всех ещё людей на Донбассе поубивали жидобандеровцы??

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