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Немец разложил всё по полочкам

12:32. 10 марта 2017 Просмотров - 48 Один комментарий Опубликовал:

Наконец-то хоть один здравомыслящий немец правильные слова сказал.﻿ Санкции, предательство, кровь наших предков, не только русских, а всего народа бывшего СССР, очень больно отразятся на взаимоотношениях наших будущих поколений. Санкциями Германия показывает, что веры немцам нет. Немцы не могут платить добром за добро. СССР не втоптала в грязь, не уничтожила полностью Германию во время войны. Не платят немцы нам за то, что разрушили их предки, хотя советские люди, очень долго восстанавливали, что разрушили немцы в стране.

Советские люди пошли навстречу немцам, и не препятствовали воссоединению немцев в единое целое, хотя юридически было две Германии. Когда же русские захотели воссоединиться, немцы одни из первых стали говорить, что так нельзя, это не законно.

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

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    Толик Иванов 10 марта 2017 в 12:42 Ссылка Пометить
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    немцам надо вспомнить что они латинизированные римской империей славяне и тогда все эти крысы вроде меркель и вагенкнехт будут посажены на кол вместе с их толерантными идеями.
    прибалты отмечают такой праздник как (внимание!) иванов день. а вы не знали? да ладно! только не говорите что вы не знали)) славянская чудь после колонизации ливонским орденом ,стали людвигами и лаймами. то есть вы теперь понимаете, да, не в сирии надо русский мир спасать, а совсем в другом месте и другими методами двигать границы русского мира на запад

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