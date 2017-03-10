Немец разложил всё по полочкам

Наконец-то хоть один здравомыслящий немец правильные слова сказал.﻿ Санкции, предательство, кровь наших предков, не только русских, а всего народа бывшего СССР, очень больно отразятся на взаимоотношениях наших будущих поколений. Санкциями Германия показывает, что веры немцам нет. Немцы не могут платить добром за добро. СССР не втоптала в грязь, не уничтожила полностью Германию во время войны. Не платят немцы нам за то, что разрушили их предки, хотя советские люди, очень долго восстанавливали, что разрушили немцы в стране.

Советские люди пошли навстречу немцам, и не препятствовали воссоединению немцев в единое целое, хотя юридически было две Германии. Когда же русские захотели воссоединиться, немцы одни из первых стали говорить, что так нельзя, это не законно.