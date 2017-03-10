Детская мультипликация в России и СССР

Нет ни одного русского человека, который бы в свое время не смотрел советские мультфильмы. С каким трепетом я сопереживала Зайцу, за которым охотился коварный, но такой наивный Волк! А голос Садальского? Пластилиновый мультик “Падал прошлогодний снег”, и его харизматичный герой, не выговаривающий “некоторые буквы и цифры”, бесподобны. Я с удовольствием пересматриваю его до сих пор.

Советская мультипликация на законных основаниях вошла в историю. Не просто потому, что она была, а вполне заслуженно: шедеврами отечественных режиссеров и художников до сих пор восхищается весь мир, их ставят в пример молодым дарованиям, и показывают подрастающему поколению. Выражаясь современным языком, советские мультфильмы не потеряли своей актуальности, и картины, созданные в то время, с радостью смотрят детишки нынешнего века.

Классика никогда не выходит из моды — все слышали эту фразу. Ну, по крайней мере, большинство. Советская мультипликация стала той самой классикой, на которую равняются. Добрые, светлые персонажи, которые с младых ногтей прививают человечность, искренность, знакомят с понятиями “хорошо” и “плохо”, очень быстро потеснили на мировой арене гуру того времени в области мультипликации — героев студии Уолта Диснея.

Жуки-предшественники

Впервые отечественный мультфильм увидел свет в 1906 году. До революции оставалось еще больше десяти лет, жизнь шла своим чередом, и о диснеевских героях на Западе еще не слышали. Простейшая композиция из дюжины фигурок-куколок, которые танцевали на фоне статичных декораций, была создана отнюдь не художником, и тем паче — не режиссером. Ее автором стал балетмейстер, служивший на тот момент в Мариинском театре — Александр Ширяев. Будучи в Лондоне, он приобрел камеру “Biokam”, по прибытии на родину просил разрешения снимать балерин, но Дирекция императорских театров не просто отказала, но и запретила в дальнейшем предпринимать подобные попытки. А потому на 17,5-миллиметровую пленку был отснят его мультфильм, над которым Ширяев трудился целых три месяца. Причем труд был невероятным — за этот период автор в прямом смысле протер дыру в паркете, пока бегал от декорации к камере и в обратном направлении. И этот, и еще несколько ширяевских мультфильмов были обнаружены в 2009 году, но современные мастера мультипликации никак не могут разгадать секреты балетмейстера: персонажи его мультфильмов не просто ходили по “земле”, они еще и прыгали, и летали, и кружились в воздухе! Но самое занятное то, что Александр Ширяев и не помышлял о создании какого-то нового вида искусства. Он пытался воспроизвести движение человека, хореографию, а потому ко всему процессу съемки подходил очень серьезно: для того, чтобы снять коротенький мультфильм-балет “Пьеро и Коломбина”, Ширяеву потребовалось более 7,5 тысяч рисунков, а по мультипликационному балету “Шутка Арлекина” можно даже восстановить вариации прошлых балетов, настолько точно и скрупулезно все было отснято.

В 1910 году был отснят документальный мультипликационный фильм о жуках-рогачах. Его создатель, Владислав Старевич, по образованию — биолог. Вознамерившись однажды показать широкой публике битву двух самцов-рогачей за самку, он столкнулся с неожиданной трудностью: когда было организовано необходимое освещение, жуки становились вялыми и неактивными, и не собирались не то что драться, а и просто двигаться. Старевич нашел выход, не самый гуманный, но, видимо, другого не увидел. Да и кто будет заботиться о сохранении жизни насекомого? Жуки были препарированы, к их лапкам прикрепили тончайшие проволочки, на воск прилепили все это непотребство к туловищу и Старевич снял все, что ему было необходимо, по кадрам. Та же техника была использована им в мультипликационном фильме-пародии “Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами”, снятом в 1912 году. Старевич высмеивал в своей картине засилье псевдоисторических сюжетов из жизни аристократии. Вплоть до середины 20-х годов фильм имел невероятный успех, потому что техника покадровой съемки еще не была широко распространена (более того, она не была даже толком известна), и зрители искренне изумлялись невероятным вещам, которых режиссер ухитрился добиться от насекомых… дрессировкой! До революции Старевич снял еще несколько фильмов в той же технике, а после — эмигрировал в Италию вместе с семьей. В итоге на раннем советском пространстве мультипликацию парализовало — не до нее было в захлебывающейся кровью стране.

Основы советской мультипликации

Однако новое направление оправилось от удара, и уже в 1924-1925 годах зарождается советская мультипликация. Именно для ее развития в Москве появилось “Культкино”. Довольно быстро там собрались талантливые люди, которые искренне желали развить этот вид киноискусства. Коллектив художников-мультипликаторов всего лишь за год выпустил целых пять мультфильмов, среди которых “История одного разочарования” (Борис Савинков), “Советские игрушки” (реж. Д. Вертов, мультипликация А. Бушкина и А. Иванова), “Германские дела и делишки” (Борис Савинков). Разумеется, все картины были политическими — пропаганду никто не отменял; да и нельзя было иначе, ведь на советском пространстве именно пропаганда и “правила балом”. Еще одно обстоятельство, которое необходимо отметить: техника, которая была в распоряжении “Культкино” и использовалась мастерами для создания мультфильмов, в разы отличалась от той, что к тому времени использовал Уолт Дисней. Его оборудование было гораздо современнее и удобнее, а потому диснеевские мультфильмы создавались быстрее и проще.

Но над Диснеем не нависала длань советского руководства, и он мог спокойно работать, не отвлекаясь на пропаганду. Перед “Культкино” стояла иная задача: как можно скорее выпустить большое число агитационных мультфильмов. Художники с честью выполнили требование руководства, но, чтобы вкладываться в установленный им график, мастерам пришлось значительно упростить технологию создания мультипликационных фильмов. Теперь они использовали плоских марионеток — при желании любой ребенок может попробовать создать мультик в этой технике, при этом не выходя из дома. Принцип прост: на картоне или плотной бумаге рисуется будущий герой мультфильма, и вырезается так, чтобы места сочленений не были цельными — их позднее скрепляли шарнирами. Для процесса съемки требовалась декорация: марионетку накладывали либо непосредственно на нее, либо на стекло съемочного стола, за которым режиссеры размещали панорамное изображение или простой нарисованный фон.

Нужно отметить, что перед советскими мультипликаторами не было ни единого примера, как можно было улучшить технологию. Может, им и пригодились бы мультфильмы Уолта Диснея, но дело в том, что их просто не было на территории Советской России — и до каждой мелочи, которая кажется очевидной, мастерам приходилось доходить своим умом. Есть, чем гордиться — вся тернистая дорога от жуков на проволочке до рисованных мультиков была пройдена самостоятельно, каждое достижение омыто потом и кровью, и никто не может упрекнуть отечественных мультипликаторов в плагиате.

Представьте, сколько времени художники проводили в студии, если уже в 1925 году ими был создан первый рисованный мультфильм! Справедливости ради скажу, что он был не самого лучшего качества — хромало и исполнение, и режиссура, и сама задумка (очередная политическая агитка, и этим все сказано). Но “Китай в огне”, больше похожий на памфлет, все же ознаменовал своим появлением невероятный прорыв в истории советской мультипликации.

Первый мультфильм в современной трактовке этого слова, то есть — мультипликационная картина, снятая для детей, появился в 1927 году, и назывался “Сенька-африканец”. За основу для его создания взяли сказки Корнея Ивановича Чуковского. Его же произведение, в том же 1927-м, снова отрисовали в мультфильм, и на свет появился “Тараканище”. Но это все были цветочки — ягодки только начинали созревать.

Рождение колосса

В 1934 году на Московском кинофестивале отечественные деятели познакомились с короткометражными мультфильмами про Микки Мауса. На тот момент Федор Хитрук был не режиссером, а простым мультипликатором, и позднее поделился своими впечатлениями от увиденного. Он был очарован той плавностью, которая присутствовала при смене кадров, и поражен масштабами и перспективами, открывающимися перед мультипликацией при условии использования технологии, подобной диснеевской. Именно поэтому первые работы легендарного “Союзмультфильма”, задуманного в 1935 году, были направлены не столько на усладу публики, сколько на знакомство с западным прогрессом и освоением его достижений.

Вся студийная мелочь, готовая трудиться на благо отечественной мультипликации, слилась в один колосс, “рожденный” 10 июня 1936 года. Изначально студия носила название “Союздетмультфильм”, и только в 37-м ее переименовали, взяв привычное нашему слуху название. Приказ о создании киностудии мультипликационных фильмов был подписан начальником Главного управления кинофотопромышленности СССР, но, по неподтвержденным данным, этот самый приказ исходил непосредственно от Иосифа Виссарионовича.

“Союзмультфильм” выбрал не совершенствование механических движений персонажа, а создание его художественно-психологического образа. Наглядный пример: два Винни-Пуха, наш и диснеевский. Сюжетная линия перекликается, герои почти полностью совпадают, но насколько живым получился советский медвежонок! Мультфильм растащили на цитаты, а песенки из него напевают до сих пор и взрослые люди, не говоря уже про детей! Когда вышла картина Хитрука, проводился своеобразный опрос в пользу советского или диснеевского мультиков. Так вот, даже Вольфганг Райтерман, режиссер киностудии Диснея, признал, что наш Винни-Пух гораздо лучше!

Война прервала творческий процесс студии. “Союзмультфильм” был эвакуирован в Самарканд, где вместо детских картин снимал инструкции для солдат. Недостаток средств и сил выбил его из колеи, но он оправился: уже с 1946 года, благодаря все той же пропаганде, идеологическим кампаниям и самоотверженной работе художников “Союзмультфильм” прекращает заимствовать приемы из западной мультиндустрии: в отечественном творчестве проявляется свой, самобытный характер.

Чего стоит только знаменитый советский Карлсон, мужчина в самом расцвете сил, рисующий гениальные картины и обожающий варенье и свежие плюшки, верный друг и незаменимый товарищ в детских играх! Советские ребятишки познакомились с его мультипликационным воплощением в 1968 году. В 1970 на экраны вышла вторая часть, “Карлсон вернулся”. Планировалось и завершение трилогии, но, видимо, звезды не сошлись нужным образом, и проект не удалось реализовать.

“Ребята, давайте жить дружно!” — добрый кот Леопольд не стремился съесть незадачливых вредителей, которые с завидной регулярностью мешали ему жить. Малыши узнали о нем в 1975 году — на Творческом объединении “Экран” стартовали съемки мультсериала про Леопольда и хулиганистых мышей, длившиеся до 1987 года. Правда, как говаривал мой хороший друг, первые две серии снимались “на сапоге убитого товарища” — у “Экрана” еще не было собственной мастерской, поэтому их не отрисовывали, а создавали в технике перекладывания.

Прославившийся на весь мир любитель апельсинов, и крокодил, остро нуждающийся в друзьях, познакомились с людьми в 1969 году, когда была экранизирована книга Эдуарда Успенского. Пусть хоть кто-нибудь попробует меня убедить, что советский Чебурашка “потерял актуальность”, или не интересен современным детям! В этом же году выходит еще один шедевр, “Ну, погоди!”. Несколько лет назад случайно увидела по ТВ передачу, в которой Вячеслав Котеночкин рассказывал о своем детище и делился письмами, присланными поклонниками мультика. По словам режиссера, однажды ему пришло письмо — один лист, на котором была написана единственная фраза: “Ну, Котеночкин, погоди!”. Почему-то она мне запомнилась, как и сам мультфильм. В 90-е я, будучи маленькой девочкой, чинно усаживалась перед телевизором и выпрашивала у мамы очередной раз перемотать кассету на начало. Между прочим, “Ну, погоди!” — госзаказ. Это наше руководство решило дать ответ диснеевским мультсериалам, в честь чего был выделен немаленький бюджет. “Союзмультфильм” не ограничивали ни в чем: единственное прозвучавшее пожелание — сделать что-нибудь смешное. Время показало, что просьба была выполнена, а сам многосерийный мультик превратился в бессмертное творение.

Невозможно перечислить их все. В прошлом году исполнилось ровно 80 лет с момента основания “Союзмультфильма”, а за это время в его стенах было отснято более полутора тысяч мультфильмов! Многие из работ киностудии вошли в “Золотой фонд” мировой анимационной классики, а 400 с лишним международных призов и наград с различных фестивалей говорят о том, что советские мультфильмы полюбил весь мир.

Советский Союз не жалел денег на кинематограф, в том числе — детскую мультипликацию. Финансирование съемок велось из бюджета страны, а, так как этот вид искусства был наиболее любим и доступен, то с его помощью стремились дать населению эстетическое и идеологическое образование.

Но увы, любая сказка рано или поздно заканчивается. Закончилась и золотая эпоха советской мультипликации: с 90-х годов для нее наступили очень тяжелые времена. Чтобы хоть чем-то подкрепить свое существование, “Союзмультфильм” был вынужден продать права на большую часть советской классики зарубежным покупателям, и только в 2000-х годах с правительственной помощью эти самые права удалось вернуть.

Студия понемногу начала дышать. Сменилось руководство, на место ушедших пришли новые сотрудники. Потихоньку “Союзмультфильм” стал возвращаться к привычному для него (и бешеному — для меня) ритму. Новые мультфильмы продолжают славную традицию своих предшественников, собирая награды на международных фестивалях, и идут съемки очередных шедевров, теперь уже российской мультипликации.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru