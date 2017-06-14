Непростая история студии “Союзмультфильм”; мультфильмы которой нас вырастили

10 июня у «Союзмультфильма» очередной День Рождения. Наша статья — дань уважения и благодарности людям, чей труд дал мировую славу студии «Союзмультфильм», а нам — незабываемое детство.

Первая специализированная анимационная студия была основана 10 июня 1936 года по инициативе Иосифа Сталина. За время её существования на студии было создано более 1 500 рисованных и кукольных фильмов. Золотым веком «Союзмультфильма» считается период с 60-ых по 80-е годы прошлого века.

Жизнь киностудии «Союзмультфильм» — это наглядный пример того, что история России полна самых неожиданных поворотов. И если советское телевидение у многих ассоциируется с Останкинской башней, то «Союзмультфильм» неразрывно связан с колокольней и церковью Николая Чудотворца. Именно в стенах древнего храма на протяжении более чем 80 лет рождались шедевры советской и мировой мультипликации.

Что чаще всего вспоминает взрослый человек, оглядываясь на ушедшее детство? Конечно, потрясающе интересные мультфильмы, которые были с необыкновенной любовью нарисованы вручную талантливыми художниками, например, такие как: «Аленький цветочек», «Снежная королева», «Сказка о царе Салтане», «Маугли» и многие другие. Известно, что даже ещё не умеющий разговаривать малыш с упоением следит за приключениями непоседливых героев и выражает свои эмоции.

Становясь взрослее, дети с удовольствием повторяют запомнившиеся фразы из мультипликационных фильмов, а порой даже подражают любимым персонажам. Нередко даже взрослые предпочитают вместе с малышами смотреть мультики про космические баталии и исторические путешествия, переключая каналы со скучных передач. Радостные ощущения, прекрасную анимацию и современные спецэффекты нам и сегодня продолжают дарить художники «Союзмультфильма», у которых, кажется, фантазия никогда не иссякнет.

С годами в сфере мультипликации многое изменилось, особенно в 90-е годы, и не в лучшую сторону, но и сейчас детвора с удовольствием просматривает те старые сказки, в которых всё настоящее: герои, декорации, голоса известных актеров. Неудивительно, что 10 июня — День рождения киностудии «Союзмультфильм», наши сограждане считают особенным праздником, ведь он легко уносит нас в сказочное детство.

КАК РОЖДАЛАСЬ МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ?

Когда мы говорим о мультипликации в нашей повседневной жизни, то конечно вспоминаем Уолта Диснея и его студию, но вряд ли кто-то также бойко назовёт имена Фёдора Хитрука или Вячеслава Котёночкина — ведущих мультипликаторов «Союзмультфильма». А ведь история отечественной и зарубежной анимации началась в один и тот же 1906 год, когда балетмейстер Мариинского театра Александр Ширяев снял незамысловатый кукольный мультфильм с танцующими фигурками на фоне декораций.



В. Старевич работает над «Стрекозой и муравьём»

Ещё одним первопроходцем в волшебный мир анимации стал Владислав Старевич, создавший во времена царской России несколько мультфильмов о приключениях насекомых («Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами»). Его работы получили восторженные отзывы не только российских, но и зарубежных зрителей, которые, будучи незнакомы с покадровой анимацией, удивлялись тому, как можно выдрессировать насекомых. После Октябрьской революции 1917 года Владислав Старевич вместе с семьей эмигрировал в Италию, где продолжил свою работу. Советская мультипликация на протяжении многих лет после революции находилась в застое, исключение составляли лишь несколько экспериментальных студий конца 20-х годов, деятельность которых была преимущественно пропагандистской.

Началом расцвета советской мультипликации можно считать 1924 год, когда на студии «Культкино» были созданы анимационные фильмы «Советские игрушки», «Каток», «Почта» и «Органчик», заложившие прочный фундамент для дальнейшего развития отечественной анимации. Мультипликаторы того времени изобрели новую технику, которая за счёт плоских марионеток позволяла создавать большее количество мультфильмов в короткие сроки. Так архитектор Александр Птушко, попав на Мосфильм, создал полнометражный фильм «Новый Гулливер», где соединил актёрскую игру с кукольной мультипликацией. Этот опыт был хорошо принят советским зрителем, и в 1936 году Птушко стал первым директором студии «Союздетмультфильм», которая спустя год будет переименована в «Союзмультфильм».



Студия «Союзмультфильм»

Студию создали 10 июня 1936 года в качестве ответа иностранному Disney. Отечественные чиновники как раз познакомились с творениями американских мультипликаторов. Они сразу поняли, какая волшебная сила заключена в этих движущихся картинках — ведь с их помощью можно воплотить на экране всё что угодно. Было решено, что и наши художники могут создавать мультфильмы нисколько не хуже и даже лучше западных.

Первый мультик, выпущенный студией, назывался «В Африке жарко», и был он чёрно-белым. Сценарий написал детский поэт Сергей Михалков. В нём рассказывается о том, как жарко зверятам, живущим в Африке, и как сильно им хочется мороженого.

Почти сразу после успеха мультика про Африку студия перешла на производство цветных мультфильмов

Первые из них были короткометражными, и в диснеевском стиле рассказывали детям о приключениях зверей. Однако художники быстро оттачивали мастерство, придумывали новые техники работы — и вот уже в 1938 году советские дети стали счастливыми зрителями мультфильмов «Лимпопо», «Бармалей», «Мойдодыр» и других, созданных в технике «эклер». По этой технике на пленку первоначально снимали настоящих людей и животных, после чего покадрово прорисовывали их движения. Таким способом художники добились невероятной живости своих персонажей.

Великая Отечественная война стала для молодой студии нелёгким временем. Сначала всех художников переориентировали на создание агитационных «кино-плакатов», которые предполагалось использовать для поднятия боевого духа населения. Но через пару месяцев это дело было признано не столь важным, и студию решили эвакуировать в Самарканд. Работать там оказалось практически невозможно — не было условий. Через год студия вернулась в Москву. В тяжёлых военных условиях — не хватало материалов, еды, сотрудников, не было отопления в цехах, а зачастую и света — мультипликаторы создали несколько любимейших нами картин: «Сказка о царе Салтане», «Краденое солнце» и «Синдбад-мореход».

В послевоенные годы дела на студии резко улучшились. Художники отказались от «диснеевщины». Стали выпускать произведения, наполненные авторскими приёмами, и студия установила новый самобытный канон того, каким должен быть настоящий детский мультфильм.

«Конёк-Горбунок», «Цветик-Семицветик» и «Серая шейка» стали самыми яркими образцами мультипликационных картин того времени, а картина «Песенка радости» удостоилась бронзовой медали на Венецианском кинофестивале 1947 года. Это был первый шаг к международному признанию.

В 50-х годах художники искали всё больше новых форм, постепенно отказываясь от натурализованных персонажей. Появилось множество новых стилей, много мультфильмов с необычной прорисовкой — «Снежная королева» и «Необыкновенный матч», а в 1953 году начинается выпуск ещё и кукольных мультиков. Первым успехом цеха кукольных фильмов была картина Евгения Мигунова «Карандаш и Клякса — весёлые охотники».

В 1960-е начинается новый и, пожалуй, самый яркий период в истории «Союзмультфильма». Мультипликаторы переходят от реализма к карикатурным изображениям, рождаются культовые мультфильмы: «Винни-Пух», «Ну, погоди», «Трое из Простоквашино», «Жил-был пёс», «Крокодил Гена» и многие другие.



Ф.Хитрук

Один из выдающихся режиссёров-мультипликаторов того времени был Фёдор Хитрук , который начал работать на студии «Союзмультфильм» практически с самого её основания. В 60-х он выпустил мультфильм «История одного преступления», где высмеивается неуважительное отношение соседей друг к другу. Здесь Хитрук впервые отошёл от диснеевской анимации характерной для 50-х и задал темп для развития карикатурных персонажей. Большинство работ художника были сатирическими и высмеивали современное общество («Остров»), но главным мультфильмом Фёдора Савельевича остаётся «Винни-Пух», ставший классикой советской анимации наравне с культовым сериалом «Ну, погоди!» Вячеслава Котёночкина.



В.Котёночкин

Мало кто знает, что история о хулигане Волке, который стремится поймать паиньку Зайца, была госзаказом и своеобразным ответом на американский мультфильм «Том и Джерри». Тем не менее, Котёночкину удалось добавить в советский мультсериал с американским сюжетом самобытный юмор и узнаваемое музыкальное сопровождение, которые сделали «Ну, погоди!» близким и понятным не одному поколению детей и родителей огромной страны.



Ю.Норштейн

Уникальные в техническом и идейном исполнении мультфильмы создавал Юрий Норштейн. Будучи последователем русско-французского художника-графика и изобретателя игольчатого экрана Александра Алексеева, Норштейн по сей день отказывается от использования компьютерной анимации. В самом начале своей работы на «Союзмультфильме» Юрий Борисович изобрёл авторский многоярусный мультстанок, который благодаря классическому методу перекладок позволяет создавать индивидуальную картинку для каждого кадра, реализуя эффект объёмного рисунка. Этот приём стал отличительной чертой анимации Норштейна, а самым ярким его примером является мультфильм «Ёжик в тумане», получивший около 35 международных премий. Именно он в 2003 году занял первое место в номинации «Анимационный фильм № 1 всех времён» на фестивале «150 лучших анимационных фильмов всех времён Японии и мира» в Токио. А советский мультипликатор Иосиф Боярский после просмотра мультфильма сказал:

«В «Ёжике в тумане» Ю. Норштейн говорит о первом соприкосновении с таинствами бытия, о загадочности всего сущего, о нелепой трагичности, существующей в мире, и о конечной его доброте. Этот фильм, полный тончайших психологических нюансов, свидетельствует, что нет таких оттенков человеческих чувств, которые невозможно было бы выразить средствами кукольной мультипликации».

Период с начала 70-х годов по середину 80-х справедливо называют эпохой расцвета «Союзмультфильма». В то время это была крупнейшая мультипликационная студия Европы, на которой работало более 500 человек и выпущено более 1000 плёнок. Музей студии украшали более 150 призов и дипломов международных и отечественных фестивалей. Разработано было более 20 разных жанров и стилей, а самым ярким достижением студии стал мультсборник «Весёлая карусель».

К сожалению, конец 80-х годов стал для студии очень тяжёлым: не хватало финансов и поддержки государства. На студии начался кадровый и творческий кризис, а ряд мастеров покинули «Союзмультфильм» в поисках лучшей доли. Очень скоро он утратил свое престижное положение. В конце концов он лишился даже своего производственного здания, а бесценные материалы с трудами художников стали предметом интереса криминальных авторитетов.

КОГДА ДОБРО ВО ВЛАСТИ КАПИТАЛА

С начала 1990-х в жизни «Союзмультфильма» всё изменилось и далеко не в лучшую сторону.

Практически сразу после развала СССР на студии начался откровенный беспредел. И не мудрено, ведь она была «лакомым кусочком» для желающих обогатиться быстро и без затрат на производство — достаточно было просто записывать и продавать продукцию на видеокассетах.



В 1992 году, занимавший тогда должность директора студии Станислав Рожков, заключил договор с американской компанией Films by Jove, ей перешли права на переозвучку, монтаж и прокат советских мультфильмов за рубежом. Конечно, права были проданы не первым встречным, ведь владельцами Films by Jove являются эмигрировавший в США известный советский актёр Олег Видов с женой Джоан Борстен (в молодости работала волонтером в Корпусе Мира, журналистом, затем в киноиндустрии, сейчас занимается бизнесом).



Видов и Борстен

В 2003 году началось многолетнее разбирательство между студией и компанией Films by Jove. Видов и Борстен в открытом письме к премьер-министру М. Фрадкову заявляли, что руководство «Союзмультфильма» должно либо подчиниться действующему договору, либо выкупить у них права. В результате в 2007 году компания Swinstar Holdings Limited, владельцем которой является А. Усманов, выкупила права и передала их российскому государственному телеканалу «Бибигон». А в 2010 году арбитражный суд Москвы признал недействительным договор, заключённый «Союзмультфильмом» с американской компанией.

Но это был не единственный прецедент превышения должностных полномочий руководством студии. После Станислава Рожкова на должность директора был принят 24-летний Сергей Скулябин, который также решил нажиться за чужой счёт. А когда его уволили — захватил студию силой при помощи частной охранной организации.

Многие помнят популярные в 90-е годы мифы об «эффективных собственниках» и «прекрасных хозяйственниках». Вот-де только дайте власть, они придут и «порядок наведут». Но по факту получилось так, что как только эти самые «эффективные» добрались до бывших государственных предприятий, они принялись наводить свой «порядок» в лучших традициях бандитского капитализма, разворовывая и наживаясь за счёт былых побед и завоеваний. Так случилось и с легендарной киностудией «Союзмультфильм», за 26 лет превратившейся из самой крупной в Европе, производящей по 40 мультфильмов в год в «шарашкину контору», которая никак не может выбраться из кризиса.

С тех пор судьба «Союзмультфильма» была очень нелёгкой. Он побывал во власти криминальных структур, его несколько раз захватывали и отбивали обратно, а потом и вовсе приватизировали и растащили на части. Студию открыли заново — несколько лет она пыталась достичь былых размахов, запустить новые проекты и возродить старые, но финансов не хватало, она оказалась на грани банкротства и едва не исчезла с лица Земли.

Сегодня при поддержке Министерства культуры студия функционирует вновь. Новое руководство рассчиталось с долгами, реорганизовало её и возобновило кинопроизводство, выпуская новые мультики, которые уже завоевали массу наград. В планах студии — выпускать учебные фильмы и авторские проекты, а когда-нибудь вновь достичь тех небывалых размахов, когда на добрых и полезных мультфильмах взрослели целые поколения. Дедушка «Союзмультфильм» стар, но не сдаётся и смотрит в светлое будущее с надеждой.



Новое здание «Союзмультфильма»

При этом лишь личное вмешательство (как всегда!) президента В.В.Путина даёт надежду, что легендарная киностудия продолжит свою триумфальную жизнь: студия переезжает в новое здание на ул.Королёва, а на встрече в Кремле 31 мая 2017 года с представителями мультипликационных студий президент сказал, что почти все из услышанных предложений будут реализованы.

«Я говорю очень аккуратно, потому что здесь нужно проконсультироваться с коллегами, включая и ваше пожелание выделить дополнительные средства на программное обеспечение, имея в виду собственные наши российские возможности, высокотехнологичные», — отметил Владимир Путин.

Он выразил готовность направить на эти цели из резервного фонда президента до 500 млн рублей.

В конце встречи глава государства поблагодарил участников за их труд и добавил, что поговорит с представителями Минфина насчёт приравнивания анимационной отрасли к IT-индустрии.

«Если будут сопротивляться, снимем про них мультик», — сказал он с улыбкой.

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» СЕГОДНЯ

Сегодня то, что из себя представляет «Союзмультфильм», можно разделить на три основные части.

Первая — короткометражная авторская анимация.

Это направление, которым «Союзмультфильм» занимался последние 20 лет, сохраняя таким образом традиционную школу студии — школу рисованной анимации. Сегодня 80%, может быть, даже 90% фильмов студии делается в этой технике.

Второй блок — это сериальная анимация, которой на «Союзмультфильме» действительно не было долгие годы: более 20 лет не производилось ничего сериального. Сейчас студия работает над одним сериалом, который был поддержан Министерством культуры в прошлом году. Этот сериал под рабочим названием «Богатырята» делается на студии в технике 3D. Это первый за много лет проект «Союзмультфильма», который уже сразу разрабатывается как сериал.

Третье направление, которое собираются развивать, — оно сегодня, если можно так сказать, пока в спящем состоянии находится — это полный метр. В этом году планируется полностью завершить «Гофманиаду», которая делалась студией почти девять лет. И студия надеется на то, что в следующем году этот фильм получит прокат, в том числе фестивальную жизнь и какое-то коммерческое развитие.

К концу следующего года должна закончиться работа над кинофильмом «Суворов». Это совместный проект «Союзмультфильма» и Киностудии имени Горького. Кроме этого, разрабатывается ещё два полных метра.

Есть большой план, который существовал уже лет пять, но который подняли только с приходом нового правления — это создание на базе «Союзмультфильма» Дома российской анимации.

ТАЙНЫЙ СМЫСЛ СОВЕТСКИХ МУЛЬТФИЛЬМОВ

Мы все росли на старых советских мультиках. Это наш цивилизационный код, как любит говорит Путин. Американские мультфильмы один от другого не отличить — все аккуратно вписываются в общий тэг «тупые», а у нас были «Ну, Погоди!», «Тайна третьей планеты», «Винни-Пух», «Приключения капитана Врунгеля» и прочие лакомства.

Советская мультипликация — это культурное достояние, которые мы вынесли из СССР. Советские мультфильмы были и остаются островком настоящего творчества.

Детские мультики — бесценный источник для культурного анализа. Всё упрощено, подходит для самого незатейливого зрителя. В мультиках запечатлены мечты и надежды поколения наших отцов.

Культурная разница между американскими и советскими мультфильмами шире географической.

Мультик есть прямое отражение той культуры, что преобладает в обществе.

Обратите внимание на основную особенность наших, советских мультиков — практически все они построены на сюжете взаимодействия личности и коллектива, личности и общества. Причём таких взаимоотношений, когда коллектив и общество являются НЕ враждебной личности средой, как в американских мультиках, а средой жизни.

Так или иначе, наши мультики учили правильному, социальному, доброму и плодотворному взаимодействию с собственным социальным окружением.

Они показывали пороки, но показывали их так, как некое НЕФАТАЛЬНОЕ отклонение от нормы. Как правило, всегда преодолимое и исправляемое отклонение.

Причём, (обратите внимание!), социальное окружение, которое показывается в мультике, не противодействует активно и прямо возможному противоправному поведению личности, а пытается ПОМОЧЬ этой личности исправиться! Именно помочь, а не уничтожить. Под конец, показывалось, как та самая личность, ранее «замеченная в антисоциальном поведении», исправляется и принимается радостно коллективом, обществом.

Вспомним серию мультиков о Чебурашке. Первая книжка об нём вышла в 1965 году и стала сверхпопулярной.Чебурашка и Гена учили детей тому, чему многие родители не научили: дружить и бороться со злом.

Все советские мультфильмы были настолько разнообразны, что нравились не только детям, но и взрослым. Идеология, которую закладывали мультипликаторы в свои творения, была основана на таких прекрасных качествах, как благородство, смелость, верность дружбе, честность и справедливость.

Советские мультфильмы учат добру, нравственности, уважению к старшим и многим другим добродетелям! Эти мультфильмы учили нас дружить, помогать, не обижать друг друга, они оберегали нас от лжи, предательства, лицемерия! В них всегда было очевидно противопоставление добра и зла. Если есть зло, то оно выражено комично, смешно и слабо. Всегда виден перевес добра над злом.

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ СОЗНАНИЯ В США

Американский мультфильм, только с виду кажется весьма безобидной поделкой, пусть обычно весьма тупой, но, опять таки не несущей никакой особой смысловой, а, тем более, идеологической, нагрузки.

Но если приглядеться к ним внимательно, то можно заметить то тут то там «торчащие уши» «американского образа жизни», вовсю, кстати, проявляющегося не только в американских мультфильмах, но и, например, в «японском аниме».

Так, всемирно известный Уолт Дисней был масоном 33-го градуса (высшего посвящения в регулярном масонстве)…

Самым основным знаком служения является всеми нами известная «коза». Этот же знак более всех распространён в «развитом мировом сообществе» (масоны, иллюминаты и сатанисты).

Независимо от того, укладывается ли это в ваше мировоззрение или нет — это символическое воздействие на психику есть. Весь наш современный мир наполнен этими символами, знаками и очертаниями и делается это для того, чтобы мы, а вернее наше подсознание воспринимало и принимало окружающую действительность такой, какой хотят её видеть те, кто когда-то создавали эти символические системы.

Голливуд производит такие фильмы и главное — мультфильмы, которые преследуют две цели:



отупить смотрящих эту продукцию людей (поэтому расчёт всегда идёт на среднестатистического зрителя, которые в меру туповат),



используя подсознательно воспринимаемую информацию и нейро-лингвистическое программирование, внести в психику определённые символические системы (чем раньше, тем лучше, поэтому так много символики в детских произведениях),



активировать те или иные сценарии, через демонстрацию в продукции той или иной символики, связанной с теми или иными алгоритмами поведения.



Символы (включая сатанинские, масонские, каббалистические и прочие оккультные) стали частью нашей жизни, хотим мы того или нет. Информационное воздействие, преследуя цели, которые в долгосрочной перспективе не совпадают с целями того, на кого идёт воздействие, превращается в оружие. И одно из довольно мощных сегодня оружий — это американская массовая культура, которая постепенно сдаёт свои позиции в определённых субкультурных группах.

Наши русские люди, восприняв такую скрытую пропаганду, нутром чувствуя подвох (то есть не осознавая полностью техник), бывает, просто запрещают своим детям смотреть западные мультфильмы, воспринимая их как «очень злые», «нехорошие». Но беда в том, что многие не запрещают своим детям смотреть их не потому, что не почувствовали растленного влияния такой продукции, а по той элементарной причине, что их они даже не смотрели. А зря!

Мы привыкли к ещё советской системе — ««по телеку» детям плохого не покажут!».

Как ни странно, но этому заблуждению подвержены не только люди старшего поколения, но и совсем молодые, то есть те, кто уже хорошо прочувствовал порочность и подлость современных СМИ, в том числе и сети «Интернет».

В этих мультиках показывается НОРМАЛЬНОЕ поведение эгоистичного индивида, ищущего удовлетворения своим сугубо личным устремлениям, как правило, к единоличному лидерству и превосходству над окружающими. Какому превосходству? Прежде всего — превосходству силовому, денежному или социальному (например, популярности).

Очевидно, что если главная ценность — превосходство такого типа, то социальная приемлемость такого превосходства оказывается как бы на втором, а то и третьем плане.

Отсюда и частый показ совершенно антисоциального поведения героев мультяшек как поведения героического. Исключения очень редки! Проанализируйте несколько наугад взятых особо популярных американских мультиков. Во всех найдётся нечто, несущее откровенно антисоциальное содержание, но подающееся как вполне нормальное и приемлемое.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Фонд «Общественное мнение» в июне 2016 года провёл опрос среди россиян о том, какие мультфильмы любят наши соотечественники.

Результат был таков: «Среди мультиков и кино детства ничто не сравнится с «Ну, погоди!»: любили сериал про Зайца и Волка 42% взрослых».

Согласно итогам опроса, с большим отрывом в предпочтениях аудитории идут «Винни-Пух» (6%), «Простоквашино» (5%), «Морозко» (4%), «Крокодил Гена и Чебурашка» (3%). Ответ, что им нравятся разные киносказки, дали еще 3% опрошенных. «Золушку», «Тома и Джерри», «Приключения Электроника» назвали по 3% россиян (об этом читайте нашу статью «Западные мультфильмы против советских» — http://inance.ru/2016/06/multfilmi-souz a/).

Как видно, советские мультфильмы до сих пор предпочитает смотреть большая часть населения страны.

В настоящее время ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» является единственным исключительным правообладателем крупнейшей коллекции советской и российской мультипликации.

Многие фильмы киностудии «Союзмультфильм» удостоены премий международных кинофестивалей. Среди них — «Серая шейка» (1948 год), «Цветик-семицветик» (1948 год), «Когда зажигаются елки» (1950 год), «В лесной чаще» (1954 год),«Необыкновенный матч» (1955 год),«Снежная королева» (1957 год), «Шайбу! Шайбу!»(1964 год), «Каникулы Бонифация» (1965 год),«Варежка» (1967 год), «Ежик в тумане»(1975 год), «Путешествие муравья» (1983 год) и др.

В наши дни сфера показа мультфильмов довольно таки широка: начиная с любимых советских мультиков и заканчивая современными как зарубежного, так и отечественного производства.

Сейчас мультфильмы стали доступны в любом количестве, любой тематики и для разных возрастных аудиторий. Их так много, что родители не нарадуются, ведь их дети могут получить то, чего не было в достатке у них самих, они показывают им мультфильмы с самого раннего возраста. А действительно ли это полезно и необходимо? На самом деле всё не так просто…

Естественно, перед родителями встаёт вопрос: какие мультфильмы полезны для просмотра детям, а какие, наоборот, вредны?

У старых добрых советских мультфильмов есть множество преимуществ перед западными и современными отечественными. Конечно, советские мультики возникли как подражатели диснеевских произведений, но они превзошли их и во многом потому, что представляли собою продукт иной цивилизации, иной культуры. Наш народ стремился во всём достичь совершенства и мультипликация не явилась исключением, поэтому советские карикатуристы создавали настоящие шедевры. Во многом этому помогла щедрая государственная поддержка, благодаря которой в арсенале художников имелись все существующие технологии.

К тому же мультфильмы — это важнейшее образовательное средство, поскольку они сопровождают становление личностей детей.

Различий между мультфильмами разных времен очень много. И, конечно, нельзя утверждать, что во всех проблемах виноваты только мультики. Немалое значение имеет и воспитание. И все-таки подумать над тем, что смотрит ваш ребенок, стоит!

В жизни «Союзмультфильма», как в жизни человека, была пора становления, пора зрелости и пора немощной старости. И многие теперь уверены, что более никаких рыночно- бандитских встрясок нашему любимому детищу — «Союзмультфильму» — не будет. А будут новые фильмы, которые, как и советские, будут любимы в нашей стране.





ИАЦ

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