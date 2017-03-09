В поисках подлинной женской красоты…
11:04. 9 марта 2017 Просмотров - 310 2 коммент. Опубликовал: brahman
Михаэла Норок отправилась в бюджетное путешествие по всему миру с целью увидеть женскую красоту в разных уголках Земли. В рамках своего приключения фотограф создала серию снимков, назвав её «Атлас красоты». Результат труда получился более впечатляющим, чем любой конкурс красоты.
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Москва, Россия
Тибетское нагорье, Китай
Марамуреш, Румыния
Шираз, Иран
Долина Колка, Перу
Финляндия
Дождевые леса Амазонии
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Новая Зеландия
Сан-Педро-де-Атакама, Чили
Вильнюс, Литва
Мехико, Мексика
Сан-Франциско, США
Оксфорд, Великобритания
Янгон, Мьянма
Ташкент, Узбекистан
Малая Индия, Сингапур
Медельин, Колумбия
Эль-Монте, Чили
Тбилиси, Грузия
Рига, Латвия
Эквадор
Нью-Йорк, США
Гавана, Куба
Сидней, Австралия
Чиангмай, Таиланд
Омо, Эфиопия
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Много разных прелестниц на фото, но… Однозначно, наши женщины – самые красивые и самые лучшие!
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Каждый кулик своё болото хвалит :-) все прелестны, не хватаетпопуасок и австролийских аборигенок