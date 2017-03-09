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В поисках подлинной женской красоты…

11:04. 9 марта 2017 Просмотров - 310 2 коммент. Опубликовал:
Михаэла Норок отправилась в бюджетное путешествие по всему миру с целью увидеть женскую красоту в разных уголках Земли. В рамках своего приключения фотограф создала серию снимков, назвав её «Атлас красоты». Результат труда получился более впечатляющим, чем любой конкурс красоты.

Москва, Россия

Москва, Россия

Тибетское нагорье, Китай

Тибетское нагорье, Китай


Марамуреш, Румыния

Марамуреш, Румыния

Шираз, Иран

Шираз, Иран
women-around-world-atlas-beauty-mihaela-noroc-22

Долина Колка, Перу

Долина Колка, Перу

Финляндия

Финляндия

Дождевые леса Амазонии

Дождевые леса Амазонии

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Новая Зеландия

Новая Зеландия

Сан-Педро-де-Атакама, Чили

Сан-Педро-де-Атакама, Чили

Вильнюс, Литва

Вильнюс, Литва

Мехико, Мексика

Мехико, Мексика

Сан-Франциско, США

Сан-Франциско, США

Оксфорд, Великобритания

Оксфорд, Великобритания

Янгон, Мьянма

Янгон, Мьянма

Ташкент, Узбекистан

Ташкент, Узбекистан

Малая Индия, Сингапур

Малая Индия, Сингапур

Медельин, Колумбия

Медельин, Колумбия

Эль-Монте, Чили

Эль-Монте, Чили

Тбилиси, Грузия

Тбилиси, Грузия

Рига, Латвия

Рига, Латвия

Эквадор

Эквадор

Нью-Йорк, США

Нью-Йорк, США

Гавана, Куба

Гавана, Куба
women-around-world-atlas-beauty-mihaela-noroc-4

Сидней, Австралия

Сидней, Австралия

Чиангмай, Таиланд

Чиангмай, Таиланд

Омо, Эфиопия

Омо, Эфиопия
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: женщина, красота, фото
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