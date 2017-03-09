В поисках подлинной женской красоты…

...– С.) Святость, подобно красоте, только тогда подлинна, когда не осознаёт себя...что в мужском и женском роде Есть чувства нежные...в т.ч. надеждой, поиском)? Благодать есть дар благодеяния,...жить стремление к состоянию подлинного, всеобъемлющего и непреходящего ...