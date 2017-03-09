Самый прибыльный в мире: Сбербанк нашел золотую жилу

Источник: http://expert.ru

По итогам 2016 года Сбербанк стал самым прибыльным банком в мире, увеличив рентабельность капитала до 20%. Это рекордный показатель, превышающий показатели всех крупнейших банков США, включая Goldman Sachs и JP Morgan, следует из расчетов Bloomberg, сообщает Finanz.ru.



За первые два месяца этого года прибыль Сбербанка выросла ещё в 1,7 раза — до 104,6 млрд рублей, сообщил крупнейший российский банк во вторник.

Сбербанк продолжает наращивать прибыль, благодаря резкому снижению ставок по вкладам населения и депозитам юридических лиц, следует из отчетности и комментария банка. По итогам 2016 года Сбербанк получил 517 млрд рублей прибыли по РСБУ.

За прошлый год расходы на выплаты процентов по привлеченным средствам упали на 21,8%. При этом сопоставимого снижения ставок по кредитам Сбербанк не осуществил — его процентный доход от размещения денег упал всего на 3,9%.В результате на разнице процентов Сбербанк заработал в прошлом году 1,1 трлн рублей.

За январь-февраль чистый процентный доход банка увеличился ещё на 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 182,2 млрд рублей.

В Сбербанке таже отмечают, что прибыль на обыкновенную акцию по итогам года составила 25 рублей, увеличившись на 141,3% по сравнению с 2015 годом.

Стратегия Сбербанка предполагает выплату дивидендов акционерам на уровне 20% от чистой прибыли по МСФО. Сбербанк выплатил по итогам 2015 года дивиденды на общую сумму 44,5 миллиарда рублей, или 1,97 рубля на акцию. Ранее глава банка Герман Греф говорил, что организация выплатит за 2016 год акционерам дивиденды на более чем 100 миллиардов рублей. В итоге эта сумма может составить 108,4 миллиарда рублей.

«Сбербанк стал только сильнее, пройдя через кризис. Рекордная чистая прибыль и 140% роста прибыли на акцию были достигнуты за счет значительного роста эффективности и радикальных изменений во всех бизнес-процессах банка», — заявил Греф, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Кроме того группа Сбербанка сообщила об оптимизации расходов — сокращение штата в 201 году составило 5,6 тысяч человек.

Сбербанк в отчетности по РСБУ также указывал, что в 2016 году в РФ сократил 1327 офисов банковского обслуживания населения — до 15,073 тысячи офисов с 16,4 тысячи на начало прошлого года.

Сбербанк в 2017 году планирует сократить количество сотрудников, работающих в отделениях, и менеджеров среднего звена примерно на 8%, говорил в декабре зампред правления банка Александр Морозов на встрече с аналитиками. Старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов в феврале сообщал, что банк в 2017 году сократит 200 офисов для юридических лиц — до 600.

Глава Сбербанка Герман Греф в январе давал более долгосрочные прогнозы. По его словам, развитие дистанционного банковского обслуживания приведет к сокращению штата Сбербанка примерно в два раза с нынешнего уровня.

Источник: nstarikov.ru