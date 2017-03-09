Кровососы против страны

Только что страна отметила юбилей первой женщины-космонавта Земли – Валентины Владимировны Терешковой. Через месяц – очередная дата вселенского масштаба – 12 апреля Всемирный день космонавтики. От гордости нет-нет да и начинает распирать грудь: это наши люди первыми оставили свои следы на «пыльных тропинках далёких планет».

Но гордости хватает ненадолго. В наши дни от былых успехов космонавтики остаются одни воспоминания. Отрасль продолжает жить и доживать за счёт советских разработок. Но и они оказались в руках необразованных в техническом плане экономистов и управленцев.

Повод к очередному такому выводу дало письмо из Воронежа. От сотрудников того самого предприятия «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА), где разработаны двигатели третьей ступени, по вине которых 1 декабря прошлого года улетел «за бугор» неубиваемый «Прогресс». Делают эти двигатели на Воронежском механическом заводе (ВМЗ). Очевидно, что всё воинственное человечество стремится сделать космос доступным и удобным для размещения оружия. Это прекрасно понимают даже в Северной Корее, не говоря о США, где на развитие космоса ассигнуют астрономические суммы. То же самое происходит в ЕС. А китайцы просто с ума сходят от своих космических амбиций и пуляют к звёздам один корабль за другим. Построили три космодрома, а их луноход с загадочным названием «Нефритовый заяц» ползает по поверхности Луны, выискивая место для будущей колонизации.

В Штатах вообще наблюдается лавинообразный рост общественно-космического задора, какой был в 60–70-е годы прошлого века в СССР. Миллиардер Илон Маск, запускающий в космос свои частные ракеты SpaceX, полным ходом учится сажать на землю отработавшие разгонные блоки аналогов нашего «Прогресса». На самом деле он готовится к мягким посадкам своих кораблей на поверхность Марса. Так куются успехи недалёкого будущего. При этом космическими отраслями – что в США, что в Западной Европе и Китае – руководят технические специалисты, имеющие соответствующее образование и многолетний опыт работы в отрасли.

А что у нас? Приведём отрывки из письма работников Воронежского предприятия КБХА. «Двигатели третьей ступени разработки «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА), аварийная работа которых привела к этим обидным падениям, изготавливаются на Воронежском механическом заводе (ВМЗ), огневые испытания проводит АО «КБХА».

После штатной работы сотен двигателей, более сотни безаварийных полётов вдруг стали происходить эти обидные падения. Что привело к этим авариям? В июле 2015 г. руководителем госкорпорации «Роскосмос» И. Комаровым было принято решение создать в корпорации единое КБ по разработке ракетных двигателей. На место генерального конструктора КБ в июле 2015 г. был назначен генеральным директором некто Арбузов (экономист), никогда не возглавлявший разработки новых ракетных двигателей.

Генеральный конструктор КБХА В.С. Рачук был уволен в августе 2015 г. по надуманной причине. Назначенный в октябре 2015 г. исполнительным директором КБХА А.В. Камышев (финансист, не понимающий, что такое жидкостный ракетный двигатель (ЖРД), не нашёл Рачуку места в КБХА, зато привёл с собой на руководящие должности себе подобных «специалистов» и установил им зарплаты, в разы превышающие зарплаты предшественников.

Было сокращено около 400 человек. Уволено 9 докторов и кандидатов наук, ведущих специалистов по разработке основных агрегатов и узлов ЖРД, равноценной замены которым уже не будет. Кроме того, стали уходить опытные специалисты среднего возраста (будущее предприятия) на другие предприятия, где им платят значительно больше, и им тоже нет замены.

Например, были уволены одновременно доктор и кандидат наук – начальник отдела турбонасосных агрегатов ТНА и главный специалист по ТНА (ТНА – сердце ЖРД). По сути, было обезглавлено важнейшее направление – по разработке основного агрегата ЖРД. Был уволен главный специалист по комплектующим и неметаллическим элементам (КиНЭ) Скачилов Виктор Николаевич, доктор наук, профессор, выпускник МАИ, крупнейший специалист по надёжности и гарантийным срокам хранения КиНЭ.

Под его руководством проводились исследования по продлению сроков эксплуатации двигателей боевых ракетных комплексов «Сатана», «Синева», «Стилет» и др. Однако после сокращения его функциональные обязанности распределили между некомпетентными специалистами.

Закономерным итогом пресловутой «оптимизации» могут быть только регулярные падения «Прогрессов», «Протонов», падение престижа России, огромный экономический ущерб, утрата космической группировки спутников связи и ВКС, переход в число отсталых стран.

Про Виталия Александровича Лопоту мы писали не раз. Возглавив НПА «Энергия», головное предприятие космической отрасли, он привёл его в порядок, разогнал, как мог, присосавшихся к нему кровососов, за что и получил уголовное преследование. После наших публикаций с него хотя бы сняли позорный арестантский браслет на ноге. Но уголовное дело так и не закрыто без предъявления обвинения. После его устранения в Роскосмос пришли совершенно профнепригодные люди типа Комарова, у которых ни стыда, ни совести не хватило, чтобы не лезть не в своё дело.

После «оптимизации» АвтоВАЗа он оптимизирует Роскосмос. Аварии пошли одна за другой. Строительство космодрома Восточный погрязло в коррупционных скандалах. Если такому поручат оптимизировать утилизацию мусора – он и туда побежит осваивать мусорные бюджеты, как сегодня космические. Почему такие нигде не тонут?

Не тонет и бывший мебельный магнат, ставший поначалу налоговиком, а потом министром обороны, – Сердюков. Сегодня он возглавляет авиационное направление в Ростехнологиях и готовит приватизацию всей вертолётной отрасли России. Она единственная, которая ещё жива и вполне успешно работает, продавая десятки военных и гражданских супермашин за рубеж. Какого лешего её приватизировать? Чего Сердюкову не хватает? Чего не хватает Комарову после освоения им десятков миллиардов рублей на АвтоВАЗе? Когда вы наконец насосётесь из сонной артерии словно обкуренного вами же государства?

Единственный человек, который пришёл в отрасль со стороны и не попал в «чёрный список», – это Сергей Кириенко. Поначалу и он был человеком случайным. Сначала в правительстве, затем во главе правительства. Но в результате оказался неплохим руководителем Росатома. Это единственный пример того, что человек умный может за несколько лет набрать необходимый опыт, стать настоящим управленцем. Под его руководством продолжился захват Росатомом внешних рынков, в стране запустили уникальный новейший реактор на быстрых нейтронах. Но он такой один.

Для тех, у кого развито воображение, страна представляется сегодня в виде крепкого с виду большого страусиного яйца. Крепкая скорлупа – это внешний периметр. На его рубежах бьются такие неординарные и прекрасные личности, как Виталий Чуркин, как потерявший обе ноги при взрыве фугаса в Сирии генерал Российских вооружённых сил Пётр Милюхин и сотни наших военных специалистов, остановивших чёрных бандитов. На внешнем периметре – и добровольцы, воюющие с бандеровцами в Восточной Украине.

А кто внутри нашего большого российского яйца? Кто растёт в нём и по всем законам должен появиться на свет белым, сильным и непобедимым? Пока многое идёт не так – внутри скорлупы набираются сил некие кровососущие и жужжащие насекомые, облепившие чёрной грязью невинный эмбрион. Второй вариант – внутри зреет один, но многоголовый гадкий монстр.

Все делают вид, что этого не замечают. Разоблачители на государственных телеканалах взахлёб обсуждают Украину и то, как там всё разрушено. Но кто мешает «куликовым-скобеевым-поповым» поговорить в эфире о судьбе наших рабочих, инженеров и конструкторов? О погроме в космической, авиационной, станкостроительной и др. отраслях?