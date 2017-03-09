Извержение вулкана Безымянный на Камчатке: установлен высший код опасности (ФОТО)

9 марта на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Специалисты уже вынуждены былиизменить цветовой код опасности для авиации в районе извержения с оранжевого на красный.

Об этом утром в четверг сообщила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Ольга Гирина.

«Это (изменение цветового кода — прим. ред.) означает, что пепловые выбросы из вулкана представляют опасность для международных авиалиний, то есть даже для самолетов, пролетающих на высоте до 13 километров», — сказала Гирина, добавив, что пепловый шлейф протянулся на 112 км к северо-западу от вулкана.

Вулканолог напомнила, что активность Безымянного увеличилась в ноябре 2016 года, и с того времени ученые ожидали эксплозивное извержение (извержение вулкана в результате взрыва магматических газов, сопровождаемое выбросом больших масс рыхлых продуктов — ИФ).

«9 марта днем по местному времени Безымянный выбросил более пяти облаков пепла, которые поднимались на высоту до восьми километров над уровнем моря.

Не исключено, что в ближайшее время следующие пепловые выбросы из Безымянного достигнут 15 километров над уровнем моря. А пока на вулкане продолжается мощная парогазовая деятельность», — сказала вулканолог.

Вулкан Безымянный — один из самых активных вулканов мира — находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 80 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного — 2 тыс. 882 м.

Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип — «направленный взрыв» или «тип Безымянный», который признан мировой вулканологией («directed blast», «lateral blast», «type Bezymianny»). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка.

В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья вулкана на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.

Именно после этого извержения 30 марта отмечается День вулканолога.

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Последнее эксплозивное извержение Безымянного произошло 1 сентября 2012 года, тогда вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 12 км над уровнем моря. В последующие месяцы наблюдалось выжимание вязких лавовых потоков на склоны купола Безымянного. После этого он «успокоился» до середины ноября 2016 года.