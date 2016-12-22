Извержение вулкана Санторин и потоп

На острове Санторини в Эгейском море имеется одноименный вулкан Санторин. Сейчас от него остался небольшой след, древняя кальдера, а ранее здесь находился огромный конус вулкана:Санторин — действующий щитовидный вулкан на острове Тира в Эгейском море, извержение которого привело к гибели эгейских городов и поселений на островах Крит, Тира и побережье Средиземного моря. Извержение датируется 1645—1600 годами до н. э. (по разным оценкам).Крах кальдеры связан с интенсивной сейсмической активностью, объемными пирокластическими потоками и цунами, смывшим все прибрежные поселения. Во время извержения вулкан Санторини полностью опустошил свое нутро, после чего его конус, не выдержав собственного веса, рухнул в пустой магматический резервуар, куда вслед за ним хлынули морские воды. Образовавшаяся гигантская волна высотой порядка 18 метров (в wikipedia данные, что до 100м) прокатилась по архипелагу Киклады и добралась до северного побережья острова Крит. Цунами уничтожило все поселения на островах Эгейского моря, а также затронула берега Египта и других стран Средиземного моря, приостановив развитие человечества на долгую тысячу лет.После извержения Санторини в центре образовавшейся кальдеры происходило еще множество других событий. Некоторые из них затронули архипелаг в XIX и XX столетиях. В частности, последнее крупное извержение произошло в 1950 году. Сегодня Санторини проявляет постоянную сейсмическую активность, а на некоторых его островах до сих пор действуют фумаролы и гидротермальные источники.Крупнейшее в древней истории минойское извержение на острове Тира, или Фира, произошло в 1628 до н. э. (дендрохронологическая дата). Следующее – самое мощное – произошло в 1380 до н. э. (дата приблизительная). Последнее произошло в 1950 г.Насколько слышал, дендрохронология может сопоставить даты событий всего лишь на несколько сот лет назад. Тысячелетних деревьев в нужном количестве в нужном месте просто нет.Геологи выяснили, как взрыв супервулкана вызвал “великий потоп” на КритеДо извержения супервулкана современный архипелаг Санторин представлял собой единый остров.Ученые выяснили, что извержение произошло практически мгновенно по геологическим меркам – всего за 100 лет магматическая камера под островом была заполнена “свежими” расплавленными породами, которые разогрели местные запасы магмы, заставили ее расшириться и буквально разорвать остров на части.Необычный “канал” в северо-западной части архипелага, который ученые открыли под водой, рассказал им о том, что случилось с островом и окружающим его океаном во время извержения и в первые дни после катастрофы.К примеру, необычно глубокие стенки этого канала и его структура указали на то, что стенки супервулкана на острове Санторин обвалились еще до того, как внутрь его взорвавшегося жерла ворвалась морская вода. Это означает, что цунами, которое предположительно было вызвано разрушением острова и падением его “обломков” в Эгейское море, было рождено совершенно иным путем.В том что данное цунами действительно существовало, ученые не сомневаются – о его возникновении ярко свидетельствуют следы морской воды и песка в минойских дворцах Крита, куда она могла попасть только в том случае, если высота волн у берега превышала десять метров.Следы этого события ученые нашли в центре бывшего жерла вулкана, и в нескольких сотнях метрах от берегов архипелага.Как показал анализ пород в центральной части бывшего острова, на первых этапах извержения часть Санторина взорвалась из-за того, что в центральной части острова находилась лагуна с морской водой, которая стала первой “жертвой” горячей магмы, поднимающейся из недр Земли. Этот взрыв привел к тому, что южная часть уже бывшего острова была буквально мгновенно залита мощнейшими излияниями магмы, чей объем превышал 16 кубических километров.Они в конечном итоге “соскользнули” в Эгейское море, покрыв дно у южных берегов Санторина 60-метровым слоем новых пород, и вызвали мощнейшее цунами, высота волн которого у бывшего острова превышала 35 метров, уменьшившись до примерно десяти метров уже тогда, когда они достигли берегов Крита.Практически сразу после этого стенки вулкана обвалились, после чего море прорвало “дамбу” из вулканического пепла, сформировавшуюся у северно-восточного канала на дне современного моря. Его воды начали заполнять образовавшуюся котловину, полностью наполнив ее водой всего за 40 минут, если глубина канала была такой же, как сегодня. Столь стремительное течение подобных геологических катастроф, как отмечают ученые, говорит о том, что супервулканам, особенно их островной разновидности, стоит уделять особое внимание.Как видно, гибель минойской цивилизации ученые и историки возложили на этот (в прошлом) вулкан. Утверждают, что ее погубил потоп, цунами от извержения.Неправильной формы провал конуса вулкана.А выглядит как затопленный карьерИзвестковые холмы соседствуют с туфовымиЦентральный островСанторини входит в группу Кикладских острововСписок полезных ископаемых, которые имеются на островах:Но анализов проб на металлы нет.Предлагаю посмотреть раскопки и остатки строение крото-минойской культуры, которую погубил этот вулкан:По первым признакам, территория довольно далеко от моря, соответственно, выше чем 10м над нимТо, что это разрушено потопом, селем – не вызывает сомнения и у археологов. Но могла ли волна высотой 10м дойти до этих строений? Если объем воды был большой, то ее инерция могла притащить сель и сюда.Раскопки этого комплекса с высотыВ процессе раскопокПосле. Уже склеенные и восстановленные кувшиныНе исключено, что все побережье средиземного моря пострадало от этого катаклизма. И следы разрушений и потопа на всем его побережье – последствия этого события.Источники:

Источник: sibved.livejournal.com