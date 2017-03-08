Так где, говорите, прародина человека?
10:19. 8 марта 2017 Просмотров - 205 Один комментарий Опубликовал: brahman
Какую чудную картинку привёл А.А. Клёсов в своей статье!!!
Оцените.
Небольшое пояснение прямо из статьи Клёсова о том, кто такие неоантропы.
Оцените.
Небольшое пояснение прямо из статьи Клёсова о том, кто такие неоантропы.
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Для тех, кто не знает значения (устаревшего) термина «неоантропы», он пояснен в книге, в отдельном словарном разделе, понятие «Стадиальная классификация человека:
«…более ранняя антропологическая классификация, рассматривающая эволюцию человека оторванно от его видов.
В этой классификации человек последовательно прошёл все стадии от гоминид, через архантропов и палеоантропов до неоантропов (анатомически современных людей).
В видовой классификации каждой стадии соответствует несколько видов человека, кроме последней стадии – неоантропа, которому соотвествует вид Homo sapiens sapiens.
Стадиальная классификация имеет соответствие также в последовательности археологических культур: гоминидам соответствует культура галек (олдувайская), архантропам – шелль и ашель, палеоантропам – мустье, неоантропам – верхний палеолит и последующие культуры».
Источник: ss69100.livejournal.com
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