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Законы , по которым живет вселенная

18:13. 7 марта 2017 Просмотров - 136 Один комментарий Опубликовал:

В этой передаче мы рассказали о принципах Вселенского разума. Рассмотрели примеры Его негласных правил и показали их отражение в повседневной жизни. Во Вселенной ничего случайного нет. И всё, что случается, приходит в материализацию по её задумкам. Нет ничего плохого и ничего хорошего. Все, что мы сейчас наблюдаем — это опыт.

Запись живого эфира от 31 января 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио на тему «Законы, по которым живёт Вселенная»

Автор-соведущий: Александр Жарков


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Источник: www.kramola.info

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