Интервью с Дмитрием Раевским

Дмитрий Раевский – мыслитель, философ, исследователь жизни, а для многих людей еще и учитель, раскрывающий их внутренний потенциал и законы, по которым живет Вселенная. Дмитрий нацелен на то, чтобы неустанно стремиться к развитию, а своими учителями считает Платона, Конфуция, Будду и Иисуса Христа. Некоторое время назад Дмитрий открыл бесплатные курсы, по итогам которых каждый человек получает написанный им самим план собственного развития. Об этих курсах, о том, зачем человеку вообще нужно развиваться, что такое счастье и как его достичь, мы и поговорили с героем нашего сегодняшнего интервью.

Дмитрий, расскажите несколько слов о себе и о своей школе.

Когда мне было лет пятнадцать, к нам переехали новые соседи, и моя мама с этими людьми очень подружилась. Они пригласили меня заниматься цигуном, ушу и у них была куча разной интересной литературы. Это был еще Советский Союз, 88-89 год, когда КГБ еще ничего не разрешало, а в магазинах уже ничего не было. Мне особенно понравилась одна книга «Семь великих тайн космоса». Это была даже не книга, а распечатки, переписанные частично от руки. Там рассказывалось об устройстве мира, Вселенной. Позже я узнал, что ее автор, Рихард Рудзитис, написал эту книгу в 30-х годах как серию рефератов. Он учился у Николая Рериха и высылал ему свои заметки, а Николай Константинович возвращал ему исправленные варианты, и таким образом родилась эта книга. Меня она очень впечатлила, и я понял, что я хочу посвятить свою жизнь глубокому изучению подобных вещей.

В 1999 году я впервые поехал на Тибет, где и повстречался со своим учителем. Как-то я шел ночью, и чуть было не провалился – там была глубокая расщелина, которую сразу и не увидишь, а батарейка на фонарике села. Вдруг я услышал рядом с собой голос, причем на чистом русском языке: «Ты выбрал опасную дорогу»… Так я и познакомился со своим учителем. Он настоящий волшебник. Перемещается со скоростью мысли, говорит, не открывая рта, может читать мысли. Я очень рад, что встретился с ним, и с тех пор моя жизнь изменилась.

Я вернулся в Россию. У меня была хорошая работа, машина, приличная квартира. Семья, дети родились. Но это все… чем дольше живешь – тем сильнее хочется удавиться. Понимаешь, что жизнь просто проходит, а ты ничего из себя не представляешь. Дети вырастут, деньги потратятся, ну а дальше-то что?

И вот в 2007 году я понял, что надо что-то делать и стал собирать единомышленников. Создали школу. Я ездил с семинарами по стране.. Стали ходить в горы, а это вообще очень мощный трамплин для развития…

А что это за знания? Чему именно ты учишь людей?

Это законы космоса, мироздания. Из чего состоит окружающий мир, социум, как устроен человек, что в нем прогрессирует, а что деградирует. Следуя этим законам, можно очень серьезно изменить свою жизнь и стать счастливым человеком. Это словно ответ на вопрос: что делать? Эти знания не отличаются от тех, что давал Платон, Будда, Конфуций или Иисус. Это единая универсальная истина, которая не сильно отличается у разных учителей.

Более того, у меня был определенный период в жизни, когда я был бизнес-консультантом и изучал законы построения общества – не важно, государство это или компания. И я вижу, что эти законы таковы же и в буддизме. Все описывают одни и те же универсумы.

Слушай, ну вот пока для меня это общие слова. Мне хочется понимать, как на практике изменится моя жизнь. Не то, что я что-то там пойму или осознаю, а практические результаты?

Сегодня девушка одна написала, которая закончила наши курсы буквально пару недель назад. Я сейчас зачитаю ее письмо. «Я записалась на айкидо. В меня перетекают новые знания. Просветление ума. Уверенность в себе появилась, ко мне люди тянутся. Новые знакомства с легкостью нахожу. Со мной волшебства происходят, эмпатически как-то. Ушло чувство непонятности, все как бы на своем месте. Легкость. И люди тоже стали легче в понимании. Это светлое чувство побеждает. И огонь внутри горит. Сам по себе. Хочется позвать на этот огонек всех близких людей. И людей, и зверей, и вообще весь мир».

Принцип простой. Меняешься ты сам, и жизнь вокруг тебя меняется тут же. И это всего за шесть недель пребывания в хорошей среде, общения с хорошими людьми. Я и работаю для того, чтобы люди так расцветали.

Это замечательные, теплые слова. Но мне хочется к практическому аспекту вернуться. Может, кто-то из твоих учеников стал миллионером, известным ученым, написал мировой бестселлер?

Мои ученики из Нижнего Новгорода сделали мощный проект, он называется «Снежные люди». До этого они работали на разных работах, были подчиненными, а теперь сами стали предпринимателями и вполне прилично зарабатывают: 100-150 тысяч рублей в месяц. Просто на своей харизме, на своем примере зажигают людей. Они занимаются тем, что воспитывают детей и их родителей. Вывозят на различные мероприятия. Все в восторге. И это не единственный пример.

Стань интересным и люди к тебе потянутся. А если люди потянутся, то монетезировать это совершенно не сложно.

Самое главное понять принцип. Наша жизнь – это совокупность решений, который мы принимаем. Но решения, которые мы принимаем, являются следствием того, какими являемся мы сами. Если мы меняемся, меняются наши решения и меняется наша жизнь.

Ученики Будды, Конфуция и Платона стали со временем самыми влиятельными людьми в своих государствах, определяли развитие этих государств. А что они делали? - учили людей по-другому мыслить. Многие не умеют думать, видеть ситуацию наперед, просчитывать последствия своих решений. Дать глоток адекватности такому человеку – это уже изменит его жизнь!

И вот за эти шесть недель тренинга можно дойти до неких истин, которые реально изменят твою жизнь?

Однозначно, да. И примеров хватает. Вместе с тем, стоит учитывать, что существуют цифры, связанные с нашей психологией. Чтобы произошли изменения, нужно, чтобы прошли три недели. Поэтому первые три недели – это борьба за человека, останется он или уйдет. Второй отрезок – где-то 100-120 дней. Это срок, за который в человеке закрепляются изменения. Поэтому у нас обучение состоит из двух ступеней, первая длится 6 недель, вторая еще 8 недель.

В бизнесе есть так называемый закон экспоненты. У нас все то же самое. Развитие состоит из пяти этапов:

- Трудный ребенок. Много вложений и мало отдачи.

- Восходящая звезда. Когда отдача начинает проявляться. В нашем случае это обычно происходит в конце 6 недели.

- Дойная корова. Ты не вкладываешь много усилий, а результаты просто прут.

- Пик – самая верхняя точка перелома.

И далее два пути – либо человек закрепляется на своем новом уровне, либо с него падает. Запрыгнуть наверх не сложно, а вот удержаться там уже значительно труднее. Для этого нужно начать новый процесс, и там тоже должен появиться свой «трудный ребенок». Если ты этот процесс не начнешь и будешь почивать на лаврах, то достаточно быстро скатишься обратно.

В описании второй недели тренинга говорится. «Время одиночек прошло. Побеждают только команды». Я не могу с этим согласиться, мне кажется, что есть некая серая толпа, которая сидит в болоте и есть отдельные белые вороны, которые хотят что-то изменить и идут против толпы. Стив Джобс, Илон Маск и другие.

Но ты ведь в курсе, что за каждым из этих людей стоит мощная команда?

Безусловно. Но в начале-то они были одиночками.

Они никогда не были одиночками. Начиная что-то, они всегда собирали команду.

Вообще было два классных человека, которых звали Коттер и Коун. Они создали науку о change – менеджменте, науку о переменах. Сейчас это уже стало классикой. Если ты хочешь создать новый проект, ты проходишь все восемь ступеней, о которых писали Коттер и Коун.

Первое – ты должен понять, что перемены необходимы. Второе – ты должен найти команду, с которой будешь их осуществлять. И так далее. Без команды не делается ничего, и команда – это не серая толпа. Это люди, которых собирает вокруг себя яркий лидер для сотворения чего-то. Одиночка не сделает ничего.

Человек – социальное существо. Человека определяет среда, и даже короля делает свита. Все мы принадлежим к социуму и разделяем правила, которые в этом социуме есть. Поэтому в том же коучинге существует закон: нельзя изменить человека, но можно изменить среду, и тогда люди, которые принадлежат к этой среде, поменяются сами.

Мы в нашей школе как раз и создаем правильную среду. Есть кураторы, которые задают определенный тон. По закону трансляций этот тон перетекает на новичков. И вот уже среда раскрывает таланты человека и меняет его.

А зачем человеку вообще нужно какое бы то ни было развитие? Вот живет он себе спокойно, есть у него любимая работа, семья, какие-то хобби. Ему и так неплохо. Зачем о каких-то высших материях задумываться?

Мне понравилось, как об этом сказал Платон. «У нас есть две руки, одна для трудов, другая для сердца. И если про какого-то человека говорят, что у него одна рука короче другой, это называется уродством». Так вот, я считаю, что не должно быть духовного развития без материального. Человека нужно развивать гармонично, в этом правильном сочетании и заключается само развитие.

Вообще все философы сходятся в том, что существует три типа личности, три ступени.

Первое – это низшая личность. Обычный обыватель, которому ничего не нужно. В нем превалируют ум, который является его границами и постоянно вводит в заблуждение и эмоции, которые человека ослепляют. Даже Чингисхан говорил: «Решения, принятые в гневе, разрушат твое ханство». Таким образом, обычный обыватель, движимый разумом и эмоциями, ошибается довольно часто и обычно несчастен, поскольку, когда ум и эмоции правят тобой, – это как кот Базилио и лиса Алиса рулят Буратинкой. В итоге он оказывается подвешенным к дереву и из него трясут пять золотых.

Второй тип – средняя личность, более высокий этап развития. Человек понимает, что нужно как-то учиться жизни, что жизнь – это великое действо. Чтобы пойти в магазин и купить еды, мы должны знать арифметику, но и о жизни тоже мы должны что-то знать. Человек начинает искать. Он уже старается не слепо следовать рассудку, а включать каике-то ощущения, пытаться увидеть закономерности. Как говорится в коучинге: «карта местности – не есть местность». Такой человек начинает отказываться от эмоций, он понимает, что эмоциональная составляющая – это то, с чем нужно бороться и вместо эмоций пытается задействовать какие-то глубинные свои основы. То, что называется сердцем. Как говорил Экзюпери: «Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь». Сознание и сердце – это атрибуты человека средней личности.

Когда же человек приходит к пониманию жизни, он начинает развивать в себе два верхних инструмента познания. Сердце и разум сливаются в одно целое и образуют единое чувство знания. Это человек, который уже не ошибается в своих оценках, в своих решениях. Это мудрый и очень эффективный человек. Стругацкие пытались прописать этот образ, назвав его «прогрессор». По этой причине и мы называем наш курс «прогрессорство».

Мы изучаем не только буддизм, христианство, Платона, психологию или коучнинг – мы изучаем еще и современные западные течения, ведь человек должен быть эффективен во всем. Разбираться не только в себе, но и суметь создать эффективную команду, хороший план и осуществить его. Не важно, будет это бизнес-план, план какого-то мероприятия или план жизни – человек должен быть гармонично развит и хорошо распоряжаться своей жизнью, своими деньгами и жизнью и деньгами других людей.

Восходя по этим ступенькам, от низшей личности к высшей, человек растет. А если он не будет восходить, то, скорее всего он будет не только не эффективен, но и несчастен. Люди, которые чего-то достигли, прекрасно это понимают. Тот же Стив Джобс сказал однажды, что готов отдать все свои изобретения и все свои акции в обмен на одну беседу с Сократом.

У вас на стене во Вконтакте опубликованы мысли Ивана Ефремова. «Поколения, привыкшие к честному образу жизни, должны вымереть в течение последующих 20 лет, а затем произойдёт величайшая катастрофа в истории в виде широко распространяемой технической монокультуры, основы которой сейчас упорно внедряются во всех странах, и даже в Китае, Индонезии и Африке. ...Единственный выход – в строжайшем самоограничении материальных потребностей, основанном на понимании места человека и человечества во вселенной, как мыслящего вида, абсолютном самоконтроле, и безусловном превосходстве духовных ценностей перед материальными». Как вы для себя понимаете эту фразу и в чем видите практическое ее применение?

Я много езжу по миру, встречаю разных людей и вижу, что создать что-то интересное, важное, классное, можно лишь с теми людьми, которые соответствует образу, описанному Ефремовым. Образу человека новой формации, у которого есть какие-то ценности. Эти люди не променяют их на деньги, они не являются потребителями. Они достаточно скромны в своей жизни, не гонятся за роскошью и материальными благами. Такие люди очень ценны сами по себе.

Ярчайший пример – Индия времен Акбара великого. Будучи мусульманином, он завоевал всю страну, но при этом объединил ее. Он изучал философию, религию, уважал мудрость индийского народа. При нем государство стало по-настоящему великим. Когда он умер, его потомки стали жить в роскоши, богатстве, стали потребителями, и спустя каких-то 50 лет государство перестало существовать. Зимой в великолепном дворце его потомки жгли мебель, чтобы не замерзнуть, потому что на дрова уже не было денег.

И мы везде отмечаем одну и ту же закономерность: каждый раз, когда возникает кучка отважных людей, объятых одной идеей, им удается создать нечто великое. Как тот же Джордж Вашингтон со своей командой, которые хотели создать сильное государство, горели этой идеей. И они его создали! Или обратный пример, когда приходят потребители, как вот у нас пришли в 90-е годы. Люди без идей, просто с жаждой наживы. Они развалили великое государство. Так что Ефремов здесь совершенно прав.

Но ведь все так или иначе являются потребителями. Мы приходим в магазины, покупаем одежду, продукты и так далее.

Я думаю, у нас разное понимание потребителей. Потребитель – это философия, когда нет ничего другого, кроме материальных ценностей. Я тоже хожу по магазинам, но я не считаю себя потребителем. Я считаю себя идейным человеком, который хочет построить что-то красивое и важное.

Я знаю, что вы много раз были на Тибете. Поделитесь этим опытом. Что вы там увидели? Что произвело наибольшее впечатление?

Перед тем, как в первый раз поехать в эту страну, я прочитал книгу доктора Рябинина «Развенчанный Тибет». Рябинин был в экспедиции Николая Рериха в 1927-28 годах и описал все, что они видели. Они столкнулись с упадком духовности, упадком культуры. Он описывал жадность тибетских чиновников, говорил, что буддизм многое утратил.

Когда я это прочитал, я был ошарашен. Есть книга «Письма Махатм», выпущенная в 1881 году, а потом «Развенчанный Тибет», описывающий события 1927 года. Между ними – около 45 лет и вдруг такая большая перемена! Я стал изучать историю, и выяснил, что в конце 19 века Тибет попал под протекторат англичан, и они оказывали на Далай-ламу очень сильное воздействие. Фактически Тибет упал к ногам англичан, превратившись в одну из колоний.

Когда я приехал туда в 1999 году, я увидел, что в тибетских храмах царит культ золотого тельца. Проходя мимо какой-то иконы или скульптуры, ты просто обязан положить туда деньги. Причем деньги бумажные и они, знаешь, просто везде заткнуты пачками. У входа в любой монастырь стоят люди, которые меняют юани на мелкие деньги, эквивалентные нашим десяти копейкам. Меня это очень неприятно удивило.

Китайцы везде наводят марафет: прокладывают асфальтовые дороги, строят мосты, линии электропередач, сотовые вышки. Уровень жизни очень высокий. Как только выходит новый айфон, все тибетцы его себе покупают. Почему именно айфон? - потому что только там есть тибетский язык. Несмотря на это, все тибетцы недовольны китайцами, считают их угнетателями.

При этом Тибет как был волшебной страной, так ей и остался. На одной территории словно происходят два процесса. С одной стороны есть китайцы, которые насаждают свою власть, а с другой стороны существует насыщенная духовная жизнь. Это чистейшая вера самих тибетцев в Будду. Вера Далай-ламу, который хоть и изгнан, но все равно его фотография висит в каждом такси. Есть заповедные священные долины и если ты приближаешься к ним без разрешения духовных людей, которые там живут, то тебя охватывает дикий ужас, и ты готов оттуда бежать. И действительно бежишь! То есть, какие-то мистические силы, которыми владеют местные жители, действительно существуют.

Что такое счастье в вашем понимании? И как это состояние обрести?

Есть очень интересное исследование Платона и Сократа, которые много беседовали о счастье. Они вывели такой интересный закон: чем больше у человека в жизни удовольствия – тем меньше счастья. Эти понятия антагонистичны.

Но смысл не в том, что надо себя как-то ограничивать, чтобы обрести счастье. Я лично очень счастливый человек. Такого, чтобы я был в горе или унынии у меня не было, наверное, уже лет двадцать. Я для себя сделал вывод: счастье - это когда ты реально служишь людям. В моей жизни самые сияющие моменты, как яркая вспышка, были в тот момент, когда я видел: то что я делаю – преображает людей. Они вдруг внутренним огнем загораются, обретают смысл. Это настолько грандиозное блаженство, по сравнению с которым любое человеческое бытие – просто бессмысленно.

Помнишь, была такая фраза у Христа: «Нет большей любви, чем душу свою отдать за други своя». Я думаю, эта любовь и есть счастье. Когда ты по-настоящему за человека сражаешься, из каких-то шаблонов его вытаскиваешь. Перед ним открываются новые горизонты, он говорит: ВАУ! Эта вспышка озаряет и тебя. Более того, она становится фундаментом твоего дома счастья. И когда таких людей достаточно много, твое счастье превращается в один большой нескончаемый поток.

Но не стоит думать, что какие-то специальные люди могут делать других людей счастливыми. Чем занимались основатели философии, религии? Они показывали людям, что можно жить по-другому, и я хочу создать школу наподобие того, что делали Конфуций или Платон. Когда приходят люди, замороченные какими-то своими делами, а затем освобождаются от своего тяжкого груза и расцветают, у них крылья раскрываются. Раскрывается их сознание, потенциал, они становятся счастливыми, но кроме того, они получают в свои руки инструменты и могут легко менять окружающий мир и делать счастливыми других людей!

Люди, которые у нас обучаются, приходят обратно к себе домой, и там как-то преображают мир, что-то меняют. Не могут не менять, потому что изменились сами.

Мне хочется раскрыть потенциал русских людей, потому что в русском человеке много сокрыто такого, чего в других народах нет. Ради этого я живу, и это наполняет меня счастьем!