Антисемейная стратегия

Источник: http://www.stoletie.ru/

Как в России под маской борьбы за права женщин вводят «гендерную» идеологию



Премьер России Дмитрий Медведев пообещал спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко сделать подарок дамам к 8 марта – утвердить внесенную в Правительство «Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017-2022 годы», разработанную в недрах Минтруда и одобренную в Общественной палате РФ представителями феминистского сообщества. Этому документу предстоит определять наше будущее.

Национальные стратегии – изобретение не российское: так выглядит широко распространённая калька глобального переформатирования систем и институтов национальных государств. По аналогичному сценарию пять лет назад в России принимался другой документ – «Национальная стратегия действий в отношении детей», ставшая, по мнению экспертов, печально известной ювенальной программой.

Алгоритм такого переформатирования прост и надёжен: национальное государство подписывает некий международный документ, затем «во исполнение международных договорённостей и обязательств» принимает Национальную стратегию и на её основании создаёт Национальный план, в рамках реализации которого реформируется законодательство, принимаются регламенты, создаются информационные кампании, меняется общественное сознание.

Ключевые понятия для этого процесса – это «защита от…»; если вместо многоточия поставить слова «насилие», «жестокое обращение», «дискриминация», получатся новые правила жизни, дополненные неизменной «толерантностью».

Принимаемый к 8 марта документ, без преувеличений, судьбоносный, и оттого рассмотреть его стоит внимательно.

Что сулит нам новый документ

«Стратегия» описывает актуальное положение «угнетённой» женской половины страны: им не платят наравне с мужчинами, не рассказывают об их праве не следовать социальным стереотипам; не дают руководить в частном бизнесе и в политике, работать в шахте и у доменной печи. Женщины больше мужчин болеют, дольше живут; в старости остаются одиноки; государство не финансирует женские организации, не борется с семейным насилием, и всё это очень беспокоит международное сообщество.

Одновременно с этим авторы «Стратегии» указывают, что законы в отношении женщин в стране вообще-то отрегулированы, в объявлениях о вакансиях больше не указывают желаемый пол, возраст и семейное положение, отмечается рост числа женщин на государственной службе и руководящих постах и делается вывод, что «в течение XX века сформировалась высокая трудовая занятость женщин с ориентацией на полную занятость, карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей».

Отсутствие здесь причинно-следственной связи не смущает авторов, и они предлагают принять «Национальную стратегию действий в отношении женщин» во исполнение обязательств по реализации рекомендаций IV Всемирной конференции по положению женщин «Действия в интересах равенства, развития и мира» (Пекин, сентябрь 1995 года) и ещё четырёх аналогичных международных документов.

Предлагать – не обсуждать

По мнению авторов, нужно привлечь женщин к «мужским» наукам и специальностям, сократить для них перечень ограничений на допуск к вредным работам, либерализовать в их пользу законодательство, побороть семейное насилие, разрушить стереотипы в представлениях о социальных ролях мужчин и женщин; ввести «гендерное» квотирование на всех руководящих постах во всех сферах экономики; организовать просвещение по вопросам «гендерного» равенства; провести экспертизу рекламы с целью выявления и устранения стереотипных образов женщин и мужчин на предмет «гендерного» неравенства («сексизма»); создать информационно-просветительский интернет-портал «Российское женское сообщество»; расширить международное взаимодействие феминисток по линии ООН, ОБСЕ, Совета Европы и АТЭС.

Для этого Правительству нужно в течение 2017-2018 гг. разработать методические рекомендации субъектам РФ по формированию региональных планов и управленческих механизмов. В итоге, по мнению авторов, увеличится доля женщин в органах власти, а мужчины будут активнее участвовать в воспитании детей. Усовершенствуется законодательство по профилактике семейно-­бытового насилия, сократится число женщин на вредном производстве, снизится уровень заболеваемости женщин и повысится их благосостояние, повысится мотивация женщин к здоровому образу жизни и …сдаче норм ГТО.

Намерение авторов Стратегии добиться сокращения числа женщин на вредном производстве при изначальном требовании сократить список ограничений для женщин выглядит странно только на первый взгляд.

Логика тут простая: женщины остаются на тех же рабочих местах, а вредные производства перестают считаться вредными – отсюда и улучшение показателей.

Это общеизвестный приём, который во всём мире реализуется лоббистами антидемографических стратегий: материнская смертность снижается за счёт несостоявшихся беременностей, а число абортов – за счёт контрацепции.

Деньги на реализацию «Стратегии» предполагают выделять из федерального и региональных бюджетов в рамках всех существующих государственных программ. По сообщениям СМИ, после принятия Национальной стратегии при Министерстве труда и социальной защиты будет создан Координационный совет по защите прав женщин, который может стать органом по продвижению феминизма и «гендерной» идеологии в России.

Неожиданные приоритеты

В «Стратегии» вместо понятия «семья» постоянно упоминается новация – «лица с семейными обязанностями». Для помощи им авторы требуют «совершенствования профилактики репродуктивного здоровья, в том числе искусственного прерывания беременности», программ «репродуктивной культуры» для школьников, охраны репродуктивного здоровья женщин, формирования «ответственного отношения к родительству». Это – «безопасные» аборты, половое просвещение школьников, «профилактическая» контрацепция; всё то, что непрестанно пытаются ввести в России на протяжении последних 25 лет.

Отдельно следует выделить большой блок инициатив в отношении женщин-инвалидов, где предлагается проведение для них вспомогательных репродуктивных технологий, к которым относятся такие неоднозначные методы, как «суррогатное материнство» и методы ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) с «преимплантационной диагностикой» – фактически уничтожением эмбрионов с плохой генетикой на стадии «пробирки».

Для чего на самом деле принимается «Стратегия»

«Гендерные различия», о которых говорится в Стратегии, уже были прописаны в проекте закона «О равенстве прав мужчин и женщин», принятом Государственной Думой РФ в первом чтении в 2005 году и остановленном общественностью от принятия во втором чтении в 2011 году.

В этом законопроекте вместо биологического пола впервые вводится понятие «гендер» — социальный пол, то есть различение пола человека не по физическим признакам, а исключительно по тому, кем он сам себя представляет; и таких «гендеров», которые сейчас «политкорректно» именуются ЛГБТ, по мнению лоббистов, в обществе может быть любое количество.

Законопроект предлагает построить новое общество, с приоритетом прав «гендерных» групп, в котором для нынешнего нормального большинства предусмотрена «позитивная дискриминация», а «гендерное квотирование» во всех органах власти, включая президента, дополняется введением должности уполномоченного по «гендерной дискриминации» вкупе с созданием специальных ведомств по защите «гендеров».

За «гендерную дискриминацию» (нанесение обиды представителю «гендерного» сообщества) и за «харассмент» (сексуальные домогательства), предусмотрено уголовное и административное наказание (штраф от 500 тыс. до 1 млн руб.).

Семью предлагается заменить на тех самых «лиц с семейными обязанностями», а представителям «гендерных» групп предоставлять социальные услуги бесплатно и приоритетно.

Откуда «ноги растут»

Понятие «гендер» вошло в обиход с 80-х годов минувшего века, когда американский психолог Д. Мани заявил, что пол – это «социальный конструкт»: к чему ребёнка приучают, тем он потом и становится. Поэтому его вовсе не нужно воспитывать как носителя определённого пола, а вот подростку, наоборот, уже нужно предлагать выбирать себе пол, причём в любом количестве вариантов.

В качестве подтверждения он предложил научному миру судьбу им Брюса Раймера, физически пострадавшего в младенчестве и в связи с этим подвергнутого им психологической коррекции по замене пола в течение 8 лет. Мани отчитался об успехе и забыл о судьбе ребёнка, который тяжело страдал от навязанной ему чужой роли и был близок к суициду. В 10 лет Раймер наконец узнал правду о произведённом над ним опыте, в 16 лет через суд вернул себе пол, женился, рассказал всю правду об этом на крупном ток-шоу, но не справился с последствиями чудовищного эксперимента и в итоге покончил с собой.

Невзирая на скандал, идеи Д. Мани не погибли: их подхватило мировое феминистское движение, создавшее псевдотеорию «социального конструирования гендера», ориентированную на «политический результат» и «на изменение социальных порядков» в виде «безгендерного секса», «безгендерной семьи», «безгендерной профессиональной организации» и «безгендерной политики».

В 90-е гг. идеи феминисток о борьбе с «дискриминацией женщин» вошли в документы ООН, затем превратились в «гендерное равенство в широком смысле», а позднее в «принцип равенства независимо от сексуальной ориентации».

В 1995 г. феминистские организации провели в Пекине Всемирную конференцию по положению женщин, в ходе которой понятие «пол» было заменено на «гендер», а итоговый документ под названием «Пекинская платформа действий» был потом преобразован в закон. В 1997 г. Евросоюз закрепил Амстердамским договором созданное в Пекине движение «Gender Mainstreaming» в качестве своей официальной стратегии, и теперь оно является «основной глобальной стратегией содействия гендерному равенству», обязательной для всех государств – членов ООН и обязательным требованием Совета Европы.

«Гендерный» закон является модельным, базовым, и национальные государства должны вводить его у себя в качестве платы за членство в Евросоюзе и ООН.

ВОЗ-сюрпризы

В те же сроки, когда Общественная палата обсуждала «Стратегию действий в отношении женщин», весь мир облетела новость: Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) приняла новые правила – «глобальные стандарты в области здравоохранения», в том числе, по определению бесплодия, которое теперь будет трактоваться как «социальная инвалидность», неспособность человека найти партнёра. Это будет касаться одиноких мужчин и женщин, в первую очередь, гомосексуалистов и лесбиянок, у которых «нарушается право на семью», и которые получат приоритетное право на ЭКО и суррогатное материнство за счёт бюджета.

ВОЗ приняла решение разослать новые правовые стандарты в 2017 году министрам здравоохранения всех государств, которые и должны запустить их в работу – «во исполнение международных обязательств». В связи с этим авторы нововведения также прогнозируют рост коммерческого суррогатного материнства.

ВОЗ не в первый раз предлагает миру новые «нравственные» нормы: именно с её подачи в 1971 году гомосексуализм перестали считать патологией.

В 1991 году организация приняла «Руководящие принципы трансплантации человеческих клеток, тканей и органов», определившие смерть человека как смерть только мозга при сохранном дыхании и сердцебиении.

Возвращаясь к блоку «Стратегии» о женщинах-инвалидах и их праве на ЭКО, можно предположить, что авторы документа ориентировались в своих идеях на совпавшие по времени новейшие разработки ВОЗ, которые позволят использовать понятие «социальная инвалидность» для легитимизации «гендерных» групп.

А если письмо из ВОЗ уже получено российским Минздравом, вскоре можно ожидать ведомственных инструкций и правительственных циркуляров об обеспечении женщин-«социальных инвалидов» правом на производство искусственных детей – приоритетно и бесплатно.

Представители так называемых ЛГБТ в отличие от многих других сразу же поняли истинный смысл «Стратегии» и разместили в сети Интернет петицию со словами благодарности премьеру за «проявленное мужество» в намерении подписать документ, и выразили уверенность в том, что он сможет «выкинуть на идеологическую помойку такие лицемерные понятия, как «традиционные ценности», «духовные скрепы» и прочие средневековые заблуждения».

О ценностях как заблуждениях также говорили и участники обсуждения «Стратегии» в Общественной палате РФ, а в пресс-релизе о проведении мероприятия было заявлено: «Понимание роли женщины зачастую носит устаревший характер».

В ходе заседания директор департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда РФ С.В. Петрова сказала, что в обществе «сложилась определенная тенденция, когда женщину больше представляют как мать, хозяйку, объект сексуального восприятия, и нужно избавиться от гендерных стереотипов в отношении женщин», а также, что «стимулирование рождений не совсем в прямых интересах с тем, что мы хотим разработать в рамках этой стратегии».

Член Общественного совета при Министерстве труда Е.Н. Феоктистова была сильно огорчена тем, что в обществе «быстро восстанавливаются патриархальные настроения». Член Совета по правам человека при Президенте России С.Г. Айвазова призвала принять документ «как можно быстрее, без всякой общественной дискуссии, на которую сбегутся тысячи представителей якобы родительской общественности», которых она назвала «реакционными силами» и «консервативной угрозой».

Сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РФ З.А. Хоткина призвала «учить девочек про права и про стереотипы в школе, иначе, они выйдут в широкое поле, в церковь, и там их будут учить другому». Член совета Минтруда по гендерным проблемам О.А. Воронина предложила помочь в этом обучении, предоставив список людей, «которые прошли переподготовку в Московском Центре гендерных исследований и начнут читать курс с удовольствием и совершенно бесплатно».

Ситуация в обществе стремительно меняется: на 11 марта в Москве впервые готовят проведение «Фестиваля о феминизме Fem Fest», организаторы которого ставят задачу «объединить самых разных людей на почве признания ценности феминизма, а также уникальности и свободы выбора человека». В центре столицы будут говорить о том, «как распознать явный и скрытый сексизм, о феномене трансгендерности, о том, почему феминизм нужен каждому, независимо от пола и сексуальной ориентации».

Нужно признать, что феминистский фестиваль – это заявка на новое место в обществе, и важно правильно соотнести возросшую активность феминизма и актуальную общественно-политическую ситуацию.

И что в итоге?

Попытки ввести новую политику приоритета «гендерных» прав в России происходят постоянно: взамен «зависшего» в Думе закона о «гендере» лоббисты неоднократно пытались «протолкнуть» закон о сексуальных домогательствах («харассменте»), предусматривающий штрафы для мужчин в размере 50 тысяч рублей даже за ухаживание за женщиной против её воли, а также закон о гендерном квотировании в руководстве акционерных обществ.

То и другое являются статьями всё того же законопроекта о «гендере», а в июле минувшего года по всему миру прокатилась хорошо организованная акция «Я не боюсь сказать», приучающая общество к понятию «харассмент». В 2017 году «гендер» заходит в Россию под флагами феминизма.

Итак, в России подготовлен к принятию документ, нацеленный на то, чтобы создать государственный механизм принудительного переформатирования государственно-семейных отношений, заменить биологический пол на социальный, сделать пол человека единственным регулятором социума. А так же обучить детей новому взгляду на человека и его жизнь, заменить в массовом сознании ценностные установки и ролевые модели поведения.

«Национальная стратегия действий в отношении женщин» – по сути, модификация закона о «гендере», объединившая «Gender Mainstreaming» и «Пекинскую платформу» под маской «женского» документа.

Эта стратегия ломает отношения в обществе, противопоставляет мужчин и женщин друг другу и предлагает оценивать человека не по интеллекту, труду, но исключительно по полу, причём по полу социальному, вариабельному.

Понятие «гендер» является средством унификации пола и уничтожения различий. Если пол – уже не постоянный неотьемлемый признак человека, а лишь набор характеристик с временным доминированием одной из них, то его как такового и вовсе нет, и всё зависит от того, к чему приучили индивида.

Отмена пола намного серьёзнее, чем кажется: это отмена мужчин и женщин и создание «поло-вариабельного» человека, расчеловечивание.

Кроме прочего «гендерная» теория – эффективное средство для сокращения рождаемости и переидентификации нации. Как только мы запустим в нашу жизнь «права социальных инвалидов», вслед за правами войдут и они сами – те, к кому США и Европа сейчас требуют относиться «толерантно» и называть «политкорректно», игнорируя при этом истинный смысл смертельно опасных для общества явлений. В нашу жизнь войдут те самые «гендеры» во всём разнообразии своих «приоритетных прав», после которых для нормального большинства останется лишь «позитивная дискриминация». Но если снова начать называть их так, как они по-прежнему именуются в медицинских справочниках, то всё сразу встанет на свои места.

С 2016 года в России действует подписанная Президентом «Стратегия национальной безопасности», в которой духовно-нравственные и семейные ценности названы объектами национальной безопасности, подлежащими государственной защите. «Национальная стратегия действий в отношении женщин», являясь антидемографическим и антисемейным документом, вступает в открытое противоречие с этим документом, а значит, и с курсом государства, и создаёт угрозу национальной безопасности.

Источник: nstarikov.ru