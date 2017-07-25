Детство без воспитания: Минтруд подготовил План разрушения семьи в рамках десятилетки детства

Минтруда и социальной защиты разработало проект Плана мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства.

Проект, созданный на основании Указа Президента (РИА Катюша подробно рассказывала о борьбе родительских организаций с ювенальщиками в рамках подготовки этого указа ), как и предполагали эксперты родительских организаций , содержит многочисленные антисемейные ювенальные нормы, которые в ряде случаев списаны с методичек прозападных фондов. Некоторые из предложений Минтруда дублируют установки ювенальной Стратегии действий в «интересах детей» на 2012-2017 год, другие идут еще дальше. Эксперты Общественного уполномоченного по защите семьи проанализировали и выявили наиболее опасные для семьи инициативы Правительства

Согласно Указу Президента, Правительство должно изготовить и утвердить свой План до 1 сентября. Текст Плана официально не публиковался, но тем не менее нашим экспертам удалось получить нему доступ, т.к. Минтруд переслал свои предложения в Общественную палату.

Судя по тексту Плана, одним из главных вдохновителей чиновников Минтруда (в п.о. очередь любимца вице-премьера Ольги Голодец замминистра труда Алексея Вовченко, который и представил План в Общественную палату), стал прозападный Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который давно реализует в России за наши деньги программы ЮНИСЕФ и прочих западных фондов, лоббируя внедрение в России ювенальных технологий.

Так, в частности, именно Фонда—которому Президент недавно продлил полномочия до 2020 года вдохновил Вовченко и К на такую меру как «Проведение общенациональной кампании по пропаганде ответственного родительства и продвижению портала «Я-родитель» как ключевого интернет-ресурса, аккумулирующего информацию о воспитании детей» (п.21 Плана).

Изучение информационных материалов Фонда показывает, что «ответственное родительство» – это всемерное удовлетворение желаний ребенка и запрет наказаний детей, признаваемых «насилием» как факт. Идеология «ответственного родительства», создающая из родителей обслугу для ребенка, а из детей – центр Вселенной, разрушающая основы семьи и авторитет родителей, уже давно распространяется Фондом и вызывает бурю негодования родительской общественности.

Например, в исследовании, проведенном по заказу Фонда, «Родителями становятся? Ответственное родительство» (2015 год) сообщается: что нужна «система показателей, позволяющая диагностировать состояние детско-родительских отношений», которая «должна включать в себя а) уровень материальной обеспеченности семьи, ее экономический и потребительский статус, б) степень напряжения в отношениях между родителями и детьми и в) частоту использования родителями физических наказаний». Соответственно, первым признаком «ответственного родительства» является материальная составляющая.

Еще одним пунктом плана, пролоббированным фондом ТЖС, является пункт 188 «Поддержка деятельности общероссийского детского телефона доверия (ДТД)».

ДТД – это провокационный инструмент, который подрывает детско-родительские отношения. Детей в рекламе ДТД призывают сообщать о случаях родительских наказаний, отказа в исполнения просьб и учат доверять «посторонней неизвестной тете». Например, в рекламе, которая идет по федеральным каналам, ребенка приглашают обратиться на детский телефон доверия, если мама «не покупает щенка». Не менее аморальной является реклама «Смешарики», которая распространялась по школам страны и внушала мысль об «обидности» рождения младшего брата, на которого переключается внимание родителей.. Реклама ДТД в нарушение закона дискредитирует родителей. Кроме того, ДТД – ювенальный инструмент: звонок ребенка может запустить межведомственный механизм вмешательства в семью. Именно для этого он используется в ювенальной системе западных стран.

Помимо ДТД, авторы «Плана» Минтруда намерены повышать юрилическую грамотность детей: п.183 Плана предусматривает «Развитие инициативы детей по вопросам их законных интересов и прав, в т.ч. на базе детских центров «Артек» и «Орленок».

В лагерях детей научат, что они могут требовать от родителей и как добиваться исполнения своих пожеланий.

П.161 Плана предусматривает запуск форума «Вместе ради детей»: обмен лучшими практиками и технологиями выявления семейного неблагополучия—где лучшие ювеналы научат менее опытных по каким неадекватным признакам и как надо вмешиваться в семью.

П. 118—« Проведение общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми»–это вообще «песня». Как известно, ювеналы считают «насилием» родительский запрет либо наказание. Так, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации сообщает на своем сайте: «75% детей подвергаются психологическому насилию», поскольку «на детей в российских семьях «повышают голос» и «не разрешают делать то, что они любят» и др. Авторов подобных изысков не смущает, что повышение голоса или родительский запрет могут быть мерами воспитательного характера, вызванными хамским поведением ребенка.

Так что через СМИ, школы и прочие ресурсы будет навязываться и взрослым и деткам установка о недопустимости наказаний детей, о «страшном» вреде воспитательных шлепков и т.п.

Но одними информационными компаниями против «семейного насилия» г-г Вовченко со товарищи ограничиваться не собирается, рассчитывая на поддержку думского ювенального лобби. И оно не замедлило напомнить о себе : Комитет Думы по семье внес в Проект пункт «обеспечение мер по предотвращению «всех формнасилия» (п. 189).

– В этом же духе сформулирован пункт 109: «Подготовка предложений по актуализации положенийСемейного кодекса для уточнения понятий «Жестокое обращение» и «насилие» (предложение Комитета СФ по социальной политике).

Вообще-то эти понятия лучше не уточнять, а в принципе исключить из СК, ибо современные правоприменители толкуют их все более неадекватно, поскольку в учебные программы для ВУЗов внедряются ложные подходы.

Типичный пример. На базе РГПУ имени Герцена (СПб) выпущено пособие «Насилие и жестокое обращение с детьми: источники, причины, последствия, решения»: учебное пособие/под ред. Е. Н. Волковой». Пособие допущено Минобрнауки. По пособию: «Эмоциональное насилие над ребенком – любое действие, которое вызывает у ребенка состояние эмоционального напряжения, подвергая опасности возрастное развитие его эмоциональной жизни» (стр. 77). Однако «напряжение» – это нормальная составляющая человеческой реакции на различные события, оно может возникнуть по различным причинам. Причем тут «насилие»? Авторы пособия прямо относят «к эмоциональному насилию» следующие действия родителя (стр. 79):

– «торговля запретами: если ребенок в определенное время не выполнил уроки или не убрал постель, то за этим на определенное время следует запрет смотреть телевизор или гулять».

– «запугивание наказанием».

– «угрюмость, отказ от обсуждения проблемы» и т.п.

Между тем, за «родительское насилие» можно отобрать ребенка, привлечь к уголовной ответственности и лишить родительских прав.

Стоит отметить, что действующий закон уже в достаточной степени защищает и детей, и взрослых, запрещая конкретные формы реального (а не надуманного) насилия в УК РФ. Поэтому предлагаемые новации крайне опасны.

Пункт 180 Плана предполагает разработку «Концепции защиты прав и законных интересов ребенка до 2030 года» В эту Концепцию можно будет упаковать все остатки ювенальной системы. Очевидно, что по такой Концепции среди детей будут массово и планомерно пропагандировать их права и «законные» интересы, а также обязанности родителей, научат конкретным механизмам борьбы с родителями, обеспечат их бесплатными адвокатами в спорах с родными и т.п.

Пункт 157 Плана предусматривает «реализацию плана мероприятий по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2020 года».

Эта Концепция – чисто ювенальный документ, который тихо, без общественного обсуждения был принят в марте 2017 г., и который позволит полностью выстроить систему межведомственного вмешательства в семью по неадекватным признакам «социальной опасности». Это предложение Минобра дополнит пункт 152 Проекта – «совершенствование правового регулирования в целях профилактики социального сиротства», и пункт 130 – «Поддержка инициативных (лидерских) проектов, направленных на профилактику сиротства» (АСИ).

Профилактика безнадзорности либо социального сиротства – одно и то же – это оболочка для неоправданного вторжения в любую семью для «раннего предотвращения потенциальных проблем детей».

Пункт 112 предписывает разработать «систему мер по усилению административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или иными лицами, на которых возложены эти обязанности» (п. 112).

Ювеналам недостаточно того, что родителей у нас и сейчас штрафуют в банальных ситуациях по ст. 5.35 КоАП. (по данным Росстата, в 2016 году по этой статье привлекли более 500 тысяч родителей!) Теперь введут «современное понятие насилия» и накажут по более жестким правилам. Похоже, воспитание станет правонарушением как факт.

Ряд пунктов Плана Вовченко посвящены внедрению опасных технологий т.н. «ранней помощи», нацеленных на вмешательство в семью с рождения ребенка.

– П. 139: Реализация концепции развития ранней помощи (предложение Минобра).

– П. 121: Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство в части закрепления за федеральными органами власти полномочий по вопросам организации ранней помощи (предложение Минтруда).

– П. 119: Содействие формированию современной региональной инфраструктуры ранней помощи (предложение Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации).

Анализ антиконституционной Концепции развития ранней помощи см. тут:

Еще одной важной особенностью Плана Вовченко-Голодец является продолжение курса на всемерную поддержку и развитие «замещающих» (т.е. опекунских, фостерных и т.п.) семей.

Вместо того, чтобы отменить этот деструктивный институт, который стимулирует бизнес на отобрании детей, их переток из родных (особенно бедных) семей в замещающие в силу мощной финансовой поддержки замещающих «родителей», многократно превышающей пособия для кровных родителей, Комитет по социальной политике СовФеда придумывает новые и новые способы раскрутки антисемейного суррогата:

Среди таких мер г-н Вовченко и К предлагают усиление господдержки ассоциаций и сообществ приемных родителей в регионах (ст.110), «подготовить предложения по налоговым льготам, в т.ч. для многодетных замещающих семей. Совершенствование налоговой системы в направлении стимулирования развития семейного патроната (115), «разработка системы мер и создание условий для развития института профессиональной замещающей семьи, развитие института поручителей. Расширение семейных форм устройства детей-сирот и обеспечение их вариативности (п.111).

Само введение в семейную сферу бизнес-института «поручительство» показывает коммерческую подкладку ювенальной идеологии.

Судя по «Плану», важное место в будущей ювенальной реальности будет принадлежать НКО—которым и далее планируется передавать жизненно важные социальные функции государства. Напомним, что навязанное против воли родителей (под угрозой отобрания детей) сопровождение семьи, проверка жилищных условий, отобрание ребенка – это все «социальные услуги». По проекту планируется:

– П. 33: Рассмотреть создание благоприятных условий для социальных служб по предоставлению услуг семьям, имеющим детей, делая основной акцент на поддержку сектора профильных НКО

– П. 34: поддержка социально-ориентированных НКО.

Очевидно, что сюда впишутся и западные ювенальные конторы, которые осваивают ювенальный бизнес в России.

Венчать всю систему работы с семьей будет, по мысли Вовченко и К, некое единое ведомство, этакий ювенальный Левиафан. Пункт 108 Плана предусматривает необходимость подготовки «предложений о необходимости создания на федеральном уровне единой централизованной системы органов опеки и попечительства (Агентство по сопровождению семьи, в т.ч. приемной семьи)».

На Западе, где такие Агенства уже существуют—это по сути, государство в государстве, подчиняющееся каким-то неведомым международным структурам. Простой пример—дело актрисыМарии Захаровой, у которой французские ювенальные каратели отобрали дочь за «удушающую материнскую любовь». Неоднократные просьбы Захаровой к президенту Франции, и даже вмешательство Российского Президента ничего не дали: французские руководители откровенно признавались российским дипломатам, что ювенальные органы Президенту Франции не подчиняются.

Наконец, согласно Плану, серьезные и опасные изменения ждут школу. Проектом предусмотрена:

– «реализация Концепции развития психологической службы в системе образования» (п. 47).

Каждому ребенку обеспечат психолога, детей научат тому, как их должны воспитывать родители, выяснят, как обстоят дела в семье, помогут передать жалобы в нужные органы, организовать «профилактическую работу» с родителями, привлечение их к ответственности и т.п. Из практики известно, что на основании ложных умозаключений психологов семьи попадают на учет как «неблагополучные» и подвергаются преследованиям. Одна из главных идей лоббистов «психологизации школы» – доступ к ребенку для «психологической работы» без согласия родителей.

– «разработка и реализация программы профилактики рискованного поведения (п. 159).

Из практики известно, что под названием «профилактика рискованного поведения» внедряются программы секспросвета и проводится квазипрофилактика. Так, под указанным названием «детозащитная» НКО «Врачи детям» проводит программы, в рамках которых учит детей формам половых сношений, пользованию чистыми шприцами, чтобы не «тряхануло» от передозировки наркотиком и т.п.

– разработка вариантов проектирования образовательной среды с учетом возрастно-нормативной модели развития ребенка, обеспечивающей профилактическое воздействие на несовершеннолетних «Образовательный прогноз»/«дружественная среда».

Под таким соусом пройдет отказ от традиционных форм обучения, от принципа «учитель – наставник», от «квадратных» классов и т.п.

– «Поддержка инициативных (лидерских) проектов, направленных на формирование у детей навыков будущего» (п. 131), «Вовлечение детей в программы проектирования будущего» (п. 45; предложения АСИ).

Среди прочего, по-видимому, научат пользе глобального гражданства и чипирования, которое и сейчас рекламируется в школах в рамках «часа кода» и которое прописано в форсайт-проектах АСИ.

Ну и, наконец, План предусматривает «Расширение национального календаря прививок в части включения вакцинации детей от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и гемофильной инфекции» (п. 107 Проекта).

И это при том что даже Трамп, едва придя к власти, решил сократить календарь прививок, констатировав что некоторые из них ведут к развитию аутизма у детей и дебилизации населения.

В общем, если планам Вовченко и иже с ним дать возможность реализоваться, через 10 лет институт семьи в России будет уничтожен – также как это произошло в ряде стран Запада. Возможно, именно этого и добиваются лоббисты антисемейных инициатив.

Общественный уполномоченный о защите семьи призывает всех направлять жалобы и заявления против Проекта в Общественную палату РФ, Президенту, Председателю Правительства, в Минтруда, в Минобр, в Думу, Совет Федерации с требованием принять меры для:

1) исключения вышеизложенных деструктивных положений из Проекта плана мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства,

2) прекращения финансирования Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который занимается внедрением антисемейных технологий в общенациональном масштабе на бюджетные миллиарды.

Образец для Вашей творческой переработки см. тут http://www.дети-петербург.рф/News/?newsid=1276

Написать в Правительство Дмитрию Анатольевичу Медведеву http://government.ru/letters/ или г. Москва, Краснопресненская набережная 2.

Написать в Минтруда министру Максиму Анатольевичу Топилину:http://www.rosmintrud.ru/reception/form127994, ГСП-4, Москва, ул. Ильинка, д.21.

Написать в Минобрнауки министру Ольге Юрьевне Васильевой http://минобрнауки.рф/feedback/rulesили 125993, Москва, улица Тверская, д. 11, ГСП-3.

Написать в Общественную палату РФ, первому заместителю председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Юлии Константиновне Зимовой : https://eis.oprf.ru/ или 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1.

Написать Президенту Владимиру Владимировичу Путину http://letters.kremlin.ru/ или 103132, Москва ул. Ильинка, д. 23.

Написать в Совфед Валентине Ивановне Матвиенко http://pisma.council.gov.ru/ или 103426, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, дом 26.

Написать в Думу: http://priemnaya.parliament.gov.ru/message/ или 103265, Москва, улица Охотный ряд, дом 1, Председателю Госдумы – Володину Вячеславу Викторовичу.