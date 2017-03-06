Обдумывай тщательно, а действуй решительно! Станут ли Штаты союзниками России

«На татами – не торопись! Обдумывай тщательно, а действуй решительно!»: словно руководствуясь этим японским правилом, российский Президент не спеша нащупывает подход к своему новому партнёру. Станут ли Штаты союзниками России в борьбе с международным терроризмом? И ответят ли «истинные родители» «ИГИЛ» перед американским законом? Смогут ли два спортсмена-прагматика: дзюдоист Владимир Путин и гольфист Дональд Трамп, договориться о базовых принципах взаимоотношений двух сверхдержав?