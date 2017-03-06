Как нами манипулируют

Даже если бы капитализм не сделал больше ничего плохого, кроме изобретения маркетинга, то и тогда его надо было бы судить за кражу вашего личного времени. Которое вы тратите на работу, обмениваемую, в свою очередь, на товары «никакой необходимости». Голодного не придётся уговаривать — купить себе хлеба. А вот «впарить» рыбе зонтик без обмана не получится.

Разберём на конкретном примере. Сравним две вещи — жидкость для разжигания костров и растительное масло. Итак…

Жидкость:

1. Токсична

2. Имеет резкий запах

3. Опасна при приме во внутрь

4. Сравнительно не дешева

5. Пригодна лишь для «узкоспециального» назначения

6. Упаковка не пригодна для повторного использования

7. Руки после контакта с ней необходимо мыть

Масло:

1. Не токсично

2. Приятный запах/отсутствие запаха

3. Прием внутрь вполне себе рекомендован

4. Дешевле жидкости для розжига (около 4 раз)

5. Пригодно для кулинарии, снижения коэффициента трения, длительного хранения.

6. Смягчает кожу рук.

«Рабочие качества»: Разжигание углей при использовании масла происходит быстрее, масло горит равномерно и заметно дольше. В качестве бонуса — низкая стоимость.

Резюме: жидкость для разжигания НЕ нужна. СОВСЕМ! Как и маркетологи, её придумавшие.

Нам говорят про формулу цены: себестоимость + спрос. По всем вышеперечисленным критериям спрос на «разжигающую жидкость» должен стремиться к нулю, потому как покупать ее глупо и невыгодно. Тем не менее, этот товар занимает полки в магазинах, что вряд ли происходит «просто так».

Манипуляции с одним из слагаемых (это и есть «маркетинг») напрочь лишает формулу цены легитимности и подвергает сомнению существование неких «объективных законов» экономики. Проще говоря, нам «моют уши» про «невидимую руку рынка», якобы расставляющую всё по своим местам. У напёрсточника тоже имеется «невидимый» шарик, но он, по крайней мере, не пытается подводить под это научную базу.

Афоризм про «невидимую руку» придумал и обосновал Адам Смит в XVIII веке. Он исходил из «разумного эгоизма», когда индивидуумами двигают личные, корыстные интересы, которые складываясь, образовывают «общественные интересы». Смит уверял, что собственная выгода достижима лишь через удовлетворение чьей-то потребности. Таким образом, рынок «подталкивает» производителей к реализации чаяний других людей, а всех вместе к росту богатства всего общества.

По логике он, вроде бы, совершенно прав. Но в том-то всё и дело, что все безупречные цепочки рассуждений рассыпались при столкновении с реальностью ещё со времён «логического первопроходца» Сократа. «Мудрецы» грезили идеальными схемами, игнорируя человеческие эмоции и инстинкты, не поддающиеся анализу.

Так, согласно Смиту первый извозчик в городе мог назначать любую цену за свои услуги при отсутствии альтернативы. Но потом появляется второй, пятый, сотый и стоимость поездки снижается, а сервис повышается, благодаря управлению «невидимой руки рынка». (Как видим, прагматичная экономика тоже не чурается мистических терминов).

Но существует и другой вариант: несколько самых крепких извозчиков кооперируются и «выворачивают невидимую руку» себе на пользу. Они тупо бьют коллег по ремеслу, заставляя их играть возить по своим правилам (а не каким-то там «экономическим законам»).

Вдобавок «банда лошадников» (корпорация перевозчиков) делает несколько маркетинговых ходов, вроде распространения слухов о том, что пешком ходят исключительно «лохи», девушка не примет предложение парня, если он заявится на своих «двоих» и т. д., и т. п. В итоге искусственное повышение спроса и двойной отъём времени у населения. Первый — затраты на работу, чтобы было, чем заплатить извозчикам. Второй — пользование навязанной услугой даже тогда, когда разумнее, быстрее и полезнее от неё отказаться. Но хватит ли сил игнорировать уже сложившееся «общественное мнение»?

От извозчиков «эволюционируем» в наши дни к автомобилям. Не задумывались, почему они так дорого стоят? Хотя ещё Генри Форд на практике доказал — себестоимость каждого последующего агрегата, сходящего с конвейера, уменьшается по сравнению с предыдущим. Вот бы «невидимой руке» вмешаться и расставить всё по своим местам.

Однако вместо этого мы слушаем рекламу про «мужской характер», «современный дизайн», «ещё большее количество комфорта» и практически ничего про то, для чего, собственно, автомобиль был создан. Потому что, принципиально ничего не меняется уже много лет. Машина не научилась летать, ездить на «автопилоте», использовать воду вместо бензина, но за неё по-прежнему хотят столько же, сколько она стоила на заре автопрома. Остался «пустячок» — убедить всех, что так оно и есть правильно.