"5 копеек для Поклонской... или почему большинство не правы"

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Художник Иван Глазунов – “”Распни его!””

Как историк-любитель, я не большой поклонник Николая II, скорее даже наоборот. Роковое и наверное глупейшее решение влезть в Первую мировую войну, разрушило Империю. Это однозначный и неоспоримый факт. С огромной вероятностью, останься Россия в стороне, она подобно Америке просто бы озолотилась, бросая в этот костер не тела своих подданных, а бакинскую нефть, тульское и уральское оружие, донское и кубанское зерно.Проведи государь одновременно с этим, в обществе социальные и гуманитарные реформы, повышающие социальную справедливость. Страна бы расцвела по настоящему.И вот Вам и настоящий сверкающий град на холме.И вот Вам третий Рим!Однако, произошло, то, что произошло…А теперь другой ракурс…Заплатил ли Николай II за эту ошибку цену, максимально доступную живому человеку? Да, заплатил. Лишился власти, денег, славы, семьи и род его пресекся. Страшнее этого кары на земле нет.Соизмерима ли эта кара с миллионами подданных сгоревших в огне Первой мировой, а затем и гражданской войны? Нет, не соизмерима, но большего с него взять было нельзя. Просто нету большей цены.И понимая это, как человек верующий, скажу так……если бы Николай II не раскаялся в содеянном, не отрекся от престола, и если бы с ним не погибла бы его семья и близкие, кои в силу юности лет и не обременения их властью надо все же считать невинно убиенными мучениками, гореть бы ему в аду до страшного суда.…но раскаяние и жертва мучеников, вполне могли спасти душу Николая, но списали ли они ему долги перед народом его? Нет.Слишком не соразмерна вина и прижизненное наказание за него, хотя и большего наказания при жизни и быть не могло…… а значит отмаливать Николаю II свои грехи перед народом своим до самого страшного суда и быть ему заступником небесным для новой российской Империи, раз старую он при жизни не сберег.Что судя по всему Николаем II и делается, так как еще в 2000 году Архиерейский Собор РПЦ признавал, что за документированы:«Свидетельства о чудесах и благодатной помощи по молитвам к Царственным мученикам. Речь идёт в них об исцелениях, соединении разобщённых семей, защите церковного достояния от раскольников. Особенно обильны свидетельства о мироточении икон с изображениями Императора Николая II и Царственных мучеников, о благоухании и чудесном проступании на иконных ликах Царственных мучеников пятен кровавого цвета».Для атеистов это может быть предметом иронии, но как человек не единожды получавший помощь святых, в сие верую…и лично знаю.Не ведаю я, какими событиями продиктовано почитание Поклонской Николая II, но памятуя свой опыт, когда мне помогали иные святые отцы, в трудный час, скажу так…Вещь это совершенно реальная, абсалютно необъяснимая и потрясающая человека до глубины души. Даже единожды испытав подобный опыт, ты уже не будешь прежним. Полагаю, у Поклонской такой опыт был, а значит ее право благодарить святых так, как она считает нужным в душе или публично. Главное, чтобы это было искренне. В ней, я искренность вижу.Заслуживает ли искренне верующий православный человек, насмешек или иронии, потому, что избранный им святой заступник “неоднозначная историческая фигура” для общества? Не думаю.Впрочем, осуждать критиков и шутников тоже не возьмусь. Сейчас сам бы был в их рядах если бы не личный опыт несколько лет назад…Вместо эпилога.«По вере вашей, да будет вам» (Матф.9:29).Автор Сергей Богатырёв, Президент в Союз негосударственных служб безопасности и Директор в ИСКР-А, источник Фейсбук

Источник: publikatsii.ru