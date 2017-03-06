Главная » Мировоззрение

“5 копеек для Поклонской… или почему большинство не правы”

17:49. 6 марта 2017 Просмотров - 380 9 коммент. Опубликовал:
"5 копеек для Поклонской... или почему большинство не правы"

Как историк-любитель, я не большой поклонник Николая II, скорее даже наоборот. Роковое и наверное глупейшее решение влезть в Первую мировую войну, разрушило Империю. Это однозначный и неоспоримый факт. С огромной вероятностью, останься Россия в стороне, она подобно Америке просто бы озолотилась, бросая в этот костер не тела своих подданных, а бакинскую нефть, тульское и уральское оружие, донское и кубанское зерно.

Проведи государь одновременно с этим, в обществе социальные и гуманитарные реформы, повышающие социальную справедливость. Страна бы расцвела по настоящему.

И вот Вам и настоящий сверкающий град на холме.
И вот Вам третий Рим!

Однако, произошло, то, что произошло…

А теперь другой ракурс…

Заплатил ли Николай II за эту ошибку цену, максимально доступную живому человеку? Да, заплатил. Лишился власти, денег, славы, семьи и род его пресекся. Страшнее этого кары на земле нет.

Соизмерима ли эта кара с миллионами подданных сгоревших в огне Первой мировой, а затем и гражданской войны? Нет, не соизмерима, но большего с него взять было нельзя. Просто нету большей цены.

И понимая это, как человек верующий, скажу так…

…если бы Николай II не раскаялся в содеянном, не отрекся от престола, и если бы с ним не погибла бы его семья и близкие, кои в силу юности лет и не обременения их властью надо все же считать невинно убиенными мучениками, гореть бы ему в аду до страшного суда.

…но раскаяние и жертва мучеников, вполне могли спасти душу Николая, но списали ли они ему долги перед народом его? Нет.
Слишком не соразмерна вина и прижизненное наказание за него, хотя и большего наказания при жизни и быть не могло…

… а значит отмаливать Николаю II свои грехи перед народом своим до самого страшного суда и быть ему заступником небесным для новой российской Империи, раз старую он при жизни не сберег.

Что судя по всему Николаем II и делается, так как еще в 2000 году Архиерейский Собор РПЦ признавал, что за документированы:

«Свидетельства о чудесах и благодатной помощи по молитвам к Царственным мученикам. Речь идёт в них об исцелениях, соединении разобщённых семей, защите церковного достояния от раскольников. Особенно обильны свидетельства о мироточении икон с изображениями Императора Николая II и Царственных мучеников, о благоухании и чудесном проступании на иконных ликах Царственных мучеников пятен кровавого цвета».

Для атеистов это может быть предметом иронии, но как человек не единожды получавший помощь святых, в сие верую…и лично знаю.

Не ведаю я, какими событиями продиктовано почитание Поклонской Николая II, но памятуя свой опыт, когда мне помогали иные святые отцы, в трудный час, скажу так…

Вещь это совершенно реальная, абсалютно необъяснимая и потрясающая человека до глубины души. Даже единожды испытав подобный опыт, ты уже не будешь прежним. Полагаю, у Поклонской такой опыт был, а значит ее право благодарить святых так, как она считает нужным в душе или публично. Главное, чтобы это было искренне. В ней, я искренность вижу.

Заслуживает ли искренне верующий православный человек, насмешек или иронии, потому, что избранный им святой заступник “неоднозначная историческая фигура” для общества? Не думаю.

Впрочем, осуждать критиков и шутников тоже не возьмусь. Сейчас сам бы был в их рядах если бы не личный опыт несколько лет назад…

Вместо эпилога.
«По вере вашей, да будет вам» (Матф.9:29).

Автор Сергей Богатырёв, Президент в Союз негосударственных служб безопасности и Директор в ИСКР-А, источник Фейсбук

* * *

"5 копеек для Поклонской... или почему большинство не правы"


P.S. :
"5 копеек для Поклонской... или почему большинство не правы"

"5 копеек для Поклонской... или почему большинство не правы"


* * *

Есть вещи о которых больно вспоминать. Но, может, кому-то пригодится…
Когда живешь рядом со священником длительное время , чувство благоговения перед священным саном притупляется.

Моим соседом по семинарской комнате был один иеромонах .
Со временем я, простой семинарист, стал позволять себе довольно дерзко делать ему замечания, сообразно своему мнению о благочестии :
“Тоже мне монах – и построже видели. Тоже мне пастырь – и ревностнее
встречали!”

В очередной раз, сильно рассердившись, я напустился на батюшку.
- Да ты на себя в зеркало посмотри! Тоже мне “старец”! Митру он себе заготовил, “архымандрыд”! – с этими словами я достал из шкафа
неудачную заготовку для митры , числящуюся в батюшкином “стяжании”.

Я подошёл к сидящему на кровати иеромонаху , и нахлобучил ему на голову эту
“митру”. Потом набросил на его плечи одеяло, соорудив
подобие фелони. И собрался взять зеркало, чтобы дать ему полюбоваться на результат своего глумления . Ещё раз взглянув на своего соседа, я замер.

Передо мной сидел Он. Поруганный мною Христос, чей образ несет любой священник, сидел и грустно улыбался, глядя на моё безумие. Для полноты евангельского образа мне оставалось лишь плюнуть Ему в лицо и надавать пощёчин ! И, казалось, чей-то шёпот за левым плечом подсказывал мне слова поругания:
“Радуйся, “архымандрыд”! Радуйся, Царь Иудейский!”

Я до сих пор не могу без слёз вспоминать о том , как батюшка обнял меня рыдающего и тихо повторял:
“Бог тебя простит!”
В тот вечер я понял, что значит Священство…”

"5 копеек для Поклонской... или почему большинство не правы"
Художник Иван Глазунов – “”Распни его!””

Источник: publikatsii.ru

Метки: общество
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Рыночная цена - справедливая???
...покупали 100 вилок за 50 копеек (для простоты я скинул рубли). Ну... продавать за те же 50 копеек (или любую иную - но... – при чудовищной нехватке жилья для населения).Любой нормальный человек понимает...рыночной экономике вилка по 50 копеек сбывается с рук самим ...
Что нужно для восстановления народного хозяйства (часть II)
... рассматривал несколько путей поиска покупателей для промышленности СССР – путей решения ... мировой цены в 10 золотых копеек за килограмм до 90 золотых... (уже колхозники), появился собственный рынок для товаров собственной промышленности. Теперь рассмотрим...
Что нужно для восстановления народного хозяйства2
... рассматривал несколько путей поиска покупателей для промышленности СССР – путей решения ... мировой цены в 10 золотых копеек за килограмм до 90 золотых... (уже колхозники), появился собственный рынок для товаров собственной промышленности. Теперь рассмотрим...
Сами по себе деньги не представляют ценности для экономики
... системы объявили учетную ставку для первоклассных заемщиков - прайм-...кислородных конвертеров и установок для непрерывной разливки металла,...над другими людьми. Для промышленности, для сельского хозяйства все ...а хлеб стоил 20 копеек, и средний работник мог...
Тюрьма для разума. Кто, как и зачем направил земную науку по ложному пути?
... относительности в качестве фундамента для развития физической науки ),... было беречь себя для науки ( точнее для более научных девушек ...также закину свои "пять копеек". Ещё на уроках физики... небезопасно ( как минимум, для семьи ). Отсюда проистекает вторая...
Как разворовали золотой запас СССР?
... Совмина СССР в оплату продуктов для нужд населения. Маршрут был следующим... из расчета 6 рублей 26 копеек; для «своих» же структур, подконтрольным управделами...

9 коммент.»

  • 12397 8263
    слободан 6 марта 2017 в 18:17 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    http://www.prezidentpress.ru/news/4531-ot-klona-do-poklonskoy-neuzheli-biorobot-vnedren-v-gosudarstvennuyu-vlast.html

    Ответить
  • 1038 803
    любопытный 6 марта 2017 в 19:09 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А вам не кажется это странным воттакое всеобщая пиар компания за христианство? На всех сми ? Кто тотаквсё организованно нас кудато ведёт? И всеидётмасштабно даже про гомеопатию аналогично было. Ктоэтотдирижёр?

    Ответить
    • 12418 8284
      слободан любопытный 6 марта 2017 в 19:36 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Дирижёр” – скрывается -(для него ещё не время показываться)
      Его называют сатаной антихристом люцифером бафометом Пришельцами инопланетянами -и тд и тп
      Все правители в странах обладающие ядерным оружием давно получили от “дирижера” методички! Там сказано -водите “хороводы” в мозгах плебса -уводите от РЕАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА – Вот мы это и наблюдаем- – -
      Людей просто силой загоняют в такой режим существования, при котором человек просто физически не может обдумать и охватить, ВСЁ ЧТО ПРОИСХОДИТ вокруг!
      Ложь ложь ложь Постоянная ложь Сутками годами веками! -Мозг людей не может перегрузиться! – -Вот что происходит в данное время

      Ответить
  • 2664 2070
    СВАРОЖИЧ 6 марта 2017 в 19:28 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Да все мы историки любители. Поневоле. Потому что постоянно нам пытаются доказать какие мы неблагодарные и какие мы не цивилизованные. А здесь по ходу обычная рпцешная заказуха. У гундяя тоже полно своих кибер ботов и пиар агенство не хуже кремлёвского. Для тех кто имеет здравый смысл, естественно сразу ясно, что чушь. Но в том то и дело, что вся эта авантюра с мироточением расчитана на людей у которых здравый смысл и не ночевал. Жаль. Мракобесие глубоко пустило корни. Пора выкорчёвывать.

    Ответить
  • 3535 2697
    Яра 6 марта 2017 в 19:54 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Читала у одного эзотерика, что так называемые чудеса вполне под силу религиозным эгрегорам.
    То текст корана у кого-то на теле проявился, то крест из земли вырос, то иконы мироточат- на совершение этих “чудес” эгрегор тратит определённое количество энергии, но она с лихвой возвращается приходом в религию новых адептов, купившихся на “чудеса”.

    Правда или нет, что чего-то там замироточило, мне дела нет, даже если увижу собственными глазами.
    У всякого “чуда” есть здравое объяснение.

    Ответить
  • 1049 814
    любопытный 6 марта 2017 в 20:02 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Не давно по тв показывали фильм Вавилон нашей эры. Там героиня фильма говорит, что амурские тигры погибли в 2017г, по тв показали, что из 105 особей этих тигров 11умерло от не известной болезни. Трамп уже собирается закрывать Сша от мигрантов, а на постсоветском пространстве живут тупые уроды. Это , что цель нашей страны и жизни? Только вот сатана мне кажется ускоряет события, почему?

    Ответить
    • 12428 8294
      слободан любопытный 6 марта 2017 в 20:14 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Сатана Антихрист Дьявол Люцифер Бафомет -”ускоряет” события -Почему?
      – -
      Потому что Люди ПРОСЫПАЮТСЯ!
      Потому что Люди поняли кто их погрузил во тьму лжи и мучений!
      И потому что СУЗ(Система Управления Земли) включила свои вибрации и начала ПЕРЕЗАГРУЗКУ!
      Всем кто родился с генами паразитов – приходит жуткий кабздец!
      Они ОБРЕЧЕНЫ! Все паразиты кто запрограммирован на паразитизм на планете, сдохнут!
      Их денежная система (паразитарная система) ОБЕСЦЕНЕНА!
      за нее уже мало кто идет погибать!и вкалывать с утра до вечера
      Сатанисты спешат -Но это тщетно!

      Ответить
  • 1050 815
    любопытный 6 марта 2017 в 20:22 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ну, это все так абстрактно для меня. А вот почему убивают наших курей, говорятптиций гриб, но перелётные птицы ещё не летают, и почему уже второй год горят крыши зданий где то 2-3 раза в неделю, пробныеатаки со спутников?

    Ответить
  • 1050 815
    любопытный 6 марта 2017 в 20:27 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Почему леса начинают горять, а земля и деревья ещёмокрые повесне? Я живу на волге и у нас по весне идет сброс воды, а почему в приморье это начинается в августе? У них осенью тают снега и льды на реках?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>