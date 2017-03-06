“5 копеек для Поклонской… или почему большинство не правы”
17:49. 6 марта 2017 Просмотров - 380 9 коммент. Опубликовал: brahman
Как историк-любитель, я не большой поклонник Николая II, скорее даже наоборот. Роковое и наверное глупейшее решение влезть в Первую мировую войну, разрушило Империю. Это однозначный и неоспоримый факт. С огромной вероятностью, останься Россия в стороне, она подобно Америке просто бы озолотилась, бросая в этот костер не тела своих подданных, а бакинскую нефть, тульское и уральское оружие, донское и кубанское зерно.
Проведи государь одновременно с этим, в обществе социальные и гуманитарные реформы, повышающие социальную справедливость. Страна бы расцвела по настоящему.
И вот Вам и настоящий сверкающий град на холме.
И вот Вам третий Рим!
Однако, произошло, то, что произошло…
А теперь другой ракурс…
Заплатил ли Николай II за эту ошибку цену, максимально доступную живому человеку? Да, заплатил. Лишился власти, денег, славы, семьи и род его пресекся. Страшнее этого кары на земле нет.
Соизмерима ли эта кара с миллионами подданных сгоревших в огне Первой мировой, а затем и гражданской войны? Нет, не соизмерима, но большего с него взять было нельзя. Просто нету большей цены.
И понимая это, как человек верующий, скажу так…
…если бы Николай II не раскаялся в содеянном, не отрекся от престола, и если бы с ним не погибла бы его семья и близкие, кои в силу юности лет и не обременения их властью надо все же считать невинно убиенными мучениками, гореть бы ему в аду до страшного суда.
…но раскаяние и жертва мучеников, вполне могли спасти душу Николая, но списали ли они ему долги перед народом его? Нет.
Слишком не соразмерна вина и прижизненное наказание за него, хотя и большего наказания при жизни и быть не могло…
… а значит отмаливать Николаю II свои грехи перед народом своим до самого страшного суда и быть ему заступником небесным для новой российской Империи, раз старую он при жизни не сберег.
Что судя по всему Николаем II и делается, так как еще в 2000 году Архиерейский Собор РПЦ признавал, что за документированы:
«Свидетельства о чудесах и благодатной помощи по молитвам к Царственным мученикам. Речь идёт в них об исцелениях, соединении разобщённых семей, защите церковного достояния от раскольников. Особенно обильны свидетельства о мироточении икон с изображениями Императора Николая II и Царственных мучеников, о благоухании и чудесном проступании на иконных ликах Царственных мучеников пятен кровавого цвета».
Для атеистов это может быть предметом иронии, но как человек не единожды получавший помощь святых, в сие верую…и лично знаю.
Не ведаю я, какими событиями продиктовано почитание Поклонской Николая II, но памятуя свой опыт, когда мне помогали иные святые отцы, в трудный час, скажу так…
Вещь это совершенно реальная, абсалютно необъяснимая и потрясающая человека до глубины души. Даже единожды испытав подобный опыт, ты уже не будешь прежним. Полагаю, у Поклонской такой опыт был, а значит ее право благодарить святых так, как она считает нужным в душе или публично. Главное, чтобы это было искренне. В ней, я искренность вижу.
Заслуживает ли искренне верующий православный человек, насмешек или иронии, потому, что избранный им святой заступник “неоднозначная историческая фигура” для общества? Не думаю.
Впрочем, осуждать критиков и шутников тоже не возьмусь. Сейчас сам бы был в их рядах если бы не личный опыт несколько лет назад…
Вместо эпилога.
«По вере вашей, да будет вам» (Матф.9:29).
Автор Сергей Богатырёв, Президент в Союз негосударственных служб безопасности и Директор в ИСКР-А, источник Фейсбук
* * *
P.S. :
* * *
Есть вещи о которых больно вспоминать. Но, может, кому-то пригодится…
Когда живешь рядом со священником длительное время , чувство благоговения перед священным саном притупляется.
Моим соседом по семинарской комнате был один иеромонах .
Со временем я, простой семинарист, стал позволять себе довольно дерзко делать ему замечания, сообразно своему мнению о благочестии :
“Тоже мне монах – и построже видели. Тоже мне пастырь – и ревностнее
встречали!”
В очередной раз, сильно рассердившись, я напустился на батюшку.
- Да ты на себя в зеркало посмотри! Тоже мне “старец”! Митру он себе заготовил, “архымандрыд”! – с этими словами я достал из шкафа
неудачную заготовку для митры , числящуюся в батюшкином “стяжании”.
Я подошёл к сидящему на кровати иеромонаху , и нахлобучил ему на голову эту
“митру”. Потом набросил на его плечи одеяло, соорудив
подобие фелони. И собрался взять зеркало, чтобы дать ему полюбоваться на результат своего глумления . Ещё раз взглянув на своего соседа, я замер.
Передо мной сидел Он. Поруганный мною Христос, чей образ несет любой священник, сидел и грустно улыбался, глядя на моё безумие. Для полноты евангельского образа мне оставалось лишь плюнуть Ему в лицо и надавать пощёчин ! И, казалось, чей-то шёпот за левым плечом подсказывал мне слова поругания:
“Радуйся, “архымандрыд”! Радуйся, Царь Иудейский!”
Я до сих пор не могу без слёз вспоминать о том , как батюшка обнял меня рыдающего и тихо повторял:
“Бог тебя простит!”
В тот вечер я понял, что значит Священство…”
Художник Иван Глазунов – “”Распни его!””
Источник: publikatsii.ru
loading...
http://www.prezidentpress.ru/news/4531-ot-klona-do-poklonskoy-neuzheli-biorobot-vnedren-v-gosudarstvennuyu-vlast.html
loading...
А вам не кажется это странным воттакое всеобщая пиар компания за христианство? На всех сми ? Кто тотаквсё организованно нас кудато ведёт? И всеидётмасштабно даже про гомеопатию аналогично было. Ктоэтотдирижёр?
loading...
Дирижёр” – скрывается -(для него ещё не время показываться)
Его называют сатаной антихристом люцифером бафометом Пришельцами инопланетянами -и тд и тп
Все правители в странах обладающие ядерным оружием давно получили от “дирижера” методички! Там сказано -водите “хороводы” в мозгах плебса -уводите от РЕАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА – Вот мы это и наблюдаем- – -
Людей просто силой загоняют в такой режим существования, при котором человек просто физически не может обдумать и охватить, ВСЁ ЧТО ПРОИСХОДИТ вокруг!
Ложь ложь ложь Постоянная ложь Сутками годами веками! -Мозг людей не может перегрузиться! – -Вот что происходит в данное время
loading...
Да все мы историки любители. Поневоле. Потому что постоянно нам пытаются доказать какие мы неблагодарные и какие мы не цивилизованные. А здесь по ходу обычная рпцешная заказуха. У гундяя тоже полно своих кибер ботов и пиар агенство не хуже кремлёвского. Для тех кто имеет здравый смысл, естественно сразу ясно, что чушь. Но в том то и дело, что вся эта авантюра с мироточением расчитана на людей у которых здравый смысл и не ночевал. Жаль. Мракобесие глубоко пустило корни. Пора выкорчёвывать.
loading...
Читала у одного эзотерика, что так называемые чудеса вполне под силу религиозным эгрегорам.
То текст корана у кого-то на теле проявился, то крест из земли вырос, то иконы мироточат- на совершение этих “чудес” эгрегор тратит определённое количество энергии, но она с лихвой возвращается приходом в религию новых адептов, купившихся на “чудеса”.
Правда или нет, что чего-то там замироточило, мне дела нет, даже если увижу собственными глазами.
У всякого “чуда” есть здравое объяснение.
loading...
Не давно по тв показывали фильм Вавилон нашей эры. Там героиня фильма говорит, что амурские тигры погибли в 2017г, по тв показали, что из 105 особей этих тигров 11умерло от не известной болезни. Трамп уже собирается закрывать Сша от мигрантов, а на постсоветском пространстве живут тупые уроды. Это , что цель нашей страны и жизни? Только вот сатана мне кажется ускоряет события, почему?
loading...
Сатана Антихрист Дьявол Люцифер Бафомет -”ускоряет” события -Почему?
– -
Потому что Люди ПРОСЫПАЮТСЯ!
Потому что Люди поняли кто их погрузил во тьму лжи и мучений!
И потому что СУЗ(Система Управления Земли) включила свои вибрации и начала ПЕРЕЗАГРУЗКУ!
Всем кто родился с генами паразитов – приходит жуткий кабздец!
Они ОБРЕЧЕНЫ! Все паразиты кто запрограммирован на паразитизм на планете, сдохнут!
Их денежная система (паразитарная система) ОБЕСЦЕНЕНА!
за нее уже мало кто идет погибать!и вкалывать с утра до вечера
Сатанисты спешат -Но это тщетно!
loading...
Ну, это все так абстрактно для меня. А вот почему убивают наших курей, говорятптиций гриб, но перелётные птицы ещё не летают, и почему уже второй год горят крыши зданий где то 2-3 раза в неделю, пробныеатаки со спутников?
loading...
Почему леса начинают горять, а земля и деревья ещёмокрые повесне? Я живу на волге и у нас по весне идет сброс воды, а почему в приморье это начинается в августе? У них осенью тают снега и льды на реках?