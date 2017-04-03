1 апреля: снижение цен при Сталине и рост цен для дураков сегодня

С 1 октября 1935 года упали цены на печеный хлеб, муку, зерно, макароны, крупу, рис, а также на большинство сортов кондитерских изделий.

В начале тридцатых годов в СССР действовала система нормальных (пайковых) и повышенных (коммерческих) цен. В 1934 году на XVII съезде ВКП (б) по инициативе И.В.Сталина было принято решение о снижении розничных цен к концу второй пятилетки на 35 процентов по сравнению с уровнем 1933 года. Но уже в 1933 и 1934 годах было реализовано снижение цен по ряду товаров. В частности, подешевели хлеб, рис, мясо, животное и растительное масло, молоко, картофель, кондитерские изделия. В 1934 году в городах на 14 процентов подешевел сахар.

И.В.Сталин ещё до 1933 года призывал к тому, чтобы товары в магазинах регулярно дешевели. И добился своего. В сотрудничестве с председателем Советского правительства Молотовым и другими большевиками Сталину удалось в период с 1933 по 1937 год реализовать снижение цен.

Удивительно, но именно 1 апреля сделали Днём Дурака. Напомним об этой политике цен не в шутку, а всерьёз.

Именно 1 апреля в течение трёх последних лет в 1952, 1953 и 1954 планомерно снижали цены. В другие года это происходило и в марте, и в апреле.

1 апреля 1954 года последний раз были снижены цены по сталинской программе снижения цен. Далее финансовая система переродилась, а после хрущёвской реформы 1960 года говорить о снижении цен было уже как-то глупо, страна медленно двигалась к хищному капитализму 90-ых годов.

В результате решений XVII съезда ВКП(б), ноябрьского пленума ЦК коммерческие и единые цены на продовольственные товары были снижены, например, по хлебу — на 45—54 процента, по мясу — на 35—39 процентов.

В Центральном статистическом управлении СССР произвели расчет экономии, которую получило население за период с 1 октября 1935 года по 1 октября 1936 года в результате вышеописанного изменения цен. Общая сумма экономии за этот период составила 5 миллиардов 202 миллиона рублей. Продукты питания для советского населения в суммарном варианте, в общем и целом с 1 октября 1935 года стали дешевле на 4 процента.

По инициативе И.В.Сталина в апреле 1937 года вышло постановление СНК СССР. В соответствии с этим документом с 1 июня того же года были снижены цены на промышленные товары широкого потребления в общей торговой сети на 5—15 процентов, в универмагах — на 10—15 процентов.

В результате падения стоимости продуктов в период с 1935 по 1937 годы советский народ получил экономию примерно в 11,5 миллиардов рублей.

После войны

Уже через два с половиной года после окончания Великой Отечественной войны, в декабре 1947 года в СССР была осуществлена денежная реформа (о ней читайте статью http://inance.ru/2016/02/dengi-1 947/ и смотрите ролик), отменены карточки на продовольственные и промышленные товары, введены единые сниженные государственные розничные цены на товары массового потребления.





На этом, на первом этапе снижения цен удешевление товаров массового потребления по одной лишь государственной розничной торговле составило в течение года 57 миллиардов рублей. К тому же на колхозном и кооперативном рынке были снижены цены на сумму 29 миллиардов рублей. Всего потери бюджета в 1947 году от снижения розничных цен составили 86 миллиардов рублей.



Эта сумма составляла собою чистый убыток для государственного бюджета, который был покрыт благодаря росту производительности труда, увеличению производства товаров массового потребления и снижению себестоимости продукции.

1 марта 1949 года завершился второй этап снижения цен на товары массового спроса в государственной торговле на сумму 48 миллиардов рублей, кроме того, в кооперативной и колхозной торговле — на сумму 23 миллиарда рублей. В Постановлении Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) указывалось, что

«в результате нового снижения цен вновь значительно поднимется покупательная способность рубля и улучшится курс рубля по сравнению с курсом иностранных валют, вновь повысится реальная заработная плата рабочих и интеллигенции и вновь значительно снизятся расходы крестьян по закупке промышленных товаров» (читать http://red-kommuna.narod.ru/pga zeta/ru/htm/029/07.htm).

«В этом мероприятии большевистской партии и советского правительства с новой силой проявилась великая забота о трудящихся, об их процветании, о росте благосостояния и культуре» — сообщалось в передовице газеты «Правда» 1 марта 1949 года.

Указанным Постановлением СМ СССР и ЦК ВКП (б) были снижены цены в следующих размерах:



хлеб, мука и хлебобулочные изделия, крупа и макароны, мясо и колбасные изделия, рыба и рыботовары, масло сливочное и топленое, шерстяные и шелковые ткани, меха, метало-хозяйственные изделия и электротовары, фотоаппараты и бинокли, и ряд других товаров — на 10%;



пальто, костюмы, платья и другие швейные изделия из шерстяных тканей — на 12%;



платья, сорочки, блузки и другие швейные изделия из шелковых тканей, обувь, головные уборы — на 15%;



сыр и брынза, парфюмерные изделия, скобяные и шорные изделия, индивидуальный пошив одежды, посуда и бытовые приборы из пластмассы, мотоциклы и велосипеды, радиоприемники, пианино, аккордеоны, баяны, патефонные пластинки, ювелирные изделия, пишущие машинки — на 20%;



телевизоры, водка — на 25%;



соль, цемент, патефоны, часы, сено — на 30%.



Этим же Постановлением были снижены цены соответственно: в ресторанах, столовых, чайных и других предприятиях общественного питания. (Газета «Правда», 1 марта 1949 г.)

По всей стране на предприятиях прошли собрания, митинги, на которых было доведено трудящимся Постановление «О новом снижении цен…»

Снижение розничных цен в СССР, особенно после Великой Отечественной войны, при жизни Сталина, производилось ежегодно. Первый послевоенный пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР был выполнен досрочно — за четыре года и три месяца. Значительно выросло производство зерна, мяса, масла, хлопка, льна, шерсти. Национальный доход в последнем году пятилетки вырос, по сравнению с 1940 годом, на 64%, за последний год — на 12%. Передовая статья газеты «Правда» за 1 апреля 1952 г. отмечала:

«Товарищ Сталин учит, что существенными чертами основного экономического закона социализма является обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники».

С 1 апреля 1952 года, на основе мощного подъёма промышленности и сельского хозяйства, было произведено пятое послевоенное снижение цен на общую сумму 53 миллиарда рублей, вызвавшее всеобщее ликование населения.

Насколько были высоки темпы роста промышленности в годы сталинских пятилеток, говорят такие данные:

«Произведенный национальный доход в 1950 году, по сравнению с 1913 годом увеличился в 8,8 раз, вся продукция промышленности — в 13 раз, производство средств производства (группа А) — в 27 раз, производительность общественного труда — в 8,4 раз». (Народное хозяйство СССР за 60 лет. 1977 г.).

В сталинский период темп роста национального дохода был 9—15 % в год. Ежегодно повышалась зарплата всем категориям работников, увеличивалась пенсия и стипендия. С одновременным наращиванием объемов производства снижение цен давало ощутимое повышение уровня жизни населения.



А как в сравнении?

В таблице представлено отношение цен на основные продукты питания января 1951 года к уровню цен января 1946 г, в процентах.

Показать 10 25 50 100 записей Найти:



1951 в % к уровню 1946 года



СССР



США



Англия



Франция Хлеб 39 128 190 208 Масло 42 126 135 188 Мясо 37 104 225 192 Сахар 49 106 233 370 Показаны записи с 1 по 4 из 4 записей

Из таблицы видно, что цены на основные продукты питания за 5 послевоенных лет в СССР снизились более чем в 2 раза, в то время как в капиталистических странах эти цены значительно выросли. Налицо забота Сталина о нашем народе и эксплуатация народа в буржуазных странах — США, Англии, Франции. Из таблицы видно, что цены на основные продукты питания за 5 послевоенных лет в СССР снизились более чем в 2 раза, в то время как в капиталистических странах эти цены значительно выросли. Налицо забота Сталина о нашем народе и эксплуатация народа в буржуазных странах — США, Англии, Франции.

А теперь сравните снижение цен при Сталине в социалистическом СССР с ростом цен в буржуазной РФ при Ельцине и Путине.



Если при Ельцине цены росли ещё вместе с курсом доллара и дураки могли в этом обвинять не Ельцина, а инфляцию (которой, кстати не было при Сталине и которая существует только при капитализме), то сегодня цены растут вопреки постоянному курсу доллара (который мало изменился с 1999 года), причём, в основном, растут цены именно на государственные товары и услуги — газ, электроэнергию, ЖКХ, транспорт и пр., которые повышаются вовсе не «невидимой рукой рынка», а по приказу правительства.

Наименование продуктов и товаров / цены в сталинских рублях 1947 г. / 1953 г.

Хлеб белый и хлебобулочные изделия (1 кг) ………………………. 5,5 руб. / 3 руб.

Хлеб чёрный ………………………………………… ……………. 3 руб. / 1 руб.

Мясо (говядина) ………………………………………… ………… 30 руб. / 12,5 руб.

Рыба (судак) ………………………………………… …………….. 12 руб. / 7,1 руб.

Молоко (1 л) ………………………………………… …………….. 3 руб. / 2,24 руб.

Масло сливочное ………………………………………… ……….. 64 руб./ 27,8 руб.

Яйца (десяток) ………………………………………… …………… 12 руб. / 8,35 руб.

Сахар-рафинад ………………………………………… …………… 15 руб. / 9,4 руб.

Масло растительное ………………………………………… …….. 30 руб. / 17 руб.

Водка ………………………………………… …………………….. 60 руб. / 22,8 руб.

Пиво (0,6 л) ………………………………………… ……………… 5 руб. / 2,96 руб.

Банка крабов ………………………………………… …………….. 20 руб. / 4,3 руб.

Автомобиль «Победа» ………………………………………… ….. – / 16000 руб.

Автомобиль «Москвич » ………………………………………… … – / 9000 руб.

Обувь (пара, в среднем) ………………………………………… …. 260 руб. / 188,5 руб.

Ситец (1 м) ………………………………………… ……………….. 10,1 руб. / 6,1 руб.

Шерстяная ткань (1 м) ………………………………………… …… 269 руб. / 113 руб.

Шёлк натуральный ………………………………………… ………. 137 руб. / 100 руб.

СТОИМОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

КОРЗИНЫ в МЕСЯЦ ………………………………………… ……. 1130 руб. / 510 руб.».

Продовольственная корзина, разработанная советскими учёными в 1950 году, была существенно тяжелее той, которую предложили «либеральные учёные» в 1994. Например, норма хлеба была в 1953 году выше в 1,7 раза, овощей и бахчевых — в 1,28, фруктов — в 2,2, мяса и мясных продуктов — в 1,25, рыбы — в 1,4, молока — в 1,47, яиц — в 2,5 раза.

Если сравнить цены СССР и России сегодня, то интересная получается картина. Средняя зарплата в СССР была 250—300 рублей, пенсия 100—120 рублей. Сегодня средняя зарплата по стране примерно в 100 раз выше — 25000 рублей, пенсия — 11000 рублей. Соответственно, чтобы сравнить цены, их нужно так же умножить на 100. Цены брались в Росстате за 1990 год, естественно, усредненные по стране.

Последний столбик — цена сейчас, тоже усредненная.





Наименование



Цена 1990 года



В пересчёте на рубли 2015 года (руб)



Цена 2011 года (руб)



Цена 2015 года (руб) Бензин АИ93 1 литр 10 копеек 10 26 32 Бензин АИ98 1 литр 15 копеек 15 29 35 Проезд в автобусе 5 копеек 5 21 28 Мясо (свинина, говядина) 2 руб. 30 коп 230 300 366 Молоко 1 литр 30 копеек 30 35 50 Яйцо 10 шт 1 руб. 30 коп 130 65 60 Картофель 1 кг 40 копеек 40 19 36 Макароны 1 кг 50 копеек 50 40 58 Рис 1 кг 90 копеек 90 86 60 Сыр 1 кг 2 руб. 60 коп 260 240 430 Колбаса вареная 1 кг 2 руб. 30 коп 230 150 317 Колбаса копченая 1 кг 4 руб. 45 коп 450 470 392 Хлеб белый буханка 40 копеек 40 37 39 Хлеб черный буханка 18 копеек 18 24 39 Водка 1 литр 9 руб. 20 коп 920 400 544 Сигареты с фильтром 1 пачка 50 копеек 50 40 50 Кооперативная квартира 2 комнаты 9700 рублей 970 000 руб 4 600 000 6 300 000 Автомобиль «Волга» 7500 рублей 750 000 руб 700 000 390 000 Доллар 60 копеек 60 30 61

Данные взяты: 1990 и 2011 года — http://newsland.com/news/detail/id/83 3635/, http://soveticus5.narod.ru/85/cen y.htm, 2015 — http://tsenomer.ru/russia/ и http://w ww.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1 921001.

Почему при Сталине снижали цены?

Сталин о целях своей политики говорил следующее:

«Если бы капитализм мог приспособить производство не к получению максимума прибыли, а к систематическому улучшению материального положения народных масс, если бы он мог обращать прибыль не на удовлетворение прихотей паразитических классов, не на усовершенствование методов эксплуатации, не на вывоз капитала, а на систематический подъём материального положения рабочих и крестьян, то тогда не было бы кризисов. Но тогда и капитализм не был бы капитализмом. Чтобы уничтожить кризисы, надо уничтожить капитализм».

— из доклада И.В. Сталина на XVI съезде ВКП(б), прошедшем в 1930 году (http://cprfspb.ru/2881.html).

Политика планомерного снижения цен как раз и обеспечивала систематический подъём материального положения рабочих и крестьян, поскольку есть два варианта распоряжения результатами развития экономики общества:



первый — когда диспропорция между товарной массой, приросшей за счёт роста производительности труда и внедрения новых технологий, и денежной массой в экономике выравнивается эмиссией средств платежа. Такой подход делает богатых ещё богаче, а бедных — беднее, ведь тот, кто владеет финансовыми инструментами, тот и оттянет себе эту прибавку товарной массы.



второй — когда диспропорция ликвидируется планомерным снижением цен на продукты массового потребления, что богатых не делает беднее, а вот бедных делает немного богаче, сокращает социальный разрыв.



Поэтому:



сталинская политика планомерного снижения цен по мере развития экономики и нарастания её способности удовлетворять жизненные потребности всех членов общества — это для умных и добрых людей,



а для «альтернативно одарённых», бессовестных и бесстыжих — рыночный либерализм, невмешательство государства в кредитную и эмиссионную политику транснационального надгосударственного банковского сообщества, чьи интересы представляет в России Центробанк и его совет директоров, и как следствие инфляция — один из инструментов гарантированного обворовывания народа на узаконенных антинародной государственной властью основаниях.



Сталинские принципы народовластия это:



обеспечение одинаковой доступности сколь угодно высокого образования всем вне зависимости от происхождения;



ликвидация монополии всех «элитарных» социальных групп на управленческую деятельность во всех её видах;



ликвидация монопольно высокой цены на продукт управленческого труда, которая и вызывает вражду между всей иерархией управления и управляемыми ею людьми, а также и всех прочих монопольно высоких отраслевых цен на участие в общественном объединении труда.



При Сталине впервые в мировой истории была создана бескризисная экономика, отлично функционирующая на территории огромной страны.

В 1948 году объём промышленного производства в СССР не только достиг довоенного уровня, но и превзошёл его. Промышленность была восстановлена в исключительно короткий срок.



После Гражданской войны стране потребовалось шесть лет, чтобы восстановить хозяйство. Громадные потери в Великой Отечественной войне ни с чем несравнимы. Тем не менее, теперь восстановление промышленности было произведено всего за два с половиной года!

В результате труда рабочих и деятельности управленцев план четвёртой пятилетки в промышленности был выполнен за четыре года и три месяца. За эти годы было восстановлено, построено и введено в действие более шести тысяч промышленных предприятий, т. е. почти столько же, сколько в первой и во второй пятилетке, взятых вместе.



Валовая продукция промышленности в 1950 году превысила довоенный уровень на 73 процента, тогда как по плану предполагалось превышение на 48 процентов. Превышен довоенный уровень выплавки чугуна на 29 процентов, стали — на 49 процентов, добыча угля — на 57 процентов, нефти — на 22 процента. Производительность труда в промышленности выросла на 37 процентов.

По сравнению с 1940 годом, в 1950 году Валовой общественный продукт СССР вырос на 161%, произведенный национальный доход — на 164%.



Производство средств производства в 1950 г. выросло — на 204%, продукция животноводства — 104%, ввод в действие основных фондов — на 192%, капитальные вложения — 196%, численность рабочих и служащих — на 119%, производительность труда в промышленности — на 145%, в сельском хозяйстве — 100%, на железнодорожном транспорте — на 110%, в строительстве — на 125%. (НХ СССР за 60 лет. С.14. М. 1977) Сталинские темпы роста экономики продолжались и после смерти Сталина.

В 1949 году колхозы, МТС и совхозы получили тракторов и сельскохозяйственной техники в два с половиной раза больше, чем в 1940 году. Развернулась электрификация колхозов, совхозов и МТС. Пополнено количество скота западных регионов за счет восточных.

В конце 1952 года вышла в свет последняя работа И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». В этом труде И.В. Сталин раскрыл цель капиталистического производства:

«Цель капиталистического производства — извлечение прибылей. Что касается потребления, оно нужно капитализму лишь постольку, поскольку оно обеспечивает задачу извлечения прибылей. Вне этого вопрос о потреблении теряет для капитализма смысл. Человек с его потреблениями исчезает из поля зрения».

Дальше он раскрыл основные вопросы политической экономии социализма, сформулировал Основной экономический закон социализма:

«Обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества, — это ЦЕЛЬ социалистического производства; непрерывный рост и совершенствование социалистического производства на базе высшей технике, — это СРЕДСТВО достижения цели».

В сталинском видении народовластия нет места ни корпорации транснациональных ростовщических кланов с их надгосударственной монополией на институт кредита и управление инвестициями в развитие народного хозяйства; нет места и монополии преимущественно гуманитарной «интеллигенции», умеющей только болтать (но не умеющей управлять обстоятельствами), на растолковывание окружающим смысла бытия и нравственного права на паразитизм меньшинства на труде большинства; и прежде всего — обоснования права на ростовщический паразитизм транснациональных банковских кланов, как основу лжедемократии и «прав» человека во всём мире.

То есть, это понимание народовластия весьма отличается от существа «демократии» западного образца, поскольку многопартийность Запада, парламентаризм, голосования по поводу и без повода, свобода прессы без всего того, что Сталин назвал в «Экономических проблемах социализма в СССР» как насущные потребности общественного развития, — канализация для слива самонадеянного, необразованного, бездумного невежества в формах, безопасных для безраздельной власти трансрегиональной ростовщичес&кой корпорации и стоящих за нею её хозяев — действительно много знающих и глубокомысленных интеллектуалов. «Демокра&тия» по-западному — реализация принципа «чем бы дурак не тешился, лишь бы ишачил».



ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

Все декларации представителей режима о том, что они, после того как страна пережила «трудные 90-е», теперь после восстановления работоспособности государства, будут бороться с бедностью, совершенствовать систему социального обеспечения, систему образования, развивать науку и высокотехнологичные отрасли промышленности и инфраструктуры, чтобы Россия заняла достойное место в мире; что либерально-рыночная экономика России — это неоспоримое достижение, ради обретения которого все бедствия 1990-х годов стоило перетерпеть, что она обязательно даст отдачу в виде благоденствия всего населения в ближайшее десятилетие и т.п. — представляют собой:



либо пропагандистское прикрытие реально проводимой политики удовлетворения «элитарного» эгоизма в непрестанном (перманентном) «прямо сейчас» за счёт порабощения народов Русской цивилизации и с целью построения их рабского будущего в глобальной системе высокоцивилизованного рабовладения,



либо выражают искреннюю персональную благонамеренность тех или иных представителей ныне сложившейся государственности, которую они намереваются реализовать в политике своею волей.



Что касается пропагандистского обеспечения изменнически паразитической по отношению к народам политики «элитарного» эгоизма, то чтение, слушание и анализ этого трёпа — пустая трата времени (это касается информационного продукта таких типов как Познер, Сванидзе, Веллер, Гмыза, Хинштейн, Соловьёв, а также и многих других).

А вот всё, что касается благонамеренности тех или иных политиков персонально и возможностей реализации ими благонамеренности в политике волевым порядком, то и здесь не следует обольщаться. Следует видеть:



Никто из них до мая 2012 года не называл вещи своими именами, предпочитая говорить о проблемах общества и их преодолении на «элитарном» «политкорректном» сленге (чтобы никого не обидеть или не напугать), однозначное понимание которого исключено (государственники поймут так, либералы-западники поймут с точностью до «наоборот», либо вообще не поймут).



После мая 2012 года некоторые вещи стали называть своими именами, но очень дозировано, поскольку каждое из такого рода высказываний мгновенно вызывало истерику в СМИ у гуманитарно одарённой «интеллигенции», с «поддакиванием» и «угрозами разного рода» из-за рубежа. Одно из последних таких высказываний прозвучало 15 марта 2016 года на коллегии Министерства иностранных дел:



Даже когда сотрудники органов внутренних дел применяют, прямо скажем, репрессивные меры государственные к тем, кто преступает закон, люди видят, что это делается в интересах всего общества, — это вызывает поддержку со стороны народа (https://snob.ru/selected/entry/1058 33?v=1458392058).



Главная проблема, о которой умалчивается всеми публичными политиками без исключения — мотивация к добросовестному труду, которой ныне в обществе нет и не предвидится, поскольку её в политике нынешнего режима в общем-то ничто не взращивает.



Для добросовестной работы в системе производства на основе коллективного труда, сопровождаемого финансовым обращением, главный экономический стимул — прогрессивное снижение цен в процессе общественно-экономического развития.

Если цены растут быстрее, чем трудовые накопления в их номинальном выражении, то труженику нет смысла работать в этой системе, но есть смысл эту систему уничтожить и заменить другой, выражающей принцип прогрессивного снижения цен в процессе общественно-экономического развития.

И соответственно, если нет мотивации к добросовестному труду, то трудиться большинство будет качественно — кое-как и количественно — по минимуму, норовя при этом обмануть и работодателя, и потребителя, вследствие чего процветания общество достичь не сможет (об алгоритме переключения простонародья читайте статью «Последняя ли Смута на Руси? 18—19 августа 1991 (часть 3)» http://inance.ru/2015/03/putch-03/ ).

При этом замалчивание темы мотивации к добросовестному труду представляет собой один из рубежей защиты выстраиваемой в «России» системы высокоцивилизованного финансового рабовладения, поскольку:



Если проблематика мотивации к добросовестному труду не обсуждается, то вместе с нею выводится из обсуждения и проблематика распределения продукции, производимой в системе многоотраслевого производства на основе коллективного труда. Соответственно выводятся из рассмотрения и вопросы о том: почему семьи тех, кто работает в реальном секторе экономики обречены жить хуже, нежели те, кто паразитирует — как в спекулятивном секторе экономики, так и на сфере управления? Что именно поддерживает в обществе систему зависимости тружеников от разного рода корпораций паразитов и какие именно эти корпорации?



Все политические партии и все политики персонально не высказывают никаких претензий к социологической науке в целом, и экономической науке в частности, на основе которой они строят свою политику или намереваются строить в будущем.



Все они — вне зависимости от своих политических деклараций — опираются на одну и ту же науку, хотя и несколько по-разному её применяют. Но Наука — как система знаний, обоснования и воспроизводства практических навыков в разных сферах деятельности — представляет собой в одном из наиболее значимых аспектов самоуправления общества программирование общественного мнения по вопросам:



объективного наличия или субъективно болезненной вымышленности проблем, стоящих перед обществом;



возможности или невозможности постановки задач по разрешению проблем, которые признаются наукой «объективно существующими»;



средств и путей решения задач, которые признаются ею решаемыми.



Сама по себе эта специфическая роль науки как системы программирования общественного мнения уже ограничивает общество в развитии, а политиков — в дееспособности. Но это положение усугубляется ещё и тем, что социология, включая и экономическую науку, в Россию импортирована с Запада.

При этом на Западе социология и экономическая наука не развивались свободно, а целенаправленно культивировались для решения задачи обеспечения надгосударственной анонимной по её видимости власти над государствами и обретающимися в них национальными и многонациональными обществами.

По существу это означает, что политическая воля действительно благонамеренных политиков возникшей после уничтожения СССР «России» не может быть реализована ни ими единолично на основе освоенного ими образования, ни посредством их волевого воздействия на управленческий корпус и патриотически ориентированных предпринимателей, поскольку и их миропонимание и управленческие навыки (в том числе и в сфере экономики) сформированы системой образования, сложившейся на основе социологической науки, пришедшей в Россию с Запада в XVIII — XX веках. Назначение этой социологической науки — решать другие задачи:



задачу порабощения всего человечества некой олигархией

и задачу поддержания рабовладения в высокоцивилизованных формах представительной демократии западного образца, которые фактические невольники под одуряющим воздействием этой науки должны воспринимать в качестве воплощённого идеала истинной свободы и справедливости.



Поэтому всё острее встаёт вопрос о смене научного обеспечения развития экономики страны, который необходимо решать и чем дальше, тем сложнее его будет решить малой кровью..

«Надо кончать с оппортунистическим благодушием, исходящим из ошибочного предположения, что по мере роста наших сил враг будто бы становится ручным и безобидным. Такое предположение в корне неправильно. Оно является отрыжкой правого уклона, уверявшего всех и вся, что враги будут потихоньку вползать в социализм, что они станут в конце концов настоящими социалистами.



Не дело большевиков почивать на лаврах и ротозействовать. Не благодушие нам нужно, а бдительность, настоящая большевистская революционная бдительность. Надо помнить, что чем безнадежнее положение врагов, тем охотнее они будут хвататься за крайние средства, как единственные средства обреченных в их борьбе с советской властью. Надо помнить и быть бдительным» (цитата из закрытого письма ЦК ВКП (б) от 18 янва&ря 1935 года, приведённая И.В. Сталиным в докладе «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников»).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наше общество — если говорить о публичной политике и политической аналитике — за пятьдесят лет прошло путь от идолопоклонства перед Сталиным до порицания всего, что им было сделано: и как человеком, жившим среди себе подобных, и как государственным деятелем, от мысли, слова и подписи которого зависели судьбы миллионов других людей в разных странах мира в нескольких поколениях.



Но Сталин не забылся, как того желали и желают многие.



Не забылся вследствие того, что вся политическая реальность СССР и СНГ заставляет вспомнить и о нём лично, и о том деле, которому он служил; заставляет вспомнить под давлением заурядных каждодневных жизненных обстоятельств: попробовал бы кто при нём не заплатить вовремя пенсии или зарплату; попробовал бы кто при нём на наворованные деньги купить лимузин или построить особняк; попробовал бы кто при нём сеять вражду и разжигать войну между народами СССР; попробовал бы кто при нём в СССР проводить политику в интересах зарубежных правительств и международных мафий; попробовал бы кто при нём шантажировать СССР кредитом или оружием иного рода; попробовал бы кто при нём…

Потому:

«Сталин ушел не в прошлое, он растворился в нашем будущем»,

— как это ни опечалит некоторых.