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Встреча в городе-герое Туле

14:29. 5 марта 2017 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:

Первый день весны мне довелось встретить в городе- герое Туле. Прочитал лекцию студентам Педагогического университета о революции-перевороте 1917 года, (видео будет на днях), встретился с губернатором Тульской области А.Г. Дюминым, а вечером общался с туляками.

Хронометраж: 

00:33 – Вступительное слово. Цели поездки в Тулу.
06:56 – Кто сможет претендовать на пост президента России в 2024 году? Какие политические силы будут в авангарде событий?
14:13 – О целях Партии Великое Отечество.
20:08 – Почему Россия не продвигает свои идеи на мировой арене, как это происходило во время существования СССР?
29:19  – Необходимо ли раскрытие информации о фирмах, которые выводят капиталы из России? Ваше мнение о книге А. И. Солженицына – «Двести лет вместе».
42:51 – Когда на ваш взгляд получится восстановить российское государство в границах времен Российской империи?
44:54  – Может ли Россия обойтись без Украины?
40:47 – Будет ли третья мировая война? Под каким предлогом она начнется? Удастся ли втянуть в нее Россию?
57:31 – Могут ли быть причастны спецслужбы США к событиям последнего времени, связанным с началом российской миссии в Сирии?
01:01:10 – Ваша точка зрения по поводу «закона о тунеядстве»
01:06:34 – Ваше мнение о легитимности референдума по присоединению Крыма. Почему на Донбассе не произошло тоже самое?

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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