Встреча в городе-герое Туле

Первый день весны мне довелось встретить в городе- герое Туле. Прочитал лекцию студентам Педагогического университета о революции-перевороте 1917 года, (видео будет на днях), встретился с губернатором Тульской области А.Г. Дюминым, а вечером общался с туляками.

Хронометраж:

00:33 – Вступительное слово. Цели поездки в Тулу.

06:56 – Кто сможет претендовать на пост президента России в 2024 году? Какие политические силы будут в авангарде событий?

14:13 – О целях Партии Великое Отечество.

20:08 – Почему Россия не продвигает свои идеи на мировой арене, как это происходило во время существования СССР?

29:19 – Необходимо ли раскрытие информации о фирмах, которые выводят капиталы из России? Ваше мнение о книге А. И. Солженицына – «Двести лет вместе».

42:51 – Когда на ваш взгляд получится восстановить российское государство в границах времен Российской империи?

44:54 – Может ли Россия обойтись без Украины?

40:47 – Будет ли третья мировая война? Под каким предлогом она начнется? Удастся ли втянуть в нее Россию?

57:31 – Могут ли быть причастны спецслужбы США к событиям последнего времени, связанным с началом российской миссии в Сирии?

01:01:10 – Ваша точка зрения по поводу «закона о тунеядстве»

01:06:34 – Ваше мнение о легитимности референдума по присоединению Крыма. Почему на Донбассе не произошло тоже самое?

Видео ВКонтакте

Скачать аудио



Источник: nstarikov.ru