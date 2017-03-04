Как родителей кинули на миллионы рублей в пользу гаишников

Как мы радовались, когда в середине прошлого года ГИБДД сообщила, что с первого января дети старше семи лет смогут просто пристегиваться на заднем сиденье, и не втискивать свои тела в детские кресла. С маленькими детьми спору нет, но с детьми постарше кресла были мучением. Если для человека, едущего на своей машине, это было просто неудобно, то для родителя с ребенком, вынужденного брать такси, жизнь становилась кошмаром. И неоправданным кошмаром — в прочем мире старшие дети могут ехать в такси, просто пристегиваясь. А тут поедешь без кресла — на каждом углу стоит гаишник, который только того и ждет. И вот — возвестили нам о либерализации. Радости не было границ.

Но ненадолго. На днях, на развороте Новинского Бульвара, недалеко от американского посольства, нас остановили четыре огромных гаишника в полном обмундировании — за ребенка 10 лет на заднем сиденье без кресла. Может, вы знаете этот разворот — там медленно идет движение, и у гаишников есть время заглянуть в каждую машину, и две школы рядом. В смысле удоев это шикарное место. Думаю, по сто тысяч рублей за смену там сострижет самый скромный гаишник, а нескромный — и полмиллиона.

Гордый знанием своих прав, я достал из кармана смартфон и показал гаишнику соответствующий пункт ПДД, с надписью «вступит в силу с 1.1.17.» Но гаишник знал что-то, чего я не знал. Оказывается, несмотря на сообщения ГАИ на их официальном сайте, Госдума не собралась утвердить новые ПДД, и они, по словам гаишников, не вступили в силу. То есть у Госдумы не дошли руки утвердить, до народа этот факт не довели, и теперь можно беспроблемно стричь по три тысячи рубликов с каждого ребенка, проезжающего по московским улицам. Не только ребенок в школу опоздал, но еще и денег вполне внушительную сумму мы потеряли.

А что говорит наш друг-интернет? Открываем первый рекомендованный Гугглом сайт и он нам сообщает: «с 1 января 2017 года, согласно новым положениям для детей в возрасте от 7 до 11 лет на втором ряду будет достаточно обычного ремня безопасности без каких-либо вспомогательных удерживающих устройств».

Но если поискать, то найдешь, что этот законопроект до сих пор не был рассмотрен Госдумой и не подписан президентом. Именно поэтому, поправки не вступили в законную силу с 1 января 2017 года.

То есть произошла элементарная разводка. Сотни тысяч родителей кинули на бабло. Сначала сказали, что с первого января можно, а потом втихую зажали. Так мы стали нарушителями. У Госдумы времени не было.

Ну, хорошо, времени не было. Но неужели у гаишников больше дела нет, чем выбивать деньги из родителей в этой дурацкой ситуации? Ведь за ремни безопасности на заднем сидении — и еще десятки правил — ГИБДД не штрафует. А тут — не можете подождать, пока ситуация утрясется?

И к слову, чтобы второй раз не вставать — не пора ли разогнать ГИБДД? Нужны ли эти здоровые красивые мужчины в форме на улицах городов в таких количествах? Много хулы сказано о Мишико Саакашвили. Он и галстук грыз, он и войну затеял, и был никчемным губернатором Одессы. Но в моем сердце у него сохранен теплый уголок — потому что он разогнал ГАИ. Первым делом, как пришел к власти в Грузии, он распустил тамошнюю банду мздоимцев. За это ему много зачтется.

Если захочет действующий президент России повысить свою популярность — второго Крыма, вроде, нет, — пусть разгонит ГИБДД, обещаю за него проголосовать. Потому что на Руси, увы, гаишники лютуют.

Немецкая журналистка Керстин Хольм после 22 лет, проведенных в России, писала о них: «Главная опасность — это залегшие в укрытии охотники: голодные полицейские, исполненные надежды, что от вас пахнет алкоголем, что вы едете на чужом автомобиле без доверенности или делаете еще что-нибудь подобное и, главное, что вам некогда. Шанс, что попавшийся грешник попробует уличить их в коррупции, минимален. Лишь тот, кто ведет себя открыто и корректно, хотя бы примерно знает законы и держится так, будто ему абсолютно некуда спешить, имеет шанс быть отпущенным — поскольку время, которое придется затратить на такую жертву, непропорционально добыче».

Cейчас, после первого января 2017, новый несравненный подарок получила ГИБДД. Подарок, который миллионами рублей может лечь в карманы гаишников, а заплатят за него родители детей. А не стоит ли хотя бы налогом обложить гаишников, а то больно хорошо живут?