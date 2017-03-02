Почему работники теплиц не едят свои помидоры

Откровения работницы одного из овощеводческих хозяйств. С бывшей беженкой из Грозного Лилией мы познакомились в пригородном автобусе. Общая тема нашлась легко. Женщина пожаловалась, что найти хорошую работу, даже несмотря на наличие высшего образования, ох, как нелегко.

— Я обратила внимание, что сейчас востребованы люди рабочих профессий. Например, часто приглашают на работу в тепличные хозяйства, — поспешила я поделиться важной информацией. — Причем набирают людей не только в наших краях, но и зовут в разные регионы, на тоже Ставрополье, где обещают предоставить комфортное жилье.

Каково же было мое недоумение, когда после этих слов моя интеллигентная и доброжелательная собеседница резко изменилась в лице и даже покрылась красными пятнами. Я уж было подумала, что дама оскорбилась, что ей, бывшему музейному работнику с дипломом университета, предложили идти в теплицу. Но причина была в другом.

— Даже не говори мне об этом! – воскликнула моя собеседница. — Я несколько лет отпахала в тепличном хозяйстве и не могу вспоминать об этом без содроганья.

— Тебя, всю жизнь не державшую ничего тяжелее книги, наверное, так напугал тяжелый физический труд? — Скептически спрашиваю у Лилии.

— Работы я не боюсь. Когда мы бежали из Грозного, то с большим трудом смогли купить в одной из станиц недостроенный дом. У нас в буквальном смысле этого слова не было крыши над головой. И нам надо было лечь, что говорится, костьми, но обеспечить себе и детям эту крышу, привести недострой в божеский вид. И тогда я пошла работать в тепличное хозяйство. В шесть утра работников собирал старенький ПАЗик и отвозил нас на работу. Мы приезжали и мужеподобная бригадирша звала нас на завтрак.

— То есть, родное предприятие обеспечивало работникам бесплатное питание как в добрые советские времена? — Я уж было обрадовалась за оргнаизацию труда на родной Кубани.

— Нет, еду мы привозили с собой и выкладывали на стол. А бригадирша доставала водку и наливала каждому по пол-стакана. Мы выпивали «для здоровья», закусывали и шли работать.

— И ты выпивала с утра водку? Не верю!

— Выпивали все. Отказаться было нереально, кто крутил носами, быстро вылетали с работы, а я не могла себе позволить такой роскоши. А после завтрака мы шли работать в теплицы.

— Тебе раньше приходилось работать на земле?

— О какой земле ты говоришь? Помидорчики — огурчики выращиваются методом гидропоники. Это такой способ выращивания, когда почва не используется вообще. При этом методе растения выращиваются в воде и специальном материале. Дело в том, что растения, выращенные таким методом, дают большее количество плодов, нежели растения, выращенные обычным способом. Подумай сама, количество урожая, выращенного этим методом, аж в 10 раз превышает количество урожая, выращенного на земле.

— То есть, судя по названию метода, растения питаются водой.

— На одной воде такие урожаи не сделаешь… Чтобы давать хорошие показатели, воду щедро сдабривают химикатами. За годы работы в теплицы мне на глаза не попалось ни одного живого существа, помимо моей напарницы.

— Почему? — Удивляюсь я. — Секретное производство?

— Температура в теплицах 60 градусов. Ты представляешь, каково это проработать при такой температуре целый день? Но бог с ней, с температурой. Только подумай чем можно напичкать раствор, чтобы процесс от посадки рассады до сбора урожая помидоров занял чуть больше месяца? А традиционно помидорам-скороспелкам нужно 90 дней от всходов, поздним сортам требуется 140 дней. Так вот, когда помидорчики-огурчики приобретают нужный размер, в теплицу закатывают бочку с раствором. Что это за раствор никто не знал, но работать с ним можно только в респираторе. Этим раствором я обрызгивала плоды. При 60-ти градусах еще и в респираторе. Однажды, я почувствовала, что все, не могу, задыхаюсь, перед глазами пошли фиолетовые круги, и я стянула респиратор. Получила такой ожог лица, что думала всю жизнь буду ходить «ошпаренной». Ничего, очухалась. Кстати, и другие работники теряли сознание, попадали в больницы с отравлениями. Так вот, после такого опрыскивания, зеленые помидоры краснеют буквально за несколько дней. И вот в таком аду мы работали целый день. Только один раз выходили на обед, где снова выпивали полстакана водки и закусывали. Потом стоимость водки у нас вычитали из зарплаты.

— Кстати, а, сколько ты получала за свой труд, если не секрет?

— Около 45 тысяч.

— Наверное, глупо будет спрашивать, закусывали ли вы водку продукцией из теплиц?

— Конечно, нет! Никто из работников эти овощи никогда не ел. Химии и во время работы хватало. Мало того, время от времени можно было брать помидорчики-огурчики домой. Я этого никогда не делала, всегда отказывалась. Другие же брали овощи и… продавали «дары со своей земли» людям на улице, имея неплохой навар. Мне же потребовалась два года, чтобы достроить дом, и я сразу уволилась с этой работы, провалявшись до этого несколько недель в больнице. Если бы не необходимость обеспечить детей крышей над головой, я бы никогда не пошла на такие жертвы. Пошатнувшееся здоровье поправляю по сей день.

— Понятно, что ни один торговец не скажет тебе, где, каким методом и как были выращены овощи. Но ты сможешь распознать такие вот «химические» помидорчики -огурчики?

— Да тут не нужно быть семи пядей во лбу. Согласись, трудно забыть запах свежих томатов, он очень яркий, пасленовый или невероятно свежий аромат огурцов. А эти овощи вообще никак не пахнут! Это из-за химии в питательном растворе, которая убивает весь запах. Ведь не зря их называют «пластмассовыми». Выращенные таким способом овощи имеют красивую форму, помидоры могут быть крупными, огурчики, наоборот, изящными, с аппетитными пупырышками. Но цвет у них всех блеклый, все из-за той же химии. И хранятся они очень долго, сохраняя вид свежего, только сорванного с грядки овоща и… ни одна муха не подлетит к ним на пушечный выстрел. У меня, слава богу, теперь есть кусочек земли, на котором я выращиваю свои овощи. Вот их я ем сама и с удовольствием кормлю свою семью.

А в это время

На качестве овощеводческой продукции, по мнению экспертов, сильно сказалось то, что в 2002 году в России были отменены ГОСТы. Зато вели ТУ — технические условия, которые устанавливают сами производители. Так что, вполне объяснимо, что качество продукции заметно упало. Специалисты Роспотребнадзора в прошлом году проверили более 56 тысяч предприятий, которые производят и продают различные продукты питания, в том числе овощи. Выяснилось, что 66 процентов производителей нарушали санитарные условия производства и хранения продуктов. С реализации было снято 73 тысячи партий пищевых продуктов, это более трех тысяч тонн. Размах впечатляет. Что касается конкретно овощей, то действительно многие производители грешат тем, что искусственно улучшают их товарный вид и ускоряют процесс их созревания. Чтобы добиться такого эффекта, аграрии добавляют в гидропонику ускорители роста. Причем, количество удобрений может быть просто убийственным.

И все этореально наносит огромный вред нашему здоровью. Ведь нитраты и другие неестественные для овощей химические соединения (тяжелые металлы, например) способны годами накапливаться в организме человека. В отличие от остальных микроэлементов, они не усваиваются организмом и не выводятся из него, а накапливаясь с годами, приводят к разным болезням.

Тем не менее, сама по себе по себе гидропоника о которой говорила женщина, ни в чем не виновата. Виновато безмерное количество удобрений. Самое печальное, что каждый производитель самостоятельно решает, чем ему подкармливать растения и в каких количествах. И, конечно большинство из них заинтересованы в быстром и большом урожае. О нашем здоровье мало кто задумывается. Вся надежда на Роспотребнадзор, который должен остановить этот беспредел. Ну и мы сами при покупке овощей должны смотреть на внешний вид того, что приобретаем. Если огурцы и помидоры выглядят совсем «пластмассовыми» лучше их не приобретать.

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