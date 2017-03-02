Откровения американца: как США колонизировали Россию в 90-х годах
15:34. 2 марта 2017 Просмотров - 238 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Американский журналист Марк Эймс рассказывает, как в 90-х года США колонизировали Россию, вмешивались в политические и экономические отношения страны, поддерживали катастрофические действия Бориса Ельцина.
Повышенная агрессивность по отношению к России со стороны американских политиков и средств массовой информации становится более понятной, когда принимается во внимание реальная история постсоветского периода.
Источник: www.kramola.info