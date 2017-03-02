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Откровения американца: как США колонизировали Россию в 90-х годах

15:34. 2 марта 2017 Просмотров - 238 Нет комментариев Опубликовал:

Американский журналист Марк Эймс рассказывает, как в 90-х года США колонизировали Россию, вмешивались в политические и экономические отношения страны, поддерживали катастрофические действия Бориса Ельцина.

Повышенная агрессивность по отношению к России со стороны американских политиков и средств массовой информации становится более понятной, когда принимается во внимание реальная история постсоветского периода.

Источник: www.kramola.info

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