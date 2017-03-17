Как США оккупировали Сибирь в 1918

Что делали Американцы в Сибири с 1918 года? Политика США по отношению к России, отличалась лицемерием и вероломством. Во всех официальных документах и выступлениях руководители правительства США заявляли о своей любви к русскому народу и о намерении “помочь России”. На деле они стремились ликвидировать любую власть, расчленить Россию и превратить её в свою колонию.

Для этого они финансировали и стравливали как красных, так и белых, в тоже время обе официальные противоборствующие стороны в гражданской войне и “белые” и “красные” сотрудничали с англо-американскими оккупантами!

США привели к власти Троцкого (Россия) и Колчака (Сибирь), а чехословаки (белочехи), были ударной карательной армией в составе войск англо-американской коалиции и подчинялась лично американскому генералу Гревсу. На севере России на время интервенции был установлен оккупационный режим. На территории России и Сибири даже появились концентрационные лагеря. Они не оставляли своих намерений расширить сферу своего влияния и за счёт России разрешить свои старые противоречия с Японией и Англией. По планам вся Сибирь должна была отойти к США…

Созданию Антанты предшествовало заключение в 1891-1893 годах русско-французского союза в ответ на создание Тройственного союза (1882) Австро-Венгрии, Италии, во главе с Германией. Антанта по-французски буквально “сердечное согласие”, устоявшееся название соглашения, заключенного в 1904 г Великобританией и Францией. Её целью было прекращение англо-французского колониального соперничества путём раздела сфер влияния. Великобритания получала свободу действий в Египте, признавая интересы Франции в Марокко. Кроме того, предусматривалось совместное противодействие растущим германским амбициям. В 1907 г. к Антанте присоединилась Россия, после чего договор стал называться Тройственным согласием. Он стал основой союза этих стран в Первой мировой войне.

Придя к власти, Ленин, в области международных отношений от имени Советской России, провозгласил отказ от выплаты долгов иностранным правительствам и интернациональным Банкам, и Концернам. Сначала это прозвучало не абсолютно, и было увязано с признанием Советского правительства. Но было ясно, что Советское правительство ни по счетам царского правительства, ни по счетам правительства Керенского отдавать долги не будет. Этим Ленин вторично со времени Брест-Литовского мира подписал смертельный приговор, как себе, так и своей фракции – “ленинцам”, к которой американский гражданин Троцкий и его сторонники не относились. Вопрос об иностранной интервенции в Россию был окончательно решён, причина – отказ Ленина платить по иностранным долгам, как будто он не знал, что за этим решением последует.

Итак, со времени взятия власти большевиками в ноябре 1917 года и до лета, произошло 2 решающих события – это

1) Брест-Литовский мир и оставление англо-американских союзников на произвол судьбы в войне с Германией, после чего немцы стали колошматить англо-американцев на Западном фронте.

2) Майское 1918 года выступление Ленина в печати с провозглашением отказа от иностранных долгов.

Оба этих события были решающими, и были они, как говорится: “серпом по причинному месту” США и Англии! Участь Ленина была решена. Вялотекущая фаза событий кончилась, началась активная фаза.

Иностранная военная интервенция в России (1918-1921) – военное вмешательство стран Согласия (Антанты) и Центральных держав (Четверного союза) в Гражданскую войну в России (1917-1922). Всего в интервенции приняли участие 14 государств.

Уже в начале 4 июля 1918 года начался троцкистский путч, который начался с попытки арестовать Ленина и его сторонников на “Пятом Всероссийском Съезде Советов”.

После покушения на Ленина, американский гражданин Троцкий 6 сентября 1918 года отменил только что принятую 4 июля Конституцию 1918 года и создал внеконституционный орган “Реввоенсовет”. Троцкий фактически сделал путч и узурпировал единоличную диктаторскую власть в новой должности неограниченного диктатора под названием – “ПредРевоенсовета” и после полностью легализовал “мирную миссию” интервентов.

Ранее, воспользовавшись тем, что Троцкий сорвал мирные переговоры в Бресте, германские войска 18 февраля 1918 года развернули наступление по всему фронту. Одновременно Великобритания, Франция и ряд других держав под предлогом оказания помощи Советской России в отражении германского наступления подготовили планы интервенции.









Одно из предложений о помощи было направлено в Мурманск, возле которого находились английские и французские военные суда. Заместитель председателя Мурманского Совета А.М. Юрьев 1 марта сообщил об этом в Совнарком и одновременно уведомил правительство о том, что на линии Мурманской железной дороги находится около двух тысяч чехов, поляков и сербов. Их переправляли из России на Западный фронт северным путем. Юрьев запрашивал: “В каких формах может быть приемлема помощь живой и материальной силой от дружественных нам держав?”

В тот же день Юрьев получил ответ от Троцкого, занимавшего в ту пору пост наркома иностранных дел. В телеграмме говорилось: “Вы обязаны принять всякое содействие союзных миссий”. Ссылаясь на Троцкого, мурманские власти вступили 2 марта в переговоры с представителями западных держав. Среди них были командующий английской эскадрой адмирал Кемп, английский консул Холл, французский капитан Шерпантье. Итогом переговоров стало соглашение, гласившее: “Высшее командование всеми вооруженными силами района, принадлежит верховенству Совдепа Мурманскому военному совету из 3 лиц – одного по назначению советской власти и по одному от англичан и французов”. Первая Мировая война стала набирать свои обороты.

После начала Первой мировой войны, особое внимание американцев привлекли Камчатка и Сахалин, богатые нефтью, рудой и пушниной и имевшие выгодное стратегическое положение. Они предполагали, что, овладев этими территориями, они тем самым ещё и лишат Россию выхода к океану. 16 августа 1918 г. американские войска высадились во Владивостоке и сразу же приняли участие в военных действиях.

В то же время Япония направила в Сибирь крупные военные силы, намереваясь захватить русский Дальний Восток. Противоречия между США и Японией обострились. Англия и Франция, боясь укрепления США и претендуя на “русское наследство”, стали поддерживать японские притязания на Приморье и Забайкалье. Стотысячная из двухсот, японская армия совместно с англо-американскими войсками заняла Приморье, Амурскую и Забайкальскую области. Организатором этой интервенции были США. Не имея большой военной силы для подчинения своему влиянию восточной территории России, Вильсон и его правительство решили стать на путь коалиции и взяли на себя финансирование антирусского похода держав. Главным партнёром США в этом походе была империалистическая Япония, несмотря на имевшиеся между ними противоречия. Великобритания тоже желала отхватить кусок пожирнее.

30.01.1920г. Госдепартамент США вручил послу Японии в Вашингтоне меморандум, где говорилось:

“Американское правительство не будет иметь никаких возражений, если у Японии возникнет решение продолжать одностороннее размещение своих войск в Сибири, или послать подкрепление в случае необходимости, или продолжать оказывать помощь в операциях Транссибирской или Китайской Восточной железнодорожных магистралей”. Хотя японцы и выступали конкурентами США в Тихом океане, на данном этапе американцы предпочли иметь соседями этих конкурентов, а не большевиков.

Так создавалась Антанта, для которой народы России, а особенно русские, генетический мусор, от которого надо избавляться. Об этом был откровенен в своих воспоминаниях полковник армии США Морроу, сетуя, что его бедняги-солдаты… “не могли уснуть, не убив кого-нибудь в этот день. Когда наши солдаты брали русских в плен, они отвозили их на станцию Андрияновка, где разгружались вагоны, пленных подводили к огромным ямам, у которых их и расстреливали из пулеметов”. “Самым памятным» для полковника Морроу был день, «когда было расстреляно 1600 человек, доставленных в 53 вагонах”. Повсеместно стали создаваться концентрационные лагеря, в которых оказалось около 52 000 человек. Нередки были и случаи массовых казней, где в одном из сохранившихся источнике, оккупанты расстреляли около 4000 человек по решению военно-полевых судов. Оккупированные земли использовали как “дойную корову” – север России был полностью опустошен. По данным историка А.В. Березкина, “американцы вывезли 353 409 пудов льна, кудели и пакли, а всё, что имелось в Архангельске на складах, и что могло интересовать иностранцев, было ими вывезено за год товаров, примерно на сумму 4 000 000 фунтов стерлингов”.

На Дальнем Востоке американские интервенты вывозили лес, пушнину, золото. Сибирь была отдана на растерзание Колчаку, где американцы спонсировали это мероприятие, за золото царской России. Помимо откровенного грабежа, американские фирмы получили разрешение от правительства Колчака совершать торговые операции в обмен на кредиты от банков “Сити бэнк” и “Гаранти траст”. Только одна из них – фирма Эйрингтона, получившая разрешение вывозить пушнину, отправила из Владивостока в США 15 730 пудов шерсти, 20 407 овечьих шкур, 10 200 крупных сухих кож. Из Дальнего Востока и Сибири вывозили всё, что представляло хотя бы какую-нибудь материальную ценность.

Стремление завладеть русскими владениями появилось у правящих кругов США ещё во времена конфликтов вокруг Орегона и подготовки сделки по Аляске. Предлагалось “купить русских” вместе с рядом других народов мира. Свой план приобретения Сибири и создания там республики излагал и герой романа Марка Твена “Американский претендент”, сумасбродный полковник Селлерс. Очевидно, уже в XIX веке такие идеи были популярны в США.

Накануне Первой мировой войны резко активизировалась деятельность американских предпринимателей в России. Будущий президент США Герберт Гувер стал владельцем нефтяных компаний в Майкопе. Вместе с английским финансистом Лесли Урквартом, Герберт Гувер приобрел концессии на Урале и в Сибири. Стоимость только трех из них превышала 1 миллиард долларов (тогдашних долларов!).

Первая мировая война открыла новые возможности для американских капиталов. Втянувшись в тяжелую и разорительную войну, Россия искала средств и товаров за рубежом. Их могла предоставить не участвовавшая в войне Америка. Если до Первой мировой войны капиталовложения США в России составляли 68 миллионов долларов, то к 1917 г. они возросли многократно. Резко возросшие в годы войны потребности России в разных видах продукции привели к быстрому росту импорта из США. В то время как экспорт из России в США с 1913 по 1916 г. упал в 3 раза, импорт американских товаров возрос в 18 раз. Если в 1913 г. американский импорт из России был несколько выше ее экспорта из США, то в 1916 г. американский экспорт превышал российский импорт в США в 55 раз. Страна всё в большей степени зависела от американского производства. Англосаксы не зря провели промышленную революцию и теперь их паровоз “смерти” для колонизации большинства стран, мчался на полном ходу. Только в 1810 году в Англии насчитывалось 5 тыс. паровых машин, а через 15 лет их число утроилось, к началу Первой мировой они уже потирали руки от предстоящей прибыли. Но в США понимали, что для решения всех проблем, итогов промышленной революции будет недостаточно и в марте 1916 г. послом США в России был назначен банкир и хлеботорговец Дэвид Фрэнсис. С одной стороны, новый посол стремился усилить зависимость России от Америки, с другой – будучи хлеботорговцем, он был заинтересован в устранении России как конкурента с мирового рынка зерна. Революция в России, которая могла бы подорвать её сельское хозяйство, судя по итогам его деятельности, входила в планы Фрэнсиса, отсюда и были искусственно созданные предпосылки для голода, не зря же американские банкиры спонсировали Троцкого. Вот откуда истоки “голодающего Поволжья”, “голодомора”, замалчиваемого голода в Сибири, до сих пор всё это пытаются списать на Сталинскую Россию.

Посол Фрэнсис от имени правительства США предложил России заём в 100 миллионов долларов. Одновременно, по договорённости с Временным правительством, в Россию была направлена из США миссия “для изучения вопросов, имеющих отношение к работе Уссурийской, Восточно-Китайской и Сибирской железных дорог”. А в середине октября 1917 г. был сформирован так называемый “Русский железнодорожный корпус” в составе 300 американских железнодорожных офицеров и механиков. “Корпус” состоял из 12 отрядов инженеров, мастеров, диспетчеров, которые должны были быть размещены между Омском и Владивостоком. Сибирь была взята в клещи и перемещение всех грузов, как военных, так и продовольственных, были под контролем американцев. Как подчеркивал советский историк A.B. Берёзкин в своем исследовании, “правительство США настаивало на том, чтобы присылаемые ими специалисты были облечены широкой административной властью, а не ограничивались бы функциями технического наблюдения”. Фактически речь шла о передаче значительной части Транссибирской железной дороги под американский контроль.

Известно, что в ходе подготовки антибольшевистского заговора летом 1917 года известный английский писатель и разведчик У.С. Моэм (трансгендер) и руководители чехословацкого корпуса выехали в Петроград через США и Сибирь. Очевидно, что свой заговор, который плела британская разведка с целью предотвратить победу большевиков и выход России из войны, увязывался с планами США по установлению их контроля над Транссибирской железной дорогой.

14 декабря 1917 г. “Русский железнодорожный корпус” в составе 350 человек прибыл во Владивосток. Однако Октябрьская революция сорвала не только заговор Моэма, но и план захвата США Транссибирской железной дороги. Уже 17 декабря “железнодорожный корпус” отбыл в Нагасаки. Тогда американцы решили использовать японскую военную силу для захвата Транссибирской железной дороги. 18 февраля 1918 г. американский представитель в Верховном совете Антанты генерал Блисс поддержал мнение о том, что в оккупации Транссиба должна принять участие Япония.

В американской печати 1918 года открыто раздавались голоса, предлагавшие правительству США возглавить процесс расчленения России. Сенатор Поиндекстер писал в “Нью-Йорк тайме” от 8 июня 1918 г.: “Россия является просто географическим понятием, и ничем больше никогда не будет. Её сила сплочения, организации и восстановления ушла навсегда. Нация не существует”. 20 июня 1918 г. сенатор Шерман, выступая в конгрессе США, предложил воспользоваться случаем для покорения Сибири. Сенатор заявлял: “Сибирь – это пшеничное поле и пастбища для скота, имеющие такую же ценность, как и её минеральные богатства”.

Эти призывы были услышаны. 3 августа военный министр США отдал распоряжение направить во Владивосток части 27-й и 31-й американских пехотных дивизий, которые до тех пор несли службу на Филиппинах. Эти дивизии прославились своими злодеяниями, продолжавшимися в ходе подавления остатков партизанского движения.

6 июля 1918 года в Вашингтоне на совещании военных руководителей страны с участием государственного секретаря Лансинга был обсужден вопрос об отправке нескольких тысяч американских войск во Владивосток на помощь чехословацкому корпусу, которого якобы атаковали части из бывших австро-венгерских пленных. Было принято решение: “Высадить имеющиеся в распоряжении войска с американских и союзных военных кораблей с целью закрепиться во Владивостоке и оказать содействие чехословацким легионерам”. За три месяца до этого во Владивостоке высадился десант японских войск.

16 августа американские войска численностью около 9 тысяч человек высадились во Владивостоке.

В тот же день была опубликована декларация США и Японии, в которой говорилось, что “они берут под защиту солдат чехословацкого корпуса”. Такие же обязательства взяли на себя в соответствующих декларациях правительства Франции и Англии. А вскоре под это предлог, “на защиту чехов и словаков” выступило 120 тысяч иностранных интервентов, включая американцев, англичан, японцев, французов, канадцев, итальянцев и даже сербов и поляков.

В это же время правительство США и прилагало усилия, чтобы добиться от своих союзников согласия на установление своего контроля над Транссибирской железной дорогой. Посол США в Японии Моррис уверял, что эффективная и надежная работа КВЖД и Транссибирской железной дороги позволит приступить к осуществлению “нашей экономической и социальной программы… Кроме того, разрешить свободное развитие местного самоуправления”. По сути, США возрождали планы создания Сибирской республики, которыми грезил герой повести Марка Твена Селлерс.

Весной 1918 года чехословаки двинулись по Транссибирской железной дороге, за передвижением их эшелонов стали внимательно следить в США. В мае 1918 года Фрэнсис писал своему сыну в США: “В настоящее время я замышляю… сорвать разоружение 40 тысяч или больше чехословацких солдат, которым советское правительство предложило сдать оружие”.

25 мая сразу же после начала мятежа чехи и словаки захватили Новониколаевск (Новосибирск). 26 мая ими был взят Челябинск, затем – Томск, Пенза, Сызрань. В июне чехи овладели Курганом, Иркутском, Красноярском, а 29 июня – Владивостоком. Как только Транссибирская железная дорога оказалась в руках “чехословацкого корпуса”, “Русский железнодорожный корпус” вновь направился в Сибирь.

Ещё весной 1918 года американцы появились на Севере Европейской территории России, на мурманском побережье. 2 марта 1918 г. председатель Мурманского Совета A.M. Юрьев дал согласие на высадку английских, американских и французских войск на побережье под предлогом защиты Севера от немцев.

Официальная цель миссии – охрана военного имущества Антанты от немцев и большевиков, поддержка действий чехословацкого корпуса и свержение коммунистического режима.

14 июня 1918 г. Народный комиссариат иностранных дел Советской России заявил свой протест против пребывания интервентов в российских гаванях, но этот протест был оставлен без ответа. А 6 июля представители интервентов заключили с Мурманским краевым Советом соглашение, по которому приказы военного командования Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Франции “должны беспрекословно выполняться всеми”. Соглашение устанавливало, что из русских “не должны формироваться отдельные русские части, но, поскольку позволят обстоятельства, могут быть сформированы части составные из равного числа иностранцев и русских”. От имени США соглашение подписал капитан 1 – го ранга Бергер, командир крейсера “Олимпия”, прибывшего в Мурманск еще 24 мая. После первого десанта к лету в Мурманске было высажено около 10 тысяч иностранных солдат. Всего в 1918-1919 гг. на севере страны высадилось около 29 тысяч англичан и 6 тысяч американцев. Заняв Мурманск, интервенты двинулись на юг. 2 июля интервенты взяли Кемь, 31 июля – Онегу. Участие американцев в этой интервенции получило название – экспедиция “Белый медведь”.

Сенатор США Пойндекстер писал в New York Times от 8 июня 1918 года, что: “Россия представляет собой лишь географическое понятие, и ничем больше никогда не будет. Её сила сплочения, организации и восстановления ушла навсегда”. Летом 1918 года на Западный фронт была переброшена 85-я дивизия армии США. Один из её полков, 339-пехотный, состоявший в основном из призывников штатов Мичиган, Иллинойс и Висконсин, был отправлен на север России. Эта экспедиция получила название “Полярный медведь”.

2 августа ими был захвачен Архангельск. В городе было создано “Верховное управление Северной области” во главе с трудовиком Н.В. Чайковским, превратившееся в марионеточное правительство интервентов. После захвата Архангельска интервенты предпринимали попытки развернуть наступление на Москву через Котлас. Однако упорное сопротивление частей Красной Армии срывало эти планы. Интервенты несли потери.

В конце октября 1918 года Вильсоном был утвержден секретный “Комментарий” к “14 пунктам”, который исходил из расчленения России. В “Комментарии” указывалось, что, так как независимость Польши уже признана, то нечего говорить о единой России. На её территории предполагалось создать несколько государств – Латвия, Литва, Украина и другие. Кавказ рассматривался как “часть проблемы Турецкой империи”. Предполагалось предоставить одной из стран-победительниц мандат для управления Средней Азией. Будущая мирная конференция должна была обратиться к “Великороссии и Сибири” с предложением “создать правительство, достаточно представительное, чтобы выступать от имени этих территорий”, и такому правительству “Соединенные Штаты и их союзники окажут всяческую помощь”. В декабре 1918 г. на совещании на Государственном департаменте была намечена программа “экономического освоения” России, предусматривавшая вывоз из нашей страны 200 тысяч тонн товаров в течение первых трех-четырех месяцев. В дальнейшем темпы вывоза из России товаров в США должны были возрасти. Как свидетельствует записка Вудро Вильсона государственному секретарю Роберту Лансингу от 20 ноября 1918 г., в это время президент США считал необходимым добиться “расчленения России, по крайней мере, на пять частей – Финляндию, Балтийские провинции, Европейскую Россию, Сибирь и Украину”.

США исходили из того, что регионы, входившие в ходе Первой мировой войны в сферу российских интересов, после распада России превращались в зону американской экспансии. 14 мая 1919 г. на заседании Совета четырех в Париже была принята резолюция, в соответствии с которой Соединенные Штаты получили мандат на Армению, Константинополь, проливы Босфор и Дарданеллы.

Американцы развернули активность и в других частях России, на которые они решили её разделить. В 1919 году Латвию посетил директор Американской администрации распределения помощи, будущий президент США Герберт Гувер.

Во время пребывания в Латвии он установил дружеские отношения с выпускником университета штата Линкольна (штат Небраска), бывшим американским профессором, а в ту пору новоиспеченным премьером латвийского правительства Карлисом Ульманисом. Прибывшая в Латвию в марте 1919 года американская миссия во главе с полковником Грином оказала активную помощь в финансировании германских частей во главе с генералом фон дер Гольцем и войск правительства Уль-маниса. В соответствии с соглашением от 17 июня 1919 года в Латвию стали поступать вооружения и другие военные материалы с американских складов во Франции. В целом в 1918-1920 гг. США выделили свыше 5 миллионов долларов на вооружение режима Ульманиса.

Американцы действовали активно и в Литве. В своей работе “Американская интервенция в Литве в 1918-1920 гг.” Д.Ф. Файнхуаз писал: “В 1919 году правительство Литвы получило от государственного департамента военное снаряжение и обмундирование для вооружения 35 тысяч солдат на общую сумму в 17 миллионов долларов… Общее руководство литовской армией осуществлял американский полковник Даули, помощник главы военной миссии США в Прибалтике“. Одновременно в Литву прибыла специально сформированная американская бригада, офицеры которой вошли в состав литовской армии. Предполагалось довести численность американских войск в Литве до нескольких десятков тысяч человек. США предоставили литовской армии продукты питания. Такая же помощь была оказана в мае 1919 г. и эстонской армии. Лишь рост оппозиции в США планам расширения американского присутствия в Европе остановил дальнейшую активность США в Прибалтике. Теперь Вам понятно, откуда взялись латышские стрелки и остальные прибалты, устроившие резню русскому народу.

Одновременно американцы приступили к дележу земель, населённых коренным русским населением. На севере Европейской территории России, оккупированной интервентами из Англии, Канады и США, были созданы концентрационные лагеря, где каждый 6-ой житель оккупированных земель, оказался в тюрьмах или лагерях.

Узник одного из таких лагерей (Мудьюгский концентрационный лагерь) врач Маршавин вспоминал: “Измученных, полуголодных, нас повели под конвоем англичан и американцев. Посадили в камеру не более 30 квадратных метров. А сидело в ней более 50 человек. Кормили исключительно плохо, многие умирали с голоду… Работать заставляли с 5 часов утра до 11 часов ночи. Сгруппированных по 4 человека, нас заставляли впрягаться в сани и возить дрова… Медицинская помощь совершенно не оказывалась. От избиений, холода, голода и непосильной 18-20-часовой работы ежедневно умирало 15-20 человек”. Оккупанты расстреливали людей тысячами по решению военно-полевых судов, немало людей было уничтожено без суда.

Мудьюгский концлагерь стал самым настоящим кладбищем жертв интервенции на Русском Севере, Русской Гиперборее. Столь же жестоко действовали американцы и на Дальнем Востоке. В ходе карательных экспедиций против жителей Приморья и Приамурья, поддерживавших партизан, только в Амурской области американцами было уничтожено 25 сел и деревень. При этом американские каратели, как и прочие интервенты, совершали жестокие пытки в отношении партизан и сочувствовавших им людей, но, чтобы утаить свои преступления, большую часть “грязной работы” они поручали чехословакам, которых народ прозвал чехособаки. Сегодня либералы им памятники ставят, как же, “Западные ценности”, “Западная культура” и прочие гей дела у них в почёте.

Советский историк Ф.Ф. Нестеров в своей книге “Связь времён” писал, что после падения Советской власти на Дальнем Востоке “сторонников Советов всюду, куда доставал штык заокеанских “освободителей России”, кололи, рубили, расстреливали партиями, вешали, топили в Амуре, увозили в пыточных “поездах смерти”, морили голодом в концлагерях”. Рассказав о крестьянах зажиточного приморского села Казанка, которые сначала отнюдь не были готовы поддержать Советскую власть, писатель объяснил, почему они всё же после долгих сомнений пошли в партизанские отряды. Сыграли роль “рассказы соседей по прилавку о том, что на прошлой неделе американский матрос в порту застрелил русского мальчика… что местные жители должны теперь, когда в трамвай входит иностранный военный, вставать и уступать ему место… что радиостанция на Русском острове передана американцам… что в Хабаровске ежедневно расстреливают десятки пленных красногвардейцев и т.д.”. В конечном счете, жители Казанки, как и большинство русских людей в те годы, не выдержали унижения национального и человеческого достоинства, творимого американскими, другими интервентами, их пособниками и белогвардейцами, восстали, поддержав партизан Приморья. В общей картине интервенты стали нести потери и на Дальнем Востоке, где партизаны постоянно атаковали американские воинские части.

Потери, которые несли американские интервенты, получили значительную огласку в США и вызывали требования прекратить военные действия в России. 22 мая 1919 г. член палаты представителей Мейсон в своём выступлении в конгрессе заявил: “В Чикаго, который является частью моего округа, проживает 600 матерей, чьи сыновья находятся в России. Я получил сегодня утром что-то около 12 писем, а я получаю их почти каждый день, в которых меня спрашивают, когда наши войска должны возвратиться из Сибири”. 20 мая 1919 г. сенатор от штата Висконсин и будущий кандидат в президенты США Лафоллет внёс в сенат резолюцию, одобренную законодательным собранием штата Висконсин. В нем содержался призыв о немедленном выводе американских войск из России. Несколько позже 5 сентября 1919 г. влиятельный сенатор Бора заявил в сенате: “Господин президент, мы не находимся в состоянии войны с Россией. Конгресс не объявлял войны против русского народа. Народ Соединенных Штатов не желает воевать с Россией”.

Как так, интервенция – это не объявление войны? Если Гитлер вторгся с целью ликвидировать СССР, тогда выходит он агрессор, а англосаксы белые и пушистые? В этой ситуации – это одно и то же, просто почуяли силу отпора и решили прятать концы в воду.