Срочный визит. Казахстан, Таджикистан, Киргизия

Государственные визиты руководителей государства принято согласовывать за несколько месяцев до события. Соответствующее случаю освещение визита главы государства в прессе тоже начинается заблаговременно. О планах В. Путина посетить Казахстан и Туркмению было объявлено только 22 феврала — то есть, менее, чем за неделю до визита.

https://ria.ru/politics/20170222/1488610499.html МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит 27-28 февраля Казахстан, Таджикистан и Киргизию, визиты связаны с 25-летием установления дипломатических отношений с этими странами, заявил журналистам курирующий внешнюю политику помощник президента Юрий Ушаков.

25-летняя годовщина установления дипломатических отношений между РСФСР и бывшими союзными республиками — повод для визита главы государства, прямо скажем, не очень убедительный. Пресса оказалась плохо подготовлена к освещению внезапного визита, повестка переговоров не ясна.

Путин поблагодарил президента Казахстана за организацию в Астане переговоров по Сирии:

https://forbes.kz/finances/integration/o_chem_nazarbaev_i_putin_govorili_v_almatyi/

Путин подтвердил совместную охрану границ на пресс-конференции с президентом Таджикистана:

https://russian.rt.com/ussr/article/362973-press-konferenciya-putin-tadzhikistan

И что-то там подписали по экономике. Чего было самому-то ехать? Медведева бы отправил, то все равно в Сочи расслаблялся. Премьер в Сочи договорился до того, что у нас проблема безработицы решена! Его послушать, так можно подумать, что кто-то проблему безработицы в РФ вообще решал. Чем глупости на пару с Кудриным болтать, лучше бы съездил, раздал ордена и подписал чего-нибудь экономическое. Но действительно ответственные поручения идиотам не доверяют. Все приходится делать самому.

Проблема в том, что после неудавшегося переворота в Киргизии А. Атамбаев выгнал с территории страны базу НАТО и оставил российскую.

http://www.politonline.ru/interpretation/22882707.html

Потом продлил нахождение российской военной базы на территории страны «всего» на 15 лет вместо 49, по известному принципу «либо ишак, либо падишах», переложив решение проблемы на головы преемников, своего и путинского.

https://ria.ru/world/20161201/1482575128.html

Было понятно, что такую последовательную позицию англосаксы ему не простят, помня о судьбе другого последовательно оппозиционера У. Чавеса, о сотнях покушений на Ф. Кастро и других, не столь явных покушения на жизни непокорных государственных лидеров. Напомню недавнюю внезапную смерть Ислама Каримова, отравленного во время банкета по случаю возвращения олимпийской сборной из Рио.

Не хочу заниматься домыслами, но после сердечного приступа, приключившегося полгода назад, А. Атамбаев так полностью и не восстановился. Сейчас состояние здоровья ухудшилось и президент Киргизии вряд ли сможет продолжать свою работу успешно.

Срочное турне В Путина связано с подбором и утверждением с ближайшими соседями России и Киргизии вероятной кандидатуры сначала и.о., а затем и возможного преемника президента Киргизии. Президент А. Атамбаев много сделал для своей страны. Покушение на его жизнь врагов Киргизии и России — лучшее тому подтверждение.