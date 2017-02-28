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А вы друзья как не садитесь…

14:46. 28 февраля 2017 Просмотров - 251 6 коммент. Опубликовал:

Голодец предложила отказаться от прямоугольной расстановки школьных парт

А вы друзья как не садитесь...


Классы в школах сконструированы неправильно… Курирующая социальный блок правительства вице-премьер Ольга Голодец считает, что, возможно, настало время менять "прямоугольную" модель школьных классов — наследие советского образования, отметила заместитель Дмитрия Медведева.

Классы в школах сконструированы неправильно, считает вице-премьер правительства России Ольга Голодец. Для того, чтобы учитель из ментора превратился в помощника, дети должны сидеть по-другому. Возможно, настало время менять "прямоугольную" модель школьных классов — наследие советского образования

А вы друзья как не садитесь...

Ольга Голодец

«Для того, чтобы формировать проектный подход, для того, чтобы формировать групповую работу, чтобы выстраивать команду, вести к достижению цели, дети должны сидеть по-другому, и работа строится иначе. И учитель должен подходить иначе.

А вы друзья как не садитесь...

"Учитель становится не ментором в данном случае, а он помогает ребенку развивать его талант. И это абсолютно новое направление в самой системе образования", — пояснила Голодец. "Готовы ли мы к такой постановке вопроса, и как перейти из одной точки в другую — наверное, это самый сложный сегодня вопрос", — подчеркнула вице-премьер.

А вы друзья как не садитесь...


Это абсолютно новое направление в самой системе образования, считает Ольга Голодец. Но самый сложный сегодня вопрос – это готовы ли мы к такой постановке вопроса, и как перейти из одной точки в другую.

Голодец добавила, что это может на первый взгляд казаться незначительным нюансом, но на самом деле является важным элементом, который влияет на содержание школьного образования и взаимоотношения между учителем и учениками.

А вы друзья как не садитесь...

По ее словам, этот нюанс наполняет образовательной процесс иным содержанием. При этом Голодец не уточнила, какую именно рассадку она считает оптимальной. Вместе с тем, вице-премьер заявила, что считает российское образование недофинансированным. Она добавила, что эта сфера нуждается в серьезных вложениях. «Нам предстоят очень серьезные дебаты на тему, откуда взять деньги, но то, что в образование нужно вкладывать, нужно вкладывать сегодня, завтра, мы не можем оставаться в парадигме сохранения расходов», — пояснила Голодец.

Действующие санитарно-эпидемиологические правила предусматривают двух- или трехрядную расстановку школьных парт в зависимости от размеров класса. При этом расстояние от первой парты до учебной доски должно составлять не менее 2,4 метра. Школьники сидят по двое за партой. Детям с нарушением зрения рекомендуется занимать ближние парты.

* * *

Гигиенические требования к школьной мебели и оборудованию классных помещений, посадке ученика за партой

Парты или столы в классе расставляют рядами (обычно в 3 ряда) так, чтобы свет падал с левой стороны, соблюдая при этом установленные расстояния. В учебных помещениях обычной прямоугольной конфигурации эти расстояния следующие: от наружной стены до первого ряда (считают от окна) не менее 0,6 – 0,7 м, от внутренней стены до третьего ряда – 0,5 м, от задней стены до последних столов (парт) – 0,5 – 0,65 м, от классной доски до первых столов (парт) – не менее 2 м (оптимально 2,4 – 2,7 м), между рядами – 0,6 – 0,7 м.

Расстояние от окон до третьего ряда столов должно быть не более 6 м, так как в противном случае рабочие места учащихся, сидящих в этом ряду будут плохо освещены естественным светом. Задние парты должны располагаться от классной доски не более чем на 8 м, так как дальнейшее их удаление вызывает чрезмерное напряжение зрения и слуха учащихся.

В помещениях с квадратной и поперечной конфигурацией при расстановке мебели в четыре ряда расстояние от доски до первых столов должно быть не менее 2,5 м, чтобы обеспечить учащимся, сидящим за первыми столами в крайних рядах, «угол рассматривания» не менее 30 о; расстояние от окон до первого ряда должно быть 0,5 м; от последних столов до задней стенки – 0,8 м; между рядами не менее 0,6 м.

А вы друзья как не садитесь...

Источник: nnm.me

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6 коммент.»

  • 415 37
    SR 28 февраля 2017 в 15:01 Ссылка Пометить
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    Гинекологические кресла расставить по классу. Плетки и наручники, стринги и маски помогут детям свободно учиться.

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  • 241 169
    Ми ха 28 февраля 2017 в 15:22 Ссылка Пометить
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    И до какой глупости может дойти чиновник (чин овна)…, что бы так выпячивать свою чиновничью нужность…
    Это уже даже не смешно…
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    Как вы надоели народу… Лицедеи…

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  • 506 256
    алексей 28 февраля 2017 в 16:08 Ссылка Пометить
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    Девочки в одних классах, мальчики в других классах, парты полукругом вокруг доски, и “минутки на разминку” на каждом уроке. Но тут возрозят – Гоям мечтать не вредно.

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  • 291 167
    klim 28 февраля 2017 в 16:19 Ссылка Пометить
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    Да где же вас министров набрали, в каком пыльном углу вас всех нашли? Если принять во внимание принцип, что начальник не терпит подчиненных умнее самого себя, то можно представить уровень остальных работников министерств и ведомств.

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  • 1620 1248
    СВАРОЖИЧ 28 февраля 2017 в 16:29 Ссылка Пометить
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    Мдя. Вот это проблема так проблема! Это же сколько она думала? А самое главное чем? Вице премьер правительства это наверно круто. Сиди себе и из носа выколупывай разную муйню. Главное при этом, делать умный вид и не забывать волшебное заклинание: “это всё для блага россии”. Тогда прокатит.

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  • 75 63
    Евгений Синицкий 28 февраля 2017 в 17:08 Ссылка Пометить
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    Советская система образования дала миллионы талантов не только для СССР, но и для Росссии, и для других государств. Нынешнее, буржуазно-олигархическое не образование, а просвещение, даётся для подавляющего большинства и в школах, и далее по цепочке. Всё подчинено выкачиванию денег из человека за получение образования. Голодец не читала басню Крылова об оркестре. Нужен немедленный возврат к безплатному, советскому образованию! Нужно немедленно менять систему подготовки учительских кадров,используя советский опыт, плюс здравые подходы из современности. И многое другое. А также необходима жёсткая ответственность Правительства РФ за всё, что делается в стране, а ведь сегодня оно работает без оного, работает на развал всего и вся, к чему дотянется – и не отвечает НИ за что. Во всём виноваты губернаторы, неучи и пр., а сами в стороне! Давно говорится о привлечении во власть не по блату и родству (маразм Азербайджана у всех на виду), а по профессионализму и патриотичному отношению к нашей России. Но тогда, по-моему в правительстве останется скорее всего Лавров и Шойгу, а всем остальным нужна хорошая метла! И вон их всех!

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