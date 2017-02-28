А вы друзья как не садитесь...

Голодец предложила отказаться от прямоугольной расстановки школьных парт





Классы в школах сконструированы неправильно… Курирующая социальный блок правительства вице-премьер Ольга Голодец считает, что, возможно, настало время менять "прямоугольную" модель школьных классов — наследие советского образования, отметила заместитель Дмитрия Медведева.

Классы в школах сконструированы неправильно, считает вице-премьер правительства России Ольга Голодец. Для того, чтобы учитель из ментора превратился в помощника, дети должны сидеть по-другому. Возможно, настало время менять "прямоугольную" модель школьных классов — наследие советского образования

«Для того, чтобы формировать проектный подход, для того, чтобы формировать групповую работу, чтобы выстраивать команду, вести к достижению цели, дети должны сидеть по-другому, и работа строится иначе. И учитель должен подходить иначе.

"Учитель становится не ментором в данном случае, а он помогает ребенку развивать его талант. И это абсолютно новое направление в самой системе образования", — пояснила Голодец. "Готовы ли мы к такой постановке вопроса, и как перейти из одной точки в другую — наверное, это самый сложный сегодня вопрос", — подчеркнула вице-премьер.





Это абсолютно новое направление в самой системе образования, считает Ольга Голодец. Но самый сложный сегодня вопрос – это готовы ли мы к такой постановке вопроса, и как перейти из одной точки в другую.

Голодец добавила, что это может на первый взгляд казаться незначительным нюансом, но на самом деле является важным элементом, который влияет на содержание школьного образования и взаимоотношения между учителем и учениками.

По ее словам, этот нюанс наполняет образовательной процесс иным содержанием. При этом Голодец не уточнила, какую именно рассадку она считает оптимальной. Вместе с тем, вице-премьер заявила, что считает российское образование недофинансированным. Она добавила, что эта сфера нуждается в серьезных вложениях. «Нам предстоят очень серьезные дебаты на тему, откуда взять деньги, но то, что в образование нужно вкладывать, нужно вкладывать сегодня, завтра, мы не можем оставаться в парадигме сохранения расходов», — пояснила Голодец.

Действующие санитарно-эпидемиологические правила предусматривают двух- или трехрядную расстановку школьных парт в зависимости от размеров класса. При этом расстояние от первой парты до учебной доски должно составлять не менее 2,4 метра. Школьники сидят по двое за партой. Детям с нарушением зрения рекомендуется занимать ближние парты.

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Парты или столы в классе расставляют рядами (обычно в 3 ряда) так, чтобы свет падал с левой стороны, соблюдая при этом установленные расстояния. В учебных помещениях обычной прямоугольной конфигурации эти расстояния следующие: от наружной стены до первого ряда (считают от окна) не менее 0,6 – 0,7 м, от внутренней стены до третьего ряда – 0,5 м, от задней стены до последних столов (парт) – 0,5 – 0,65 м, от классной доски до первых столов (парт) – не менее 2 м (оптимально 2,4 – 2,7 м), между рядами – 0,6 – 0,7 м.



Расстояние от окон до третьего ряда столов должно быть не более 6 м, так как в противном случае рабочие места учащихся, сидящих в этом ряду будут плохо освещены естественным светом. Задние парты должны располагаться от классной доски не более чем на 8 м, так как дальнейшее их удаление вызывает чрезмерное напряжение зрения и слуха учащихся.



В помещениях с квадратной и поперечной конфигурацией при расстановке мебели в четыре ряда расстояние от доски до первых столов должно быть не менее 2,5 м, чтобы обеспечить учащимся, сидящим за первыми столами в крайних рядах, «угол рассматривания» не менее 30 о; расстояние от окон до первого ряда должно быть 0,5 м; от последних столов до задней стенки – 0,8 м; между рядами не менее 0,6 м.





Источник: nnm.me