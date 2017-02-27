Президент Молдавии Игорь Додон потребовал от послов США и Румынии Джеймса Петтита и Даниела Ионицэ «не вмешиваться в деятельность» главы республики.

Источник: http://wnovosti.ru/

В воскресенье молдавское интернет издание independent опубликовало соответствующее письмо Додона дипломатам.



Издание также опубликовало письмо молдавскому президенту, с которым к нему обратились американский и румынский послы в Кишиневе.

Они выразили сожаление в связи с тем, что Додон запретил участие группы молдавских военнослужащих в военных учениях, которые проходят с 20 февраля по 1 марта в учебном центре Смырдан на границе с Молдавией. В учениях принимают участие многонациональные силы из США, Болгарии, Македонии, Черногории, Румынии, Сербии, Словении и Украины.

Петтит и Ионицэ обвинили Додона в «недружественном поведении» и предупредили, что из-за его жеста «молдавская армия не сможет получить должную подготовку», так как «эта подготовка на 80% основывается на участие в подобных учениях».

В попавшем в прессу ответном письме Додон напомнил послам о том, что «Республика Молдова — независимое и суверенное государство», и что «аппарат президента не приемлет комментарии и нравоучения извне по поводу своей деятельности и принимаемых решений».

«Я прошу не учить президента, как ему поступать, в особенности в том, что касается его конституционных полномочий, а также других областей. Я не думаю, что в странах, которые вы представляете, тот или иной посол, может комментировать действия президентов, в особенности в том, что касается дислокации Вооруженных сил. Хотел бы посмотреть на реакцию Белого дома или дворца Котрочень (президентский дворец в Бухаресте — ИФ) на аналогичные комментарии, озвученные, например, послами Республики Молдова в Вашингтоне или в Бухаресте», — заявил Додон.

Источник: nstarikov.ru