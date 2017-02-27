Февраль и Октябрь: юбилейные размышления

Сергей Георгиевич Кара-Мурза совсем не оратор. Зато он – вдумчивый и эрудированный социолог, специалист по истории СССР.В предлагаемой передаче Кара-Мурза озвучивает не только интересные и малоизвестные подробности той, революционной эпохи. Он также предлагает подход, чтобы потомки "белых" и "красных" могли хотя бы выслушать друг друга.

Источник: ss69100.livejournal.com