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Февраль и Октябрь: юбилейные размышления

09:46. 27 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Сергей Георгиевич Кара-Мурза совсем не оратор. Зато он – вдумчивый и эрудированный социолог, специалист по истории СССР.

В предлагаемой передаче Кара-Мурза озвучивает не только интересные и малоизвестные подробности той, революционной эпохи. Он также предлагает подход, чтобы потомки "белых" и "красных" могли хотя бы выслушать друг друга.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: большевик, война, демократы, история, кара-мурза, Ленин, либералы, марксизм, перестройка, революция, Россия, теория, царизм
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