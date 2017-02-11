Сводки от ополчения Новороссии 11 февраля 2017

ВСУ обстреляли окраины Донецка и Ясиноватой из тяжелой артиллерии и танков

ВСУ с вечера обстреляли из артиллерийских, танковых орудий и минометов западную окраину Донецка и окрестности Ясиноватой. «С 18:00 до 01:00 украинская сторона обстреливала поселки Трудовские, Александровка и Старомихайловка на западе Донецка и территорию промзоны вблизи Ясиноватой из танковых орудий, артиллерийских калибрами 152 и 122 мм, а также минометов калибрами 82 и 120 мм», — приводит ДАН слова источника в силовых ведомствах ДНР. Собеседник агентства отметил, что за указанный период времени с позиций украинских подразделений было выпущено 129 мин и снарядов. Наряду с тяжелым вооружением при обстрелах прифронтовых территорий Республики ВСУ использовали вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Читайте также: Дневник киевлянки: В Донецке ждут большую войну, а в столице скупают просроченные продукты (ФОТО, ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ 15 раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 15 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Позиции Народной милиции в районе села Калиново были пять раз обстреляны с направлений Троицкое и Новозвановка из АГС и стрелкового оружия.

С направления села Крымское украинские силовики обстреливали районы сел Сокольники, Фрунзе и Смелое из АГС и стрелкового оружия.

Под обстрел также попали позиции НМ ЛНР в районах сел Логвиново, Калиновка, Нижнее Лозовое, Крутая Гора, Санжаровка, Лозовое и Логвиново. Киевские силовики применяли 82 мм минометы, зенитные установки 32-2, вооружение БМП-1, АГС и стрелковое оружие.

Потерь среди бойцов Народной милиции нет.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Памяти Михаила, Антона и Макея… Репортаж с траурной процессии





Авторская съемка военкора команды News Front Максима Фадеева.

«Когда нужно, умру на своей земле и за свою землю», — Михаил Толстых.

В ДНР похоронили погибшего в результате покушения командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, более известного как Гиви.



Гиви похоронили в Донецке на Южном кладбище в закрытом гробу рядом с могилой погибшего в октябре 2016 года комбата Арсена Павлова (позывной Моторола).



Прощание с Гиви прошло в пятницу в донецком театре Оперы и Балета. Затем гроб с его телом провезли на пушечном лафете по центральным улицам города. При этом колонна людей с цветами и флагами ДНР растянулась на несколько километров.



Донбасс никогда не забудет своих героев. Вечная память…

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