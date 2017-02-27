Кому надо, чтобы у нас не было детей?

Курс на сокращение населения планеты — одно из важнейших направлений деятельности современного «цивилизованного мира». Сокращение любыми способами: войны, искуственные эпидемии, пропаганда гомосексуализма и контрацепции. Одно из важнейших направлений — создание моды на отсутствие детей. Для этого создается мода на «неимение потомства». Чтобы вы не рожали и не завели детей — вам готовы «помочь».

Небольшой анализ тех, кто печется о том, чтобы вы вымерли, как мамонты. И вероятно — небескорыстно…

Одним из инструментов в демографической войне против России является движение чайлдфри. Эти люди «сознательно» не желают иметь детей. Но при этом, они хотят, чтобы и другие отказались от счастья стать матерью или отцом. Вместо тихой радости от своей креативности, они активно пропагандируют аборты и стерилизацию. А рожающих женщин называют «быдлом» и «плодячками». Интересно, к свои мамам они также обращаются?

Также оказалось, что пропагандисты жизни без детей — обычно представители ЛГБТ, сатанисты и русофобы. Удивительно? А по-моему — нет.

Два главных инстинкта человека, это инстинкт размножения и инстинкт самосохранения. С людьми, которые пытались покончить жизнь самоубийством работают психологи, почему же ситуация с людьми, не желающими иметь детей, совсем другая?

Как можно было догадаться, само название появилось и пришло к нам из «просвещённого» Запада. Термин родился в США, в противовес слову Childless (наподобие безрукий, безногий – бездетный). На волне эмансипации «защитники прав человека» усмотрели в английском языке ущемление прав бездетных и придумали термин childfree (детосвободный), утверждая, таким образом, что отсутствие детей – это привилегия «развитого» социума.

Чайлдфри считают, что необходимость рождения детей — это стереотип, навязанный обществом. А они свободны от этого и могут посвятить свою жизнь самореализации и различным удовольствиям. И не задумываются о том, что было бы, если бы их родители выбрали тот же путь. Они также утверждают, что рожать в условиях, якобы, перенаселения земли — преступление. Но это, почему-то, не мешает им самим жить и наслаждаться жизнью.

Интересно то, что основоположницей этого движения является феминистка Маргарет Зангер. Она же основательница «Лиги контроля над рождаемостью», которая с 1925 г. спонсируется фондом Рокфеллера, и которая позже была переименована в Ассоциацию Планирования Семьи. Подробнее о ее деятельности можно узнать здесь.

Российская программа «Планирование семьи» начала активно внедряться в нашей стране в 1990-е годы, и вычислить количество ее прямых и косвенных жертв не представляется возможным. Можно лишь приблизительно сказать, что счет идет не на один миллион жизней.

Еще в 2000 г. священник Максим Обухов пишет, что Российская Ассоциация Планирования семьи является деструктивной организацией оккультно-языческого характера, основой идеологии которой является культ блуда, секса, особого, «раскрепощенного» образа жизни, для достижения чего насаждается идеал т.н. «безопасного секса». Внешняя деятельность организации сводится к распространению методов контроля над рождаемостью, но этим они не ограничивается, речь идет об особом образе и стиле жизни, целой идеологии раскрепощенности. Культ блуда известен с древних времен как одна из наиболее примитивных религий, граничащая с сатанизмом.

Опасность секты заключается в том, что многие представители РАПС занимают руководящие посты в государственной системе акушерско-гинекологической помощи.

Игнорировать это движение нельзя. Идя проторенным путем сексуальных меньшинств,чайлдфри не хотят оставаться меньшинством. Они мечтают прорваться в интеллектуальный эпицентр, и позиционируют себя именно как социальное явление, а не как группу людей с патологическими отклонениями. Уже сейчас над их идеологией работают социологи, журналисты и политики. Они доказывают, что права чайлдфри дискриминируются с социальной и с политической точки зрения. Вследствие чего, на западе это движение набирает все больший вес.

Остается только надеяться, что здравый смысл и истинные ценности, которые присущи русским людям, не позволят этому движению втянуть туда большое количество людей.

http://gifakt.ru/archives/index/komu-nado-chtoby-u-nas-ne-bylo-detej/

Источник: slavyanskaya-kultura.ru