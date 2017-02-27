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Движение чайлдфри

16:51. 27 февраля 2017 Просмотров - 357 5 коммент. Опубликовал:
Движение чайлдфри

 

Кому надо, чтобы у нас не было детей?

 

Курс на сокращение населения планеты — одно из важнейших направлений деятельности современного «цивилизованного мира». Сокращение любыми способами: войны, искуственные эпидемии, пропаганда гомосексуализма и контрацепции. Одно из важнейших направлений — создание моды на отсутствие детей. Для этого создается мода на «неимение потомства». Чтобы вы не рожали и не завели детей — вам готовы «помочь».

Небольшой анализ тех, кто печется о том, чтобы вы вымерли, как мамонты. И вероятно — небескорыстно…

Одним из инструментов в демографической войне против России является движение чайлдфри. Эти люди «сознательно» не желают иметь детей. Но при этом, они хотят, чтобы и другие отказались от счастья стать матерью или отцом. Вместо тихой радости от своей креативности, они активно пропагандируют аборты и стерилизацию. А рожающих женщин называют «быдлом» и «плодячками». Интересно, к свои мамам они также обращаются?

Также оказалось, что пропагандисты жизни без детей — обычно представители ЛГБТ, сатанисты и русофобы. Удивительно? А по-моему — нет.

Два главных инстинкта человека, это инстинкт размножения и инстинкт самосохранения. С людьми, которые пытались покончить жизнь самоубийством работают психологи, почему же ситуация с людьми, не желающими иметь детей, совсем другая?

Как можно было догадаться, само название появилось и пришло к нам из «просвещённого» Запада. Термин родился в США, в противовес слову Childless (наподобие безрукий, безногий – бездетный). На волне эмансипации «защитники прав человека» усмотрели в английском языке ущемление прав бездетных и придумали термин childfree (детосвободный), утверждая, таким образом, что отсутствие детей – это привилегия «развитого» социума.

Чайлдфри считают, что необходимость рождения детей — это стереотип, навязанный обществом. А они свободны от этого и могут посвятить свою жизнь самореализации и различным удовольствиям. И не задумываются о том, что было бы, если бы их родители выбрали тот же путь. Они также утверждают, что рожать в условиях, якобы, перенаселения земли — преступление. Но это, почему-то, не мешает им самим жить и наслаждаться жизнью.

Интересно то, что основоположницей этого движения является феминистка Маргарет Зангер. Она же основательница «Лиги контроля над рождаемостью», которая с 1925 г. спонсируется фондом Рокфеллера, и которая позже была переименована в Ассоциацию Планирования Семьи. Подробнее о ее деятельности можно узнать здесь.

Российская программа «Планирование семьи» начала активно внедряться в нашей стране в 1990-е годы, и вычислить количество ее прямых и косвенных жертв не представляется возможным. Можно лишь приблизительно сказать, что счет идет не на один миллион жизней.

Еще в 2000 г. священник Максим Обухов пишет, что Российская Ассоциация Планирования семьи является деструктивной организацией оккультно-языческого характера, основой идеологии которой является культ блуда, секса, особого, «раскрепощенного» образа жизни, для достижения чего насаждается идеал т.н. «безопасного секса». Внешняя деятельность организации сводится к распространению методов контроля над рождаемостью, но этим они не ограничивается, речь идет об особом образе и стиле жизни, целой идеологии раскрепощенности. Культ блуда известен с древних времен как одна из наиболее примитивных религий, граничащая с сатанизмом.

Опасность секты заключается в том, что многие представители РАПС занимают руководящие посты в государственной системе акушерско-гинекологической помощи.

Игнорировать это движение нельзя. Идя проторенным путем сексуальных меньшинств,чайлдфри не хотят оставаться меньшинством. Они мечтают прорваться в интеллектуальный эпицентр, и позиционируют себя именно как социальное явление, а не как группу людей с патологическими отклонениями. Уже сейчас над их идеологией работают социологи, журналисты и политики. Они доказывают, что права чайлдфри дискриминируются с социальной и с политической точки зрения. Вследствие чего, на западе это движение набирает все больший вес.

Остается только надеяться, что здравый смысл и истинные ценности, которые присущи русским людям, не позволят этому движению втянуть туда большое количество людей.

http://gifakt.ru/archives/index/komu-nado-chtoby-u-nas-ne-bylo-detej/

 

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: Культура
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5 коммент.»

  • 4309 3753
    Ъ 27 февраля 2017 в 19:22 Ссылка Пометить
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    Будущее…Скупщики младенцев.Которые бегают по бедным деревушкам,ища “правильную для этого времени” группу крови…Размножение-утомительный процесс,вредный для фигуры и здоровья…Бессмыслица в технократическом обществе.Можно вырастить и в “пробирке”-это гораздо дешевле.Но самый “писк” бездетного общества…это забрать “живую особь” у “обслуживающего “женщина”,вернее купить.Нищета…в этом смысл существования элиты.Никакое изобретение…вроде “уникального природного преобразователя пищи”,который накормит всех…не будет никогда.Я…даже не представляю “прорыв будущего” на духовной основе.Все пекутся о себе,даже в божьей теме….Тебе рано,ты-молод,ты-не достоин,знания для избранных.Да,Брахман:).Только Личная Духовность,Только Личное Самоусовершенствование…Нах… вы нужны лично…Хоть кто.Если людям от вас нет пользы…Ничего…Никто…Не приносит,кроме личной мудрости,для себя лично.Подход…безденежный,но чисто коммерческий.Я вас всех вижу насквозь:).

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  • 3602 1893
    Omnia 27 февраля 2017 в 20:08 Ссылка Пометить
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    Тем людям, мысли которых связаны со стилем жизни “чайлдфри”, реально не нужно иметь детей. Ребёнок должен расти в любви и заботе, пусть даже каждый понимает это по-своему. Что может дать ребёнку эгоист, которому противна сама идея продолжения его рода? Такой субъект сам подсознательно понимает, что он деградант и вырожденец, а потому не хочет далее развивать ущербную генетику. Всё правильно. И не надо. ЛГБТ и прочие “прогрессивные” – они и должны быть childfree, это не должно размножаться.
    Кстати, адепты childfree – почти в каждой женской консультации. Врачи-гинекологи зачастую смотрят на беременную как на мусор и шлю..у. И лишь платная клиника и мощные финансовые потоки заставляют их натягивать фальшивую улыбку. Акушеры и врачи в роддомах недалеко ушли от них. Такое же пренебрежение на грани ненависти к роженицам. И опять лишь деньги заставляют их сдерживаться.

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    • 4313 3757
      Ъ Omnia 27 февраля 2017 в 21:43 Ссылка Пометить
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      Ну…отчасти согласен за женские консультации.Но…не везде так. Поставьте себя на место “тупой женщины,которая изо дня в день,смотрит подростковую беременность”.Сами представляете себя учтивым и “улыбающиймся”…только за деньги.Врач ведет себя агрессивно.Пример друга,который зашивал вены суициднику-эмо(или другое молодежное течение)…”Ты в следующий раз бритвой бери чуть ниже,там кровь быстрее течет,и шансов у скорой довести тебя до меня гораздо меньше.Решил сдохнуть-я тебе показываю как это сделать быстро…здесь тебя су..ка никто жалеть не будет,у меня две бабки,и два мужика в очереди на операцию,они либо жили работая,либо работают,поэтому в следующий раз режь вот здесь тупая тварь-это 100% результат,понял сука”(все это в белом халате,в маске…и 9 лет греко-римской борьбы,абсолютно культурный человек,никогда не матерящийся,ОНИ ВСЕ ТАКИЕ).Полагаю-помогает…Любви нет-своеобразный народ.Нельзя их со слесарями сравнивать.В больнице скорой медицинской помощи никто не “сюсюкается”.

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  • 53 50
    Vejliviy Ded 27 февраля 2017 в 21:32 Ссылка Пометить
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    На хрена им дети? У них собака есть.

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  • 11337 7287
    Вьеха 27 февраля 2017 в 21:56 Ссылка Пометить
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    Да подавляющее большинство кругом нормальные, молодые в том числе. И чего только детям ни покупают, и куда только ни водят, пластаются всей семьёй, включая бабодедов. Эта гнусь, описанная в статье, настолько нам чужда…

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