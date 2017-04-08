Две логики, одна жизнь

Ведь сколько раз уже конкурентная грызня за лакомые куски превращала (в том числе и на глазах нашего поколения!) общественные отношения в безудержную и беспощадную кровавую резню!

Нужно если не ответить – то хотя бы задать себе этот вопрос:

Никакой каменщик, если он в здравом уме, не станет складывать многоэтажный кирпичный дом без раствора. Но почему-то очень многие социологи пытаются «сложить» человеческое общество из кирпичиков частных интересов, не связанных никаким цементом общего дела и общих ценностей. Что такое модный тезис «деидеологизации» и статья в конституции о запрете на идеологию? Это попытка строить сложнейшее и многоэтажное сооружение (общество) без связующей субстанции…

Оно, если подумать трезво, и неудивительно: самое примитивное состояние любой неуправляемой извне системы является в то же время и самым вероятным её состоянием (закон накопления энтропии).

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Мы уже многое потеряли, и ещё больше потеряем. Мы сами себя наказали так жестоко, как не всякий враг накажет…

Мы променяли постоянно росшее и гарантированное благосостояние, совладение и соуправление всеми сокровищами богатейшей в мире страны, науку, культуру, моральный дух и космическую мечту – на вязкое и бредовое болото.



В нем, болоте пост-советизма, нет перспектив, а человек бесправен, нем, глух, глуп, управляется звериными мотивациями под властью слепых стихий и капризами сильных хищников. Человек в пост-советском обществе истерически бессилен, и всё это под соусом махрового аморализма, упивающегося гордостью за себя цинизма…

Что-то это напоминает? Да, конечно же, охотники, взываю к вашей памяти: это же дикий лес!

Наши отношения сложились так, как они складываются в животном мире при удалении цветущей сложности цивилизации: неизвестность, неопределённость, замкнутый круг неулучшаемости, бегство от сильного и пожирание слабого, беспамятство о сожранных вчера и безразличие к пожираемым сегодня…

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Совершенно очевидно, что переход от состояния времен нашего детства к сегодняшним дням не мог бы осуществиться без очень существенного дефекта, изъяна в советской системе. Той самой, которая чем дальше в трясину этого морока мы погружаемся – тем более светлой и беззаботной предстаёт…

Катастрофическое падение качества прожитой нами жизни, по сравнению с той, какая могла бы быть – связано с трагедией непонимания структуры, строения, происхождения цивилизации, как особой системы взглядов и отношений у людей.

Общество – не складывается само по себе. Общество – то, что строят, по проекту и с использованием скрепляющей элементы связки.

Если мы станем просто бросать друг в друга кирпичи, то вероятность зашибания друг друга велика, вероятность же таким путём построить дворец – равна нолю.

Увы, этого не понимали и не понимают слишком многие. Велик соблазн отделить цивилизацию от её корней, придающей ей каркас, структурность, и свести к набору удобств, технических возможностей и утилитарных предметов.

Всякий, увидев многоэтажные каменные дома по сравнению с одноэтажными деревянными, лампочку взамен лучины, батарею центрального отопления взамен очага, скажет – вот, цивилизация!

То есть удобство жизни? Но тогда получается, что люди, будучи вольны выбирать, тысячи (или миллионы) лет выбирали лачуги, лучины, очаги – взамен очевидно более удобных предметов быта? А сегодня, когда миллионы переходят от удобств к дичайшей архаике, от благополучия к голоду – это тоже, скажете, их вольный, личный выбор?!

Или люди не вольны выбирать? И живущие в курных избах – какие-то недочеловеки, иной по отношению к нам биологический вид, недоразвитые?

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В том-то и дело, что выбирая цивилизацию, человек выбирал не удобства (которые всякий выберет, если они есть, но чаще всего их нет). Человек выбирал веру и манеру поведения, которая потом, через многие поколения, в качестве одного из побочных следствий выдала и бытовые удобства.

А сам по себе их уровень поддерживаться не может.

С деградацией осевой несущей идеологической инфинитики[1] начинается и деградация производных от неё технических систем, сперва самых сложных (космос, атом, мега-проекты), а потом всё более и более простых.

Почему так происходит? Давайте рассмотрим простейшую математическую модель ДВУХ логик, каждая из которых абсолютно безупречна в избранной ею сфере.

Существует логика отрезка. И логика бесконечного луча. Первая логика связана с ограниченностью человека во времени и пространства. Человек живёт не везде и не вечно. Если принять его время и пространство, как отрезок А-В, то всего, что выходит за пределы данного отрезка, не существует.

И хотя всякий понимает, что и 10, и 100 больше 1 – отсутствие 10 или 100 не может быть больше 1.

То есть любая сверхценность, суперценность, которой нет – не является не только суперценностью, но и даже статуса самой малой ценности получить не может.

Здесь нет логической ошибки, нет глупости или необразованности (которую искали атеисты – поборники «разумного эгоизма»), здесь просто система логики иная, совершенно противоположная той, которая создала цивилизацию.

Всё, что за пределами отрезка АВ – уравнивается с плодами беспочвенных фантазий, сказочных грёз, галлюцинаций, а первой в эту категорию попадает жизнь после смерти.

Но ведь речь идёт не только о потусторонней жизни человеческой души! Если мы социологи, то мы говорим о жизни после твоей смерти общества: ты помер, а общество-то дальше живёт… Или нет?

Нет.

Если общество оказалось за пределами отрезка АВ, то его не существует.

Всякая жизнь общества после твоего ухода представляется миражом больной фантазии, некоей игрой расстроенного воображения. Нелепо во имя такой зыбкой фата-морганы не только жертвовать любым из обладаемых благ, но и вообще как-то учитывать её в своих расчётах на жизнь!

Так мы получаем абсолютное превосходство 1 над 10 и 100 по причине их отсутствия в располагаемом пространстве. Конечно, 100 яблок были бы больше 1, если бы они были! Но ОТСУТСТВИЕ 100, 1000, миллиона яблок – менее значимо, чем наличие одного яблока.

Лучевая логика предполагает события, разворачивающиеся в бесконечность. Она поэтому неразрывно связана с религией и религиозностью, но в то же время без неё не может быть и развития/поддержания цивилизации.

Сенатор РФ С.Калашников демонстрирует лучевую логику: «…Научные разработки надо избавить от бремени сиюминутной прибыльности, помня о том, что фундаментальные исследования, как показывает советский опыт, опережают своё время и обязательно дадут впечатляющие финансовые результаты следующим поколениям»[2].

Понимаете, с точки зрения луча, уходящего в бесконечность, это столь же бесспорно, сколь и нелепо с точки зрения отрезка, у которого нет никаких «следующих поколений», иногда и в агрессивной форме (движение «чайлдфри»[3]).

Все эти гайдары и кудрины, обслуживающие их познеры и райкины – нельзя ведь сказать, что они дураки. Если рассмотреть, какие дворцы они себе выстроили на нашем горе и нищете, то дураками будем выглядеть как раз мы, а не они.

И они – в рамках управляющей ими логики – никогда не оказывали себе в удовольствии посмеяться над нами, теми, за счёт которых они наворотили себе личное сверхизобилие.

Один только термин «лузер» (неудачник) чего стоит: он ставит знак равенства между умом, развитым мышлением – и ловким мошенничеством, обманом, асоциальной (разрушающей общество) корыстной деятельностью!

В их мышлении нет логического сбоя, той ошибки, которую ищут в них коммунисты. Их мышление – и вытекающий из него кровавый кошмар – в точности выведено из железных правил «логики отрезка»…

Как пишет либеральный теоретик вопроса, Виктор Бахтамаев, «Прогрессивные экономические преобразования предопределены стремлением всех членов общества удовлетворить свои возрастающие потребности, которые обеспечиваются средствами производства. Поэтому собственность на эти средства, позволяющая пользоваться и распоряжаться произведённым продуктом, играет ключевую роль в производстве и обществе»[4].

Здесь логическая система отрезка.

Прогрессивным именуется потребительское обжорство, постоянно возрастающее, «стремление всех членов общества удовлетворить свои возрастающие потребности». Стремятся-то все, а удовлетворяют далеко не все. Тем более – «возрастающие». Только удовлетворил потребность в стакане молока – бац, уже охота два стакана…

И Виктор Бахтамаев логично указывает, что «собственность, позволяющая пользоваться и распоряжаться произведённым продуктом, играет ключевую роль».

Люди смертным боем бьются за блага. Как в этих условиях вы представляете себе выделение части благ для помянутых сенатором Калашниковым «следующих поколений»? Ведь их, следующих, ещё и в природе не существует – а тут драка идёт между вполне живыми, взрослыми и полнокровными.



И то не хватает! Даже не живых – вы же говорите о каких-то «воображаемых-предполагаемых»…

Взгляды Виктора Бахтамаева абсолютно несовместимы ни с какой цивилизацией. В то же время они абсолютно безупречны в логике отрезка. Исключая из сознания инфинитику и инфинизацию ума – мы получаем Бахтамаевых.

Кратко говоря: никакие блага, существующие за пределами отрезка, не являются благами. Они вообще ничем не являются. Это ноль без палочки. Как с этим строить цивилизацию? Никак.

Ведь в основе цивилизации лежит ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ. Если мы представим себе личную энергию человека, как кубик, то получается: одни кубики разбрасываются как попало, другие складываются в конструкции.

Понятно, что у разных людей разные величины личной энергии. Но для удобства упростим: предположим, что энергия личности – это стандартный кубик. То есть одна жизнь равна одному кубику.

Преемственность в рамках цивилизации позволяет возводить из этих кубиков довольно сложные и гигантские конструкции.

Но что поддерживает преемственность? – вот вопрос! Ведь если для человека с лучевой логикой поддерживать преемственность – совершенно естественно (я уйду, другие останутся), то для человека с логикой отрезка – поддерживать длительную преемственность – это вздор, безумие, и это воспринимается как психическое расстройство.

Нелепое, смешное, а когда с ним постоянно сталкиваешься в быту – то и раздражающее. Заставляющее своим абсурдным упорством себя ненавидеть…

Родители, воспитывающие детей, и сталкивающиеся с их стойким неприятием ваших истин – не задумывались ли вы о том, что логик не одна, а две? Сын или дочь фанатики, вдруг уверовавшие в ИГИЛ, скажем, и противостоящие циничной теплохладности родителей-приспособленцев сразу заметны.



Менее заметен другой вариант: когда отец в рамках лучевой логики, а сын или дочь – уже в рамках отрезной логики… Тут и начинаются педагогические и все прочие трагедии, конфликт отцов и детей (присущий далеко не каждому поколению, отметим на полях).

Вы предельно искренни в предлагаемых потомкам идеях – а они видят в вас смешного и нелепого недотёпу…

Потому что всё, верное для луча – неверно для отрезка, и наоборот!

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Никакие величины, даже самые грандиозные, для человека, мыслящего в рамках отрезка, не существуют за пределами избранного им отрезка.

Начнём с того, что число (∞) – это самая большая, самое грандиозная величина, больше которой по определению быть не может. Потому в лучевой логике (∞) выше и важнее всех конечных величин (основа религии, представление об Абсолюте). Но, конечно, не в логике отрезка, находясь в которой, человек, даже если и признаёт (∞) – что бывает далеко не всегда, то только как ничего не значащую, постороннюю для него и умозрительную величину.

А как строить цивилизацию? Да никак! Гайка на личное грузило важнее всей железной дороги, по которой не ты ездишь. Как писал Достоевский – «всему миру провалится – а мне чтобы чай пить».

Люди с логикой конечного отрезка – видят в тех, кто поддерживает преемственность и общий прогресс цивилизации – дураков, слабоумных, презренных ничтожеств.

Логика зверя неизменна и неумолима: мы берём имеющуюся окружающую среду и выжимаем её по максимуму, а «после нас хоть потоп». А кто не делает, как мы – того высмеивать за глупость и представлять маргиналом…

Ну, как бы и всё. Некоторая инерция у цивилизации есть, она в дикий лес не сразу превращается. Однако все признаки превращения налицо.

Пытающийся сегодня «сделать Америку великой снова» Трамп столкнулся с той же самой структурной проблемой, что и КПСС в 80-х годах ХХ века.

Это массовый потребительский эгоизм – когда все прекрасно понимают, что нужно для общества, но никто не хочет делать этого сам, а пытается переложить на окружающих, и надеется, что они сделают всё за него.

Гражданский видит, что Родина в опасности, но перекладывает её защиту на военных. Военные – на командиров. Командиры на штабы. Штабы на Горбачёва. А Горбачёв – хидиот[5]. И всё. Каждый взял себе, что хотел взять, никто не внёс того, что необходимо было внести – и потолок рухнул на головы.

США повторяют этот путь падения с удручающей точностью советской модели. Страны, народы, разные – следствия эрозии инфинитики из массового сознания – одинаковые.

[1] Инфинитика – общее имя для всех систем мышления, включающих в себя понимание и преклонение перед вечностью и бесконечностью. Термин введён социопатологом А. Леонидовым для объяснения причин развития или деградации мышления человека и коллективного мышления общества.

[2] https://www.pnp.ru/economics/2017/03/30/s ergey-kalashnikov-reformy-da-potryaseniy a-net.html

[3] Чайлдфри (англ. childfree — свободный от детей; англ. childless by choice, voluntary childless — добровольно бездетный) — жизненная позиция, характеризующаяся сознательным нежеланием иметь детей.

[4] https://rufabula.com/articles/2017/04/05/c risis

[5] Хидиот: «хитрый идиот». Это особый человеческий типаж – человек неразумный, но зато идеально овладевший (в рамках эволюционного приспособления к выживанию) способностями пародирования и имитации, умеющий притворятся точной копией доминантных особей, в точности изображать, симулировать её поведение.



Оказавшись на первых ролях, хидиот теряется, потому что ему больше некому подражать, некого имитировать – он сам стал источником поведенческой модели.



Искать смысла в речах хидиота – то же самое, что искать смысла в речах попугая. Если попугая учил словам умный человек – то попугай может говорить очень умные вещи. Но, поскольку сам он не понимает того, чего говорит – он всегда говорит не к месту, ни ко времени и вне контекста событий.